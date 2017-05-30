11:56 30 мая

Японские специалисты проанализируют информацию о наличии у КНДР системы высокоточного наведения

Япония проанализирует информацию об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использовавшейся Северной Кореей в ходе последнего ракетного запуска, передает ТАСС заявление главы оборонного ведомства страны Томоми Инады.

Японские специалисты проанализируют информацию о наличии у КНДР системы высокоточного наведения


Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет,
подчеркнула министр.


В свою очередь генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.

Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере,
сказал Суга на пресс-конференции.

По его словам, Токио продолжит развитие сдерживающего потенциала в рамках японско-американского военного альянса на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.

В рамках японско-американского договора о взаимной безопасности мы продолжим развитие наших сдерживающих способностей, мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Даже при самом негативном сценарии ракетного удара мы защитим жизни наших граждан,
заявил Суга.

Ранее агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря, в ходе которого использовалась «новейшая система наведения, позволяющая наносить сверхточные удары по объектам противника в любом районе». Запуск был осуществлен 29 мая и стал уже девятым в текущем году.

Использованы фотографии: ЦТАК
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Комментарии 22

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:15
    Ясно одно- добром это не кончится
    xetai9977
    1. Александр романов Сегодня, 10:36
      Цитата: xetai9977
      добром это не кончится

      Конечно нет. Через три дня ,флаг КНДР ,будет поднят ,над Сеулом. Через неделю,над поверженным Токио. Еще через две недели,солдаты армии КНДР,водрузят флаг своеи страны ,над Капитолием в Вашингтоне.
      Трамп застрелиться в своем бункере.
      Коллапс на мировых рынках,шокированная Европа ,обремененная миллионами беженцев из США. Жуть
      Александр романов
      1. роман66 Сегодня, 10:51
        какой хороший сон! надеюсь, вещий good
        роман66
        1. Александр романов Сегодня, 11:09
          Цитата: роман66
          какой хороший сон!

          Это не сон,травы прислали из КНДР.
          Александр романов
          1. роман66 Сегодня, 11:11
            забористая, ну вот, а ты все Ына ругал, а он тебе как брату отсыпал laughing
            роман66
            1. Александр романов Сегодня, 11:17
              Цитата: роман66
              забористая

              Не то слово wink
              Цитата: роман66
              а ты все Ына ругал

              Отпустит,опять буду ругать laughing
              Цитата: роман66
              а он тебе как брату отсыпал

              Ну не он конечно,но трава такая,что начинаешь ненавидеть США и любить Кима wassat
              Александр романов
      2. сибиралт Сегодня, 11:14
        Это еще что. А кто, как Ын, может вызвать у толпы одновременный массовый оргазм?
        сибиралт
        1. сибиралт Сегодня, 11:16
          Или, возможно, так. laughing А это посильнее каких-то там ракет!

          сибиралт
        2. Александр романов Сегодня, 11:18
          Цитата: сибиралт
          как Ын, может вызвать у толпы одновременный массовый оргазм?

          Говорю же -трава хорошая
          Александр романов
  2. Grukhin Сегодня, 10:32
    Интересно как проанализирует опять на себе fool
    Grukhin
  3. pvv113 Сегодня, 10:42
    информацию о наличии у КНДР системы высокоточного наведения

    Для ракет с СБЧ высокая точность не нужна. Например, для ракеты с СБЧ Х-22 , пущенной с ракетоносца Дальней авиации, попадание в квадрат 10км на 10км является отличным результатом hi
    pvv113
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:44
      Думаешь , это северокорейцы так тонко япов троллят ? wink
      bouncyhunter
      1. pvv113 Сегодня, 11:00
        Да, они же объявили, что в случае конфликта нанесут первоочередные удары по базам США в Японии и Южной Корее. Так что японцам некогда расслабляться
        pvv113
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:05
          Вот же тупизм : в случае открытого военного конфликта с КНДР и ежу понятно , что в угоду "хотелкам" США именно Южная Корея и Япония пострадают от КНДР . У них там что - инстинкт самосохранения напрочь убит матрасными прививками ? request
          bouncyhunter
    2. роман66 Сегодня, 10:52
      так у х-22 две модификации было, и одна так вполне высокоточная
      роман66
      1. pvv113 Сегодня, 11:12
        Там не две было, а гораздо больше. Главное классификационное деление ракет было по наведению: активное и пассивное. Для ракет с активной головкой самонаведения ставились задачи точечного удара, точность попадания на оценку отлично ограничивалась квадратом 10х10 метров. Здесь можно применять и ОБЧ. Для пассивной головки назначались площадные цели. Отсюда квадрат 10х10 км и ЯБЧ hi
        pvv113
        1. роман66 Сегодня, 11:15
          ну да, на самолет мы вешали или точечную, с радиопрозрачным обтекателем в пол-морды, или площадную. с окошечком снизу
          роман66
          1. pvv113 Сегодня, 11:24
            Именно так и есть. Мы еще иногда вешали по три штуки, не привязываясь к модификациям, для показухи или для исследовательских проверок. При этом бомболюк переоборудовали под БД-45Ф. Но с тремя Х-22 у нас ни разу не летали
            pvv113
            1. роман66 Сегодня, 11:38
              с тремя по-моему, считался прегрузочный вариант и только для транспортировки, пускать нельзя, там что-то параллелилось у центральной балки и одной из крыльевых, вживую ни разу не видел
              роман66
              1. pvv113 Сегодня, 11:50
                Тут еще проблема с посадочным весом самолета. В случае неудавшегося пуска самолет возвращается на аэродром с ракетой. Вес пустого самолета под 70т, три ракеты под 18т. Нормальный посадочный вес 78т, максимальный - 88т, а предельный - 94т. То есть для посадки с предельным весом остается всего 6т на керосин. То бишь для ухода на второй круг в случае чего резерва топлива практически нет
                pvv113
  4. роман66 Сегодня, 10:53
    прилетит, вот скоро, и будет что анализировать
    роман66
  5. Костадинов Сегодня, 11:41
    В ЦТАК показана другая ракета.
    Отклонение от цели 7 метров на 450 км.
    Все ето окончится очень хорошо - война на Корейском полуострове не будет.
    Но если все таки для США война очень нужна и им ето очень хочется все может окончится весьма плохо.
    Костадинов
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