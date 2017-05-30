Грузинские наёмники расстреляли троих украинских солдат в районе Станицы Луганской
В министерстве внутренних дел Луганской народной республики сообщают о действиях иностранных наёмников в составе украинских подразделений. В данном случае речь идёт о наёмниках из Грузии, которые зашли в населённый пункт Валуйское, расположенный неподалёку от Станицы Луганская.
В центре общественных связей МВД ЛНР сообщается, что вооружённые лица попытались заняться мародёрством в посёлке, однако встретили жёсткий отпор со стороны оставшихся там местных жителей. Кроме того, как заявлено, мародёрство грузинскими наёмниками попытались пресечь украинские солдаты, однако это «союзников» не остановило.
Из сообщения ЦОС МВД ЛНР (цитата Луганский информационный центр ):
На этом фоне в МИД РФ заявили, что готовы к «предметному разговору» с США по Украине. В интервью газете «Известия» замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия ожидает назначения человека в составе американской администрации, который будет «курировать» украинский вопрос.
Рябков:
В центре общественных связей МВД ЛНР сообщается, что вооружённые лица попытались заняться мародёрством в посёлке, однако встретили жёсткий отпор со стороны оставшихся там местных жителей. Кроме того, как заявлено, мародёрство грузинскими наёмниками попытались пресечь украинские солдаты, однако это «союзников» не остановило.
Из сообщения ЦОС МВД ЛНР (цитата Луганский информационный центр ):
На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель села Валуйское М. По словам мужчины, 21 мая он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и вооружённых людей с грузинскими флагами на форме. Ссора возникла на почве мародёрства последних: трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую. Конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки. Из общения с украинскими военными заявитель узнал, что в совершении расстрела обоснованно подозреваются грузинские наёмники. Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается.
На этом фоне в МИД РФ заявили, что готовы к «предметному разговору» с США по Украине. В интервью газете «Известия» замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что Россия ожидает назначения человека в составе американской администрации, который будет «курировать» украинский вопрос.
Рябков:
Россия вновь доведёт свою позицию.
Использованы фотографии: Hromadske
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