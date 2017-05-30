Армия Швейцарии: бронепоезд на запасном пути

Источники информации:

http://nashagazeta.ch/news/13583

https://regnum.ru/news/1843082.html

Материалы из открытых источников

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» Эта строчка из песни, прозвучавшей в советской комедии «Три товарища», как нельзя лучше характеризует собой вооруженные силы нейтральной Швейцарии. Внешняя политика Швейцарии строится на принципе международно-правового статуса постоянного нейтралитета, это прописано в конституции альпийского государства. Из всех существующих в современном мире видов нейтралитетов швейцарский является самым длительным и последовательным. Швейцария не входит ни в один из существующих военных альянсов, ни в Европейский союз.Нейтралитет, который стал объединяющей нацию идеей, культивируется в этой стране еще с 1815 года, когда был подписан Акт Венского конгресса и приложения к нему. За годы реализации политики постоянного вооруженного нейтралитета этому альпийскому государству удалось избежать участия в двух страшных мировых войнах, а также укрепить собственный международный авторитет, главным образом, путем осуществления многочисленных посреднических усилий между странами. Согласно данным социологических опросов принцип нейтралитета сегодня поддерживает около 95% населения страны.Во многом благодаря этому в образе многих россиян Швейцарская Конфедерация (официальное название страны) ассоциируется в первую очередь с банковской деятельностью, часами, альпийскими горными пейзажами, шоколадом и молоком. При упоминании Швейцарии на первый план выходят сугубо мирные ассоциации. Однако, как говорит латинская пословица, хочешь мира — готовься к войне. В Швейцарии никогда не забывали этого правила и создали оригинальные вооруженные силы, обладающие впечатляющим для небольшого государства с населением около 8 миллионов человек военным потенциалом.Вооруженные силы Швейцарии состоят из двух видов ВС: сухопутных войск и военно-воздушных сил (ВВС). На протяжении всех последних лет численность вооруженных сил страны постоянно сокращалась. Еще в 2003 году граждане страны проголосовали за принятие военной реформы «Армия XXI века», в соответствии с которой и идет сокращение численности вооруженных сил, к 2016 году их общая численность должна была сократиться до 100 тысяч человек.В составе сухопутных войск Швейцарии имеется 8 бригад (1-я и 11-я танковые бригады; 2-я, 5-я и 7-я пехотные; 9-я, 10-я и 12-я горнопехотные). Бригады являются главной ударной силой швейцарской армии. Также в составе сухопутных войск имеются учебные подразделения, осуществляющие подготовку кадровых военных и призывников и территориальные регионы, которые осуществляются сотрудничество с гражданскими властями в кантонах.На вооружении сухопутных войск Швейцарии находится 134 основных боевых танка «Леопард-2», 186 боевых машин пехоты CV9030 и CV9030 CP (экспортный вариант шведской БМП CV90 c 30-мм пушкой), более 230 гусеничных бронетранспортеров M113A2 и примерно 676 более современных колесных бронетранспортеров Piranha II и Piranha I/II/IIIC CP местного производства с колесной формулой 8х8. Помимо этого военные Швейцарии располагают 443 боевыми разведывательными машинами MOWAG Eagle местного производства с колесной формулой 4х4.Артиллерия сухопутных войск представлена 133 155-мм самоходными артиллерийскими установками M109 американского производства. Их дополняют 275 81-мм минометов M72/91, а также 110 самоходных противотанковых ракетных комплексов Piranha I TOW-2.Военно-воздушные силы Швейцарии включают в свой состав эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземных систем ПВО, а также авиационные базы и обслуживающий персонал. Основную ударную силу ВВС Швейцарии сегодня составляют 30 многоцелевых истребителей американского производства F/A-18 Hornet (25 боевых и 5 учебных). Помимо этого у Швейцарии имеется 53 легких многоцелевых истребителя Northrop F-5F Tiger II (в том числе 12 учебных) также американского производства. Вертолеты представлены французскими и германо-французскими машинами: AS.332 Super Puma (15), AS.532 Cougar (10), Eurocopter EC635 (20).Наземные средства системы ПВО Швейцарии представлены 45 35-мм автоматическими компьютеризированными зенитными орудиями Oerlikon GDF-005. Также на вооружении находится 54 британских зенитных ракетных установки Rapier (Рапира) малого радиуса действия. Дополняет этот мини-арсенал порядка 288 ПЗРК FIM-92 Stinger американского производства.На 95% швейцарская армия формируется за счет призывников, профессиональные военные составляют только порядка 5% от численности личного состава. Годными к военной службе считаются граждане в возрасте от 18 до 33 лет. Начиная с 2007 года, в составе вооруженных сил могут служить и женщины, но их доля крайне мала — менее 1%. Воинские обязанности наступают в тот момент, когда гражданину исполняется 18 лет. После этого он должен отправиться в военкомат своего кантона оставить там свои данные и встать на воинский учет, тогда же составляется анкета о состоянии здоровья. По достижении 19 лет военнообязанные проходят сборы, обязанность участвовать в сборах существует до года, в котором мужчине исполняется 25 лет. Сборы достаточно короткие — 2-3 дня. В эти сроки кандидаты проходят все необходимые тесты: физические и психологические. По результатам тестов комиссия определяет годность к воинской службе или гражданской обороне, после чего кандидаты зачисляются в войска.Если кандидат признается не годным к воинской службе, но годен к службе в гражданской обороне, то он будет проходить ее в возрасте от 20 до 40 лет, вызываясь по мере необходимости (при различных ЧС, природных катастрофах, митингах, манифестациях, концертах) не более чем на 40 дней в год. Данная служба регулируется Федеральным законом о защите населения и гражданской обороне от 4 октября 2002 года.Если кандидат признается годным к воинской службе, ему высылается повестка на прохождение «школы рекрутов» в воинской части, а также определяется время сборов. «Школа рекрутов» является базовой или основной частью воинской службы в швейцарской армии, она длится 4 месяца. Общий срок воинской службы составляет 330 дней. Этот срок увеличивается для офицерского состава, для солдат, проходящих службу в специальных подразделениях, а также для солдат, имеющих определенные квалификации (например, военные полицейские, инженеры и т.д.). После прохождения школы рекрутов солдат вызывается на сборы, обычно, на три недели раз в два года, до полного прохождения службы (330 дней). Как правило, солдат вызывают на сборы до 30-32 лет. Помимо этого каждый год нужно посещать стрельбище и сдавать нормативы по стрельбе (из пистолета или автомата). После прохождения службы воинские обязательства с военнослужащих снимаются, за исключением случаев мобилизации в случае войны. Мобилизационный потенциал Швейцарии — мужчины в возрасте от 16 до 49 лет — оценивается примерно в 1,5 миллиона человек.Каждый солдат швейцарской армии в качестве личного оружия вооружен штурмовой винтовкой Stgw 90 (SIG 550). Военная полиция, военные санитары, унтер-офицеры и офицеры в качестве личного оружия имеют также 9 мм пистолеты Pistole 75 (SIG SAUER P220). Особенностью армии Швейцарии, которая превращает ее в милицию, является передача государством обмундирования, снаряжения и личного стрелкового оружия солдата, а также его НЗ в личное пользование даже тогда, когда он числится резервистом. Такое решение обеспечивает военному ведомству страны существенную экономию, так как позволяет экономить на складах и не тратить каждый раз время на выдачу снаряжения и оружия при призыве резервистов на сборы. Свое личное оружие, снаряжение и обмундирование резервисты хранят дома. При этом государство особенно не регламентирует способы хранения. Единственно, по вызову на сборы резервист должен вернуться с исправным оружием, снаряжением и целым обмундированием. С 1952 года швейцарские резервисты держали у себя дома и боеприпасы к личному оружию, но в 2002 году по соображениям безопасности боеприпасы начали держать на армейских складах.Отдельно можно отметить тот факт, что резервисты имеют право после увольнения с воинской службы взять личное оружие себе в собственность. Это уже привело к тому, что альпийская страна имеет самый высокий показатель распространения боевого огнестрельного оружия среди населения в мире. Согласно официальной статистике на 30 ноября 2010 года дома у швейцарцев хранилось 654 562 образца боевого оружия. Всего же на руках у частных лиц находится от 2,3 до 4,5 миллионов единиц огнестрельного оружия. Это наглядно подтверждает оборонный девиз швейцарцев: «Швейцария не имеет армии, Швейцария сама — армия».