Из России на Украину собираются депортировать сторонницу ЛДНР Татьяну Мармазову
Приходят сообщения о том, что в Туле задержана Татьяна Мармазова – бывший проректор Донецкого государственного университета, нередкий гость-эксперт на политических ток-шоу российского телевидения. Татьяна высказывается в поддержку ДНР и ЛНР, отставивает интересы Донбасса. Сообщается, что поводом для задержания послужило якобы нарушение Татьяной Мармазовой миграционного законодательства РФ.
В Фейсбуке её муж Руслан Мармазов пишет:
РИДУС приводит заявление супруга Татьяны:
Муж Татьяны говорит о том, что не представляет себе, что ожидает его жену, если она попадёт в руки СБУ.
Татьяне отказали в разрешение на временное проживание в РФ. Эта ситуация выглядит крайне странно, особенно если учесть, что некоторое время назад президент РФ распорядился признать паспорта и другие документы граждан ЛНР и ДНР. Или на Тулу данное распоряжение президента не распространяется?
На этом фоне стоит обратить внимание на другой примечательный факт. По данный "Ньюс-Фронта" , СБУ приняла решение о выдворении с территории Украины гражданина России - политтехнолога Игоря Шувалова. Он известен, в частности, тем, что придумал известный на Украине "мем" - "колорады". Шувалов высказывался против политики России. Однако теперь политические игрища позволяют СБУ отправить его в РФ с запретом на въезд на Украину (срок 5 лет).
Это такой политический обмен в рамках Минских соглашений?..
В Фейсбуке её муж Руслан Мармазов пишет:
В эту секунду творится жуткое беззаконие. Мою жену Таню в Туле тащат в суд и будут выдворять на Украину. На заклание СБУ. Прошу всех, кто нас знает, об участии. Храни вас Бог! Слава Донбассу!
РИДУС приводит заявление супруга Татьяны:
Жену увезли в Зареченский районный суд, что там происходит — не знаю: я нахожусь в отделении полиции, на меня составили протокол — якобы мешал полицейским работать. Адвоката у нас нет: сегодня нас задержали — и сразу же назначили суд. Мы не успели решить вопрос с юридической защитой.
Муж Татьяны говорит о том, что не представляет себе, что ожидает его жену, если она попадёт в руки СБУ.
Татьяне отказали в разрешение на временное проживание в РФ. Эта ситуация выглядит крайне странно, особенно если учесть, что некоторое время назад президент РФ распорядился признать паспорта и другие документы граждан ЛНР и ДНР. Или на Тулу данное распоряжение президента не распространяется?
На этом фоне стоит обратить внимание на другой примечательный факт. По данный "Ньюс-Фронта" , СБУ приняла решение о выдворении с территории Украины гражданина России - политтехнолога Игоря Шувалова. Он известен, в частности, тем, что придумал известный на Украине "мем" - "колорады". Шувалов высказывался против политики России. Однако теперь политические игрища позволяют СБУ отправить его в РФ с запретом на въезд на Украину (срок 5 лет).
Это такой политический обмен в рамках Минских соглашений?..
Использованы фотографии: lj.rossia.org
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