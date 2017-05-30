11:56 30 мая

На Украине представили боевой мотоцикл «Днепр-16М»

Украинское новостное агентство УНИАН сообщает об организованной «Киевским мотоциклетным заводом» демонстрации боевого мотоцикла «Днепр-16М», оборудованного боковым прицепом с высокой проходимостью.

На Украине представили боевой мотоцикл «Днепр-16М»


Как утверждается, оппозитный четырехтактный двигатель, установленный на мотоцикл, имеет два цилиндра, воздушный агрегат охлаждения с объемом 649 куб. см и с тандемом с четырехступенчатой трансмиссией.


Боевой мотоцикл создан на базе «Днепр-11М». Представленный вариант отличается присутствием привода на колесо коляски, позволяющей, как заявили на заводе, «преодолевать бездорожье любой сложности».

Специалистами завода разработан вариант мотоцикла со встроенным минометом и специальным багажным отсеком для мин.



Со стороны ВО заметим, что мотоцикл «Днепр 11» пользуется огромной популярностью среди кастомайзеров России и других стран СНГ. Данная модель стала серийной ещё в начале 80-х годов прошлого века и с того времени широко распространилась по различным странам бывшего СССР, включая Украину.


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Комментарии 61

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  1. Путинец Сегодня, 08:34
    Даешь боевой самокат! Лучше самодвижущийся с коляской для перевозки бухла и бухих киборгов
    Путинец
    1. Астарт Сегодня, 08:47
      Ездил на Днепре, по молодости, Даже без привода на коляску вылазил из любой грязи, и тянул за собой не слабый прицепик. А вот насколько это современный вид военного транспорта?...Ну я так понимаю древнимУкрам выбирать не приходится
      Астарт
      1. bulvas Сегодня, 08:55
        Цитата: Астарт
        Ездил на Днепре, по молодости, Даже без привода на коляску вылазил из любой грязи,


        Ездил на Урале, на Днепре не пришлось
        Интересно, есть разница?

        Ездил на кроссовом Урале, вот это был зверь!
        bulvas
        1. Астарт Сегодня, 09:05
          Принципиальной разницы нет. Большинство деталей Урала и Днепра взаимозаменяемы, ну про дизайн я не говорю, сами видите. Отличие у Днепра есть задняя скорость. А "кроссовый" Урал наши охламоны делали отцепив коляску и выкручивая ручку газа :))
          Астарт
          1. Бюрократ Сегодня, 09:13
            У Урала тоже есть задняя скорость, с правой стороны, возле подножки установлен специальный рычажок.
            Бюрократ
            1. Астарт Сегодня, 09:20
              На сколько я помню по деревне, где отдыхал на каникулах, не у всех. Был такой сантиметров 10 с закруглением сверху, но его почему то ни кто ни когда не использовал
              Астарт
              1. bulvas Сегодня, 09:31
                Цитата: Астарт
                А "кроссовый" Урал наши охламоны делали отцепив коляску и выкручивая ручку газа :))


                Я ездил как раз на кроссовом с "коляской" - площадкой для 2 - го номера, который откренивал мотоцикл на поворотах
                bulvas
      2. Чёрный Сегодня, 08:57
        Цитата: Астарт
        Ездил на Днепре, по молодости, Даже без привода на коляску вылазил из любой грязи, и тянул за собой не слабый прицепик. А вот насколько это современный вид военного транспорта?...Ну я так понимаю древнимУкрам выбирать не приходится

        Это точно. На очереди упряжки боевых кабанчиков. Очень практично. Тут тебе и средс во передвижения и провиант... laughing
        Чёрный
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
          Цитата: Чёрный
          На очереди упряжки боевых кабанчиков. Очень практично. Тут тебе и средс во передвижения и провиант...

          hi Комплексное решение насущных проблем укровермахта ? wink
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 09:18
            Цитата: bouncyhunter
            Комплексное решение насущных проблем укровермахта ?

            drinks soldier Вот, пусть осваивают
            Смог
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:24
              Костик soldier drinks Дюже жирно буде ! Скакуасам что попроще надо - чтобы долго не думать как сломать . laughing
              bouncyhunter
              1. Смог Сегодня, 09:27
                Паш! Зато какой креатив, а по русски- понт. lol Прикинь, боевые мотоколесницы на параде, по Хрещатику. Жесть. Весь ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир обзавидуется. laughing
                Смог
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
                  Цитата: Смог
                  Весь ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ мир обзавидуется.

                  Или со смеху обделается . wink
                  bouncyhunter
                  1. Смог Сегодня, 09:40
                    Тут Паша, главное слово- ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ!!!!!!!!!! lol
                    Смог
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:45
                      Так а я про что ? Цивилизованно обделаются - тыхэнько и в штаны . laughing
                      bouncyhunter
            2. Avis Сегодня, 11:10
              Цитата: Смог
              Цитата: bouncyhunter
              Комплексное решение насущных проблем укровермахта ?

              drinks soldier Вот, пусть осваивают

              Жалкие эпигоны!!! laughing Давно уже освоены упряжки, а то и мотоквадриги! :)
              Avis
      3. Монархист Сегодня, 11:26
        А я в 15 у знакомых взял Юпитера,помните был Юпитер3, и давайте через буераки и на скорости. Сейчас самому жутко.
        Вот на чём хотел,но не довелось погонять - Днепр
        Монархист
    2. сибиралт Сегодня, 09:21
      Таки, можно выпускать и боевые велосипеды для патрулирования и разведки, укомплектованных боевой сковородкой. laughing А что, транспорт бесшумный, да скорость неплохая.
      сибиралт
      1. Avis Сегодня, 09:50
        Цитата: сибиралт
        Таки, можно выпускать и боевые велосипеды для патрулирования и разведки

        Есть же такие в некоторых ВДВ.


        Avis
    3. Венд Сегодня, 09:23
      Цитата: Путинец
      Даешь боевой самокат! Лучше самодвижущийся с коляской для перевозки бухла и бухих киборгов

      Осталось еще создать "диван с вертикальным взлетом" и "гусеничный унитаз". laughing
      Венд
      1. Avis Сегодня, 11:08
        Цитата: Венд
        "гусеничный унитаз". laughing

        Ну, крылатый уже сделали же. :)
        Avis
  2. san4es Сегодня, 08:39
    Видно Донбасс штурмовать собрались
    san4es
    1. Meliodous Сегодня, 09:01
      А вот правда интересно, актуальны ли еще мотоциклы для разведподразделений или совсем ушли в прошлое? Кто в теме - поделитесь мнением.
      Meliodous
      1. san4es Сегодня, 09:09
        Актуальны "Эндуро"

        ...Харлеи
        san4es
        1. inkass_98 Сегодня, 09:40
          Причем сейчас актуальны разведмотоциклы с электродвигателем, как малошумные, лишенные демаскирующих признаков. У нас их тоже пытаются внедрить, разработки есть.
          З.Ы. А в армии РФ лапотники миномет на квадроцикл поставили... Далеко ватникам до самой передовой армии Еуропы.
          inkass_98
          1. san4es Сегодня, 10:06
            Цитата: inkass_98
            Причем сейчас актуальны разведмотоциклы с электродвигателем, как малошумные.

            Комплект на Эл.мотоцикл, велосипед (48 - 60 Вольт, 500 - 750 Вт

            ...6000 Руб
            san4es
            1. inkass_98 Сегодня, 10:54
              Ну, до маразма-то доходить не надо, зачем скакунам уподобляться? За 6 тыр. вы далеко уедете? И Как быстро будете передвигаться по пересеченной местности?
              Вот реальные характеристики военных и гражданских моделей:
              http://gearmix.ru/archives/3114
              http://ecomotors.ru/index.php?productID=181
              inkass_98
              1. san4es Сегодня, 11:08
                ...Нормально yes ...всего-то 1,3 млн. нехватает recourse
                san4es
  3. Vincent Сегодня, 08:39
    Не хватает ещё шахид-версии.
    Vincent
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 08:40
    Так его еще, вроде, года два назад Турчинову с Порошенко показывали!
    Вождь краснокожих
    1. soroKING Сегодня, 09:18
      каждый год показывать надо, чтоб не забывали wassat
      soroKING
  5. Uncle Lee Сегодня, 08:42
    Малость переделанный М-72. Выпускался с 41 по 61 год. Последнее слово в мотоциклетостроении !
    Uncle Lee
  6. Evgen2x Сегодня, 08:43
    Тачанка форева!!)) Как это они упустили такую идею "новейшей разработки"???
    Evgen2x
  7. igordok Сегодня, 08:45
    Для преемственности идеологий, на этом агрегате не хватает MG-34.
    igordok
    1. mojohed2012 Сегодня, 09:01
      МГ-34/42 - то понадежней будет их гранатомета "молот". Ну пальнут с него пару раз, а на третий данный механизм превращается в боевой крематорий ВСУ, которыми так они гордятся и который утилизирует потери.
      mojohed2012
  8. avg-mgn Сегодня, 08:56
    «преодолевать бездорожье любой сложности»
    Громко и емко! Почему ни сова о броне, а так - ну прямо танк!
    avg-mgn
  9. zivXP Сегодня, 08:59
    На верхнем фото классная резина. Интересно у нас такую можно купить?
    zivXP
    1. san4es Сегодня, 10:52
      ...Можно даже такую...
      ...сделать yes
      Болты на шипы

      Поидёт на гололёд good
      san4es
  10. mojohed2012 Сегодня, 08:59
    Даешь боевую повозку с катапультой от "штурмовиков Майдана"? Запряженную свидомым патриотом, призванным по мобилизации в АТО и управляемым Рабовласником, который не загинул на Донбасе два года назад.
    mojohed2012
  11. Million Сегодня, 09:01
    Скоро на украине появятся боевые тачанки!)Дешево и практично
    Million
    1. mojohed2012 Сегодня, 09:02
      Кстати, тачанки Максимами будут укомплектовывать или все-таки ДШК поставят с шитком?
      mojohed2012
    2. anden Сегодня, 09:03
      на тачанки нужны лошади!) а их на колбасу пустили!
      anden
      1. Володин Дмитрий Сегодня, 09:11
        Года 2 с лишним была тут ноаость, что с юкрайн в Белоруссию лошади перешли, через границу. Нет у них лошадков больше!
        Володин Дмитрий
  12. anden Сегодня, 09:03
    вот же клоуны
    anden
  13. поневолебрат Сегодня, 09:03
    Из положительного - в конце концов в отличие от МТЛБ и БМД по пьяни столько не задавит - просто не сможет laughing С остальным - ХЗ. У нас якобы квадроциклы. Не знаю насколько реально прижились, но судя по ТВ - применяются. Вроде компактнее, проходимее. Направление-то одно.
    поневолебрат
  14. Максим Шелудяков Сегодня, 09:09
    КМЗ еще жив???? А так нормальная тема - дешевле квадроцикла
    Максим Шелудяков
  15. sergo1914 Сегодня, 09:14
    ХОЧУ такой!
    sergo1914
  16. Blue Fox Сегодня, 09:21
    Уже было.

    Советский минометный взвод лейтенанта Литвина ведет огонь по противнику в районе Барановичей.
    фото с waralbum.ru
    Blue Fox
    1. Димка75 Сегодня, 09:39
      Хоть 1 комментарий по теме:-)
      Димка75
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 09:47
    ... кстати, есть ещё в природе и трёхолесный велосипед... правда он обычно детский, но для укронациков какая разница... laughing
    a.s.zzz888
  18. Злюка Бобёр Сегодня, 09:51
    Мне таки интересно:и где они сей папелац выпускать собрались,ежели завод КМЗ и оборудование давным-давно продано-пропито?
    Насчёт мотциклов-я в теме.Давно использую "Днепр" для кастомайзинга....
    Так что знаю не понаслышке.
    Злюка Бобёр
  19. bratchanin3 Сегодня, 09:53
    По сравнению с нашими боевыми квадроциклами, краинский мотоцикл - это убожество. Да и миномет на базе "тигра" куда более эффективен. Они на показ демонстрируют своё убожество.
    bratchanin3
  20. alatanas Сегодня, 10:04
    Ничего нового под солнцем.Когда в 80-х был зампотехом у мена в М-складе был мотоцикл МВ-750 для работы с кабелем П-270. Диференциал, колесо каляски - тяговое, фрикционная муфта и редуктор для намотки кабеля. Только двигатель со стоячими клапанами, 27 л.с при 5800 об/мин. Не помню была ли задняя передача. А иначе у немцев были "БМВ" и "Цюндап" в ВМВ, но ломались часто и ремонт дорого выходил, так что почти их не осталось в действии к концу войны.
    alatanas
  21. antikilller55 Сегодня, 10:09
    Когда уже кольчугу и латы укро кузнецы для своего "воинства" карательного ковать начнут?
    antikilller55
  22. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:10
    Только у нас, например, миномет поставили на ATV. И, лично мое мнение, это лучше чем...вот это...
    ШВЕДский_стол
  23. uav80 Сегодня, 10:30
    Срисовать советсткую схему установки миномета на базе М73 и выдать это за своё, как же это по украински, да еще деньги наверное за разработку поимели...
    uav80
    1. Avis Сегодня, 10:39
      Цитата: uav80
      Срисовать советсткую схему установки миномета на базе М73 и выдать это за своё

      Ну, думаю, вариантов то немного. Если вообще таковые есть.
      Avis
  24. капрал Сегодня, 10:44
    Хороший агрегат, я бы взял. Жаль у хохлов производство.
    капрал
  25. танк66 Сегодня, 11:04
    МГ - неплохо.Но эпичней смотрелся Гатлинг, хотя бы такой:
    танк66
  26. komrad buh Сегодня, 11:53
    Ага, пусть создадут укромотоциклетные батальоны, как у немцев
    komrad buh
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