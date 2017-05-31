07:56 31 мая
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Не жили нормально, нечего и начинать: в Москве прошел митинг против сноса «хрущевок»

В воскресенье в Москве состоялся согласованный митинг, направленный на отмену проекта о реновации.



В соответствии с проведенным исследованием ВЦИОМ, 67% всех москвичей и 75% жителей столичных «хрущевок» одобряют программу переселения. Тем не менее, масштабы строительной инициативы, в рамках которой 1,6 миллионов граждан могут рассчитывать на новую жилищную площадь, говорят сами за себя – угодить всем не получится, - на чем стремятся поднять свои рейтинги представители оппозиционных движений.


В конце минувшей недели на юго-западе Москвы состоялось шествие, а затем согласованный с мэрией города митинг против сноса пятиэтажных домов, попадающих под программу о реновации. Организаторами протестного мероприятия выступили политические силы «ПАРНАС», «Яблоко», «Партия 5 декабря» и «Демократический выбор». Заявленное оппозицией число демонстрантов составило 10 000, однако на деле акцию поддержало менее 5 000 участников. Присутствие на митингах нескольких тысяч граждан объяснимо, учитывая, что для многих вопрос касается их единственного ценного актива – квартиры, на чем в своих лучших традициях попыталась спекулировать оппозиция.

Вспоминая недавние протесты, проходившие в столице в марте и феврале и сравнивая их с текущими митингами против сноса жилья, на лицо изменение официального повода оппозиционной активности, в остальном же наблюдается постоянство. Во-первых, нельзя не отметить сохранение широкого идеологического спектра участников, начиная от членов либеральных движений и заканчивая представителями сексуальных меньшинств. Во-вторых, организаторы в очередной раз оставили без внимания главный предмет дискуссии. Представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин и бывший депутат Госдумы предпочли не рассказывать жителям коммуналок о бытовых проблемах новой отдельной квартиры, заменив ненужную информацию лозунгами, требующими отставки действующего руководства страны. В свою очередь, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин добавил: «Мы будем продолжать протестовать!» Как бы то ни было, реальное положение дел говорит об обратном.

Ситуация такова, что среди участников митингов против реновации постепенно остаются лишь представители, преследующие финансовый или политический интерес. Напомним, 14 мая на проспекте Сахарова прошел аналогичный пикет, собравший, по разным оценкам, от 8 до 20 тысяч граждан. Таким образом, спустя две недели состав демонстрантов уменьшился, как минимум, наполовину, что объясняется отсутствием реального повода недовольства у столичных жителей.

Необходимо подчеркнуть, программа переселения преимущественно носит добровольный характер и распространяется на дома, где 67% жильцов поддержали инициативу. В случае отказа от переселения здание в соответствии с планом ожидает капитальный ремонт. Также отметим, что с 15 мая – 15 июня в открытом режиме проходит голосование собственников квартир: за результатами москвичи могут следить в системе электронных референдумов «Активный гражданин».

Возвращаясь к протестным митингам, напрашивается вывод, что актив антиреновационной кампании живет не на пятом этаже с совмещенным санузелом и прогнившими окнами, а, в элитных апартаментах. При этом в перерывах между мыслями о том, что жизнь удалась, сомнительные активисты не прочь потешить себя думами о народе.
Автор: Владимир Сергеев


3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Ольгович Сегодня, 05:49
    В случае отказа от переселения здание в соответствии с планом ожидает капитальный ремонт.

    Чтобы произвести капремонт панельного дома (.т.е восстановить его прочность и устойчивость), его надо разобрать и заново переварить сварные соединения с заменой части выпусков арматуры, подвергшихся коррозии и разрушению.

    Срок эскплуатации панельных хрущевок уже истек.

    Не понимаю желающиъх там остаться: каждый чих слышен у соседа, стены промерзают и плесневеют, теснота, низкие потолки и т.д. request
    Ольгович
    1. Вас Влад Сегодня, 06:21
      Цитата: Ольгович
      Не понимаю желающиъх там остаться: каждый чих слышен у соседа, стены промерзают и плесневеют, теснота, низкие потолки и т.д.

      Они готовы жить хоть в бараках,но в центре Москвы lol Тут Собянину надо как то с жильцами договорится, чтобы их тоже устраивал расклад!Стоимость жилья в Москве, разнится кардинально от района проживания.
      Вас Влад
    2. ism_ek Сегодня, 07:13
      Цитата: Ольгович
      Срок эскплуатации панельных хрущевок уже истек

      Хватит нести бред. При правильном уходе за домом они простоять вечно. Правильный уход заключается в своевременной герметизации стыков плит и кровли и недопущении затопления подвала. Все эти вопросы решаются программой капремонта. А вот как будут ремонтировать внешний утеплитель на новых двадцатипятиэтажных свечах, я не знаю. Большой туалет это хорошо, но за лишние квадратные метры придётся платить.
      ism_ek
      1. Ингвар 72 Сегодня, 07:25
        Цитата: ism_ek
        А вот как будут ремонтировать внешний утеплитель на новых двадцатипятиэтажных свечах, я не знаю.

        good Зато я знаю, сколько это будет стоить! wink Вы правы, стоят сейчас паршиво, а продают по стоимости ой-ой-ой.
        Ингвар 72
      2. Ольгович Сегодня, 07:32
        Цитата: ism_ek
        Хватит нести бред. При правильном уходе за домом они простоять вечно

        Хватит нести ЧУШЬ. Срок эксплуатации панельки(при НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации)-50 лет.
        Цитата: ism_ek
        Правильный уход заключается в своевременной герметизации стыков плит и кровли и недопущении затопления подвала. Все эти вопросы решаются программой капремонта

        Опять бредятина.
        Капремонт зданий —это ремонт (с возможной сменой конструкций или их частей, инженерного оборудования) здания и его инженерных систем для устранения физического износа, поддержания и улучшения эксплуатационных свойств без изменения функции здания.
        В панельных заменить часть конструкий или усилить их-невозможно в силу особенностей конструкции, надо разбирать, чтобы усилить. А учитывая многолетние протечки, трещины в защитном слое бетона-коррозии подвержены сварные соединения, которые и обеспечивают прочность панельных зданий.
        Эксперты знают об этом.
        Ольгович
    3. виктор н Сегодня, 07:18
      Парадоксальная ситуация!!
      1. Хрущёвки уже ОБЯЗАНЫ рухнуть.
      2. Собственники квартир, по всем экономическим законам, должны заплатить за снос и строительство нового жилья. Но государство, по непонятным причинам, для категории "москвичи" пытается сделать исключение.
      3. Гнильё продаётся и покупается (!) за огромные деньги.
      4. Жильцы настолько заблудились в трёх соснах, что противятся предлагаемой халяве.
      5. Инициаторам плевать как на жильцов, так и на прочих (обдираемых) граждан, их интересует возможность "освоить" бюджетные средства.
      В МУТНОЙ ВОДЕ МНОГО ЧЕГО ПОЙМАТЬ МОЖНО.
      Помогите рыбакам выловить их триллионы!
      виктор н
  2. лис Сегодня, 06:23
    а автор не пытался найти РЕАЛЬНО проживающего человека в этой хрущёвке "под снос",и ПОЧЕМУ он не доволен этим?почитать прект этого ЗА кона,не пробовал?...а стОит.только тогда писать придётся о другом.
    лис
    1. виктор н Сегодня, 07:20
      Включайте аппарат, Вас используют!
      виктор н
  3. olimpiada15 Сегодня, 07:14
    Не всё однозначно с переселением. Да, планировка квартир неудобная( живу в хрущёвке), но замена на современные квартиры по метражу ведёт к тому, что в замен 3- х комнатной 57 м2 будет предложена двушка, что для малонаселенных квартир нормально, но если в кв. 3 живет поколения, даже 3 чел.-это большие проблемы. Изношенность домов разная, качественно построенные дома надо капитально ремонтировать, но это крыша, подвал, трубы и утепление панельных швов, причем от этих проблем не застрахованы новостройки. Состояние квартир разное, те, кто покупая кв. сделали дорогостоящий капитальный ремонт тоже пострадают от переселения- в новостройке надо будет вкладываться по новой, а это немалые затраты, люди ещё не расплатились с долгами за проведённый ремонт. Вот две основные категории людей, которые пострадают от переселения: те, у кого уменьшение количества комнат создаст проблемы и те, у кого сделан дорогой ремонт квартиры. Смотрела сюжет по ТВ, если появились трещины в стенах-однозначно надо сносить, но показали квартиру, в которой пора менять трубы и делать косметический ремонт-так это должны сделать сами хозяева квартир. Основания для протеста есть, но другое дело, что под шумок начинают пиарится и искать свои выгоды непопулярная оппозиция, потому не популярная, что ничего хорошего они не сделали для людей и не собираются делать.
    olimpiada15
  4. Altona Сегодня, 07:52
    Насчет протеста. Вчера написал в Твиттере комментарий про случай задержания мальчика милицией. Мол это нормальное явление, что мальчика задержали и доставили в отделение. Мальчика использовали как рабочую силу, а у нас детский труд пока что запрещен и вообще с доходов надо налоги платить. Мне ответили, а почему мачеху грубо отпихнули? Я говорю, пусть прокуратура разберется с превышением полномочий. Мне отвечают, а почему прокуратура не разберется с Потаниным, Сечиным, Ротенбергом, народ будет стрелять и вообще протестовать. laughing Я отвечаю, что мне лично тоже неприятны эти люди, но это не повод сносить государство к хренам собачьим и превращаться в Ливию или Сирию. Чувствуете? У нас по каждому поводу требуют снести Путина и вообще государство. Не многовато ли за "слезинку ребенка" или "трещину в стене"? wink
    Altona
Картина дня