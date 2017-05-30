Путин и Макрон: о красных линиях, новых санкциях и «точках сближения»
На пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным молодой французский президент напомнил публике, что триста лет тому назад русский царь Пётр прибыл во Францию и впитал там дух Просвещения. «Пётр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — заявил он, сделав тем самым иронический намёк на визит русского президента.
Основные темы длительной встречи президентов России и Франции, прошедшей в версальском дворце Большой Трианон, задал хозяин — Эммануэль Макрон. Красные линии по Сирии, вероятные новые санкции против России, вопрос мира на Украине, очередная встреча нормандской четвёрки, наконец, распространение «клеветы» во время французской избирательной кампании. Что касается московского гостя, то он рассказал прессе о поиске «точек сближения». Единственной темой, в которой стороны нашли общий язык, стало противостояние терроризму. Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершился пресс-конференцией.
Накануне встречи с российским коллегой мсье Макрон охарактеризовал будущие переговоры в двух словах: «диалог» и «требовательность». Ранее, во время своей предвыборной кампании, будущий глава Пятой республики упоминал вероятный «диктат Путина». По словам Макрона, он ждал «давления», которому поддаваться не собирается. Вероятно, поэтому ораторский стиль Макрона следует признать довольно жёстким. Француз скоре атаковал словами, нежели придерживался той дипломатичной линии, которая строит первую беседу политиков на поиске близких тем, а уж затем переходит на «неудобные» вопросы.
Как передаёт РИА «Новости» , Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине он считает возможным введение новых санкций против Российской Федерации.
Путин отреагировал на столь поспешное заявление следующим образом: заметил, что санкции против России «никоим образом» не приблизят к миру Киев и непризнанные республики.
Далее Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиваться мира на Донбассе, а в Сирии — «демократических перемен». Здесь, отметим, его мнение полностью сходится с тезисами предшественника Франсуа Олланда. Пойдёт ли Макрон дальше тезисов — большой вопрос.
Пока мсье Макрон обозначил на словах «красную линию», которая касается применения в Сирии химического оружия. Ещё один случай применения химоружия станет «красной чертой», переступать которую не позволено.
Другое «обострение» диалога случилось в вопросе «ложной информации», которая якобы распространялась Россией во Франции во время предвыборной кампании.
По мнению Макрона, каналы «RT» и «Sputnik» не получили доступа к его избирательному штабу потому, что «распространяли ложную информацию, клевету». Доказательств «клеветы» президент не привёл.
Затем Макрон высказался на тему необходимости «искреннего диалога» с Россией. По его мнению, на переговорах обнаружилась «возможность совместного действия».
«Мы попытались отыскать точки сближения», — прокомментировал этот момент в переговорах Владимир Путин.
По-видимому, единственной темой, где стороны быстро нашли общий язык, стало противостояние международному терроризму. Здесь Макрон и Путин охотно продемонстрировали сходство позиций. Оба лидера, указывает агентство, заявили, что намерены вести борьбу с этим злом.
По словам главы Франции, именно терроризм он считает своим главным противником в Сирии. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «нельзя на пути борьбы с терроризмом уничтожать государство». В этой связи мсье Макрону пришлось признать, что он находит «коллапс государств» на Ближнем Востоке вредным, ведь это представляет «угрозу для демократии».
Были озвучены и некие планы на будущее. Говоря об Украине, французский лидер предложил организовать встречу в нормандском формате как можно скорее. «В ближайшие часы сообщу канцлеру, что хотим провести четвёрку», — цитирует президента Франции «Лента.ру» .
Тут же была затронута и тема двусторонних отношений. Такие отношения немыслимы без развития в России гражданского общества и уважения прав меньшинств, сообщил собеседнику мсье Макрон.
«Молодой французский лидер не напрасно брал уроки ораторского искусства, — пишет на «Ленте» Татьяна Меликян. — Выйдя к публике, он демонстрировал, что умеет быть и обаятельным, и строгим. Оглянитесь вокруг, призывал он присутствующих, ровно триста лет назад, практически день в день, русский царь приехал во Францию и изменился навсегда, впитав дух Просвещения. Макрон без стеснения манипулировал историческими событиями. «Пётр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — говорил он с трибуны, давая понять, что и нынешний визит русского правителя может иметь такое же значение».
Российский президент завершил пресс-конференцию обращением к журналистам.
Такой ораторский ход следует признать удачным: пока французский президент намекает на возможные новые санкции, Путин призывает европейцев к следованию их собственным ценностям: открытости и отмене ограничений в мировой экономике. После истории с «Мистралями» и европейских убытков от санкций-контрсанкций французам будет над чем задуматься.
Изабель Лассер (Isabelle Lasserre) в «Le Figaro» указывает, что встреча могла иметь цель «перезапуска» французско-российских отношений, поскольку приглашение в Версаль поможет забыть Путину разочарование от отмены последнего запланированного визита во Францию (при Олланде). Кроме того, журналистка напоминает об исторической дате: в 1717 году Пётр Великий приехал в Версальский замок, а именно во дворец Большой Трианон, в гости к семилетнему королю Людовику XV. Российский царь искал дружбы с Францией. Дружба ему была нужна для противодействия влиянию Швеции и Австрии. С тех пор минуло 300 лет.
По мнению Изабель Лассер, нынешний российский президент «мечтает стать царём», а то и «императором». И пусть повод для переговоров — культурный (открытие выставки, посвящённой Петру I), но сам визит имеет значительный «политический смысл».
Тома Гомар, директор Французского института международных отношений, напоминает, что правление Олланда отмечалось отказом от продажи России «Мистралей» и введением санкций. Дополнительно подпортило отношения двух стран «намеренное воздействие» Москвы на политические круги Парижа, что в результате изменило «суждения некоторых политических деятелей» о России.
«После визита 24 марта Ле Пен в Кремль с президента России спала маска. Это поражение, которое Путину забыть будет трудно. Зато Макрон полон благородства, принимая его [Путина]. Он не забыл о российском вмешательстве [во французские выборы], но не заключает себя в рамки карающей логики», — полагает Гомар.
По мнению Лассер, приём Путина в Версале человеком, у которого нет большого опыта в международных отношениях, может оказаться «удачной находкой». Встреча с хозяином Кремля увенчивает дипломатическую неделю, в ходе которой новый президент страны знакомился с коллегами.
В качестве десерта журналистка подаёт следующее блюдо: никто из экспертов по России сегодня не рискнёт заявить о нормализации отношений Парижа и Москвы, поскольку за культурной близостью остаются дипломатические разногласия. Тут и Сирия (Париж выступает против Асада), и Украина («Минские соглашения вязнут из-за русских танков на Донбассе»). Отсюда и та «твёрдость» в позиции, которую демонстрирует мсье Макрон. «Покладистым быть я не желаю», — говорит Макрон и обещает не делать «никаких уступок» по Украине. Ценностей же, которых придерживается Путин, французский президент не разделяет: «…ни тех же ценностей, ни тех же приоритетов».
Последняя ложечка десерта: то время, когда Россия могла рассчитывать на Францию, дабы атаковать с тыла Германию, завершилось. Макрон — самый проевропейский из всех бывших кандидатов на президентских выборах Франции. И теперь он стал, можно сказать, одним из лидеров ЕС. Отношения Парижа и Берлина при нём могут лишь укрепиться.
Требовательные нотки в диалоге с русским коллегой, изначально прозвучавшие из уст мсье Макрона, скорее всего, не просто ораторский стиль, но попытка задать тон в дальнейших отношениях с Москвой. Президент Франции дал понять, что он не разделяет ценности Путина, что вполне возможно новое наказание России в виде санкций и что Путин, мол, прибыл в Париж потому, что Россия «хочет открыться миру». Тем самым публично подчёркивается зависимость России от просвещённой Европы и в целом от Запада. Западные эксперты давно уже называют развитие России «догоняющим».
С другой стороны, жёсткость и требовательность, которыми нынче отметился Макрон, должна бы проявляться не в словах, а на деле. Социалист Олланд пошёл на поводу у Вашингтона и Брюсселя и потерял рейтинг во Франции, отказавшись от сделки по «Мистралям». Рабочий класс этого «социалиста» натурально проклял, заклеймив как «предателя». Забота о ценностях и идеалах объединённой Европы и верность идеям Белого дома не должна вредить экономическим интересам родины. Если Макрон со своею «требовательностью» об этом забудет, он повторит антирекорды Олланда, доверие народа к которому приближалось к нулевой отметке.
Фото: kremlin.ru
Основные темы длительной встречи президентов России и Франции, прошедшей в версальском дворце Большой Трианон, задал хозяин — Эммануэль Макрон. Красные линии по Сирии, вероятные новые санкции против России, вопрос мира на Украине, очередная встреча нормандской четвёрки, наконец, распространение «клеветы» во время французской избирательной кампании. Что касается московского гостя, то он рассказал прессе о поиске «точек сближения». Единственной темой, в которой стороны нашли общий язык, стало противостояние терроризму. Разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона завершился пресс-конференцией.
Накануне встречи с российским коллегой мсье Макрон охарактеризовал будущие переговоры в двух словах: «диалог» и «требовательность». Ранее, во время своей предвыборной кампании, будущий глава Пятой республики упоминал вероятный «диктат Путина». По словам Макрона, он ждал «давления», которому поддаваться не собирается. Вероятно, поэтому ораторский стиль Макрона следует признать довольно жёстким. Француз скоре атаковал словами, нежели придерживался той дипломатичной линии, которая строит первую беседу политиков на поиске близких тем, а уж затем переходит на «неудобные» вопросы.
Как передаёт РИА «Новости» , Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине он считает возможным введение новых санкций против Российской Федерации.
Путин отреагировал на столь поспешное заявление следующим образом: заметил, что санкции против России «никоим образом» не приблизят к миру Киев и непризнанные республики.
Далее Эммануэль Макрон заявил, что намерен добиваться мира на Донбассе, а в Сирии — «демократических перемен». Здесь, отметим, его мнение полностью сходится с тезисами предшественника Франсуа Олланда. Пойдёт ли Макрон дальше тезисов — большой вопрос.
Пока мсье Макрон обозначил на словах «красную линию», которая касается применения в Сирии химического оружия. Ещё один случай применения химоружия станет «красной чертой», переступать которую не позволено.
Другое «обострение» диалога случилось в вопросе «ложной информации», которая якобы распространялась Россией во Франции во время предвыборной кампании.
По мнению Макрона, каналы «RT» и «Sputnik» не получили доступа к его избирательному штабу потому, что «распространяли ложную информацию, клевету». Доказательств «клеветы» президент не привёл.
Затем Макрон высказался на тему необходимости «искреннего диалога» с Россией. По его мнению, на переговорах обнаружилась «возможность совместного действия».
«Мы попытались отыскать точки сближения», — прокомментировал этот момент в переговорах Владимир Путин.
По-видимому, единственной темой, где стороны быстро нашли общий язык, стало противостояние международному терроризму. Здесь Макрон и Путин охотно продемонстрировали сходство позиций. Оба лидера, указывает агентство, заявили, что намерены вести борьбу с этим злом.
По словам главы Франции, именно терроризм он считает своим главным противником в Сирии. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что «нельзя на пути борьбы с терроризмом уничтожать государство». В этой связи мсье Макрону пришлось признать, что он находит «коллапс государств» на Ближнем Востоке вредным, ведь это представляет «угрозу для демократии».
Были озвучены и некие планы на будущее. Говоря об Украине, французский лидер предложил организовать встречу в нормандском формате как можно скорее. «В ближайшие часы сообщу канцлеру, что хотим провести четвёрку», — цитирует президента Франции «Лента.ру» .
Тут же была затронута и тема двусторонних отношений. Такие отношения немыслимы без развития в России гражданского общества и уважения прав меньшинств, сообщил собеседнику мсье Макрон.
«Молодой французский лидер не напрасно брал уроки ораторского искусства, — пишет на «Ленте» Татьяна Меликян. — Выйдя к публике, он демонстрировал, что умеет быть и обаятельным, и строгим. Оглянитесь вокруг, призывал он присутствующих, ровно триста лет назад, практически день в день, русский царь приехал во Францию и изменился навсегда, впитав дух Просвещения. Макрон без стеснения манипулировал историческими событиями. «Пётр Первый был символом России, которая хочет открыться миру», — говорил он с трибуны, давая понять, что и нынешний визит русского правителя может иметь такое же значение».
Российский президент завершил пресс-конференцию обращением к журналистам.
Вы спросили, как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины… Да никак не помогут! Поэтому я обращаюсь и к вам, и к представителям СМИ Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике, за открытые рынки.
Такой ораторский ход следует признать удачным: пока французский президент намекает на возможные новые санкции, Путин призывает европейцев к следованию их собственным ценностям: открытости и отмене ограничений в мировой экономике. После истории с «Мистралями» и европейских убытков от санкций-контрсанкций французам будет над чем задуматься.
Изабель Лассер (Isabelle Lasserre) в «Le Figaro» указывает, что встреча могла иметь цель «перезапуска» французско-российских отношений, поскольку приглашение в Версаль поможет забыть Путину разочарование от отмены последнего запланированного визита во Францию (при Олланде). Кроме того, журналистка напоминает об исторической дате: в 1717 году Пётр Великий приехал в Версальский замок, а именно во дворец Большой Трианон, в гости к семилетнему королю Людовику XV. Российский царь искал дружбы с Францией. Дружба ему была нужна для противодействия влиянию Швеции и Австрии. С тех пор минуло 300 лет.
По мнению Изабель Лассер, нынешний российский президент «мечтает стать царём», а то и «императором». И пусть повод для переговоров — культурный (открытие выставки, посвящённой Петру I), но сам визит имеет значительный «политический смысл».
Тома Гомар, директор Французского института международных отношений, напоминает, что правление Олланда отмечалось отказом от продажи России «Мистралей» и введением санкций. Дополнительно подпортило отношения двух стран «намеренное воздействие» Москвы на политические круги Парижа, что в результате изменило «суждения некоторых политических деятелей» о России.
«После визита 24 марта Ле Пен в Кремль с президента России спала маска. Это поражение, которое Путину забыть будет трудно. Зато Макрон полон благородства, принимая его [Путина]. Он не забыл о российском вмешательстве [во французские выборы], но не заключает себя в рамки карающей логики», — полагает Гомар.
По мнению Лассер, приём Путина в Версале человеком, у которого нет большого опыта в международных отношениях, может оказаться «удачной находкой». Встреча с хозяином Кремля увенчивает дипломатическую неделю, в ходе которой новый президент страны знакомился с коллегами.
В качестве десерта журналистка подаёт следующее блюдо: никто из экспертов по России сегодня не рискнёт заявить о нормализации отношений Парижа и Москвы, поскольку за культурной близостью остаются дипломатические разногласия. Тут и Сирия (Париж выступает против Асада), и Украина («Минские соглашения вязнут из-за русских танков на Донбассе»). Отсюда и та «твёрдость» в позиции, которую демонстрирует мсье Макрон. «Покладистым быть я не желаю», — говорит Макрон и обещает не делать «никаких уступок» по Украине. Ценностей же, которых придерживается Путин, французский президент не разделяет: «…ни тех же ценностей, ни тех же приоритетов».
Последняя ложечка десерта: то время, когда Россия могла рассчитывать на Францию, дабы атаковать с тыла Германию, завершилось. Макрон — самый проевропейский из всех бывших кандидатов на президентских выборах Франции. И теперь он стал, можно сказать, одним из лидеров ЕС. Отношения Парижа и Берлина при нём могут лишь укрепиться.
* * *
Требовательные нотки в диалоге с русским коллегой, изначально прозвучавшие из уст мсье Макрона, скорее всего, не просто ораторский стиль, но попытка задать тон в дальнейших отношениях с Москвой. Президент Франции дал понять, что он не разделяет ценности Путина, что вполне возможно новое наказание России в виде санкций и что Путин, мол, прибыл в Париж потому, что Россия «хочет открыться миру». Тем самым публично подчёркивается зависимость России от просвещённой Европы и в целом от Запада. Западные эксперты давно уже называют развитие России «догоняющим».
С другой стороны, жёсткость и требовательность, которыми нынче отметился Макрон, должна бы проявляться не в словах, а на деле. Социалист Олланд пошёл на поводу у Вашингтона и Брюсселя и потерял рейтинг во Франции, отказавшись от сделки по «Мистралям». Рабочий класс этого «социалиста» натурально проклял, заклеймив как «предателя». Забота о ценностях и идеалах объединённой Европы и верность идеям Белого дома не должна вредить экономическим интересам родины. Если Макрон со своею «требовательностью» об этом забудет, он повторит антирекорды Олланда, доверие народа к которому приближалось к нулевой отметке.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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