Америка отпустила Европу

Наше совместное заявление касается не только семи стран, представители которых собрались здесь, но и остального мира. Мы договорились по трём пунктам: во-первых, нам нужно теснее сотрудничать между собой, во-вторых, нужно помешать финансированию терроризма. В-третьих, мы хотим ввести ограничения для интернет-компаний, чтобы террористы не могли пропагандировать свои идеи в сети.

* * *

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru