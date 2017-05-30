15:43 30 мая

В результате крушения Ан-26 в Балашове погиб курсант

В Следственном комитете России названа вероятная причина крушения самолёта Ан-26 в Саратовской области – на аэродроме учебной авиабазы в Балашове. Нужно отметить, что в отдельных ведомствах крушение названо «жёсткой посадкой». Информационное агентство «Интерфакс» приводит заявление:

По версии следствия, сегодня, сегодня в 6:40 при посадке на аэродром учебной авиационной базы города Балашова Краснодарского высшего авиационного училища с высоты 200 метров на землю упал самолет Ан-26. По предварительным данным, это могло произойти в связи с отказом одного из двигателей.


В результате крушения Ан-26 в Балашове погиб курсант



При ударе о землю самолёт загорелся.

На борту самолёта находился экипаж в составе 3-х военных лётчиков (майор, капитан и прапорщик) и 3-х курсантов. Известно о том, что один из курсантов от полученных травм скончался. Погибшему был 21 год. Другие члены экипажа выжили. Их срочно направили в военный госпиталь.

Сообщается, что в связи со случившимся в Балашове возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полётов и подготовки к ним.

На данный момент на авиабазе проводится проверка для установления того, что могло стать конкретной причиной крушения военно-транспортного самолёта. К работе привлечена спецкомиссия Минобороны.

Использованы фотографии: @CleanAuthoritie

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Комментарии 13

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  1. zivXP Сегодня, 12:23
    Нерадостные вести. Соболезнования родителям.
    zivXP
    1. Partyzan Сегодня, 12:30
      присоединяюсь, в самолетах я не спец, может кто подскажет - а что без одного двигателя запаса мощности не хватает? request
      Partyzan
    2. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:33
      Заходили на посадку с ИОД( имитация отказа двигателя). Забарахлил движок, бортач зафлюгировол вместо неисправного исправный. Собственно результат. Пока ребята это причиной называют. Жалко парня, всех их жалко.
      Рашнэйрфорс
      1. faridg7 Сегодня, 13:43
        Мой первенец пока тоже самое говорит, Бортач вроде молодой летеха, только-только пришел. Ребят из горящей машины доставали. Жаль мальчишек, да и инструкторов жаль. Надеюсь на ноги встанут.
        faridg7
      2. фигвам Сегодня, 15:17
        Обратите внимание самолёт лежит не на ВПП, а на траве, видимо садились специально мимо бетонки, либо самолёт уже плохо управлялся.
        фигвам
    3. Владыка Ситх Сегодня, 12:37
      А сейчас еще передали, что скорая везшая раненных с авиакатастрофы тоже попала в аварию.
      Владыка Ситх
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:46
        Привет , Сергей hi
        Цитата: Владыка Ситх
        скорая везшая раненных с авиакатастрофы тоже попала в аварию.

        Есть такое , вот ссылка : https://news.mail.ru/incident/29913562/
        Соболезнования и сочувствие родным и близким погибшего и пострадавших .
        bouncyhunter
        1. андрей юрьевич Сегодня, 12:54
          Нужно отметить, что в отдельных ведомствах крушение названо «жёсткой посадкой»
          . штоб " автор " этих слов так "приземлился"... fool
          андрей юрьевич
        2. Владыка Ситх Сегодня, 14:50
          Привет Паша
          Владыка Ситх
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:32
    Людей всегда особенно жалко.
    Хотя 26-ой считается одним из лучших в плане безопасности полётов.
    a.s.zzz888
    1. Рашнэйрфорс Сегодня, 12:45
      Техника не вечна к сожалению. А представьте себе интенсивность эксплуатации в учебном полку. От 4 до 5 дней в неделю полёты в 2 смены. 8-9 в неделю!!!!!!. Ресурс выбивается на ура
      Рашнэйрфорс
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:06
        Рашнэйрфорс

        Техника не вечна к сожалению

        ... согласен, иного мнения не может быть...
        a.s.zzz888
  3. Не служил Сегодня, 13:25
    Буквально недавно обсуждал со знакомым (он родом из Балашова) как раз эту базу. Они там на гробах летают. Может сейчас что-то поменяется. Жаль ребят.
    Не служил
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