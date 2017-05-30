Президент Южной Кореи выясняет, как в страну попали четыре «лишние» установки ПРО

Президент Мун (Чжэ Ин) приказал выяснить всю правду, которая скрывается за ввозом без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок,

Он (Мун Чжэ Ин) также приказал выяснить, почему об этом факте никогда не докладывалось ни новому правительству, ни населению,