Подробности программы многоразового космического грузовика XS-1

Проект XS-1 не станет ни обычным самолётом, ни традиционным средством выведения на орбиту, а будет сочетать в себе свойства этих двух. Он создан для того, чтобы в десять раз уменьшить стоимость запуска и сделать так, чтобы запуск можно было осуществлять по первому требованию, а не ждать, как сейчас, продолжительное время.

Как сообщает Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ), несколько лет назад стартовала разработка экспериментального воздушного судна, получившего обозначение XS-1 . Предполагалось, что с его помощью удастся ускорить и удешевить запуск спутников.На текущем этапе разработки DARPA подключила к работам корпорацию Boeing. На неё возлагается выполнение наиболее сложных конструкторских работ по указанному проекту. Предварительно компания продемонстрировала управлению концепт челнока, заинтересовавший заказчика.Испытания запланированы к 2020 году. Предполагается, что беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат многократного использования осуществит в течение 10 дней 10 тестовых полётов подряд. Такая частота обусловлена необходимостью радикального сокращения сроков подготовки аппарата к запускам.— пояснил Джесс Спонабл из DARPA.Ожидается, что суборбитальные космические полёты аппарат будет совершать без использования ускорителей. Для выхода на орбиту он должен активировать одноразовую вторую ракетную ступень. Спустя несколько часов XS-1 будет готов к доставке нового спутника.