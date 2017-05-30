07:43 30 мая

ВКС РФ ровняют с землей оборону ИГИЛ перед наступлением

В течение последних двух суток ВКС России и ВВС Сирии нанесли несколько десятков ударом по позициям ИГИЛ в окрестностях их оплота в Хаме — города Акарбат.




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