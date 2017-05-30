12:03 30 мая

Шойгу: Египту предложены интересные проекты в области военного сотрудничества

Москва предлагает Каиру «самые интересные проекты» в сфере военно-технического сотрудничества, и удовлетворена тем, что египетские власти стремятся оснащать свою армию вооружением российского производства, передает Интерфакс-АВН заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу: Египту предложены интересные проекты в области военного сотрудничества


С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных Вооружённых сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства. Со своей стороны стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества,
сказал министр в ходе встречи с египетским коллегой Седки Собхи Саидом Ахмедом.


Благодаря лидерам двух стран президенту России Владимиру Путину и Египта Абдель Фаттаху Саиду Ас-Сиси в двусторонних отношениях виден явный подъём, наблюдается устойчивая положительная динамика развития сотрудничества в военной сфере,
подчеркнул он.

Он добавил, что регулярные встречи президентов помогают военным ведомствам корректировать свою работу.

По словам Шойгу, Минобороны РФ и Египта «активизируют работу по взаимному обмену военнослужащих для обучения в военных вузах двух стран, нацелены на увеличение количества совместных учений».

Российский министр пригласил коллегу к участию в военно-техническом форуме "Армия-2017" и в Международных армейских играх.

Шойгу подчеркнул, что в Минобороны РФ «нацелены на дальнейшее поступательное развитие связей между оборонными ведомствами России и Египта по различным направлениям»

Арабская Республика Египет является важнейшим стратегическим партнёром России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности,
заявил он.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. dik-nsk Сегодня, 09:53
    Со своей стороны стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества
    базу хотим в Египте?))
    dik-nsk
    1. НасРать Сегодня, 09:58
      Какую ещё базу? Оружия им продавать надо, за деньги естественно.
      НасРать
      1. zivXP Сегодня, 10:04
        А может и в долг немного.
        zivXP
        1. НасРать Сегодня, 10:06
          В долг пусть в США покупают.
          НасРать
      2. dik-nsk Сегодня, 10:09
        Какую ещё базу?
        как какую? бывшую СССР, или на Средиземноморье это лишнее? по-моему в самый раз
        dik-nsk
        1. НасРать Сегодня, 10:18
          Цитата: dik-nsk
          Какую ещё базу?
          как какую? бывшую СССР, или на Средиземноморье это лишнее? по-моему в самый раз

          Вот как возродиться СССР - так и будет Вам база.
          НасРать
        2. Lancer Сегодня, 11:19
          Законы Египта не допускают наличия каких-либо иностранных баз на территории страны.
          Lancer
  2. Астарт Сегодня, 10:07
    Вот если Шойгу заключит с Египтом военных контрактов хотя бы на половину суммы контрактов Трамп-КСА, Я буду знать за кого голосую на след. Президентских выборах РФ
    Астарт
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:10
      Цитата: Астарт
      Вот если Шойгу заключит с Египтом военных контрактов хотя бы на половину суммы контрактов Трамп-КСА

      Такое возможно только при одном условии - матрасы не будут вмешиваться . Как думаете : возможно это ? wink
      bouncyhunter
      1. Астарт Сегодня, 10:14
        Это риторический вопрос "матрасы не будут вмешиваться" А они не будут дышать? wink
        Астарт
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:16
          Собственно , это я и имел ввиду . hi
          bouncyhunter
    2. Стирбьорн Сегодня, 10:37
      Цитата: Астарт
      Вот если Шойгу заключит с Египтом военных контрактов хотя бы на половину суммы контрактов Трамп-КСА, Я буду знать за кого голосую на след. Президентских выборах РФ

      Не заключит никогда, не мечтайте! Ибо оборонный бюджет у Египта, раз в 15 меньше, чем у саудитов. Да и то, за счет подачек от тех же саудитов, Катара и ОАЭ, а эти ребята денег на российскую технику не дадут
      Стирбьорн
      1. Астарт Сегодня, 10:58
        А вы знаете как говорил один из Египетских Президентов "В мире есть одна арабская страна, это Египет, остальные это племена" Так что на вторых ролях, а тем более на подачках от аравитов Египет будет не долго.
        Астарт
  3. ДЯДЯСТАС Сегодня, 11:09
    Хотим продать им ка 52 ые, да и не только. В сирии расхреначили бармалеев с разных ракурсов показали, а дохлые враги лучшее показатели эффективности оружия.
    ДЯДЯСТАС
  4. Рабинович_007 Сегодня, 11:09
    Самолёты уже летают?
    Рабинович_007
    1. Lancer Сегодня, 11:22
      Из Израиля да,а из России пока нет и в ближайшем будущем не ожидается.
      Lancer
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