В результате крушения Ан-26 в Балашове погиб курсант

По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей.

В Следственном комитете России названа вероятная причина крушения самолёта Ан-26 в Саратовской области – на аэродроме учебной авиабазы в Балашове. Нужно отметить, что в отдельных ведомствах крушение названо «жёсткой посадкой». Информационное агентство «Интерфакс» приводит заявление:При ударе о землю самолёт загорелся.На борту самолёта находился экипаж в составе 3-х военных лётчиков (майор, капитан и прапорщик) и 3-х курсантов. Известно о том, что один из курсантов от полученных травм скончался. Погибшему был 21 год. Другие члены экипажа выжили. Их срочно направили в военный госпиталь.Сообщается, что в связи со случившимся в Балашове возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полётов и подготовки к ним.На данный момент на авиабазе проводится проверка для установления того, что могло стать конкретной причиной крушения военно-транспортного самолёта. К работе привлечена спецкомиссия Минобороны.