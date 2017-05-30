Президент Южной Кореи выясняет, как в страну попали четыре «лишние» установки ПРО
Президент РК Мун Чжэ Ин приказал начать специальное расследование по факту ввоза в страну без разрешения властей 4-х ракетных пусковых установок (ПУ) в рамках программы развертывания американской ПРО, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
По данным агентства, «правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок в рамках развертывания системы ПРО США THAAD». Однако позднее стало известно, что вместе с ними были ввезены еще 4 установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.
Согласно информации президент лично позвонил министру обороны РК Хан Мин Гу, и тот подтвердил, что знал о доставке установок заранее. По какой причине глава Минобороны не уведомил об этом администрацию нового президента, не уточняется. Остается неизвестным также, кто именно дал добро на ввоз дополнительных ПУ.
При этом пресс-секретарь не стал уточнять, каким образом и когда об этом факте стало известно президенту Южной Кореи.
Президент Мун (Чжэ Ин) приказал выяснить всю правду, которая скрывается за ввозом без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок,сказал пресс-секретарь корейского лидера Юн Ён Чхан.
По данным агентства, «правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок в рамках развертывания системы ПРО США THAAD». Однако позднее стало известно, что вместе с ними были ввезены еще 4 установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.
Согласно информации президент лично позвонил министру обороны РК Хан Мин Гу, и тот подтвердил, что знал о доставке установок заранее. По какой причине глава Минобороны не уведомил об этом администрацию нового президента, не уточняется. Остается неизвестным также, кто именно дал добро на ввоз дополнительных ПУ.
Он (Мун Чжэ Ин) также приказал выяснить, почему об этом факте никогда не докладывалось ни новому правительству, ни населению,добавил Юн Ёе Чхан.
При этом пресс-секретарь не стал уточнять, каким образом и когда об этом факте стало известно президенту Южной Кореи.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Yonhap
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