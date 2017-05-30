15:40 30 мая

Американский посол: в отношениях Вашингтона и Москвы «мяч находится на стороне России»

Администрация США считает, что в российско-американских отношениях мяч на стороне РФ: Москва должна обеспечить выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости заявление посла США в РФ Джона Теффта.

Американский посол: в отношениях Вашингтона и Москвы «мяч находится на стороне России»


Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений, что позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами,
сказал Теффт на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».


По его словам, чтобы улучшить отношения Москвы и Вашингтона «потребуется много сил и времени». Дипломат процитировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что российско-американские отношения находятся сейчас на очень низком уровне.

Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения,
подчеркнул посол.

Он также напомнил слова Тиллерсона о том, что пока не будет достигнут прогресс в рамках минских договоренностей, «ситуация на Украине будет препятствовать улучшению отношений США и РФ».

Использованы фотографии: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Комментарии 36

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  1. Irokez Сегодня, 12:18
    Этот мячик как раз и есть посол США в РФ Джона Теффта.
    Не против давайте кинем мячик в сторону США, пусть теперь он там будет.
    Irokez
    1. oleg-gr Сегодня, 12:19
      "Москва должна..." Америкосы назначили РФ должником. Интересная работа у министра Лаврова: рассказывать идиетам, что они идиеты.
      oleg-gr
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 13:25
        Специально для господина Тефта сообщаю:
        для выполнения Россией Минских соглашений, российские войска должны занять Киев, обеспечить принятие Радой соответствующих конституционных законов и утверждение их президентом Украины.
        После чего Украина примет амнистию, выпустит и обменяет всех-на всех политзаключенных, заложников и пленных, разоружит все незаконные формирования, включая добробаты, наемников, войска МВД и бандитсое ВСУ, разблокирует границу Украины и ЛДНР, прекратит экономическую блокаду ЛДНР, выплатит с учетом накопившегося долга пенсии, социальные выплаты и заработную плату на территории ЛДНР.
        После чего ЛДНР проведут свободные выборы на своих территориях (включая незаконно оккупированные ВСУ территории Донецкой и Луганской областей). Затем Киевская власть приступит к прямым переговорам с властями ЛДНР о предоставлении им независимости либо о создании конфедерации.
        После окончания этих переговоров Россия должна будет вывести войска из Киева и прилегающих территорий.
        Если господин Тефт имеет какие-либо возражения или уточнения к этой дорожной карте, он должен в двухнедельный срок уведомить МИД РФ.
        Отсутствие замечаний расценивается как полное и безусловное одобрение данной дорожной карты.
        P.S. Господин Тефт, мячик теперь у Вас..., поймали?
        Капитан Пушкин
        1. NIKNN Сегодня, 14:48
          Администрация США считает, что в российско-американских отношениях мяч на стороне РФ

          Ны прямо Криштиа́ну Рона́лду, все там...
          NIKNN
        2. alstr Сегодня, 14:54
          Не переговоров не надо.
          Предлагаю всех правосеков и прочих не согласных преселяем в Галицию. Галицию отдаем полякам. Остальное забираем себе.
          Нет Украины - нет проблемы.
          alstr
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:20
      Ну это он лукавит, мяч всегда на стороне полосатых..
      Владимир 38
      1. Монос Сегодня, 12:40
        Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне

        smile Через какое-то время начнут орать: "Где мяч? Верните нам мяч?", а ушлых российских "партнёров" уже и след простыл... И только Путин загадочно улыбается...
        Монос
      2. Esso Сегодня, 13:11
        Москва должна обеспечить выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости заявление посла США в РФ Джона Теффта.
        Ну раз мы должны, тогда пускай наша авиация уничтожает всю Украинскую технику в зоне соприкосновения, закрытая территория для ВСУ, на визжания Киева, мы выполняем Минские соглашения!
        Esso
    3. Венд Сегодня, 12:39
      Вот как то так. Россия никому не должна, в отличии от США.
      Венд
    4. Siegen Сегодня, 12:40
      давайте кинем мячик в сторону США, пусть теперь он там будет

      И не только Он.
      Надо кинуть и 35 дипломатов...
      Siegen
    5. Маз Сегодня, 12:45
      Ну пусть стенку ставит на воротах, а то пробьём и мало не покажется ...
      Маз
    6. Dimontius Сегодня, 14:16
      Просто господину Тефту,как пока еще послу США просто сказать нечего. Вот и повторяется. Ведь у администрации Белого дома укропия находится на последнем месте в снежном коме навалившихся атак. Трампу зятька бы отмазать... а то госизменой запахло говорят laughing
      Dimontius
  2. Копчёный Сегодня, 12:21
    Они в своё время не признавали Прибалтику в составе СССР, теперь есть Крым, какой нафиг мяч, какие нафиг мински е соглашения?!!!
    Копчёный
  3. Helicopter122 Сегодня, 12:25
    Может следует понимать: Москва должна силой принудить Киев выполнять Минские соглашения? Нас толкают к этому?
    Helicopter122
  4. Partyzan Сегодня, 12:26
    Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений, что позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами,
    ну давайте же на конец выполним что просят матрасы - оккупируем Киев и наведем порядок, устраним этих бандерлогов soldier
    Partyzan
    1. роман66 Сегодня, 12:29
      не оккупируем, а освободим уже наконец
      роман66
      1. Partyzan Сегодня, 12:31
        согласен - так будет дипломатичнее laughing
        Partyzan
    2. Irokez Сегодня, 12:34
      Цитата: Partyzan
      оккупируем Киев и наведем порядок

      Не-е-е, не надо. Сколько там скачущих мячиков и представь их надо будет перекидывать в США или Евр(п)опу. Кидать заколебаемся. И сдувать их не фонтан, представляешь - "рука солдат колоть устанет".
      Irokez
      1. Partyzan Сегодня, 12:36
        зато потом, когда перекинем, представляешь сколько радости будет у либерастов wassat
        Partyzan
    3. Комментарий был удален.
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 12:38
    ... это свинообразное пытается на что-то указать России... а может быть ему лучше в своём гадюшнике навести порядок... angry
    a.s.zzz888
  6. К0щей Сегодня, 12:39
    наверное было бы стыдно послу не знать, что Россия не является одной из сторон минских соглашений. но это же саксы, им стыдно быть не может bully
    ЗЫ а вообще эта фигура речи про "мяч" лично меня бесит уже. как и "дорожные карты".
    К0щей
  7. Tektor Сегодня, 12:44
    Мы что тут - в пинг-понг играем? Мяч покажите, и мы тогда придумаем, что с ним сделать. Может это и не мяч вовсе, а кирпич. А на самом деле здесь геополитическое дзю-до...
    Tektor
  8. Шуманит Сегодня, 12:47
    Цитата: Helicopter122
    Может следует понимать: Москва должна силой принудить Киев выполнять Минские соглашения? Нас толкают к этому?

    Именно к этому! Но наученные горьким, для них, опытом 08.08.08, наверняка приготовили какую то гадость! Тогда они просто не ожидали, сейчас, наверняка готовятся, гаденыши!
    Шуманит
  9. Шуманит Сегодня, 12:48
    Цитата: К0щей
    наверное было бы стыдно послу не знать, что Россия не является одной из сторон минских соглашений. но это же саксы, им стыдно быть не может bully
    ЗЫ а вообще эта фигура речи про "мяч" лично меня бесит уже. как и "дорожные карты".

    Стыд им неведом!
    Шуманит
  10. atakan Сегодня, 12:49
    Цитата: atakan
    "ну давайте же на конец выполним что просят матрасы - оккупируем Киев и наведем порядок, устраним этих бандерлогов "

    А нафига ?
    Нам до туда (до Киева) пока и не надо.
    atakan
  11. PValery53 Сегодня, 12:49
    "Американский посол: в отношениях Вашингтона и Москвы «мяч находится на стороне России»"
    - "Мячик", да ещё какой, находится на стороне Америки. Когда они перестанут шпиговать Украину против России и уберутся из Украины, - вот тогда и наступит возможность для улучшения отношений России и США. А пока: "America! Go out from Ukraine!"
    PValery53
  12. Flinky Сегодня, 13:00
    Пельменей пережрал, что ли?
    Flinky
  13. pvv113 Сегодня, 13:03
    Москва должна обеспечить выполнение минских договоренностей

    Знал я одного попугая, у которого на все вопросы был один ответ: "Попка - д-к". Смотрю я на политиков США и не вижу ни одного их отличия от этого попугая
    pvv113
    1. Сергей956 Сегодня, 14:27
      pvv113 не лги! Ещё Украина и вся Европа стали похожи на попугая. Нужно время, чтобы излечиться от "синдрома попугая".
      Сергей956
      1. pvv113 Сегодня, 14:46
        Так Украина с Европой от них и заразились
        pvv113
  14. rotmistr60 Сегодня, 13:22
    «мяч находится на стороне России»

    А может если открыть глаза, то на стороне Америки? Хватит из России делать недоразвитого идиота. Сегодня Сша выглядят в виде его, но естественно не хотят этого признавать под заунывное подвывание европейских шестерок.
    rotmistr60
    1. Подрезчик Сегодня, 14:29
      Мячик в Ваших воротах, господа! Доставайте оттуда его и на ЦЕНТР поля!!! И готовьтесь менять "воротчика"!
      Подрезчик
  15. nik-karata Сегодня, 13:35
    Кто о чём, а вшивый о бане!!! Уж сколько раз твердили миру....., что РОССИЯ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНА ПО МИНСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ!!! Далее по С.В. Лаврову. Добавить нечего...
    nik-karata
  16. vch Сегодня, 13:37
    Вот так и хочется задать вопрос. Г-н Теффт! А Вы сами минские соглашения читали?? И что там сказано об обязательствах России?
    vch
  17. Topotun Сегодня, 14:17
    Как же они надоели! А впрочем - собака лает корован идет. Вот только очень чувствуется как мир все ближе скатывается к маленькой такой войнушечке.... Но с большими последствиями...
    Topotun
  18. Сергей956 Сегодня, 14:24
    Для обеспечения исполнения Минских соглашений, Россия должна силой принудить Украину к исполнению пунктов соглашения. Получается так, но для этого США должны перестать выделять деньги Украине и все проблемы с Украиной снимутся сами собой. А так, от Украины скоро отвалится Западная часть Украины. Польша и Венгрия не упустят возможность вернуть свои земли.
    Сергей956
  19. faterdom Сегодня, 15:07
    Кому что должны - прощаем. надо было и царские и горбачевские долги простить. А то мы какие-то чрезмерно щепетильные.
    faterdom
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