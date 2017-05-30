12:03 30 мая

Немецкие СМИ: российская оппозиция выглядит беспомощной

В прошедшие выходные в Москве прошли два митинга против плана столичного правительства начать массовый снос пятиэтажек. В субботу на акцию пришли около 2-х тыс. человек, в воскресенье – в два раза больше.



«Для Москвы это несерьезно, особенно если заявки подавали оппозиционные политические партии вроде "Яблока" и ПАРНАСа. Возглавить протест у них явно не получается. И связано это с тем, что они, даже если хотят, не в состоянии помочь москвичам», – пишет немецкое издание Deutsche Welle (DW).


Причина, вероятно, в том, что оппозиционные силы оказались неспособны помочь. Жителям пришлось самим искать необходимую юридическую информацию по проекту реновации.

«Политики не помогли протестующим наладить связь с прессой. Не организовали в столице кампанию солидарности с жителями домов, которые могут попасть под снос и переселение. Не предложила оппозиция ни одного вменяемого плана по решению проблем старого жилого фонда в Москве, альтернативного проекту Сергея Собянина», – отмечается в статье.

Конечно, есть шанс, что "реновационный" протест перехватит Алексей Навальный, который хочет провести свой антикоррупционный митинг 12 июня. Но пока что-то не заметно, чтобы и он всерьез проникся проблемами десятков тысяч жителей, которым власти Москвы велели готовиться к переселению, пишет автор.

По его мнению, «провал большинства оппозиционеров на "ниве реновации", впрочем, не означает, что московские градостроительные протесты обойдутся без политизации – на носу президентские и мэрские выборы, и протестующие обязательно примут в них участие, в том числе и в виде организованной группы, которая вынуждена самостоятельно защищать свои права политическими методами».

Пока же картина получается довольно грустная: «политическая оппозиция не укрепляет протест, а размывает его», отмечает издание.

Использованы фотографии: http://www.dw.com/
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Комментарии 30

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  1. loki565 Сегодня, 09:03
    А это не вмешательство во внутреполитические дела страны??? Надо с ними их же методами, протест плюс санкции...
    loki565
    1. Зяблицев Сегодня, 09:08
      Увидел флаги Парнаса и почему то мне стало сразу по сердцу проблемы этих москвичей...Даже если они правы...
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
        Привет , Женя ! hi
        Цитата: Зяблицев
        Увидел флаги Парнаса и почему то мне стало сразу по сердцу проблемы этих москвичей...

        Нормальная реакция на рвотный раздражитель . wink
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 09:18
          Привет, Паша! hi
          В культуре Парнас место жития муз, а в мифологии есть место сосредоточения земли - у нас же ПАРНАС, место сосредоточение всяческого гов...,зловонных отбросов!
          Зяблицев
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:22
            Согласен с тобой , такое слово испохабили , либерасты зловонные ! А как увижу рожу касьяныча - сразу желание в роговой отсек ему всечь .
            bouncyhunter
            1. dik-nsk Сегодня, 09:59
              Но пока что-то не заметно, чтобы и он всерьез проникся проблемами десятков тысяч жителей
              они что всерьез думают, что Овального волнуют проблемы граждан? наивные люди
              dik-nsk
      2. Венд Сегодня, 10:28
        Цитата: Зяблицев
        Увидел флаги Парнаса и почему то мне стало сразу по сердцу проблемы этих москвичей...Даже если они правы...

        Да нет ни каких проблем. Оппозиция в очередной раз воспользовалась неинформированностью и страхами людей. В итоге в очередной раз простые люди оказались вываленными в грязи.
        Венд
  2. Копчёный Сегодня, 09:06
    У наших оппозиционеров нет будущего, достаточно спросить их "Крым часть России?" или скажем "можно ли сжигать оппозицию как 2 мая в Одесе?"
    Копчёный
    1. Александр романов Сегодня, 09:11
      Цитата: Копчёный
      достаточно спросить их "Крым часть России?"

      Если они ответят,что Крым наш! они перестанут быть оппозицией . И в первую очередь ,они перестанут быть оппозицией для немецких СМИ laughing
      Александр романов
    2. Вас Влад Сегодня, 09:12
      Цитата: Копчёный
      У наших оппозиционеров нет будущего, достаточно спросить их "Крым часть России?" или скажем "можно ли сжигать оппозицию как 2 мая в Одесе?"

      Потому что это чистые предатели,работающие на интересы другого государства!Пятая колона!
      Вас Влад
  3. Стройбат запаса Сегодня, 09:08
    Наша "попозиция" не выглядит, а является беспомощной, так как не является самостоятельной, а западным марионеткам у нас не верят.
    Стройбат запаса
    1. vladimirvn Сегодня, 10:09
      Сам не люблю их. Но это дежурный отряд виноватых за все в России. В нужное время на них покажут пальцем и скажут "Ату их". И усе.
      vladimirvn
  4. Alekseits Сегодня, 09:10
    Пусть за собой смотрят. В Германии оппозиция- то существует?
    Alekseits
    1. Александр романов Сегодня, 09:12
      Цитата: Alekseits
      В Германии оппозиция- то существует?

      Да,это народ Германии.
      Александр романов
  5. Астарт Сегодня, 09:12
    Даже ведомство Гебельса поняло...может лет через несколько, еще до кого дойдет
    Астарт
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:17
    Нашей оппозиции не завезли свежих методичек. Вот и мечутся, болезные... А вот чего протестуют "пятиэтажники"? В Туле или Воронеже их точно не понимают request
    Горный стрелок
    1. dauria Сегодня, 09:44
      В Туле или Воронеже их точно не понимают


      Тоже странно. Понятно ежу, что фирме- строителю гешефт . На площади снесённых построят как минимум в три раза больше квартир, треть отдадут, но остаток всё равно продадут дороже, чем будь это в чистом поле за МКАДом . Ну, муравейник будет задница к заднице . Не нравится- продал , купил снова хрущёвку. Видно, с законом заковырка есть, раз уламывают и мудрят. Удивительно другое- в стране, где юристов больше, чем токарей, никто ясно и просто по телику не рассказал все тонкости.
      dauria
      1. reservist Сегодня, 11:25
        Цитата: dauria
        Ну, муравейник будет задница к заднице . Не нравится- продал , купил снова хрущёвку.

        так возмущаются то как раз жители не хрущевок, а "приличных" пятиэтажек из "обжитых" районов, которым нафиг не сдалось переезжать в "муравейник" или хрущевку ...

        два переезда равняется одному пожару ... вроде так ?
        народ уверен, что весь сыр-бор из-за земли под застройку в районах типа Пресни или Сокола, а Капотню похоже никто расселять то особо и не спешит ...
        reservist
  7. Всеоченьпросто Сегодня, 09:46
    Мы получили отличную прививку на Украине так что в случае чего эту оппозицию надо будет вешать на ближайших берёзах
    Всеоченьпросто
    1. Монархист Сегодня, 11:14
      Конечно если бы Яник ушами не хлопал,а то он благополучно повторил опыт"меченого": только языком был горазд молоть,а даже Майдан "подмести" не смог
      Монархист
  8. polev66 Сегодня, 09:46
    где они оппозицию нашли ? среди этих марионеток типа навального, миши 2 процента и им подобных ?
    polev66
  9. 1536 Сегодня, 10:13
    А немцам какое дело, что у нас за оппозиция? Или снова готовятся вагон пломбировать с подготовленной где-нибудь в Гармеш-Партенкирхене "правильной" оппозицией для нас? Когда же эта иностранная нечисть отстанет от нашего народа и нашей страны? Ведь у самих проблем полон род, так нет же, всё норовят их решить за счет России.
    1536
  10. olimpiada15 Сегодня, 10:27
    Не хотят понять, что в РФ нет никакой оппозиции.
    Оппозиция -это те, кто предлагает альтернативный путь развития страны.
    Именуемые себя " оппозицией"-это поедатели зарубежных грантов, отрабатывая которые , они служат интересам внешних игроков.
    И это далеко не альтернатива действующей власти, ибо крупный бизнес, а именно интересы крупного бизнеса лежат в основе принимаемых властью решений , занимающийся аккумуляцией крупных капиталов, хранящий их на Западе, приобретая престижные, т.е. западные товары, в результате действует в интересах развития экономики Запада, а не страны.
    Принципиальной разницы между властью и оппозицией нет, идет борьба за кормушку на халяву. И население , наученное горьким опытом, понимает, что улучшений ждать не откуда.
    olimpiada15
    1. reservist Сегодня, 11:29
      Цитата: olimpiada15
      Принципиальной разницы между властью и оппозицией нет, идет борьба за кормушку на халяву. И население , наученное горьким опытом, понимает, что улучшений ждать не откуда.

      +1
      reservist
  11. Рабинович_007 Сегодня, 11:11
    Нацгвардия если что, стрелять просто будет по людям. Уже и закон приняли.
    Рабинович_007
  12. Laksamana Besar Сегодня, 11:14
    Шла бы эта оппозиция лесом, на этих митингах было абсолютное большинство вообще не имеющих отношения к реновации, особенно молодёжь, которая никогда и не жила в хрущобах, и не знают что такое с/у совмещённый с ванной в 1.5 м и кухня 2,5 кв.м, да ещё и лифтов нет, а из подвалов смрад. Собянин зря голосование по этому поводу устроил.
    Laksamana Besar
  13. Монархист Сегодня, 11:16
    Цитата: polev66
    где они оппозицию нашли ? среди этих марионеток типа навального, миши 2 процента и им подобных ?

    Но горласто-вонючие 2%
    Монархист
  14. cobra77 Сегодня, 11:16
    Да нет, у нас оппозиции ни в каком виде нет. Есть маргиналы и шуты типа Навального и Ко. И есть ЕдРо и её филиалы в виде всяких ЛДПР и остальных КПРФ. Всё. По факту однопартийная система с фасадом многопартийной. Ну как и в Штатах впрочем. Там разницу между демократами и республиканцами найти сложно, лупа нужна.
    cobra77
  15. Шевер Сегодня, 11:30
    Да у нас не оппозиция, а какой то цирк с культом карго no
    Шевер
  16. Нормаль ок Сегодня, 11:53
    Навальный, который хочет провести свой антикоррупционный митинг 12 июня. Но пока что-то не заметно, чтобы и он всерьез проникся проблемами десятков тысяч жителей, которым власти Москвы велели готовиться к переселению, пишет автор.

    Российская пресса об акции 12-го июня пишет иначе: "Навальный навязывает Кремлю свою повестку, а власть вынуждена только реагировать, при этом оказываясь в цугцванге - какой ход ни сделай, он все равно приводит к ухудшению позиции" Новая Газета.
    Нормаль ок
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