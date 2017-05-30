15:42 30 мая

Армия Швейцарии: бронепоезд на запасном пути

«Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!» Эта строчка из песни, прозвучавшей в советской комедии «Три товарища», как нельзя лучше характеризует собой вооруженные силы нейтральной Швейцарии. Внешняя политика Швейцарии строится на принципе международно-правового статуса постоянного нейтралитета, это прописано в конституции альпийского государства. Из всех существующих в современном мире видов нейтралитетов швейцарский является самым длительным и последовательным. Швейцария не входит ни в один из существующих военных альянсов, ни в Европейский союз.

Нейтралитет, который стал объединяющей нацию идеей, культивируется в этой стране еще с 1815 года, когда был подписан Акт Венского конгресса и приложения к нему. За годы реализации политики постоянного вооруженного нейтралитета этому альпийскому государству удалось избежать участия в двух страшных мировых войнах, а также укрепить собственный международный авторитет, главным образом, путем осуществления многочисленных посреднических усилий между странами. Согласно данным социологических опросов принцип нейтралитета сегодня поддерживает около 95% населения страны.

Во многом благодаря этому в образе многих россиян Швейцарская Конфедерация (официальное название страны) ассоциируется в первую очередь с банковской деятельностью, часами, альпийскими горными пейзажами, шоколадом и молоком. При упоминании Швейцарии на первый план выходят сугубо мирные ассоциации. Однако, как говорит латинская пословица, хочешь мира — готовься к войне. В Швейцарии никогда не забывали этого правила и создали оригинальные вооруженные силы, обладающие впечатляющим для небольшого государства с населением около 8 миллионов человек военным потенциалом.




Вооруженные силы Швейцарии состоят из двух видов ВС: сухопутных войск и военно-воздушных сил (ВВС). На протяжении всех последних лет численность вооруженных сил страны постоянно сокращалась. Еще в 2003 году граждане страны проголосовали за принятие военной реформы «Армия XXI века», в соответствии с которой и идет сокращение численности вооруженных сил, к 2016 году их общая численность должна была сократиться до 100 тысяч человек.

В составе сухопутных войск Швейцарии имеется 8 бригад (1-я и 11-я танковые бригады; 2-я, 5-я и 7-я пехотные; 9-я, 10-я и 12-я горнопехотные). Бригады являются главной ударной силой швейцарской армии. Также в составе сухопутных войск имеются учебные подразделения, осуществляющие подготовку кадровых военных и призывников и территориальные регионы, которые осуществляются сотрудничество с гражданскими властями в кантонах.

На вооружении сухопутных войск Швейцарии находится 134 основных боевых танка «Леопард-2», 186 боевых машин пехоты CV9030 и CV9030 CP (экспортный вариант шведской БМП CV90 c 30-мм пушкой), более 230 гусеничных бронетранспортеров M113A2 и примерно 676 более современных колесных бронетранспортеров Piranha II и Piranha I/II/IIIC CP местного производства с колесной формулой 8х8. Помимо этого военные Швейцарии располагают 443 боевыми разведывательными машинами MOWAG Eagle местного производства с колесной формулой 4х4.



Артиллерия сухопутных войск представлена 133 155-мм самоходными артиллерийскими установками M109 американского производства. Их дополняют 275 81-мм минометов M72/91, а также 110 самоходных противотанковых ракетных комплексов Piranha I TOW-2.

Военно-воздушные силы Швейцарии включают в свой состав эскадрильи истребителей, вертолетные соединения, соединения наземных систем ПВО, а также авиационные базы и обслуживающий персонал. Основную ударную силу ВВС Швейцарии сегодня составляют 30 многоцелевых истребителей американского производства F/A-18 Hornet (25 боевых и 5 учебных). Помимо этого у Швейцарии имеется 53 легких многоцелевых истребителя Northrop F-5F Tiger II (в том числе 12 учебных) также американского производства. Вертолеты представлены французскими и германо-французскими машинами: AS.332 Super Puma (15), AS.532 Cougar (10), Eurocopter EC635 (20).

Наземные средства системы ПВО Швейцарии представлены 45 35-мм автоматическими компьютеризированными зенитными орудиями Oerlikon GDF-005. Также на вооружении находится 54 британских зенитных ракетных установки Rapier (Рапира) малого радиуса действия. Дополняет этот мини-арсенал порядка 288 ПЗРК FIM-92 Stinger американского производства.



На 95% швейцарская армия формируется за счет призывников, профессиональные военные составляют только порядка 5% от численности личного состава. Годными к военной службе считаются граждане в возрасте от 18 до 33 лет. Начиная с 2007 года, в составе вооруженных сил могут служить и женщины, но их доля крайне мала — менее 1%. Воинские обязанности наступают в тот момент, когда гражданину исполняется 18 лет. После этого он должен отправиться в военкомат своего кантона оставить там свои данные и встать на воинский учет, тогда же составляется анкета о состоянии здоровья. По достижении 19 лет военнообязанные проходят сборы, обязанность участвовать в сборах существует до года, в котором мужчине исполняется 25 лет. Сборы достаточно короткие — 2-3 дня. В эти сроки кандидаты проходят все необходимые тесты: физические и психологические. По результатам тестов комиссия определяет годность к воинской службе или гражданской обороне, после чего кандидаты зачисляются в войска.

Если кандидат признается не годным к воинской службе, но годен к службе в гражданской обороне, то он будет проходить ее в возрасте от 20 до 40 лет, вызываясь по мере необходимости (при различных ЧС, природных катастрофах, митингах, манифестациях, концертах) не более чем на 40 дней в год. Данная служба регулируется Федеральным законом о защите населения и гражданской обороне от 4 октября 2002 года.

Если кандидат признается годным к воинской службе, ему высылается повестка на прохождение «школы рекрутов» в воинской части, а также определяется время сборов. «Школа рекрутов» является базовой или основной частью воинской службы в швейцарской армии, она длится 4 месяца. Общий срок воинской службы составляет 330 дней. Этот срок увеличивается для офицерского состава, для солдат, проходящих службу в специальных подразделениях, а также для солдат, имеющих определенные квалификации (например, военные полицейские, инженеры и т.д.). После прохождения школы рекрутов солдат вызывается на сборы, обычно, на три недели раз в два года, до полного прохождения службы (330 дней). Как правило, солдат вызывают на сборы до 30-32 лет. Помимо этого каждый год нужно посещать стрельбище и сдавать нормативы по стрельбе (из пистолета или автомата). После прохождения службы воинские обязательства с военнослужащих снимаются, за исключением случаев мобилизации в случае войны. Мобилизационный потенциал Швейцарии — мужчины в возрасте от 16 до 49 лет — оценивается примерно в 1,5 миллиона человек.



Каждый солдат швейцарской армии в качестве личного оружия вооружен штурмовой винтовкой Stgw 90 (SIG 550). Военная полиция, военные санитары, унтер-офицеры и офицеры в качестве личного оружия имеют также 9 мм пистолеты Pistole 75 (SIG SAUER P220). Особенностью армии Швейцарии, которая превращает ее в милицию, является передача государством обмундирования, снаряжения и личного стрелкового оружия солдата, а также его НЗ в личное пользование даже тогда, когда он числится резервистом. Такое решение обеспечивает военному ведомству страны существенную экономию, так как позволяет экономить на складах и не тратить каждый раз время на выдачу снаряжения и оружия при призыве резервистов на сборы. Свое личное оружие, снаряжение и обмундирование резервисты хранят дома. При этом государство особенно не регламентирует способы хранения. Единственно, по вызову на сборы резервист должен вернуться с исправным оружием, снаряжением и целым обмундированием. С 1952 года швейцарские резервисты держали у себя дома и боеприпасы к личному оружию, но в 2002 году по соображениям безопасности боеприпасы начали держать на армейских складах.

Отдельно можно отметить тот факт, что резервисты имеют право после увольнения с воинской службы взять личное оружие себе в собственность. Это уже привело к тому, что альпийская страна имеет самый высокий показатель распространения боевого огнестрельного оружия среди населения в мире. Согласно официальной статистике на 30 ноября 2010 года дома у швейцарцев хранилось 654 562 образца боевого оружия. Всего же на руках у частных лиц находится от 2,3 до 4,5 миллионов единиц огнестрельного оружия. Это наглядно подтверждает оборонный девиз швейцарцев: «Швейцария не имеет армии, Швейцария сама — армия».

Источники информации:
http://nashagazeta.ch/news/13583
https://regnum.ru/news/1843082.html
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей


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Комментарии 3

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:13
    после увольнения с воинской службы взять личное оружие себе в собственность


    Завидую им...любой нормальный мужик (подчеркиваю нормальный...не шизофреник)должен иметь в своем доме оружие для защиты от не прошенных гостей.
    Тот же ЛЕХА
  2. moskowit Сегодня, 15:38
    Особенностью армии Швейцарии, которая превращает ее в милицию, является передача государством обмундирования, снаряжения и личного стрелкового оружия солдата, а также его НЗ в личное пользование даже тогда, когда он числится резервистом. Такое решение обеспечивает военному ведомству страны существенную экономию, так как позволяет экономить на складах и не тратить каждый раз время на выдачу снаряжения и оружия при призыве резервистов на сборы. Свое личное оружие, снаряжение и обмундирование резервисты хранят дома. При этом государство особенно не регламентирует способы хранения. Единственно, по вызову на сборы резервист должен вернуться с исправным оружием, снаряжением и целым обмундированием. С 1952 года швейцарские резервисты держали у себя дома и боеприпасы к личному оружию, но в 2002 году по соображениям безопасности боеприпасы начали держать на армейских складах.


    Об этом читал очень давно. Отец приносил со службы "Военный зарубежник", потом журнал стал называться "Военное зарубежное обозрение". Для меня были интересны последние страницы журнала, где кратко давались справки об оружии, военной техники и прочее... Тогда и прочёл о комплектовании и особенностях службы в резерве армии Швейцарии. Был настолько удивлён фактом хранения оружия и снаряжения дома, что помню где то нашёл подтверждение этому факту... А вот про боеприпасы или забыл, или информации не давалось... Крайне интересно. Надо же. Статья натолкнула на такие воспоминание... Воистину мозг, как говаривал незабвенный Шерлок Холмс похож на чердак, забитый всякой всячиной....
    moskowit
  3. Печенег Сегодня, 15:41
    На фоне остальных европейских стран и их армий, швейцарцы просто эталон современной армии.
    Печенег
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