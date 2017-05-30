Президент-неудачник. Сто лет Джону Кеннеди

100 лет назад, 29 мая 1917 года, родился один из самых знаменитых президентов в истории США — Джон Фицджеральд Кеннеди. О жизни этого примечательного человека, обстоятельствах его смерти и даже о биографии убийцы Ли Харви Освальда написано множество и научных исторических трудов, и публицистических статей. Выстраиваются самые разные конспирологические теории, пытающиеся объяснить убийство американского президента как происки и недовольной части олигархата, и советских спецслужб, и «тайного правительства».Представитель Демократической партии США Джон Кеннеди занял пост главы государства в январе 1961 года (официально вступил в должность президента США), победив на ноябрьских выборах 1960 года. С приходом к власти Джона Кеннеди многие связывали возможность улучшения советско-американских отношений, которые к этому времени находились в очень плохом состоянии, буквально «на грани» грандиозного конфликта. Сам Кеннеди, впрочем, отнюдь не собирался идти на уступки. Его целью было добиться улучшения положения США и во внешней, и во внутренней политике.Понимая необходимость модернизации американской экономики, Кеннеди поставил на первое место в качестве цели внутренней политики реализацию стратегии экономического роста. Ее он неразрывно связывал с повышением качества человеческого капитала, что требовало определенных социальных инвестиций. Именно здесь лежат корни прогрессивной по тем временам социальной политики нового американского президента. Кеннеди предусматривал необходимость повышения минимальной оплаты труда (в США она носит почасовой характер), увеличение сроков выплаты пособий безработным, поддержку фермерских хозяйств. Большие средства Кеннеди собирался вложить в реализацию программ повышения квалификации работников и переподготовки безработных, которые не могли найти работу по специальности.Однако консервативная часть американских конгрессменов успешно блокировала многочисленные прогрессивные начинания Кеннеди. В частности, президенту так и не удалось добиться предоставления средств на развитие здравоохранения и образования и на значительное увеличение минимального размера заработной платы. Подавляющее большинство малооплачиваемой части американского рабочего класса так и не получило долгожданного увеличения заработной платы. Минимальная почасовая зарплата увеличилась до 1,15 долларов в час лишь для 3,6 млн работников из 26,6 млн работников, получающих минимальную заработную плату. Между тем, обещания социальной поддержки лишь «раздраконили» американцев. Социальная ситуация в стране стремительно накалялась. К недовольству малооплачиваемых трудящихся и безработных примешивались и расовые конфликты, и активизация студенческого леворадикального движения.Во внешней политике Джона Кеннеди также нельзя было назвать успешным. Начнем с того, что в период его президентства США «с треском» проиграли противостояние с Кубой. Предшественник Джона Кеннеди на посту главы государства Дуайт Эйзенхауэр собирался свергнуть Фиделя Кастро, оказав поддержку кубинским эмигрантам — контрреволюционерам. Оппозицию готовили и обучали на американской территории, щедро оплачивали, однако Джон Кеннеди так и не смог воспользоваться заранее подготовленными условиями для начала операции против Кастро. План операции по вторжению на «остров Свободы» провалился. Дальше — больше. Следующей неудачей Кеннеди стало строительство Берлинской стены.Воодушевленный успехами Советского Союза Никита Хрущев выбрал наступательную тактику — и оказался прав. В том же 1961 году, в первый год президентства Кеннеди, Советский Союз решил разместить ракеты на Кубе — для защиты Кастро и геополитических интересов советского государства. Мир был в шаге от катастрофы, но, в конце концов, Кеннеди удалось договориться с Хрущевым. Так молодой президент «отыгрался» за провал вторжения на Кубу и строительство стены в Берлине. Теперь американцы стали воспринимать его как человека, «спасшего мир от ядерной войны». Однако на самом деле США в результате Карибского кризиса больше потеряли, чем приобрели. Ведь вследствие договоренностей с Москвой Вашингтону пришлось отказаться от планов по открытому свержению Фиделя Кастро. Кроме того, что не менее важно, США отводили свои базы от южных границ Советского Союза — из Турции и Ирана.Но самой масштабной стратегической ошибкой Кеннеди, стоившей Соединенным Штатам Америки полутора десятилетий кровопролитной войны, многотысячных человеческих жертв, масштабных манифестаций, волны леворадикального и афроамериканского терроризма и, наконец, позорного поражения, стало развязывание агрессивной войны во Вьетнаме. Хотя США и прежде, на протяжении всех 1950-х гг., активно вмешивалось в политику в Юго-Восточной Азии, но к масштабному присутствию американских войск во Вьетнаме Вашингтон все же не переходил. Именно «миротворец» Джон Кеннеди, обаятельный «свой парень», стал инициатором переброски в далекий Индокитай многочисленного американского контингента.Получается, что именно Джон Кеннеди был ответственен за обострение ситуации в Индокитае, приведшей к масштабной Вьетнамской войне. Как президент США, он был волен отказаться от амбициозных планов во Вьетнаме, но предпочел ввязаться в авантюру, закончившуюся для Штатов глобальным фиаско. Во многих средствах массовой информации на протяжении полувека публикуются материалы, представляющие Джона Кеннеди едва ли не как миротворца, стремившегося всеми силами избежать Вьетнамской войны. На самом деле, именно Джона Кеннеди можно назвать ее «автором», хотя основные события развернулись уже после его гибели. В годы правления Кеннеди американские спецслужбы резко активизировали свое участие в политической жизни Южного Вьетнама.Хотя официально США начала боевые действия в Южном Вьетнаме уже в 1964 году, при следующем президенте Линдоне Джонсоне, почва для вторжения готовилась именно при Кеннеди. В конце апреля — начале мая 1961 г. на закрытых заседаниях Совета национальной безопасности США была принята специальная программа по «умиротворению» Южного Вьетнама. Именно в рамках этой программы предполагалось наращивание американского военного присутствия в стране — пока посредством увеличения численности военных советников и инструкторов. Джон Кеннеди дал указание Министерству обороны США проанализировать целесообразность размещения американского контингента во Вьетнаме. 12 мая 1961 года в Сайгоне состоялась встреча вице-президента Линдона Джонсона с Нго Динь Зьемом, на котором второе лицо США прямо спросил южновьетнамского лидера, как он относится к идее ввода войск США. Но Нго Динь Зьем эту идею отверг, заявив, что воспользуется американской помощью только в том случае, если Северный Вьетнам предпримет открытое вторжение на южновьетнамскую территорию. С партизанами Нго Динь Зьем рассчитывал справиться своими силами. Но ресурсов у главы государства для этого не было, и это прекрасно понимали в Вашингтоне, с тревогой наблюдая за боевыми успехами «Вьетконга».3 октября 1961 г. Джон Кеннеди распорядился начать разработку плана по умиротворению Южного Вьетнама. Руководство разработками было поручено генералу Максвелу Тэйлору. Последний рекомендовал увеличить численность и мобильность южновьетнамской армии, а также перебросить в Индокитай дополнительные американские воинские части, в первую очередь — войска специального назначения численностью до 10 тысяч человек, обученные тактике антипартизанских действий в тропическом климате и лесистой местности. Однако на открытое военное вмешательство во внутренние дела Южного Вьетнама Кеннеди не решился. Опасаясь негативной реакции со стороны мировой общественности, «миротворец» Кеннеди предпочел выбрать методы тайной войны и подрывных действий, благо американские спецслужбы обладали многочисленной агентурой в Индокитае и широкими возможностями для самых разнообразных провокаций.В 1961 году в Южный Вьетнам были направлены первые регулярные воинские подразделения американской армии. Это были две роты армейской авиации, которые должны были обеспечивать воздушную мобильность южновьетнамских подразделений, задействованных в борьбе с партизанами Народного фронта освобождения Южного Вьетнама. До этого в Индокитае служили лишь американские военные советники — офицеры и сержанты, помогавшие южновьетнамским командирам модернизировать армию и полицию страны. Численность американских войск в Южном Вьетнаме в годы президентства Кеннеди росла стремительными темпами. Если в 1961 г. в Южном Вьетнаме находились 3205 военнослужащих армии США, то в 1962 году их было уже почти в четыре раза больше — 11300 человек, а в 1963 году — 16300 человек.В ноябре 1961 года американская авиация начала уничтожение растительности в джунглях с помощью химических веществ, которые представляли большую опасность и для людей. Таким образом, именно при Кеннеди была сформулирована стратегия применения отравляющих веществ во Вьетнаме. Тем не менее, вьетконговцы продолжали успешное наступление на позиции южновьетнамских войск. Вашингтон проявлял все большее недовольство политикой южновьетнамского президента Нго Динь Зьема. В конце концов, американские спецслужбы пошли на прямое вмешательство в политическую ситуацию в Южном Вьетнаме, организовав 1-2 ноября 1963 г. устранение Нго Динь Зьема и военный переворот, приведший к власти военную хунту, следовавшую полностью в фарватере американской политики. Таким образом, южновьетнамский политический лидер был убит при негласной, но прямой поддержке Вашингтона. Впрочем, Джон Кеннеди пережил его всего на три недели.Не смог Джон Кеннеди нормализовать и политическую ситуацию в самих Соединенных Штатах Америки. Возможно, он и пытался сделать все, что было в его силах, чтобы снизить накал внутриполитического и социального противостояния в американском обществе, но это ему не удалось. 19 июня 1963 года Джон Кеннеди внес в Конгресс законопроект о гражданских правах, запрещающий сегрегацию белых и черных во всех общественных местах. Но уровень межрасовой напряженности в США не спадал. 28 августа 1963 года в Вашингтоне состоялся грандиозный «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу», в котором приняли участие примерно 200-300 тысяч человек. Свыше 80% участников марша были афроамериканцами — неграми и мулатами, и лишь 20% — белыми американцами и азиатами. Именно во время марша Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта». В марше участвовали многочисленные правозащитные организации, религиозные общины афроамериканцев, рабочие профсоюзы. Помимо марша, в США в 1961-1963 гг. происходили многочисленные столкновения чернокожих манифестантов с полицией и с активистами праворадикальных организаций.Наиболее мощная волна афроамериканских выступлений прошла по США в 1962 году. К этому времени Джон Кеннеди был уже второй год президентом США. Поводом к массовым акциям протеста, вскоре охватившим почти всю страну, стала история студента Джеймса Мередита, который пытался отстоять свое право учиться в Университете Миссисипи. Сам Кеннеди поддержал право Мередита на обучение в вузе, на сторону молодого афроамериканца встали Министерство юстиции США и Верховный суд США. Но власти штата Миссисипи отказались выполнять решение Джона Кеннеди. Мередита продолжали не пускать на занятия. В конце концов, 30 сентября 1962 года Мередит в сопровождении полицейских и военнослужащих прибыл в университет с целью проследовать на занятия. Ответной реакцией белой общественности стали массовые выступления националистов, в результате которых Кеннеди был вынужден направить в Миссисипи свыше 30 тысяч военнослужащих. Массовые беспорядки продолжались четырнадцать часов, погибли двое участников, 375 человек получили ранения.Помимо афроамериканского национального движения, в США активизировались и студенческие группы левой направленности. Еще в 1960 году была создана организация «Студенты за демократическое общество», объединившая оппозиционно настроенных студентов — либералов, анархистов и даже коммунистов. Хотя в целом позиция СДО была относительно умеренной, внутри движения действовали более радикальные группы, которые впоследствии стали основой формирования американских «новых левых», игравших ключевую роль во время антивоенных манифестаций против агрессии во Вьетнаме.22 ноября 1963 года Джон Кеннеди был убит. Он был смертельно ранен во время пребывания в г. Далласе (штат Техас). По официальной версии застрелил Кеннеди Ли Харви Освальд — бывший морской пехотинец и человек примечательной судьбы, успевший некоторое время пожить в СССР. Возможно, Ли Харви Освальд мог бы впоследствии многое рассказать журналистам, но спустя два дня после убийства Кеннеди его во время перевода из одного полицейского помещения в другое убил хозяин ночного клуба Джек Руби.Пожалуй, Джона Кеннеди можно назвать одним из самых неудачливых президентов США. Чуть более двух лет довелось ему пробыть на посту главы американского государства, и за это время США лишь расхлебывали старые проблемы и получали новую «головную боль» в виде вьетнамской войны.