Из России на Украину собираются депортировать сторонницу ЛДНР Татьяну Мармазову

В эту секунду творится жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии. Храни вас Бог! Слава Донбассу!

Жену увезли в Зареченский районный суд, что там происходит — не знаю: я нахожусь в отделении полиции, на меня составили протокол — якобы мешал полицейским работать. Адвоката у нас нет: сегодня нас задержали — и сразу же назначили суд. Мы не успели решить вопрос с юридической защитой.