Не жили нормально, нечего и начинать: в Москве прошел митинг против сноса «хрущевок»

В воскресенье в Москве состоялся согласованный митинг, направленный на отмену проекта о реновации.В соответствии с проведенным исследованием ВЦИОМ, 67% всех москвичей и 75% жителей столичных «хрущевок» одобряют программу переселения. Тем не менее, масштабы строительной инициативы, в рамках которой 1,6 миллионов граждан могут рассчитывать на новую жилищную площадь, говорят сами за себя – угодить всем не получится, - на чем стремятся поднять свои рейтинги представители оппозиционных движений.В конце минувшей недели на юго-западе Москвы состоялось шествие, а затем согласованный с мэрией города митинг против сноса пятиэтажных домов, попадающих под программу о реновации. Организаторами протестного мероприятия выступили политические силы «ПАРНАС», «Яблоко», «Партия 5 декабря» и «Демократический выбор». Заявленное оппозицией число демонстрантов составило 10 000, однако на деле акцию поддержало менее 5 000 участников. Присутствие на митингах нескольких тысяч граждан объяснимо, учитывая, что для многих вопрос касается их единственного ценного актива – квартиры, на чем в своих лучших традициях попыталась спекулировать оппозиция.Вспоминая недавние протесты, проходившие в столице в марте и феврале и сравнивая их с текущими митингами против сноса жилья, на лицо изменение официального повода оппозиционной активности, в остальном же наблюдается постоянство. Во-первых, нельзя не отметить сохранение широкого идеологического спектра участников, начиная от членов либеральных движений и заканчивая представителями сексуальных меньшинств. Во-вторых, организаторы в очередной раз оставили без внимания главный предмет дискуссии. Представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин и бывший депутат Госдумы предпочли не рассказывать жителям коммуналок о бытовых проблемах новой отдельной квартиры, заменив ненужную информацию лозунгами, требующими отставки действующего руководства страны. В свою очередь, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин добавил: «Мы будем продолжать протестовать!» Как бы то ни было, реальное положение дел говорит об обратном.Ситуация такова, что среди участников митингов против реновации постепенно остаются лишь представители, преследующие финансовый или политический интерес. Напомним, 14 мая на проспекте Сахарова прошел аналогичный пикет, собравший, по разным оценкам, от 8 до 20 тысяч граждан. Таким образом, спустя две недели состав демонстрантов уменьшился, как минимум, наполовину, что объясняется отсутствием реального повода недовольства у столичных жителей.Необходимо подчеркнуть, программа переселения преимущественно носит добровольный характер и распространяется на дома, где 67% жильцов поддержали инициативу. В случае отказа от переселения здание в соответствии с планом ожидает капитальный ремонт. Также отметим, что с 15 мая – 15 июня в открытом режиме проходит голосование собственников квартир: за результатами москвичи могут следить в системе электронных референдумов «Активный гражданин».Возвращаясь к протестным митингам, напрашивается вывод, что актив антиреновационной кампании живет не на пятом этаже с совмещенным санузелом и прогнившими окнами, а, в элитных апартаментах. При этом в перерывах между мыслями о том, что жизнь удалась, сомнительные активисты не прочь потешить себя думами о народе.