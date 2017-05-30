07:42 30 мая

Израиль модернизирует M-346 Master

Как сообщает блог oleggranovsky , ВВС Израиля разрабатывают местную модификацию итальянского учебно-тренировочного самолёта M-346 Master.

Новый вариант призван увеличить возможности техники при подготовке лётного персонала. Работы ведутся совместно с производителем машин концерном Leonardo. Предполагается оснастить самолет инертными учебными авиабомбами и подвесными топливными баками, установить программное обеспечение, обновленное на основе трехлетнего опыта эксплуатации в местных ВВС. На текущий момент ведутся испытания прототипа в Центре испытательных полётов ВВС Израиля.

M-346 Master – современный итальянский учебно-тренировочный самолёт разработки компании Alenia Aermacchi, в настоящее время производится концерном Leonardo. Разрабатывался с 1992 г., первый полёт совершил 15.07.04.


19.07.12 г. был заключен контракт стоимостью 1 млрд. долл., предусматривавший поставку 30 машин ВВС Израиля, которые планировали их использовать в качестве нового учебного самолёта для продвинутой подготовки лётчиков и штурманов боевых самолётов вместо A-4 Skyhawk (а также F-16A/B). Израильский M-346 проходит под обозначением "Лави", которое имел истребитель-бомбардировщик, программа разработки которого была свернута 30.08.87. Выкатка первого «Лави» состоялась 20.03.14 на заводе Alenia Aermacchi в Венегоно-Супериоре. Поставки были полностью закрыты в период с 09.07.14 по 20.07.16 гг.

Самолёты состоят на вооружении 102-й эскадрильи «hа-Намер hа-Меофеф» («Летающий Тигр») на авиабазе Хацерим. На текущий момент Израиль является крупнейшим пользователем М-346. В частности, ВВС Италии заказали 18 таких самолётов.


М-346 «Лави» ВВС Израиля



Як-130 ВВС РФ


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Комментарии 2

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:23
    Хороши красавцы в полете... good
    Тот же ЛЕХА
  2. Астарт Сегодня, 07:26
    Русские и Итальянцы начинали разработку учеб.-трен. самолета вместе. Но в конечной части проекта разошлись. Як-130 (собираемый в Иркутске, у меня на малой родине) получился с лучшими ТТХ, но приборной доской и оборудованием, адаптируемой к обучению на Российских самолетах. Сей час очень активно продается в страны имеющие Российские современные самолеты Су-27.30.34.35 разных модификаций. Ну и в ВВС РФ конечно
    Астарт
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