07:38 30 мая

Из России на Украину собираются депортировать сторонницу ЛДНР Татьяну Мармазову

Приходят сообщения о том, что в Туле задержана Татьяна Мармазова – бывший проректор Донецкого государственного университета, нередкий гость-эксперт на политических ток-шоу российского телевидения. Татьяна высказывается в поддержку ДНР и ЛНР, отставивает интересы Донбасса. Сообщается, что поводом для задержания послужило якобы нарушение Татьяной Мармазовой миграционного законодательства РФ.
В Фейсбуке её муж Руслан Мармазов пишет:

В эту секунду творится жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии. Храни вас Бог! Слава Донбассу!


Из России на Украину собираются депортировать сторонницу ЛДНР Татьяну Мармазову



РИДУС приводит заявление супруга Татьяны:
Жену увезли в Зареченский районный суд, что там происходит — не знаю: я нахожусь в отделении полиции, на меня составили протокол — якобы мешал полицейским работать. Адвоката у нас нет: сегодня нас задержали — и сразу же назначили суд. Мы не успели решить вопрос с юридической защитой.


Муж Татьяны говорит о том, что не представляет себе, что ожидает его жену, если она попадёт в руки СБУ.

Татьяне отказали в разрешение на временное проживание в РФ. Эта ситуация выглядит крайне странно, особенно если учесть, что некоторое время назад президент РФ распорядился признать паспорта и другие документы граждан ЛНР и ДНР. Или на Тулу данное распоряжение президента не распространяется?

На этом фоне стоит обратить внимание на другой примечательный факт. По данный "Ньюс-Фронта" , СБУ приняла решение о выдворении с территории Украины гражданина России - политтехнолога Игоря Шувалова. Он известен, в частности, тем, что придумал известный на Украине "мем" - "колорады". Шувалов высказывался против политики России. Однако теперь политические игрища позволяют СБУ отправить его в РФ с запретом на въезд на Украину (срок 5 лет).



Это такой политический обмен в рамках Минских соглашений?..

Использованы фотографии: lj.rossia.org
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Комментарии 14

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  1. moskowit Сегодня, 07:01
    Что то, совершенно не понятная ситуация...
    moskowit
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
      не в теме,поэтому вопрос к знающим: что за ботва? это правда в России происходит? кто прояснит ситуацию? what
      андрей юрьевич
      1. Nahatak Сегодня, 07:08
        Это какае-то деза) у меня друг уже второй год живет в Крыму хотя он с Николаева) У меня отец живет в Москве уже 10 год хотя сам тоже с Николаева) Не верьте этому!!!!
        Nahatak
        1. Татьяна Сегодня, 07:15
          Мой дальний родственник во время ВОВ был ранен на фронте и после ранения был направлен на службу с фронта в НКВД в тыл страны политруком. И однажды он сказал, что нарушения прав человека зависят не от Сталина, а от "мелких сошек" на местах, которые от недостатка достойных кадров подчас проявляют - точно так же, как и враги народа и государства - бюрократический формализм, равнодушие к простым людям и их судьбам, безинициативное и халатное отношение к работе.
          Похоже, в силовых структурах Тулы точно такие же кадры.
          Татьяна
          1. Nahatak Сегодня, 07:18
            Ты уверен что НКВД знает такие слова как права человека)))) тебе самому не смешно ?
            Nahatak
            1. Татьяна Сегодня, 07:22
              То-то и оно, что в НКВД работали разные люди. Наша родня лично с этим столкнулась во время ВОВ. Это была очень интересная история, да, вроде, не совсем в тему о ней писать.
              НКВД представлял собою практически такой-же срез общества, который отражает срез общества на гражданке. Так что НКВД особо идеализировать не надо, но и топить в грязь НКВД тоже ни к чему.

              Да, с правами человека и истинными интересами советского государства, совестливые люди в НКВД очень даже считались!
              Татьяна
      2. dik-nsk Сегодня, 07:10
        да что понимать панику? новость из разряда ОБС (одна бабка сказала) - ни подробностей, ни комментариев, может она задержана за какие либо нарушения и выдворяется. то что она бабло зарабатывает, красуясь на ток-шоу, не дает ей индульгенцию на несоблюдение российского законодательства. надо дождаться официальных комментариев, а потом уже делать выводы
        dik-nsk
    2. Астарт Сегодня, 07:31
      Дешевый фейк. Но эффект достигнут, все кудахчут как в курятнике
      Астарт
  2. Мар.Тира Сегодня, 07:03
    Да вроде отстояли?Но ни в этом дело.Что то слишком часто суды первой инстанции России,переходят на сторону Киевского режима,с точки зрения закона.А закон как известно,что дышло.Надо прекращать это блуждание?
    Мар.Тира
  3. nalogoplatelschik Сегодня, 07:04
    Всех причастнах , сорвать погоны, разжаловать в рядовые , прогнать сквозь строй и в штрафбат. Вот моё высочайшее соизволение.
    nalogoplatelschik
  4. victorsh Сегодня, 07:08
    А почему не высылают Янека?Отдайте того,кто действительно виноват в нынешней ситуации на Украине.А вот настоящих патриотов трогать не смейте!
    victorsh
  5. samarin1969 Сегодня, 07:12
    Толпы нелегалов с "гор и песков" и шляются по рынкам, "кафешкам"...их не особо гоняют. А тут вдруг такая "принципиальность"...Русским приходится доказывать своё право находится в России - просто мерзость!
    samarin1969
  6. Комментарий был удален.
  7. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:17
    Или на Тулу данное распоряжение президента не распространяется?
    А почему в России не признать подобные случаи гос изменой? И как бабка отшепнёт.Судей и прочих кто там за это отвечает. Уже давно всем понятно что случайно получив паспорт при развале СССР России.Не значит русским быть.Это касаемо и тех чиновников которые это творят.А вообще мерзко это всё читать.И это будет продолжаться.Если не принять чёткое решение по этому поводу. Хотите пример .Жёсткий ,но реальный,.российскому полицейскому армяну по национальности наприпер плевать вообще на все российские там проблемы.Поднимите национальность судей и всех кто там творит закон .И мгновенно всё поймёте.
    Наблюдатель2014
  8. Горный стрелок Сегодня, 07:34
    Информации - недостаточно! Хотелось бы подробностей. Надо очень злостно что нибудь нарушать, да ещё и не один раз, чтобы тебя так "резко" выдворяли. Мутное дело angry
    Горный стрелок
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:38
    отказали в разрешение на временное проживание в РФ

    Если это так, то действительно ситуация не просто странная, а враждебная по отношению к Донбассу в целом. Всякие Ковтуны спокойно себя чувствует у нас в стране да еще за деньги телекомпаний поносят Россию и народ. Странная политика "партии".
    rotmistr60
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