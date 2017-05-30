"Американский посол: в отношениях Вашингтона и Москвы «мяч находится на стороне России»"

Администрация Трампа считает, что мяч находится именно на российской стороне и российская сторона должна проявить инициативу в исполнении минских соглашений, что позволит устранить главное препятствие на пути улучшения отношений между нашими двумя странами,

Две крупнейшие в мире ядерные державы не могут позволить себе такие отношения,