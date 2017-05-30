Шойгу: Египту предложены интересные проекты в области военного сотрудничества

С удовлетворением отмечаем, что Египет стремится использовать для оснащения национальных Вооружённых сил современные образцы вооружения и военной техники российского производства. Со своей стороны стремимся предложить нашим египетским друзьям самые интересные проекты в области военно-технического сотрудничества,

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Арабская Республика Египет является важнейшим стратегическим партнёром России в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Мы заинтересованы в лидирующей позиции Каира в вопросах укрепления региональной безопасности и стабильности,