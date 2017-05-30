Японские специалисты проанализируют информацию о наличии у КНДР системы высокоточного наведения
Япония проанализирует информацию об успешном испытании новой системы высокоточного наведения, использовавшейся Северной Кореей в ходе последнего ракетного запуска, передает ТАСС заявление главы оборонного ведомства страны Томоми Инады.
В свою очередь генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.
По его словам, Токио продолжит развитие сдерживающего потенциала в рамках японско-американского военного альянса на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.
Ранее агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря, в ходе которого использовалась «новейшая система наведения, позволяющая наносить сверхточные удары по объектам противника в любом районе». Запуск был осуществлен 29 мая и стал уже девятым в текущем году.
Необходимо, чтобы специалисты провели соответствующий анализ, действительно ли (Северная Корея) имеет такую систему или нет,подчеркнула министр.
В свою очередь генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство считает, что КНДР добилась успехов в разработке баллистических ракет.
Можно предположить, что Северная Корея достигла определенного технологического прогресса в этой сфере,сказал Суга на пресс-конференции.
По его словам, Токио продолжит развитие сдерживающего потенциала в рамках японско-американского военного альянса на фоне растущей угрозы со стороны КНДР.
В рамках японско-американского договора о взаимной безопасности мы продолжим развитие наших сдерживающих способностей, мы очень серьезно относимся к этому вопросу. Даже при самом негативном сценарии ракетного удара мы защитим жизни наших граждан,заявил Суга.
Ранее агентство ЦТАК сообщило об успешном запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря, в ходе которого использовалась «новейшая система наведения, позволяющая наносить сверхточные удары по объектам противника в любом районе». Запуск был осуществлен 29 мая и стал уже девятым в текущем году.
Использованы фотографии: ЦТАК
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