11:56 30 мая

Украина проведет консультации с Россией в рамках ВТО

Киев подтвердил готовность провести консультации по урегулированию торговых споров с Москвой, которые, по заявлению российской стороны, возникают из-за постоянной практики ограничений, сообщает УНИАН .

Украина проведет консультации с Россией в рамках ВТО


«19 мая 2017 года Украиной получено официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО (Всемирной торговой организации) в связи с, как заявлено Российской Федерацией, "постоянной практикой торговых ограничений". 29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО», – говорится в релизе министерства эконмического развития.


В министерстве отметили, что Россия применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, «продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины».

«Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину», – говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, «в последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны».

При этом министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что «запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер».

Агентство отмечает также, что если консультации не принесут ожидаемого результата, то сторона, подавшая запрос, имеет право перейти ко второй стадии – передать дело на рассмотрение третейской группы.

Использованы фотографии: http://ghhauto.ru
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Комментарии 15

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:22
    При этом министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что «запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер».

    От же скаженны ! Ещё ничего не началось , а уже - "ПЕРЕМОГА" ! fool
    bouncyhunter
    1. новичок Сегодня, 11:32
      ключом к разгадке данного ребуса является последний обзац статьи. Паша привет!
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:40
        Здрав будь , Гарик hi Подозреваю , что именно по такому сценарию и пойдёт развитие событий в этой истории .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 11:43
          да Паш, в хорошую вилочку попала хохланд.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
            Вот только они сами этого понять никак не хотят ...
            bouncyhunter
    2. Чёрный Сегодня, 11:35
      Ну надо же что то кастрюлям предъявить laughing ...впрочем результат точно будет зависеть не от Киева....договартваться с их хозяевами .надо
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:42
        Цитата: Чёрный
        договартваться с их хозяевами .надо

        Как и о чём можно договориться с хозяином бешеной собаки ? Уговорить его сделать ей прививку от бешенства ? Так он её сам и заразил .
        bouncyhunter
    3. Владимир 38 Сегодня, 11:42
      С начало, долги с процентами пусть погасят, а потом разговоры разговаривать..
      Владимир 38
  2. Machete Сегодня, 11:29
    Украина проведет консультации с Россией в рамках ВТО


    Это что-то новое. Они с нами хотят говорить?
    Machete
    1. barclay Сегодня, 11:44
      Да не говорить они хотят. Они хотят публичного скандала, что бы обратить на себя внимание.
      barclay
    2. роман66 Сегодня, 11:45
      они , вполне по-хохляцки, хотят одной ногой в вто быть, а второй рукой нам чего-нибудь продавать
      роман66
  3. barclay Сегодня, 11:38
    По словам представителей ведомства, «в последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны».
    Видимо украинский подвижной состав и другие ж/д принадлежности больше никому не нужны. А у нас и своих хватает. Вот и задергались свидомые.
    Да и по большому счету это ограничение их волнует только как причина "наехать" на Россию. Экономику они и без этого угробили.
    И вообще нужно завязывать потихоньку все экономические связи и с нашей стороны. С ними нужно общаться на понятном им языке, т. к. на любое хорошее эта киевская власть отвечает только гадостью.
    barclay
  4. roskot Сегодня, 11:39
    Разговоры, разговоры.
    Разговоры стихнут скоро,
    А вражда останется...
    Скакунам верить нельзя.
    roskot
  5. Рабинович_007 Сегодня, 11:45
    Пора заканчивать эту войну.
    Рабинович_007
  6. krops777 Сегодня, 11:49
    При этом министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что «запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер».


    Ну а как же, мы же всецело зависим от Украины wink да еще Обама когда то сказал, что Российская экономика лежит в руинах от санкций, гордость скакунов так и прет.
    krops777
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