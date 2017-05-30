Японские специалисты проанализируют информацию о наличии у КНДР системы высокоточного наведения

Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет,

Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере,

В рамках японско-американского договора о взаимной безопасности мы продолжим развитие наших сдерживающих способностей, мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Даже при самом негативном сценарии ракетного удара мы защитим жизни наших граждан,