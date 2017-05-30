Американский посол: в отношениях Вашингтона и Москвы «мяч находится на стороне России»
Администрация США считает, что в российско-американских отношениях мяч на стороне РФ: Москва должна обеспечить выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости заявление посла США в РФ Джона Теффта.
По его словам, чтобы улучшить отношения Москвы и Вашингтона «потребуется много сил и времени». Дипломат процитировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся сейчас на очень низком уровне.
Он также напомнил слова Тиллерсона о том, что пока не будет достигнут прогресс в рамках минских договоренностей, «ситуация на Украине будет препятствовать улучшению отношений США и РФ».
Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений, что позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами,сказал Теффт на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».
По его словам, чтобы улучшить отношения Москвы и Вашингтона «потребуется много сил и времени». Дипломат процитировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся сейчас на очень низком уровне.
Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения,подчеркнул посол.
Он также напомнил слова Тиллерсона о том, что пока не будет достигнут прогресс в рамках минских договоренностей, «ситуация на Украине будет препятствовать улучшению отношений США и РФ».
Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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