ВКС РФ ровняют с землей оборону ИГИЛ перед наступлением Сегодня, 07:00 В течение последних двух суток ВКС России и ВВС Сирии нанесли несколько десятков ударом по позициям ИГИЛ в окрестностях их оплота в Хаме — города Акарбат. 1 Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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