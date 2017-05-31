Америка отпустила Европу
На днях в Италии завершился весьма странный саммит G7, бюджет которого составил 45 миллионов евро. Единственным подписанным документом оказалась декларация по борьбе с терроризмом. Вопрос по Парижскому климатическому соглашению упёрся в фигуру Трампа. Санкции против России разделили мнения сторон примерно пополам, а у Вашингтона не нашлось никакого мнения. Ангела Меркель сделала вывод: Европа может рассчитывать лишь на себя, мистер Трамп ненадёжен.
По итогам встречи стороны подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооружённым экстремизмом. Также господа заседающие дружно поддержали отдельные предложения Терезы Мэй (Великобритания), высказавшейся за привлечение крупнейших мировых сетевых ресурсов для выявления информации террористического характера. Впрочем, даже это предложение, одобренное всеми участниками, оказалось набором пустых слов. Никакого анализа, никаких показателей по поводу предполагаемых вложений в реализацию проекта попросту нет. По сути, G7 ограничилась набором заявлений в стиле «нужно». Телеканал «НТВ» цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель:
Прогрессом в борьбе с международным терроризмом такие расплывчатые формулировки назвать сложно.
Саммит G7 стал встречей, которая обнажила ряд острых противоречий между участниками этого «клуба». Точнее, противоречий между шестью и седьмым — Соединёнными Штатами Америки.
Шестеро не смогли убедить президента США Дональда Трампа не выходить из Парижского климатического соглашения. Это раз.
Споры по трансатлантическому сотрудничеству тоже оказались безрезультатными. Это два. Позиция мистера Трампа проста и понятна: он не желает пускать немецкую автомобильную промышленность на американский рынок. Так какой уж тут «транс»?
Стороны не смогли договориться даже по вопросу антироссийских санкций, в котором прежде интересы совпадали. Ранее Италия, Франция и Япония смягчили позиции. Похоже, у США по вопросу антироссийских санкций ясной позиции нет.
Любопытно также, что японский премьер-министр и новый президент Франции сошлись во мнении о России. Оба считают, что «для разрешения международных вопросов нужна вовлечённость России, а диалог с ней чрезвычайно важен».
Сенсацией G7 стал отказ Ангелы Меркель от итоговой пресс-конференции. То же самое сделал Дональд Трамп: отказался от пресс-конференции.
Саммиту в Таормине не хватило гармонии для сближения позиций, за что отчасти несёт ответственность президент Трамп, считает бывший глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
«Сделать больше было нельзя, — приводит его мнение РИА «Новости» . — Последние мировые события изменили природу подобных встреч. Отсутствие Китая и России, отсутствие точки координации на глобальном уровне делают всё это более сложным. Помимо прочего, это та стадия, в которой слабость ООН стала идти параллельно со слабостью других структур, которые стремятся к тому, чтобы управлять миром. Сейчас мы живём в раздробленном мире, которому не подойдёт ни один магнит». По словам экс-политика, в такой ситуации формат «семёрки» уже не может быть мировым двигателем.
Проди отметил, что Трамп разрушает дух G7, поскольку американец прибыл в Италию в качестве «капитана побеждающей команды», не говоря «ни с кем, кроме своих войск» на базе в сицилийской Сигонелле. Это отражает позицию «Америка превыше всего». И такая позиция, по убеждению Проди, убивает дух «семёрки» и порождает ситуацию отсутствия координации. «Проблема не в том, что Европа была разобщена, — добавил Проди. — Она не была главным действующим лицом. Это Трамп превратил товарищеский турнир в игры на выбывание».
Главным историческим итогом саммита следует признать окончательное отмежевание Европы от США в лице мистера Трампа. Это итог замечательно выразила Ангела Меркель, о чём не преминула сообщить западная пресса, в том числе американская.
Канцлер Германии Ангела Меркель, «наиболее влиятельный лидер Европы», пишет «Нью-Йорк Таймс» , сделала вывод: Соединённые Штаты, управляемые президентом Трампом, отныне не являются надёжным партнёром, от которого в прошлом зависела и Германия, и Старый Свет.
Фрау Меркель, отмечает издание, разочарована позицией мистера Трампа в отношении всего: НАТО, России, изменения климата, торговли. Она заявила, выступая в Мюнхене, что традиционные союзы уже не столь устойчивы, как когда-то, а потому Европе следует уделять больше внимания своим собственным интересам: пришло время «взять судьбу в собственные руки». Именно такое мнение сложилось у немецкого канцлера «за последние несколько дней».
Сенсационные комментарии А. Меркель отразили грядущий «сейсмический сдвиг» в трансатлантических отношениях, сообщается в материале. Раз Соединённые Штаты всё менее склонны вмешиваться в дела за границей, то Германия в партнёрстве с Францией становится всё более доминирующей силой в Европе.
И новый президент Франции Эммануэль Макрон уже продемонстрировал готовность работать с Германией и помочь распутать клубок проблем Евросоюза.
Иво Х. Даалдер, бывший представитель Соединённых Штатов в НАТО, а ныне директор Чикагского совета по глобальным вопросам, полагает, что настал конец «той эпохи, когда Европа следовала за США».
«Сегодня Соединённые Штаты начинают руководствоваться ключевыми вопросами, которые кажутся диаметрально противоположными направлению Европы. Комментарии Меркель — признание этой новой реальности», — отметил эксперт.
Особое внимание фрау Меркель к необходимости отстаивания Европой собственных интересов происходит из того, что Д. Трамп ранее публично подвергнул сомнению доктрину НАТО о коллективной обороне и общие европейские позиции по вопросу глобальной торговли. То же самое относится к «российской агрессии», указывает издание, и «смягчению последствий изменения климата». «Мы должны знать, что нам следует бороться за своё будущее самостоятельно, бороться за нашу европейскую судьбу», — заявила Меркель.
Тем не менее, она не рискнула усомниться в «дружбе» с США или с Великобританией, которая частью объединённой Европы в какой-то мере уже не является. «Я могу только сказать, что мы, европейцы, должны действительно взять нашу судьбу в свои руки — разумеется, в дружбе с Соединёнными Штатами Америки, в дружбе с Великобританией и в добром соседстве, насколько это возможно, с другими странами, даже с Россией», — отметила Меркель.
Анна Зауэрбрей в статье «Добро пожаловать в реальность» для газеты «Der Tagesspiegel» пишет, что Ангела Меркель впервые чётко признала перемену в европейско-американских отношениях.
«Конечно, это часть избирательной кампании», — отмечается в материале. Вместе с тем трудно понять, каким образом фрау Меркель собирается подать сей ораторский трюк в конкретной реальной политике. Ведь во многих сферах политики «европейцы по-прежнему зависят от Соединённых Штатов», указывает Анна Зауэрбрей.
Именитый политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью итальянской газете «La Repubblica» прямо заявил : «Дональд всё разрушает. Но европейцы не должны сдаваться».
«К сожалению, отношения между США и Европой находятся на беспрецедентно низкой точке, и во всем виноват Дональд Трамп, как мы увидели на G7 в Таормине», — считает эксперт.
«Почему «большая семёрка» в Таормине прошла так плохо? Почему саммит вызвал такой глубокий раскол между США и Европой?» — спросил у учёного журналист. И получил ответ: «Потому что мы стали свидетелями катастрофы американской внешней политики. Ранее ни один американский президент не обращался с демократическими европейскими лидерами как с автократами. А Трамп это делает: он не знает, что такое дипломатия, и он не умеет выстраивать отношения со зрелыми и либеральными европейскими лидерами. В теократической Саудовской Аравии, напротив, он чувствовал себя прекрасно; то же самое с Путиным или с лидером Египта ас-Сиси».
По мнению Фукуямы, мистер Трамп «не разделяет общие исторические ценности», и это «наиболее тревожно». Правда, Трамп — фигура временная и выпадающая из общего ряда: «Трамп — это преходящий и единственный в своём роде феномен, он не представляет американское общество, которое движется совсем в другом направлении».
И всё же геополитика меняется на глазах. Политолог уверен, что мир вернётся к многополярности — вроде той, что была в конце XIX века. США, вероятно, будут сами по себе, а «семёрка» уже сегодня потеряла геополитическое значение: Трамп в Таормине «прикончил» G7.
Старый Свет считает мистера Трампа случайным политическим выскочкой. Дельцом, которого фортуна вознесла на политический Олимп. У него нет ни опыта, ни выдержки, ни желания считаться с союзниками, ни даже желания партнёрства. И даже в вопросе санкций против России нет у него ясности.
Многие эксперты признают, что история меняется на глазах. Теперь это признала и Ангела Меркель — неформальный лидер Евросоюза. Её публичное «отречение» от мистера Трампа, не разделяющего ценности демократического мира, едва ли является только шумным предвыборным заявлением. Европа ужасалась тезисам Трампа ещё в пору предвыборной кампании последнего. Когда же мистер Трамп некоторые тезисы стал воплощать в реальные проекты, опасения Старого Света подтвердились: то, что продвигал Обама, Трамп блокирует.
Европа вдруг осталась наедине сама с собою. Америка её отпустила. И от этого Европе не по себе.
По итогам встречи стороны подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооружённым экстремизмом. Также господа заседающие дружно поддержали отдельные предложения Терезы Мэй (Великобритания), высказавшейся за привлечение крупнейших мировых сетевых ресурсов для выявления информации террористического характера. Впрочем, даже это предложение, одобренное всеми участниками, оказалось набором пустых слов. Никакого анализа, никаких показателей по поводу предполагаемых вложений в реализацию проекта попросту нет. По сути, G7 ограничилась набором заявлений в стиле «нужно». Телеканал «НТВ» цитирует канцлера Германии Ангелу Меркель:
Наше совместное заявление касается не только семи стран, представители которых собрались здесь, но и остального мира. Мы договорились по трём пунктам: во-первых, нам нужно теснее сотрудничать между собой, во-вторых, нужно помешать финансированию терроризма. В-третьих, мы хотим ввести ограничения для интернет-компаний, чтобы террористы не могли пропагандировать свои идеи в сети.
Прогрессом в борьбе с международным терроризмом такие расплывчатые формулировки назвать сложно.
Саммит G7 стал встречей, которая обнажила ряд острых противоречий между участниками этого «клуба». Точнее, противоречий между шестью и седьмым — Соединёнными Штатами Америки.
Шестеро не смогли убедить президента США Дональда Трампа не выходить из Парижского климатического соглашения. Это раз.
Споры по трансатлантическому сотрудничеству тоже оказались безрезультатными. Это два. Позиция мистера Трампа проста и понятна: он не желает пускать немецкую автомобильную промышленность на американский рынок. Так какой уж тут «транс»?
Стороны не смогли договориться даже по вопросу антироссийских санкций, в котором прежде интересы совпадали. Ранее Италия, Франция и Япония смягчили позиции. Похоже, у США по вопросу антироссийских санкций ясной позиции нет.
Любопытно также, что японский премьер-министр и новый президент Франции сошлись во мнении о России. Оба считают, что «для разрешения международных вопросов нужна вовлечённость России, а диалог с ней чрезвычайно важен».
Сенсацией G7 стал отказ Ангелы Меркель от итоговой пресс-конференции. То же самое сделал Дональд Трамп: отказался от пресс-конференции.
Саммиту в Таормине не хватило гармонии для сближения позиций, за что отчасти несёт ответственность президент Трамп, считает бывший глава Еврокомиссии и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.
«Сделать больше было нельзя, — приводит его мнение РИА «Новости» . — Последние мировые события изменили природу подобных встреч. Отсутствие Китая и России, отсутствие точки координации на глобальном уровне делают всё это более сложным. Помимо прочего, это та стадия, в которой слабость ООН стала идти параллельно со слабостью других структур, которые стремятся к тому, чтобы управлять миром. Сейчас мы живём в раздробленном мире, которому не подойдёт ни один магнит». По словам экс-политика, в такой ситуации формат «семёрки» уже не может быть мировым двигателем.
Проди отметил, что Трамп разрушает дух G7, поскольку американец прибыл в Италию в качестве «капитана побеждающей команды», не говоря «ни с кем, кроме своих войск» на базе в сицилийской Сигонелле. Это отражает позицию «Америка превыше всего». И такая позиция, по убеждению Проди, убивает дух «семёрки» и порождает ситуацию отсутствия координации. «Проблема не в том, что Европа была разобщена, — добавил Проди. — Она не была главным действующим лицом. Это Трамп превратил товарищеский турнир в игры на выбывание».
Главным историческим итогом саммита следует признать окончательное отмежевание Европы от США в лице мистера Трампа. Это итог замечательно выразила Ангела Меркель, о чём не преминула сообщить западная пресса, в том числе американская.
Канцлер Германии Ангела Меркель, «наиболее влиятельный лидер Европы», пишет «Нью-Йорк Таймс» , сделала вывод: Соединённые Штаты, управляемые президентом Трампом, отныне не являются надёжным партнёром, от которого в прошлом зависела и Германия, и Старый Свет.
Фрау Меркель, отмечает издание, разочарована позицией мистера Трампа в отношении всего: НАТО, России, изменения климата, торговли. Она заявила, выступая в Мюнхене, что традиционные союзы уже не столь устойчивы, как когда-то, а потому Европе следует уделять больше внимания своим собственным интересам: пришло время «взять судьбу в собственные руки». Именно такое мнение сложилось у немецкого канцлера «за последние несколько дней».
Сенсационные комментарии А. Меркель отразили грядущий «сейсмический сдвиг» в трансатлантических отношениях, сообщается в материале. Раз Соединённые Штаты всё менее склонны вмешиваться в дела за границей, то Германия в партнёрстве с Францией становится всё более доминирующей силой в Европе.
И новый президент Франции Эммануэль Макрон уже продемонстрировал готовность работать с Германией и помочь распутать клубок проблем Евросоюза.
Иво Х. Даалдер, бывший представитель Соединённых Штатов в НАТО, а ныне директор Чикагского совета по глобальным вопросам, полагает, что настал конец «той эпохи, когда Европа следовала за США».
«Сегодня Соединённые Штаты начинают руководствоваться ключевыми вопросами, которые кажутся диаметрально противоположными направлению Европы. Комментарии Меркель — признание этой новой реальности», — отметил эксперт.
Особое внимание фрау Меркель к необходимости отстаивания Европой собственных интересов происходит из того, что Д. Трамп ранее публично подвергнул сомнению доктрину НАТО о коллективной обороне и общие европейские позиции по вопросу глобальной торговли. То же самое относится к «российской агрессии», указывает издание, и «смягчению последствий изменения климата». «Мы должны знать, что нам следует бороться за своё будущее самостоятельно, бороться за нашу европейскую судьбу», — заявила Меркель.
Тем не менее, она не рискнула усомниться в «дружбе» с США или с Великобританией, которая частью объединённой Европы в какой-то мере уже не является. «Я могу только сказать, что мы, европейцы, должны действительно взять нашу судьбу в свои руки — разумеется, в дружбе с Соединёнными Штатами Америки, в дружбе с Великобританией и в добром соседстве, насколько это возможно, с другими странами, даже с Россией», — отметила Меркель.
Анна Зауэрбрей в статье «Добро пожаловать в реальность» для газеты «Der Tagesspiegel» пишет, что Ангела Меркель впервые чётко признала перемену в европейско-американских отношениях.
«Конечно, это часть избирательной кампании», — отмечается в материале. Вместе с тем трудно понять, каким образом фрау Меркель собирается подать сей ораторский трюк в конкретной реальной политике. Ведь во многих сферах политики «европейцы по-прежнему зависят от Соединённых Штатов», указывает Анна Зауэрбрей.
Именитый политолог Фрэнсис Фукуяма в интервью итальянской газете «La Repubblica» прямо заявил : «Дональд всё разрушает. Но европейцы не должны сдаваться».
«К сожалению, отношения между США и Европой находятся на беспрецедентно низкой точке, и во всем виноват Дональд Трамп, как мы увидели на G7 в Таормине», — считает эксперт.
«Почему «большая семёрка» в Таормине прошла так плохо? Почему саммит вызвал такой глубокий раскол между США и Европой?» — спросил у учёного журналист. И получил ответ: «Потому что мы стали свидетелями катастрофы американской внешней политики. Ранее ни один американский президент не обращался с демократическими европейскими лидерами как с автократами. А Трамп это делает: он не знает, что такое дипломатия, и он не умеет выстраивать отношения со зрелыми и либеральными европейскими лидерами. В теократической Саудовской Аравии, напротив, он чувствовал себя прекрасно; то же самое с Путиным или с лидером Египта ас-Сиси».
По мнению Фукуямы, мистер Трамп «не разделяет общие исторические ценности», и это «наиболее тревожно». Правда, Трамп — фигура временная и выпадающая из общего ряда: «Трамп — это преходящий и единственный в своём роде феномен, он не представляет американское общество, которое движется совсем в другом направлении».
И всё же геополитика меняется на глазах. Политолог уверен, что мир вернётся к многополярности — вроде той, что была в конце XIX века. США, вероятно, будут сами по себе, а «семёрка» уже сегодня потеряла геополитическое значение: Трамп в Таормине «прикончил» G7.
* * *
Старый Свет считает мистера Трампа случайным политическим выскочкой. Дельцом, которого фортуна вознесла на политический Олимп. У него нет ни опыта, ни выдержки, ни желания считаться с союзниками, ни даже желания партнёрства. И даже в вопросе санкций против России нет у него ясности.
Многие эксперты признают, что история меняется на глазах. Теперь это признала и Ангела Меркель — неформальный лидер Евросоюза. Её публичное «отречение» от мистера Трампа, не разделяющего ценности демократического мира, едва ли является только шумным предвыборным заявлением. Европа ужасалась тезисам Трампа ещё в пору предвыборной кампании последнего. Когда же мистер Трамп некоторые тезисы стал воплощать в реальные проекты, опасения Старого Света подтвердились: то, что продвигал Обама, Трамп блокирует.
Европа вдруг осталась наедине сама с собою. Америка её отпустила. И от этого Европе не по себе.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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