07:41 30 мая

Грузинские наёмники расстреляли троих украинских солдат в районе Станицы Луганской

В министерстве внутренних дел Луганской народной республики сообщают о действиях иностранных наёмников в составе украинских подразделений. В данном случае речь идёт о наёмниках из Грузии, которые зашли в населённый пункт Валуйское, расположенный неподалёку от Станицы Луганская.

Грузинские наёмники расстреляли троих украинских солдат в районе Станицы Луганской


В центре общественных связей МВД ЛНР сообщается, что вооружённые лица попытались заняться мародёрством в посёлке, однако встретили жёсткий отпор со стороны оставшихся там местных жителей. Кроме того, как заявлено, мародёрство грузинскими наёмниками попытались пресечь украинские солдаты, однако это «союзников» не остановило.


Из сообщения ЦОС МВД ЛНР (цитата Луганский информационный центр ):
На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель села Валуйское М. По словам мужчины, 21 мая он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и вооружённых людей с грузинскими флагами на форме. Ссора возникла на почве мародёрства последних: трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую. Конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки. Из общения с украинскими военными заявитель узнал, что в совершении расстрела обоснованно подозреваются грузинские наёмники. Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается.


На этом фоне в МИД РФ заявили, что готовы к «предметному разговору» с США по Украине. В интервью газете «Известия» замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия ожидает назначения человека в составе американской администрации, который будет «курировать» украинский вопрос.

Рябков:
Россия вновь доведёт свою позицию.


Использованы фотографии: Hromadske
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Комментарии 20

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:32
    Планы Запада,и США по очищению земли Украины от славян любой национальности,для новых хозяев продолжаются.Автор не добавил,что на Украине ,не нашли причин для возбуждения уголовного дела,после этого инцидента.
    Мар.Тира
    1. Зяблицев Сегодня, 06:43
      Хохол и генацвале-братья навек...! laughing
      Зяблицев
      1. Астарт Сегодня, 07:13
        Кто прав, кто виноват. Не хочется разбираться в сортах гов*на
        Астарт
  2. Маки Авелльевич Сегодня, 06:35
    разве Грузины имеют славу как воины? кто берёт их на найм?
    Маки Авелльевич
    1. Александр романов Сегодня, 06:42
      Цитата: Маки Авелльевич
      разве Грузины имеют славу как воины? кто берёт их на найм?

      Немцы Румын взяли на воину с СССР. Для численности ,для мяса поидет.
      Александр романов
  3. Туз Бубен Сегодня, 06:36
    трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую
    Что в переводе означает , инам то хоть немного оставьте...
    Галстуки против шаровары....
    Туз Бубен
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало.

    Странное поведение украинских правоохранительных органов. Если грузины действительно убили трех украинских солдат, то давно должны быть задержаны. Наверное по отношению к грузинским "друзьям" законы не действуют (хотя они не действуют на территории проведения т.н. АТО с самого начала). Сегодня грузины замочили троих, завтра десятерых. Вот и пусть мочат друг друга.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:44
      Цитата: rotmistr60
      грузинским "друзьям"

      Поразборчивей нужно быть с друзьями !
      Uncle Lee
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:55
        Так у них взаимовыручка. Одни средствами ПВО и экипажами помогали в 2008 г, другие в благодарность на Донбассе. Все одного разлива - ненавидящие Россию.
        rotmistr60
    2. Владимирец Сегодня, 06:45
      Цитата: rotmistr60
      Если грузины действительно убили трех украинских солдат, то давно должны быть задержаны.

      А может новость такая. winked
      Владимирец
    3. Stas157 Сегодня, 06:57
      Цитата: rotmistr60
      Сегодня грузины замочили троих, завтра десятерых. Вот и пусть мочат друг друга.

      В данном случае, трое солдат из ВСУ встали на ЗАЩИТУ местного населения. То есть, есть там нормальные ребята, которые даже ценой своей жизни готовы защищать своих соотечественников, а не только убивать, как это делают другие.
      Stas157
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:03
        Если все происходило действительно так, то я с вами полностью согласен. А ведь могли просто не поделить награбленное. Случаев мародерства в ВСУ предостаточно.
        rotmistr60
  5. Stas157 Сегодня, 06:46
    . На этом фоне в МИД РФ заявили, что готовы к «предметному разговору» с США по Украине.
    По поводу чего торговаться хотят? Может быть разрешения просить признать Донбасс? А то вроде "наши" своих не бросают!
    Stas157
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
      Стас157-а это была такая неудачная шутка по поводу" своих, ибо мы это слово по разному понемаем, власти наши имели ввиду совсем других "своих , а не население Донбасса.
      Изгоняющий либероидов
      1. Комментарий был удален.
      2. Stas157 Сегодня, 07:08
        Все таки хотелось бы верить в лучшее, хотелось бы чтобы Донбасс(для начала признали) влился в родную гавань, как и Крым. Хотя господин Песков уже заявлял, что Кремль планов по интеграции Донбасса в Россию, не имеет. А там, как известно, слов на ветер не бросают.
        Stas157
  6. brasist Сегодня, 06:47

    что то швили тройками убирают
    brasist
  7. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:49
    Короче , грубые и не совсем грубые мародеры не поделили добычу. ..
    Изгоняющий либероидов
  8. Александр 3 Сегодня, 07:05
    (Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается.)-что лишний раз говорит о том что собственный народ для нынешних властей Украины ничего не значит.
    Александр 3
  9. samarin1969 Сегодня, 07:06
    Рябков:
    "Россия..." (Сурков)"...вновь доведёт свою позицию..."
    ... Некто вместо Нуланд тоже "доведёт позицию"....За последние годы американцы никогда не меняли свою позицию без выгоды для себя.
    samarin1969
  10. Горный стрелок Сегодня, 07:25
    Вся информация основана на "сообщении местного жителя на горячую линию НМ ЛНР". Не раз Российское сообщество становилось жертвой информационных провокаций, СБУ или ещё кого. Чего стоил "распятый мальчик"... Я бы подождал подтверждения. Информация ПРАВДОПОДОБНАЯ, только есть там, с моей точки зрения, натяжка. Когда две группы мародеров "схлестываются", они либо сразу начинают стрельбу ( как в том посёлке под Киевом), либо договариваются и делят территорию. А тут - захватили, вывезли куда то, расстреляли "по тихому". Прям шпигунская история... wassat
    Горный стрелок
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