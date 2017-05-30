Украина проведет консультации с Россией в рамках ВТО
Киев подтвердил готовность провести консультации по урегулированию торговых споров с Москвой, которые, по заявлению российской стороны, возникают из-за постоянной практики ограничений, сообщает УНИАН .
«19 мая 2017 года Украиной получено официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО (Всемирной торговой организации) в связи с, как заявлено Российской Федерацией, "постоянной практикой торговых ограничений". 29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО», – говорится в релизе министерства эконмического развития.
В министерстве отметили, что Россия применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, «продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины».
«Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину», – говорится в сообщении.
По словам представителей ведомства, «в последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны».
При этом министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что «запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер».
Агентство отмечает также, что если консультации не принесут ожидаемого результата, то сторона, подавшая запрос, имеет право перейти ко второй стадии – передать дело на рассмотрение третейской группы.
«19 мая 2017 года Украиной получено официальное требование от России на проведение консультаций в рамках механизма урегулирования споров ВТО (Всемирной торговой организации) в связи с, как заявлено Российской Федерацией, "постоянной практикой торговых ограничений". 29 мая 2017 года Украина приняла запрос о готовности в проведении указанных консультаций, действуя в соответствии с нормами, принципами и обязательствами, взятыми ею при вступлении в ВТО», – говорится в релизе министерства эконмического развития.
В министерстве отметили, что Россия применяет практику постоянных ограничений законных прав и интересов Украины, «продолжая ведение целенаправленной торговой агрессии против Украины».
«Требование России о проведении консультаций в рамках ВТО является очередным шагом экономического, торгового и правового давления на Украину», – говорится в сообщении.
По словам представителей ведомства, «в последних двух лет Украина обжаловала в ВТО неправомерность введения РФ ограничений на импорт железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и другого железнодорожного оборудования происхождением из Украины, а также в связи с ограничением транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны».
При этом министр юстиции Украины Павел Петренко убежден, что «запрос России в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации на проведение консультаций в связи с введенными Украины санкциями против РФ свидетельствует об эффективности введенных Киевом ограничительных мер».
Агентство отмечает также, что если консультации не принесут ожидаемого результата, то сторона, подавшая запрос, имеет право перейти ко второй стадии – передать дело на рассмотрение третейской группы.
Использованы фотографии: http://ghhauto.ru
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