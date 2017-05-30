12:02 30 мая

Подробности программы многоразового космического грузовика XS-1

Как сообщает Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ), несколько лет назад стартовала разработка экспериментального воздушного судна, получившего обозначение XS-1 . Предполагалось, что с его помощью удастся ускорить и удешевить запуск спутников.

Подробности программы многоразового космического грузовика XS-1


На текущем этапе разработки DARPA подключила к работам корпорацию Boeing. На неё возлагается выполнение наиболее сложных конструкторских работ по указанному проекту. Предварительно компания продемонстрировала управлению концепт челнока, заинтересовавший заказчика.


Испытания запланированы к 2020 году. Предполагается, что беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат многократного использования осуществит в течение 10 дней 10 тестовых полётов подряд. Такая частота обусловлена необходимостью радикального сокращения сроков подготовки аппарата к запускам.

Проект XS-1 не станет ни обычным самолётом, ни традиционным средством выведения на орбиту, а будет сочетать в себе свойства этих двух. Он создан для того, чтобы в десять раз уменьшить стоимость запуска и сделать так, чтобы запуск можно было осуществлять по первому требованию, а не ждать, как сейчас, продолжительное время.

— пояснил Джесс Спонабл из DARPA.

Ожидается, что суборбитальные космические полёты аппарат будет совершать без использования ускорителей. Для выхода на орбиту он должен активировать одноразовую вторую ракетную ступень. Спустя несколько часов XS-1 будет готов к доставке нового спутника.



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Комментарии 20

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:18
    Если получится, это повлечет революционные перемены в космической отрасли
    xetai9977
    1. НасРать Сегодня, 10:23
      А что у нас планируют, реализуют?
      Восточный - долго ещё пусков с него ждать? Где Ангара в различных вариантах?
      НасРать
      1. нахтигалзиф Сегодня, 10:31
        Во-во,фиг дождёшся. Москве вон 900 годков,а построили в её нынешних размерах всего за год. Раздолбаи,ничо не могут. wassat
        нахтигалзиф
      2. Бесконечность Сегодня, 10:32
        Пилотируемые запуски запланировали с Восточного с 2025 года, Полет "Федерации" перенесли на год (причем это будет с Байконура!), а проект Ангара-А5П свернули, хотя саму "платформу" планируют в беспилотном режиме запускать с 2021 года. Это по недавней новости.

        Короче, в Роскосмосе все плохо. Еще бюджет сократили на 15% (если не больше). А за космосом будущее, если что... Но нашим чинушам не понять этого.
        Бесконечность
        1. НасРать Сегодня, 10:38
          Плачевно ещё и то что отлаженные системы развалили - это я про "Протон-М" - тяжёлые спутники запускать фактически нечем... request

          Спасибо Королеву за Р-7 и США(как не парадоксально)! Если б не МКС - не было бы и "Союза-ТМА"
          НасРать
        2. HAPA Сегодня, 11:07
          Цитата: Бесконечность
          Пилотируемые запуски запланировали с Восточного с 2025 года, Полет "Федерации" перенесли на год (причем это будет с Байконура!), а проект Ангара-А5П свернули, хотя саму "платформу" планируют в беспилотном режиме запускать с 2021 года. Это по недавней новости.
          Короче, в Роскосмосе все плохо. Еще бюджет сократили на 15% (если не больше). А за космосом будущее, если что... Но нашим чинушам не понять этого.

          Это уже старые новости теперь с 2023
          "Примерная стоимость строительства стартового стола для "Ангары" составит 58 млрд руб. Работы начнутся уже в этом году и завершатся к 2023 году»,— рассказал представитель проектного института. Заместитель главы Минобороны также проверил «Комплекс эксплуатации районов падения», созданный для поиска и транспортировки отделяющихся частей ракеты-носителя."
          https://www.kommersant.ru/doc/3311326
          HAPA
    2. krops777 Сегодня, 10:28
      Пока это только хотелки, когда реально полетит это большой вопрос, "но ухо, нужно держать востро".
      krops777
    3. сибиралт Сегодня, 10:39
      Уже скоро от изобилия спутников и мусора, в космос руку не просунешь. belay
      сибиралт
    4. Толстоевский Сегодня, 11:53
      не за горами чартеры на Альфа - Центавру
      Толстоевский
  2. Астарт Сегодня, 10:25
    Умеют американцы красиво мультики рисовать. Вчера часть "Гадкий Я 3" посмотрел, тоже ничего
    Астарт
  3. активатор Сегодня, 10:30
    Спокойно форумчане ,держите себя в руках, две новости о авианосцах супостата и контрольный о космическом корабле может конечно загнать в депрессию, но дышим глубже,создаем афирмацию: хибины, кук, памперсы повторяем про себя в течении получаса и все наладиться. yes
    активатор
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
      Коля , приветствую ! hi Ты , часом , не сотрудник Службы психологической поддержки в стрессовых ситуациях ? wink
      bouncyhunter
      1. активатор Сегодня, 11:02
        Здорово Паш! hi
        Цитата: bouncyhunter
        Ты , часом , не сотрудник Службы психологической поддержки в стрессовых ситуациях ?

        laughing Не просто слишком долгое время общался с работниками межгалактической корпорации воинов света, а тут сам понимаешь с кем поведешся.. yes
        активатор
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
          Хорошо хоть , плохому у этих самых "воинов света" не научился . wink
          bouncyhunter
  4. AID.S Сегодня, 11:08
    ВПП вместо "Восточного".....мдя, предполагаю, что с созданием такой системы нас окончательно выдавят с рынка коммерческих запусков (даже если и у нас она проявится )."Вам на какое число надо спутник запустить? Хорошо привозите."
    AID.S
  5. Рабинович_007 Сегодня, 11:35
    Технологии развиваются
    Рабинович_007
    1. BlackMokona Сегодня, 11:48
      У вас старая картинка, БУ уже летала
      BlackMokona
      1. Рабинович_007 Сегодня, 11:51
        Спасибо, надо исправить.
        Рабинович_007
      2. sir_obs Сегодня, 11:54
        Когда, дата, ссылка на оф новость
        sir_obs
  6. Толстоевский Сегодня, 11:51
    безудержные фуфлогоны
    Толстоевский
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