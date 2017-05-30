11:57 30 мая

Президент Южной Кореи выясняет, как в страну попали четыре «лишние» установки ПРО

Президент РК Мун Чжэ Ин приказал начать специальное расследование по факту ввоза в страну без разрешения властей 4-х ракетных пусковых установок (ПУ) в рамках программы развертывания американской ПРО, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



Президент Мун (Чжэ Ин) приказал выяснить всю правду, которая скрывается за ввозом без разрешения властей четырех ракетных пусковых установок,
сказал пресс-секретарь корейского лидера Юн Ён Чхан.


По данным агентства, «правительство Южной Кореи дало разрешение на ввоз в страну двух пусковых установок в рамках развертывания системы ПРО США THAAD». Однако позднее стало известно, что вместе с ними были ввезены еще 4 установки, разрешения на доставку которых южнокорейские власти не давали.

Согласно информации президент лично позвонил министру обороны РК Хан Мин Гу, и тот подтвердил, что знал о доставке установок заранее. По какой причине глава Минобороны не уведомил об этом администрацию нового президента, не уточняется. Остается неизвестным также, кто именно дал добро на ввоз дополнительных ПУ.

Он (Мун Чжэ Ин) также приказал выяснить, почему об этом факте никогда не докладывалось ни новому правительству, ни населению,
добавил Юн Ёе Чхан.

При этом пресс-секретарь не стал уточнять, каким образом и когда об этом факте стало известно президенту Южной Кореи.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Yonhap
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Комментарии 6

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  1. Рабинович_007 Сегодня, 11:50
    А для чего эти ракеты.
    Рабинович_007
    1. san4es Сегодня, 11:54
      Цитата: Рабинович_007
      А для чего эти ракеты.

      ...Для войны soldier
      san4es
      1. Рабинович_007 Сегодня, 11:55
        Понятно, спасибо.
        Рабинович_007
  2. san4es Сегодня, 11:52
    4 лишних - это бонус. Покупаешь 2-е, получаешь 4 бесплатно fellow
    san4es
  3. новичок Сегодня, 11:52
    ну и что он выведает? на худой конец аккупант поставит его на место, может и рядом с предыдущей.
    новичок
  4. Астарт Сегодня, 11:54
    Пускай Ю.Корейцы оформят эти 4 ПУ как контрабанду и конфискуют их. А мы выкупим "таможенный конфискат"
    Астарт
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