Иракская модернизация БТР-80УП
Как сообщает « Вестник Мордовии », в интернет-пространство выложен интересный фотоснимок, на котором запечатлен иракский бронетранспортер БТР-80УП с башней от БМП-1, оснащенной 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром" и пулеметом ПКТ калибра 7,62-мм. При внимательном рассмотрении можно заметить еще одну небольшую башню, расположенную над люком, по всей видимости, имеющую пулеметное вооружение.
Также ходовая часть техники прикрыта стальными листами, перед люками водителя и командира смонтированы противокумулятивные решетчатые экраны.
БТР-80УП были приобретены Ираком в 2005 году на Украине в количестве 100 единиц. Как было заявлено, их стоимость составила примерно 30 млн. долларов. Ремонт и модернизация осуществлялись в Николаеве на базе технического обслуживания и ремонта БТР. Польша играла роль посредника в данной сделке, связи с чем машины получили обозначение УП (украино-польские). Их отличительной особенностью является наличие навесной броневой защиты, прикрывающей лоб и борта. Дополнительная нагрузка увеличила вес машины, в связи с чем она утратила возможность преодолевать водные преграды. По этой причине полагавшийся водомет был демонтирован.
Штатное вооружение БТР-80УП представлено башней БПУ-1 с 14,5-мм пулеметом КПВТ, 7,62-мм спаренным ПКТМ и шестью 81-мм дымовыми гранатометами. Машина оснащена новым двигателем D-80 мощностью 300 л.с. Изменена система подкачки шин.
Также ходовая часть техники прикрыта стальными листами, перед люками водителя и командира смонтированы противокумулятивные решетчатые экраны.
БТР-80УП были приобретены Ираком в 2005 году на Украине в количестве 100 единиц. Как было заявлено, их стоимость составила примерно 30 млн. долларов. Ремонт и модернизация осуществлялись в Николаеве на базе технического обслуживания и ремонта БТР. Польша играла роль посредника в данной сделке, связи с чем машины получили обозначение УП (украино-польские). Их отличительной особенностью является наличие навесной броневой защиты, прикрывающей лоб и борта. Дополнительная нагрузка увеличила вес машины, в связи с чем она утратила возможность преодолевать водные преграды. По этой причине полагавшийся водомет был демонтирован.
Штатное вооружение БТР-80УП представлено башней БПУ-1 с 14,5-мм пулеметом КПВТ, 7,62-мм спаренным ПКТМ и шестью 81-мм дымовыми гранатометами. Машина оснащена новым двигателем D-80 мощностью 300 л.с. Изменена система подкачки шин.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru/news-4-20200.htm
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