Немецкие СМИ: российская оппозиция выглядит беспомощной
В прошедшие выходные в Москве прошли два митинга против плана столичного правительства начать массовый снос пятиэтажек. В субботу на акцию пришли около 2-х тыс. человек, в воскресенье – в два раза больше.
«Для Москвы это несерьезно, особенно если заявки подавали оппозиционные политические партии вроде "Яблока" и ПАРНАСа. Возглавить протест у них явно не получается. И связано это с тем, что они, даже если хотят, не в состоянии помочь москвичам», – пишет немецкое издание Deutsche Welle (DW).
Причина, вероятно, в том, что оппозиционные силы оказались неспособны помочь. Жителям пришлось самим искать необходимую юридическую информацию по проекту реновации.
«Политики не помогли протестующим наладить связь с прессой. Не организовали в столице кампанию солидарности с жителями домов, которые могут попасть под снос и переселение. Не предложила оппозиция ни одного вменяемого плана по решению проблем старого жилого фонда в Москве, альтернативного проекту Сергея Собянина», – отмечается в статье.
Конечно, есть шанс, что "реновационный" протест перехватит Алексей Навальный, который хочет провести свой антикоррупционный митинг 12 июня. Но пока что-то не заметно, чтобы и он всерьез проникся проблемами десятков тысяч жителей, которым власти Москвы велели готовиться к переселению, пишет автор.
По его мнению, «провал большинства оппозиционеров на "ниве реновации", впрочем, не означает, что московские градостроительные протесты обойдутся без политизации – на носу президентские и мэрские выборы, и протестующие обязательно примут в них участие, в том числе и в виде организованной группы, которая вынуждена самостоятельно защищать свои права политическими методами».
Пока же картина получается довольно грустная: «политическая оппозиция не укрепляет протест, а размывает его», отмечает издание.
«Для Москвы это несерьезно, особенно если заявки подавали оппозиционные политические партии вроде "Яблока" и ПАРНАСа. Возглавить протест у них явно не получается. И связано это с тем, что они, даже если хотят, не в состоянии помочь москвичам», – пишет немецкое издание Deutsche Welle (DW).
Причина, вероятно, в том, что оппозиционные силы оказались неспособны помочь. Жителям пришлось самим искать необходимую юридическую информацию по проекту реновации.
«Политики не помогли протестующим наладить связь с прессой. Не организовали в столице кампанию солидарности с жителями домов, которые могут попасть под снос и переселение. Не предложила оппозиция ни одного вменяемого плана по решению проблем старого жилого фонда в Москве, альтернативного проекту Сергея Собянина», – отмечается в статье.
Конечно, есть шанс, что "реновационный" протест перехватит Алексей Навальный, который хочет провести свой антикоррупционный митинг 12 июня. Но пока что-то не заметно, чтобы и он всерьез проникся проблемами десятков тысяч жителей, которым власти Москвы велели готовиться к переселению, пишет автор.
По его мнению, «провал большинства оппозиционеров на "ниве реновации", впрочем, не означает, что московские градостроительные протесты обойдутся без политизации – на носу президентские и мэрские выборы, и протестующие обязательно примут в них участие, в том числе и в виде организованной группы, которая вынуждена самостоятельно защищать свои права политическими методами».
Пока же картина получается довольно грустная: «политическая оппозиция не укрепляет протест, а размывает его», отмечает издание.
Использованы фотографии: http://www.dw.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти