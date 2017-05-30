Шойгу: Египту предложены интересные проекты в области военного сотрудничества
Москва предлагает Каиру «самые интересные проекты» в сфере военно-технического сотрудничества, и удовлетворена тем, что египетские власти стремятся оснащать свою армию вооружением российского производства, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Он добавил, что регулярные встречи президентов помогают военным ведомствам корректировать свою работу.
По словам Шойгу, Минобороны РФ и Египта «активизируют работу по взаимному обмену военнослужащих для обучения в военных вузах двух стран, нацелены на увеличение количества совместных учений».
Российский министр пригласил коллегу к участию в военно-техническом форуме "Армия-2017" и в Международных армейских играх.
Шойгу подчеркнул, что в Минобороны РФ «нацелены на дальнейшее поступательное развитие связей между оборонными ведомствами России и Египта по различным направлениям»
С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных Вооружённых сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства. Со своей стороны стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества,сказал министр в ходе встречи с египетским коллегой Седки Собхи Саидом Ахмедом.
Благодаря лидерам двух стран президенту России Владимиру Путину и Египта Абдель Фаттаху Саиду Ас-Сиси в двусторонних отношениях виден явный подъём, наблюдается устойчивая положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере,подчеркнул он.
Он добавил, что регулярные встречи президентов помогают военным ведомствам корректировать свою работу.
По словам Шойгу, Минобороны РФ и Египта «активизируют работу по взаимному обмену военнослужащих для обучения в военных вузах двух стран, нацелены на увеличение количества совместных учений».
Российский министр пригласил коллегу к участию в военно-техническом форуме "Армия-2017" и в Международных армейских играх.
Шойгу подчеркнул, что в Минобороны РФ «нацелены на дальнейшее поступательное развитие связей между оборонными ведомствами России и Египта по различным направлениям»
Арабская Республика Египет является важнейшим стратегическим партнёром России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности,заявил он.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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