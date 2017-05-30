11:57 30 мая

Новый британский авианосец Queen Elizabeth готов к испытаниям

Как сообщает интернет-портал flotprom.ru со ссылкой на Оружие России, UK Defence Journal сообщил о готовности нового британского авианосца "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth) к ходовым и летным испытаниям.

Согласно заявлению компании BAE Systems, палуба корабля в состоянии принимать летательные аппараты, что позволяет ему выйти в море. Со слов старшего лейтенанта Боба Хокинса, входящего в штат авианосца, все установленное на борту оборудование прошло проверку и функционирует в штатном режиме.




Предполагается, что ходовые испытания пройдут в формате "5-1-5": пять недель в море – неделя у берега – пять недель в море. Одновременно с ними начнутся летные тесты. Ожидается, что первым на борт сядет вертолет "Мерлин". Затем начнется посадка более тяжелой техники, в том числе новейших многоцелевых истребителей F-35.

"Куин Элизабет" станет крупнейшим кораблем королевских ВМС за все времена его существования. Длина авианосца составляет 280 метров, ширина – 70 метров, водоизмещение – 65 тысяч тонн, команда вместе с экипажами самолетов – 1600 человек. Планируется укомплектовать авиакрыло примерно 40 истребителями F-35.

Передача "Куин Элизабет" ВМС запланирована на текущий год, приведение к полной боеготовности – к 2020 году. В настоящее время в процессе постройки находится второй однотипный авианосец.


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Комментарии 26

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  1. Владимирец Сегодня, 08:09
    Его бы ещё над водой маленько приподнять... winked


    Вчерашняя фантастика всё меньше становится быть таковой.
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:29
      Привет , Женя ! hi Ну никак не хочет нагличанка расстаться с титулом "владычицы морей" . Китайцы - и те вон какие "авианосные" стали , а что уж говорить про залужных выкормышей . Ну как тут угнаться ? Пичалька ... crying
      bouncyhunter
      1. dik-nsk Сегодня, 08:33
        "Куин Элизабет" станет крупнейшим кораблем королевских ВМС за все времена его существования. Длина авианосца составляет 280 метров, ширина – 70 метров, водоизмещение – 65 тысяч тонн, команда вместе с экипажами самолетов – 1600 человек. Планируется укомплектовать авиакрыло примерно 40 истребителями F-35

        Немецкая верфь Lurssen достроила 156-метровую суперъяхту Dilbar, принадлежащую российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Судно водоизмещение в 15 917 тонн является самой большой частной яхтой в мире
        как-то так..
        dik-nsk
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:47
        bouncyhunter
        Ну как тут угнаться ? Пичалька ...
        hi
        А зачем гоняться ? И не нужно это делать,СССР догонялся.Нужно сделать так ,чтобы от нас бегали.От новых гиперзвуковых ракет например feel
        Наблюдатель2014
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:49
          Сергей hi Ты неверно меня понял , я не про Россию говорил в плане погони и "пичальки" , а про Наглию . wink
          bouncyhunter
    2. IGOR GORDEEV Сегодня, 08:35
      Цитата: Владимирец
      Вчерашняя фантастика всё меньше становится быть таковой.

      Авианосец надо было назвать не Queen Elizabeth, а "Имперский разрушитель" lol
      IGOR GORDEEV
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:11
    Передача "Куин Элизабет" ВМС запланирована на текущий год, приведение к полной боеготовности – к 2020 году.


    Надеюсь к этому сроку ЦИРКОНЫ уже будут на наших кораблях готовы к бою.
    Тот же ЛЕХА
  3. yuriy55 Сегодня, 08:11
    А давайте поможем партнёрам. Испытаем авианосец "Цирконами" belay Проведём полномасштабные испытания... good
    yuriy55
  4. Шарнхорст Сегодня, 08:14
    А от трамплина всё-таки не отказались! (Нашим конструкторам на заметку.)
    Шарнхорст
    1. wazza Сегодня, 08:15
      А что за версию F-35 они хотят туда воткнуть?
      wazza
      1. роман66 Сегодня, 09:21
        ваши бы слова да богу в уши, действительно, воткнуть бы( злобствую..)
        роман66
        1. wazza Сегодня, 10:35
          А так и будет...
          У австралийцев на канберрах трамплин уже совсем не воткнулся.
          wazza
      2. voyaka uh Сегодня, 10:42
        Они купили F-35B. Ему не нужен ни трамплин, ни катапульта. Может взлетать с прямой палубы. Но в перспективе собираются покупать F-35C - морской вариант. Который только сейчас проходит сертификацию у американцев. Ему нужен трамплин. Но место для монтажа электрической катапульты англичане тоже предусмотрели.
        voyaka uh
        1. wazza Сегодня, 10:56
          Это не факт. У американцев есть для F-35С хоть на каком-то корабле трамплин?
          wazza
  5. Uncle Lee Сегодня, 08:19
    Если бы наши миллиардеры СЕБЕ яхты не строили, то и у нас были бы такие же !
    Uncle Lee
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:20
      Мечты...мечты... crying
      Тот же ЛЕХА
    2. Астарт Сегодня, 08:23
      Зато в Мире стало бы на 10 плачущих миллиардеров больше (слезинка)
      Астарт
    3. AUL Сегодня, 08:51
      Эта яхта по деньгам никак не меньше авианосца потянет!
      Я вот не могу себе представить, ну нахрена человеку может понадобиться ТАКАЯ яхта? На рыбалку ездить? Девок катать?
      AUL
      1. san4es Сегодня, 09:19
        Вертолётоносец "Dilbar"
        ...Четвёртая по длине. Уступает двум шейхам и Абрамовичу
        san4es
      2. wazza Сегодня, 10:51
        "девки" разные бывают, с запросами. хотя таких бы там на весла посадил laughing
        wazza
  6. AKsvlad047 Сегодня, 09:37
    ое островное государство и то может себе позволить авианосец, а могучая капиталистическая Россия нет!!! Где пресловутая эффективность капитализма, которую нам обещали??? Где бурное процветание экономики и благосостояния народа??? Продали все технологии и умы социализма, а своего не наработали!!! Денег у этих руководятелов нет!!!! Денег нет в России - смешно!!!! Просто все себе гребут, а на Россию и живущий в ней народ им наплевать!!!! Будем ждать нашего авианосца к 30 году, но наверняка и к тому времени, при их эффективном правлении денег не найдут!!! Впрочем увеличат налоги на физ лиц и дело в шляпе, своим-же делиться не захотят, а работать на страну их не научили!! Дермократы ые!! Только не кричите, что пишет неудачник и т.д., многим по благосостоянию могу дать фору! За страну просто обидно!!!!
    AKsvlad047
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:08
      А в России-"очередной катер" с каким нибудь "устрашающим" названием-"пиранья", "гюрза" и пр.... laughing
      Monster_Fat
  7. Slon_on Сегодня, 10:08
    Опять у бриттов склонность к извращениям проявилась. Накой два "острова" на палубе?
    Slon_on
    1. wazza Сегодня, 10:37
      Если в одном покурит Маккейн, то останется хотя бы второй...
      wazza
  8. _Ugene_ Сегодня, 10:42
    команда вместе с экипажами самолетов – 1600 человек

    а что так мало? у американцев на Gerald R. Ford в три раза больше народу - 4660 человек
    _Ugene_
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