Путин, Меркель и Макрон: Порошенко, пошёл вон!

Когда мы говорим о визите 29 мая президента Владимира Путина в Париж, к новоизбранному президенту Франции Эммануэлю Макрону, нужно сказать, что это и продолжение, и следствие визита канцлера Ангелы Меркель в начале мая в Сочи, в Бочаров ручей, к Владимиру Путину.Их объединяет то, что визиты эти — неожиданные, они упали на все политические головы как снег на голову. И во-вторых, что важно, их инициаторами выступили сначала Меркель, потом Макрон, а до этого Меркель принимала Макрона, только что победившего на президентских выборах во Франции. Можно спорить на ящик коньяка, что на этой своей встрече они и договорились об активизации отношений с Москвой: это связанные инициативы Берлина и Парижа.Очевидно, кто выступает инициатором таких срочных визитов, тот готов пойти на какие-то уступки. После таких встреч лидеры делают заявления, говорят много общих слов о том, что их позиции остались как бы неизменны, Макрон даже сказал о возможности ужесточения санкций против России, но зачем тогда срочно встречались? Это дань политической инерции, следует ожидать, что позиции эти скоро, так же неожиданно, изменятся, причём у инициаторов визитов.Берлин и Париж готовятся пойти на уступки Москве, но где же? Говорилось много слов о Сирии и важности борьбы с терроризмом — это всё общие места. В Сирии, в неравной борьбе с терроризмом, стороны ничего не могут предпринять без США, главного борца, к тому же возглавляющего западную антиигиловскую коалицию. Путин вскользь сказал об этом на итоговой пресс-конференции, что он ничего не может сказать об операционной свободе действий Франции на Ближнем Востоке.Другое дело — бандеровская Украина, где Берлин и Париж являются участниками «нормандского формата» и гарантами Петра Порошенко. На Украине они имеют возможность пойти на уступки Москве, и Москва заинтересована в обсуждении возможных вариантов. Поэтому Путин охотно принимает Меркель в Бочаровом ручье, и незамедлительно вылетает в Париж к Макрону.Более того, на фоне явного ухудшения отношений Европы с трамповской Америкой, возможно, мы видим формирование оси Москва-Берлин-Париж. Тогда бандеровский Киев ждут тяжёлые времена, Европа может неожиданно прозреть и увидеть явные следы нацизма на его только что евроасоциированном лице. Очень может быть, не будет уже обещанного бандеровцам безвиза, или с ним сразу же возникнут проблемы: это наиболее простой способ давления Европы на Украину.На Западе во всём надо искать деньги, а не женщину или ценности. Трамп заставляет Берлин и Париж платить большие деньги за свою военную крышу, но так ли уж она нужна Европе, по здравому размышлению? Антироссийские санкции приносят Европе большие убытки, но главное даже не в этом: она вообще теряет российский рынок, который успешно замещается партнёрами с Востока. Скоро возвращаться будет просто некуда! Российская экономика прекратила санкционное падение и обозначился небольшой рост, без участия Европы!Таким образом, чтобы отбить деньги, которые требует с Европы Трамп, ей нужно снимать санкции и восстанавливать отношения с Москвой. Больше таких денег взять негде, кроме разве что в МВФ. Но МВФ — это для лузеров, Европа в кабалу к американцам не пойдёт.Синхронно с парижским визитом Путина, Меркель в Берлине сделала важное признание: «Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Мы, европейцы, должны действительно взять свою судьбу в собственные руки». От кого взять-то? От Америки, понятно же. И если отныне, после встречи G-7, завершившийся провалом, это европейское определение, на Западе каждый сам за себя, это ещё один повод для Европы слить Бандеру. Антироссийская Украина Европе не нужна, это была идея покойного американского поляка и политического архитектора Вашингтона Збигнева Бжезинского, недавно скончавшегося. Символично, что его идеи уходят вместе с ним.Вообще, удивительные события происходят в городе Париже. Фактически, Макрон, вместе с Меркель, берут повестку дня евроскептиков по отношению к Москве. Если бы на выборах победила Марин Ле Пен, друг Путина, тогда королевский приём российского президента в Париже был логичен и понятен. Победил Эммануэль Макрон, слова доброго в адрес Москвы не говоривший, а Путин всё равно в Париже, и принимают его даже по-царски.Французская пресса отмечает, что на переговорах вообще не упоминается тема Крыма, это евроскептетическая позиция. Упор делается на «нормандский формат», и выполнение сторонами Минских соглашений. Какими сторонами? Москва всегда подчёркивала, что она не является стороной конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков опять проговорился, что Москва будет настаивать на снятии Киевом блокады Донбасса. Это следует из Минских соглашений. В Минских соглашениях, вообще, много ещё не прочитанного сторонами конфликта…После всего случившегося, Макрона и Меркель можно назвать новыми «друзьями Путина». Макрон объявил себя прагматиком, Меркель признала себя прагматиком. Где же западные ценности? Они позабыты-позаброшены… Макрон и Меркель ведут себя совсем как Трамп. Путин на пресс-конференции вообще подставил Макрона, сказал: «Многие вещи мы оцениваем примерно одинаково».Однако европейская пресса не объявляет Макрона и Меркель «агентами Путина», что можно было ожидать, глядя на судьбу бедного Трампа. Они — системные политики, это значит, что их поворот навстречу Путину — это не только их решение, но и решение европейских элит, за ними стоящих. Похоже, Европу ждёт жаркое политическое лето и зима в отношениях с Америкой.