На Украине представили боевой мотоцикл «Днепр-16М»
Украинское новостное агентство УНИАН сообщает об организованной «Киевским мотоциклетным заводом» демонстрации боевого мотоцикла «Днепр-16М», оборудованного боковым прицепом с высокой проходимостью.
Как утверждается, оппозитный четырехтактный двигатель, установленный на мотоцикл, имеет два цилиндра, воздушный агрегат охлаждения с объемом 649 куб. см и с тандемом с четырехступенчатой трансмиссией.
Боевой мотоцикл создан на базе «Днепр-11М». Представленный вариант отличается присутствием привода на колесо коляски, позволяющей, как заявили на заводе, «преодолевать бездорожье любой сложности».
Специалистами завода разработан вариант мотоцикла со встроенным минометом и специальным багажным отсеком для мин.
Со стороны ВО заметим, что мотоцикл «Днепр 11» пользуется огромной популярностью среди кастомайзеров России и других стран СНГ. Данная модель стала серийной ещё в начале 80-х годов прошлого века и с того времени широко распространилась по различным странам бывшего СССР, включая Украину.
Как утверждается, оппозитный четырехтактный двигатель, установленный на мотоцикл, имеет два цилиндра, воздушный агрегат охлаждения с объемом 649 куб. см и с тандемом с четырехступенчатой трансмиссией.
Боевой мотоцикл создан на базе «Днепр-11М». Представленный вариант отличается присутствием привода на колесо коляски, позволяющей, как заявили на заводе, «преодолевать бездорожье любой сложности».
Специалистами завода разработан вариант мотоцикла со встроенным минометом и специальным багажным отсеком для мин.
Со стороны ВО заметим, что мотоцикл «Днепр 11» пользуется огромной популярностью среди кастомайзеров России и других стран СНГ. Данная модель стала серийной ещё в начале 80-х годов прошлого века и с того времени широко распространилась по различным странам бывшего СССР, включая Украину.
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