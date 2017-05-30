Подробности программы многоразового космического грузовика XS-1
Как сообщает Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США ( DARPA ), несколько лет назад стартовала разработка экспериментального воздушного судна, получившего обозначение XS-1 . Предполагалось, что с его помощью удастся ускорить и удешевить запуск спутников.
На текущем этапе разработки DARPA подключила к работам корпорацию Boeing. На неё возлагается выполнение наиболее сложных конструкторских работ по указанному проекту. Предварительно компания продемонстрировала управлению концепт челнока, заинтересовавший заказчика.
Испытания запланированы к 2020 году. Предполагается, что беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат многократного использования осуществит в течение 10 дней 10 тестовых полётов подряд. Такая частота обусловлена необходимостью радикального сокращения сроков подготовки аппарата к запускам.
— пояснил Джесс Спонабл из DARPA.
Ожидается, что суборбитальные космические полёты аппарат будет совершать без использования ускорителей. Для выхода на орбиту он должен активировать одноразовую вторую ракетную ступень. Спустя несколько часов XS-1 будет готов к доставке нового спутника.
На текущем этапе разработки DARPA подключила к работам корпорацию Boeing. На неё возлагается выполнение наиболее сложных конструкторских работ по указанному проекту. Предварительно компания продемонстрировала управлению концепт челнока, заинтересовавший заказчика.
Испытания запланированы к 2020 году. Предполагается, что беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат многократного использования осуществит в течение 10 дней 10 тестовых полётов подряд. Такая частота обусловлена необходимостью радикального сокращения сроков подготовки аппарата к запускам.
Проект XS-1 не станет ни обычным самолётом, ни традиционным средством выведения на орбиту, а будет сочетать в себе свойства этих двух. Он создан для того, чтобы в десять раз уменьшить стоимость запуска и сделать так, чтобы запуск можно было осуществлять по первому требованию, а не ждать, как сейчас, продолжительное время.
— пояснил Джесс Спонабл из DARPA.
Ожидается, что суборбитальные космические полёты аппарат будет совершать без использования ускорителей. Для выхода на орбиту он должен активировать одноразовую вторую ракетную ступень. Спустя несколько часов XS-1 будет готов к доставке нового спутника.
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