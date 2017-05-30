Новый британский авианосец Queen Elizabeth готов к испытаниям
Как сообщает интернет-портал flotprom.ru со ссылкой на Оружие России, UK Defence Journal сообщил о готовности нового британского авианосца "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth) к ходовым и летным испытаниям.
Согласно заявлению компании BAE Systems, палуба корабля в состоянии принимать летательные аппараты, что позволяет ему выйти в море. Со слов старшего лейтенанта Боба Хокинса, входящего в штат авианосца, все установленное на борту оборудование прошло проверку и функционирует в штатном режиме.
Предполагается, что ходовые испытания пройдут в формате "5-1-5": пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море. Одновременно с ними начнутся летные тесты. Ожидается, что первым на борт сядет вертолет "Мерлин". Затем начнется посадка более тяжелой техники, в том числе новейших многоцелевых истребителей F-35.
"Куин Элизабет" станет крупнейшим кораблем королевских ВМС за все времена его существования. Длина авианосца составляет 280 метров, ширина – 70 метров, водоизмещение – 65 тысяч тонн, команда вместе с экипажами самолетов – 1600 человек. Планируется укомплектовать авиакрыло примерно 40 истребителями F-35.
Передача "Куин Элизабет" ВМС запланирована на текущий год, приведение к полной боеготовности – к 2020 году. В настоящее время в процессе постройки находится второй однотипный авианосец.
Согласно заявлению компании BAE Systems, палуба корабля в состоянии принимать летательные аппараты, что позволяет ему выйти в море. Со слов старшего лейтенанта Боба Хокинса, входящего в штат авианосца, все установленное на борту оборудование прошло проверку и функционирует в штатном режиме.
Предполагается, что ходовые испытания пройдут в формате "5-1-5": пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море. Одновременно с ними начнутся летные тесты. Ожидается, что первым на борт сядет вертолет "Мерлин". Затем начнется посадка более тяжелой техники, в том числе новейших многоцелевых истребителей F-35.
"Куин Элизабет" станет крупнейшим кораблем королевских ВМС за все времена его существования. Длина авианосца составляет 280 метров, ширина – 70 метров, водоизмещение – 65 тысяч тонн, команда вместе с экипажами самолетов – 1600 человек. Планируется укомплектовать авиакрыло примерно 40 истребителями F-35.
Передача "Куин Элизабет" ВМС запланирована на текущий год, приведение к полной боеготовности – к 2020 году. В настоящее время в процессе постройки находится второй однотипный авианосец.
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