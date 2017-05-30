Молдавский премьер: Российских дипломатов высылают на основании данных спецслужб

Мы ценим наши отношения с РФ и приложили много усилий в этом направлении в прошлом году, а также в этом году. Но мы хотим также уважительного отношения к себе, несмотря на то, что мы маленькая страна. Мы являемся членами СНГ, где есть правила, которые должны соблюдать все члены содружества. Пока мы так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства РФ в Кишиневе.

Премьер-министр Молдавии, по конституции республики являющийся фактическим главой государства, в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов о причинах высылки пятерых российских дипломатов из страны. Напомним, что накануне российских дипломатов Кишинёв объявил персонами нон-грата, не раскрывая причин такого шага. В МИД России назвали действия правительства Молдовы недружественными, а президент Молдавии Игорь Додон определил действия молдавского кабмина как очередную провокацию против восстановления партнёрских молдавско-российских отношений.По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, Кишинёв желает, чтобы Россия «уважительно относилась к Молдавии». ТАСС приводит заявление главы молдавского кабмина:По словам Филипа, российских дипломатов высылают из страны на основании неких данных молдавских спецслужб. После этого Филип заявил, что надеется на улучшение отношений между Москвой и Кишинёвом.На основании всего этого можно говорить, что когда президент Молдавии Игорь Додон говорил о провокации против молдавско-российских отношений, судя по всему, он был близок к истине.