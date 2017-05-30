Грузинские наёмники расстреляли троих украинских солдат в районе Станицы Луганской

На горячую линию МВД ЛНР позвонил житель села Валуйское М. По словам мужчины, 21 мая он стал свидетелем конфликта солдат ВСУ и вооружённых людей с грузинскими флагами на форме. Ссора возникла на почве мародёрства последних: трое украинцев призывали грузин быть "повежливее" и не грабить местное население подчистую. Конфликт закончился пленением украинских солдат. На следующее утро их тела с огнестрельными ранениями нашли в районе Погореловки. Из общения с украинскими военными заявитель узнал, что в совершении расстрела обоснованно подозреваются грузинские наёмники. Однако проведённое СБУ расследование официальных результатов не дало. От полиции и общественности данный инцидент скрывается.

Россия вновь доведёт свою позицию.