Путин и Макрон: о красных линиях, новых санкциях и «точках сближения»

Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины… Да никак не помогут! Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике, за открытые рынки.

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru