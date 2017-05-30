Израиль модернизирует M-346 Master
Как сообщает блог oleggranovsky , ВВС Израиля разрабатывают местную модификацию итальянского учебно-тренировочного самолёта M-346 Master.
Новый вариант призван увеличить возможности техники при подготовке лётного персонала. Работы ведутся совместно с производителем машин концерном Leonardo. Предполагается оснастить самолет инертными учебными авиабомбами и подвесными топливными баками, установить программное обеспечение, обновленное на основе трехлетнего опыта эксплуатации в местных ВВС. На текущий момент ведутся испытания прототипа в Центре испытательных полётов ВВС Израиля.
M-346 Master – современный итальянский учебно-тренировочный самолёт разработки компании Alenia Aermacchi, в настоящее время производится концерном Leonardo. Разрабатывался с 1992 г., первый полёт совершил 15.07.04.
19.07.12 г. был заключен контракт стоимостью 1 млрд. долл., предусматривавший поставку 30 машин ВВС Израиля, которые планировали их использовать в качестве нового учебного самолёта для продвинутой подготовки лётчиков и штурманов боевых самолётов вместо A-4 Skyhawk (а также F-16A/B). Израильский M-346 проходит под обозначением "Лави", которое имел истребитель-бомбардировщик, программа разработки которого была свернута 30.08.87. Выкатка первого «Лави» состоялась 20.03.14 на заводе Alenia Aermacchi в Венегоно-Супериоре. Поставки были полностью закрыты в период с 09.07.14 по 20.07.16 гг.
Самолёты состоят на вооружении 102-й эскадрильи «hа-Намер hа-Меофеф» («Летающий Тигр») на авиабазе Хацерим. На текущий момент Израиль является крупнейшим пользователем М-346. В частности, ВВС Италии заказали 18 таких самолётов.
Новый вариант призван увеличить возможности техники при подготовке лётного персонала. Работы ведутся совместно с производителем машин концерном Leonardo. Предполагается оснастить самолет инертными учебными авиабомбами и подвесными топливными баками, установить программное обеспечение, обновленное на основе трехлетнего опыта эксплуатации в местных ВВС. На текущий момент ведутся испытания прототипа в Центре испытательных полётов ВВС Израиля.
M-346 Master – современный итальянский учебно-тренировочный самолёт разработки компании Alenia Aermacchi, в настоящее время производится концерном Leonardo. Разрабатывался с 1992 г., первый полёт совершил 15.07.04.
19.07.12 г. был заключен контракт стоимостью 1 млрд. долл., предусматривавший поставку 30 машин ВВС Израиля, которые планировали их использовать в качестве нового учебного самолёта для продвинутой подготовки лётчиков и штурманов боевых самолётов вместо A-4 Skyhawk (а также F-16A/B). Израильский M-346 проходит под обозначением "Лави", которое имел истребитель-бомбардировщик, программа разработки которого была свернута 30.08.87. Выкатка первого «Лави» состоялась 20.03.14 на заводе Alenia Aermacchi в Венегоно-Супериоре. Поставки были полностью закрыты в период с 09.07.14 по 20.07.16 гг.
Самолёты состоят на вооружении 102-й эскадрильи «hа-Намер hа-Меофеф» («Летающий Тигр») на авиабазе Хацерим. На текущий момент Израиль является крупнейшим пользователем М-346. В частности, ВВС Италии заказали 18 таких самолётов.
М-346 «Лави» ВВС Израиля
Як-130 ВВС РФ
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