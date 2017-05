Противолодочный бомбомет A/S Mortar Mk 10 Limbo (Великобритания)

Противолодочный бомбомет Limbo на борту корабля-музея HMS Plymouth. Фото Hazegray.org



Пара бомбометов на палубе корабля. Фото Hazegray.org



Стволы в положении для перезарядки. Фото Hazegray.org



Пульт управления бомбометом. Hazegray.org



Бомбомет корабля HMS Plymouth. Слева - хранилище боеприпасов. Фото Hazegray.org



Бомбомет Limbo корабля HMS Torquay (F43), апрель 1956. Фото Twitter.com/mrdavidboberesq



Фрегат HMS Grenville (F197) проекта Type 15 ведет огонь из бомбометов. Фото Royal Navy



Противолодочный комплекс на борту новозеландского корабля HMNZS Taranaki (F148), 1963 г. Фото US Navy



Бомбомет Mark 10 Limbo в детской книге о моряках из серии People At Work (текст И. и Дж. Хейвенхенды, художник Джон Берри). Фото Navalmatters.wordpress.com

В середине Второй мировой войны Королевский военно-морской флот Великобритании получил новейшее противолодочное оружие – бомбомет Squid. Эта система могла одновременно отправить к цели три глубинные бомбы повышенной мощности и отличалась от предшественников рядом важных преимуществ. Впоследствии комплекс Squid хорошо зарекомендовал себя в деле противолодочной обороны и даже показал наибольшую эффективность среди всех британских бомбометов. Тем не менее, эта система не была лишена недостатков, что со временем привело к появлению нового комплекса под названием A/S Mortar Mk 10 Limbo.Противолодочный бомбомет Squid представлял собой трехствольную пусковую установку с фиксированными углами наведения, позволявшую выбрасывать три глубинные бомбы на дистанцию 250 м. Управление стрельбой осуществлялось автоматизированной системой, получающей целеуказание напрямую с гидроакустического поста. Запускаемые одним залпом бомбы падали в воду в углах треугольника со стороной около 40 м, а их боевые части массой 94 кг образовывали мощную ударную волну, способную нанести вражеской подлодке самые серьезные повреждения.Тем не менее, комплекс этого типа не был лишен недостатков, с которыми до определенного времени мирились. Так, для обслуживания и перезарядки оружия расчету приходилось выходить на палубу и подвергаться определенным рискам. Кроме того, в систему перезарядки пришлось включить короткий рельсовый путь и тележку, обеспечивающую передачу боеприпаса с укладки к бомбомету. Наконец, пусковая установка имела фиксированные углы наведения, что не позволяло менять дальность стрельбы и соответствующим образом сказывалось на практическом потенциале оружия.До начала пятидесятых годов британский флот мирился с недостатками бомбомета Squid и продолжал его эксплуатацию. Тем не менее, после определенного времени было принято решение о замене устаревающей системы. От промышленности потребовали разработать новое противолодочное оружие, способное метать глубинные бомбы, но при этом менее сложное в эксплуатации и отличающееся большей гибкостью боевого применения. Для решения поставленных задач можно было требуемым образом доработать существующую конструкцию и внести в нее определенные изменения.Создание нового оружия было поручено адмиралтейскому управлению Admiralty Underwater Weapons Establishment, в ведении которого находились все новые проекты вооружений подводного флота и противолодочной обороны. К середине пятидесятых годов разработка нового проекта была завершена. В 1955 году новый образец противолодочного вооружения прошел все необходимые испытания и был принят на вооружение. Замена для системы Squid получила официальное обозначение Anti-submarine Mortar Mark 10 или сокращенно A/S Mortar Mk 10. Также бомбомет вскоре обзавелся неофициальным названием Limbo, под которым впоследствии получил широкую известность.В основе предыдущего проекта противолодочного бомбомета лежали оригинальные идеи и решения, позволившие решить основные задачи, а также хорошо показавшие себя в ходе практической эксплуатации вооружения. В связи с этим основные особенности компоновки комплекса Squid перешли в новый проект. В то же время, для выполнения обновленных требований в имеющийся облик были внесены заметные изменения. Доработкам подверглась как пусковая установка, так и прочие элементы бомбомета. Кроме того, самые серьезные изменения были внесены в системы управления.В состав бомбомета Limbo была введена обновленная пусковая установка с расширенными возможностями и повышенными эксплуатационными характеристиками. На палубе корабля-носителя предлагалось устанавливать крупную и тяжелую раму с креплениями для всех прочих элементов пусковой установки. Рама была выполнена в виде прямоугольной конструкции из металлических профилей, в передней и задней частях которой находились вертикальные опоры со скошенными боковыми поверхностями. Опоры комплектовались шарнирами и приводами для подвижного блока стволов.На шарнирах двух опор помещалась крупная металлическая обойма с креплениями для трех стволов. На боковых элементах этого агрегата предусматривались шарниры для перемещения стволов в вертикальной плоскости (при боевом положении обоймы), а также механические приводы с дистанционным управлением. Обойма могла качаться вокруг продольной оси. Для заряжания стволы заваливались вбок и опускались в горизонтальное положение, перед выстрелом поднимались вертикально.Бомбомет Mk 10 оснастили тремя гладкими стволами калибром 12 дюймов (305 мм) каждый. В отличие от предшествующей системы, стволы закреплялись в обойме подвижно и могли перемещаться для выполнения различных операций. Кроме того, три ствола теперь имели одинаковую длину. На дульном срезе ствола предусматривалась установка съемной защитной крышки. Рядом с закрытым казенником на боковых поверхностях стволов имелись газовые клапаны, использовавшиеся при стрельбе. Как и другие элементы комплекса, клапаны оснащались механическими средствами управления. Кроме того, казенники соединялись друг с другом при помощи двух тяг. При этом образовывался параллелограммный механизм, позволявший стволам качаться синхронно.Пусковая установка противолодочного комплекса Limbo оснащалась несколькими механическими приводами с дистанционным управлением. При помощи вынесенного пульта, распложенного в одном из помещений корабля, оператор мог управлять работой механизмов и пусковой установки. По командам оператора осуществлялось перемещение стволов и их обоймы, открытие или закрытие клапанов и т.д.Основным средством управления стрельбой был автомат, связанный с гидроакустической аппаратурой корабля. Этот прибор должен был получать данные с гидроакустического поста и самостоятельно выбирать момент выстрела. Учитывая установленную дальность до цели и глубину ее нахождения, автомат управления стрельбой рассчитывал момент стрельбы и подавал сигнал, при получении которого оператор должен был произвести выстрел. На первых кораблях-носителях бомбомет сопрягался с гидроакустическим комплексом Type 170. Позже для целеуказания использовались системы Type 502 и более новые изделия аналогичного назначения.Как и предыдущий бомбомет, новая система A/S Mortar Mk 10 не имела средств горизонтальной наводки. Стрелять предлагалось вперед по ходу корабля, из-за чего грубая наводка оружия фактически возлагалась на рулевого. Заметным отличием нового комплекса Limbo от предыдущего Squid стала возможность изменения дальности стрельбы. Вывод глубинных бомб на требуемую траекторию осуществлялся любопытным методом. Вместо традиционного и привычного изменения угла возвышения стволов было предложено использовать газовый клапан у казенника. Открытие его заслонки позволяло изменять давление в канале ствола и разгонять боеприпас до необходимой скорости. При полностью открытом клапане глубинная бомба улетала на 400 ярдов (366 м), при полностью закрытом – на 1000 ярдов (914 м).Новый бомбомет должен был использовать те же боеприпасы, что и его предшественник. Предлагалась глубинная бомба калибра 305 мм со стартовой массой 400 фунтов (177 кг). Она имела цилиндрический корпус со скругленным головным обтекателем и оживальной хвостовой частью. Также имелся трубчатый хвостовик с кольцевым стабилизатором, вмещавшим метательный пороховой заряд. Большая часть объемов корпуса отдавалась под размещение 207-фунтового (94 кг) заряда взрывчатого вещества типа минол (смесь тротила, алюминиевой пудры и нитрата аммония). Использовался взрыватель на основе часового механизма, позволявший проводить подрыв на заданной глубине. Конструкция взрывателя предусматривала возможность установки времени подрыва вплоть до момента выстрела. Обтекаемая форма позволяла глубинной бомбе погружаться со скоростью более 40 футов в секунду (свыше 13 м/с).В непосредственной близости от пусковой установки, рядом с ней на палубе, предусматривалось оборудование помещения для хранения и подачи боеприпасов. В механизированной укладке приемлемых размеров удалось разместить 51 глубинную бомбу – боекомплект для 17 залпов. При помощи механизмов с ручными и электрическими приводами боеприпасы подавались на линию досылания и перемещались в стволы.Перезарядка бомбомета перед стрельбой осуществлялась с широким использованием автоматизированных систем. Для перезарядки стволы переводились в строго вертикальное положение и при помощи обоймы опускались вбок, после чего их дульные срезы оказывались точно напротив люков выдачи боеприпаса. Через три люка осуществлялся вывод бомб, которые затем проталкивались до казенной части стволов. Получив боеприпасы, стволы возвращались в исходное положение с заданным углом возвышения. После этого оператор должен был выставить газовые клапаны в соответствии с требуемой дальностью стрельбы и ждать команду на выстрел. Выполнив стрельбу, расчет должен был перезарядить оружие. Максимально возможное применение автоматики позволило сократить расчет бомбомета до трех человек.Использование новой пусковой установки позволило увеличить дальность стрельбы до 914 м. Существующая глубинная бомба, в свою очередь, обеспечила могущество на уровне предыдущего образца. При подрыве боевой части на дистанции до 10 м подлодка противника получала фатальные повреждения. Наличие прямой связи с гидроакустиками давало заметное повышение точности стрельбы.Серийное производство противолодочных бомбометов A/S Mortar Mk 10 Limbo стартовало в 1955 году. Такое оружие решили устанавливать на все вновь строящиеся корабли, в задачи которых входил поиск и уничтожение подлодок противника. Серийный выпуск систем Mark 10 продолжался в течение длительного времени, вследствие чего такое оружие получили несколько десятков кораблей ряда проектов. В большинстве случаев бомбометы устанавливались в кормовой части носителя. В зависимости от размеров и водоизмещения, использовалась одна или две пусковые установки. При парной установке системы обычно располагались друг за другом, а дополнительные корпуса для хранения боекомплекта монтировались на разных бортах. Таким образом, для перезарядки блоки стволов наклонялись в разные стороны.После начала производства в интересах Королевского ВМФ Великобритании новым оружием заинтересовались дружественные государства. Одним из крупнейших зарубежных заказчиков стала Канада. Она закупала готовые бомбометы, а также приобрела лицензию на их сборку для установки на корабли собственной постройки. Первыми канадскими носителями Limbo стали эсминцы типа St. Laurent, строившиеся с середины пятидесятых годов. Последние серийные носители такого оружия вошли в состав военно-морских сил в начале семидесятых, это были эсминцы проекта Iroquois. В общей сложности британское противолодочное оружие получило более двух десятков канадских кораблей.Также бомбометы A/S Mortar Mk 10 использовались военно-морским силам Австралии. В течение первой половины пятидесятых годов австралийские верфи по лицензии строили эсминцы типа Daring, разработанные в Великобритании. Изначально планировалось построить четыре таких корабля, но в итоге флот получил только три. В кормовой части эсминца монтировался один комплект оборудования Limbo. В начале шестидесятых годов австралийский флот получил головной противолодочный фрегат (позже классификация изменена на эсминец) типа River. Позже было построено еще пять таких кораблей. В качестве основного средства борьбы с подводными лодками предлагалось использовать трехствольные бомбометы.В середине пятидесятых годов Новая Зеландия приобрела у Великобритании легкий крейсер HMNZS Royalist. Через несколько лет новозеландский флот пополнился фрегатами HMNZS Taranaki (F148) и HMNZS Otago (F111) британской постройки. Все они оснащались различным вооружением, в том числе противолодочными бомбометами Limbo.Бомбометы типа A/S Mortar Mk 10 Limbo были приняты на вооружение в начальный период Холодной войны, что определило их дальнейшую службу. В течение длительного времени корабли с таким оружием активно работали в различных районах Мирового океана и следили за подводной обстановкой, будучи готовыми в любой момент атаковать обнаруженные субмарины вероятного противника. Время от времени экипажи кораблей из состава ВМС разных стран применяли комплексы Limbo в ходе разнообразных учебно-боевых мероприятий.В 1982 году несколько британских кораблей с противолодочными комплексами были отправлены к Фолклендским островам для участия в боевых действиях. Следует отметить, что противник в лице Аргентины располагал всего одной подводной лодкой – ARA Santa Fe (S-21) американской постройки. Противолодочные корабли Великобритании так и не получили возможности атаковать эту субмарину. Тем не менее, вскоре она стала целью авиационного удара и была затоплена.Уже во время войны за Фолклендские острова было ясно, что имеющиеся противолодочные бомбометы Limbo, равно как и большая часть их носителей, уже далеко не в полной мере соответствуют актуальным требованиям. Как следствие, было начато капитальное обновление противолодочных вооружений флота. С учетом имеющегося опыта и последних разработок было решено отказаться от применения глубинных бомб и специализированных пусковых установок. Поражать подлодки противника теперь планировалось только при помощи торпед.Такое решение привело к тому, что комплекс A/S Mortar Mk 10 оказался последним представителем своего класса, созданным в Великобритании. Разработка новых бомбометов не начиналась ввиду отсутствия перспектив у подобного оружия. Тем не менее, служба имеющихся систем продолжалась. Комплексы Limbo по-прежнему использовались имеющимися кораблями, в том числе и совместно с более новым оружием. По мере морального и физического устаревания корабли постепенно выводились из состава флота и отправлялись на разделку. Вместе с ними в утиль отправлялось и разнообразное оружие, в том числе трехствольные бомбометы.Последние комплексы Limbo и их носители были сняты с вооружения британского флота в начале девяностых годов. Примерно в это же время от устаревших кораблей начала отказываться Канада. Новая Зеландия отказалась от своих кораблей с подобным оружием уже в восьмидесятых. В марте 2017 года был подписан приказ о списании эсминца HMCS Athabaskan (DDG 282) – последнего остававшегося в строю корабля типа Iroquois и последнего канадского носителя бомбометов Mk 10. Австралийские корабли, оснащавшиеся британским вооружением, закончили службу около десяти лет назад. К настоящему времени эксплуатация противолодочных систем Limbo была прекращена всеми флотами.Подавляющее большинство изготовленных бомбометов было утилизировано за ненадобностью. Тем не менее, несколько таких изделий было сохранено и передано музеям. Подобные экспонаты имеются в фондах британских и канадских музеев.Во время Второй мировой войны британские специалисты разработали новый вариант противолодочного бомбомета, отличавшийся от предшественником оригинальной конструкцией и повышенными характеристиками. Уже после войны на основе этой конструкции было создано улучшенное оружие с расширенными возможностями. Комплекс Anti-submarine Mortar Mark 10 Limbo оказался настолько удачным, что заинтересовал военно-морские силы нескольких стран и получил достаточно большое распространение. Кроме того, эксплуатация подобного оружия продолжалась в течение нескольких десятилетий. Тем не менее, при всех своих преимуществах, такое вооружение со временем устарело и более не соответствовало имеющимся требованиям. Учитывая новые угрозы и вызовы, Королевский военно-морской флот Великобритании решил отказаться от бомбометов в пользу современных противолодочных торпед.