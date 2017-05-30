15:40 30 мая

Молдавский премьер: Российских дипломатов высылают на основании данных спецслужб

Премьер-министр Молдавии, по конституции республики являющийся фактическим главой государства, в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов о причинах высылки пятерых российских дипломатов из страны. Напомним, что накануне российских дипломатов Кишинёв объявил персонами нон-грата, не раскрывая причин такого шага. В МИД России назвали действия правительства Молдовы недружественными, а президент Молдавии Игорь Додон определил действия молдавского кабмина как очередную провокацию против восстановления партнёрских молдавско-российских отношений.

По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, Кишинёв желает, чтобы Россия «уважительно относилась к Молдавии».

ТАСС приводит заявление главы молдавского кабмина:
Мы ценим наши отношения с РФ и приложили много усилий в этом направлении в прошлом году, а также в этом году. Но мы хотим также уважительного отношения к себе, несмотря на то, что мы маленькая страна. Мы являемся членами СНГ, где есть правила, которые должны соблюдать все члены содружества. Пока мы так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства РФ в Кишиневе.



Молдавский премьер: Российских дипломатов высылают на основании данных спецслужб


По словам Филипа, российских дипломатов высылают из страны на основании неких данных молдавских спецслужб. После этого Филип заявил, что надеется на улучшение отношений между Москвой и Кишинёвом.

На основании всего этого можно говорить, что когда президент Молдавии Игорь Додон говорил о провокации против молдавско-российских отношений, судя по всему, он был близок к истине.

Использованы фотографии: @Jurnal_TV
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Комментарии 40

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 12:49
    Молдавский премьер: Российских дипломатов высылают на основании данных спецслужб
    США..-не договорил.
    андрей юрьевич
    1. Владимир 38 Сегодня, 13:11
      Какие спецслужбы у молдавии? Мож цыгане - это их агенты?
      Владимир 38
      1. Соломон Кейн Сегодня, 13:40
        И их Директор..
        Соломон Кейн
      2. русский молдаван Сегодня, 13:52
        Закусывай после боярышника
        Цитата: Владимир 38
        Какие спецслужбы у молдавии? Мож цыгане - это их агенты?
        русский молдаван
        1. brasist Сегодня, 14:08
          Сами то наверно ужрались "боярышника" коль постоянно вспоминаете его, пора новое клише придумывать.
          brasist
          1. русский молдаван Сегодня, 14:21
            Цитата: brasist
            Сами то наверно ужрались "боярышника" коль постоянно вспоминаете его, пора новое клише придумывать.

            От своего цыганского клише отказались бы)))Молдаване пьют вино ,боярышник это низко laughing
            русский молдаван
            1. brasist Сегодня, 14:42
              То то он на Вас так действует замедляя понятие.
              brasist
  2. Калинваген Сегодня, 12:51
    Человек с лицом выпускника Гарварда..вот же новость..
    Калинваген
  3. katalonec2014 Сегодня, 12:51
    уважительно относилась к Молдавии...уважение надо заслужить.
    katalonec2014
  4. Александр романов Сегодня, 12:52
    на основании неких данных молдавских спецслужб.
    Молдавские спецслужбы??? Я один впервые слышу о подобном?
    Александр романов
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:03
      Цитата: Александр романов
      на основании неких данных молдавских спецслужб.
      Молдавские спецслужбы??? Я один впервые слышу о подобном?

      да,видимо... три года назад,на Вечере Встречи в школе,одноклассник показал удостоверение "интерпола",полковник..приехал из Молдовы.Много интересного узнал... и в частности то,что народ Молдовы,от России не уйдёт-сбывается,но сопротивление будет сильным.и да...русских там много...и в "органах"..
      андрей юрьевич
      1. Александр романов Сегодня, 13:13
        Цитата: андрей юрьевич
        ,одноклассник показал удостоверение "интерпола",полковник..приехал из Молдовы

        За сколько он его купил ?
        Александр романов
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:22
          Цитата: Александр романов
          Цитата: андрей юрьевич
          ,одноклассник показал удостоверение "интерпола",полковник..приехал из Молдовы

          За сколько он его купил ?

          не знаю... учился в Екатеринбурге,потом в Москве в Академии,потом с женой на её родину...извини-не спросил по чём...
          андрей юрьевич
          1. Александр романов Сегодня, 13:29
            Цитата: андрей юрьевич
            учился в Екатеринбурге,потом в Москве в Академии

            Это он тебе сказал?
            Александр романов
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:33
              Цитата: Александр романов
              Цитата: андрей юрьевич
              учился в Екатеринбурге,потом в Москве в Академии

              Это он тебе сказал?

              мы дружили до отъезда,он -сосед через дорогу. родители дружили...Саша,тебе неприятно,что что то идёт вразрез твоему "самомнению"? жизнь так устроена...не всё по твоему.как бы тебе не хотелось вымазать дерьмом "советское прошлое"-а не пристает...только сам в дерьме оказывешься...пока...внук Новодворской.. laughing .
              андрей юрьевич
              1. Александр романов Сегодня, 13:35
                Цитата: андрей юрьевич
                мы дружили до отъезда,

                Я тоже со многими дружил в молодости,потом жизнь раскидала
                Цитата: андрей юрьевич
                не всё по твоему.как бы тебе не хотелось вымазать дерьмом "советское прошлое"-а не пристает...только сам в дерьме оказывешься...

                Странно,а СССР тут при чем,Речь о штукатурах из за ближнего зарубежья.СССР 26 лет назад ушел в нибытие
                Да и не помню.что бы я пачкался,а вот большевички постоянно по шею в ***** нем оказываются
                Александр романов
                1. андрей юрьевич Сегодня, 13:39
                  Цитата: Александр романов
                  Да и не помню.что бы я пачкался,а вот большевички постоянно по шею в ***** нем оказываются

                  фантазёр...привет бабушке передавай,как встретишь...не интересен ты мне Саша стал...
                  андрей юрьевич
                  1. Александр романов Сегодня, 13:47
                    Цитата: андрей юрьевич
                    привет бабушке передавай,как встретишь.

                    Ты лучше о своеи почаще вспоминаи.
                    Иди дальше расказываи о мощных молдавских спецслужбах.

                    Кстати,махом ты вчера сбежал,когда я тебя попросил галстук завязать в скаипе wassat
                    Александр романов
  5. bouncyhunter Сегодня, 12:52
    По словам Филипа, российских дипломатов высылают из страны на основании неких данных молдавских спецслужб.

    Ну да , конечно . Лизнули матрасам , сказал бы уж честно . am
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 14:12
      Не правильно написали - "молдавских спец. служб США".
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:14
        Вить , ну так это по-умолчанию ...
        bouncyhunter
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:54
    На основании каких спецслужб? Что-то я не видел с 91 г результатов молдавских спецслужб кроме антироссийских потугов. Если и были в Молдавии спецслужбы, то только советские.. А сегодня заигрывают с Румынскими и считают себя спецслужбами7 Смешно.
    rotmistr60
  7. Alexey-74 Сегодня, 13:00
    О каких спецслужбах Молдавии может идти речь??? Просто дана отмашка штатами в Эстонии сначала, потом в Молдове, не удивлюсь если еще где нибудь история повторится...дело темное одним словом. Ну я думаю наши в долгу не останутся...даже если мы этого никогда и не узнаем. soldier
    Alexey-74
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:09
      Цитата: rotmistr60
      На основании каких спецслужб?

      Цитата: Alexey-74
      О каких спецслужбах Молдавии может идти речь?

      коллеги...простите...позвольте узнать степень вашей компетентности? или так..."от себя"?
      андрей юрьевич
    2. g1v2 Сегодня, 13:29
      Немного не так . В Молдавии - пророссийский президент . Пророссийская соцпартия вышла в лидеры. У евроинтеграторов и прорумынских партий сторонников постоянно убавляется. Пророссийские настроения растут , а прозападные - падают. Соответственно пока у прозападных партий еще есть значительная доля власти и свой премьер - пытаются обострить отношения и использовать как можно больше болевых точек, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу.
      А проиллюстрировать ситуацию могу примером своего тестя. Он в свое время воевал в Приднестровье не на нашей стороне, награду какую-то даже получил . Верил в будущее Молдовы на западе . Через 25 лет он со всей своей семьей голосует за пророссийских социалистов , работать ездит в РФ и еще дочку за русского отдал. request Это кардинальный сдвиг общественного мнения простого народа. Не богемы и кишеневских бездельников-грантоедов , а обычного сельского жителя. Вот чтобы остановить этот разворот запад и делает различные формы обострения ситуации.
      g1v2
      1. русский молдаван Сегодня, 13:58
        Цитата: g1v2
        Немного не так . В Молдавии - пророссийский президент . Пророссийская соцпартия вышла в лидеры. У евроинтеграторов и прорумынских партий сторонников постоянно убавляется. Пророссийские настроения растут , а прозападные - падают. Соответственно пока у прозападных партий еще есть значительная доля власти и свой премьер - пытаются обострить отношения и использовать как можно больше болевых точек, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу.
        А проиллюстрировать ситуацию могу примером своего тестя. Он в свое время воевал в Приднестровье не на нашей стороне, награду какую-то даже получил . Верил в будущее Молдовы на западе . Через 25 лет он со всей своей семьей голосует за пророссийских социалистов , работать ездит в РФ и еще дочку за русского отдал. request Это кардинальный сдвиг общественного мнения простого народа. Не богемы и кишеневских бездельников-грантоедов , а обычного сельского жителя. Вот чтобы остановить этот разворот запад и делает различные формы обострения ситуации.

        Один из достойных комментариев,приятно что остались адекватные люди,а то у Ыкзпердов после боярышника одни цыгане в голове,видимо у них закупаются ,вот дуреют обиженые
        русский молдаван
        1. g1v2 Сегодня, 15:06
          Ну есть внешнее впечатление и внутреннее. Соответственно , когда впечатление создается по вот таким новостям действующей молдавской власти или каким то криминальным сводкам, то оно положительным быть и не может. А когда происходит личное общение, родственные связи и появляются прямые каналы информации , то картина становится вполне другой.
          Тч дело не в боярышнике, а в том какая именно информация идет . Хотите , чтобы обидных комментариев было меньше , а отношение лучше , то не про экспертов и боярышник острите, а объясняйте людям как дело обстоит . Желательно на примерах. Отношение будет меняться. Других путей нет. request Ну а по поводу обид и обиженных - сами все знаете.
          g1v2
  8. максим1987 Сегодня, 13:00
    Цитата: Александр романов
    на основании неких данных молдавских спецслужб.
    Молдавские спецслужбы??? Я один впервые слышу о подобном?


    цыганка на "таро" раскинула laughing
    максим1987
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
    "В цыганский табор, я попал случайно!" (если что, это слова из песни)... wassat
    a.s.zzz888
  10. Мещерский Сегодня, 13:05
    По словам премьер-министра Молдавии Павла Филипа, Кишинёв желает, чтобы Россия «уважительно относилась к Молдавии».

    Мули опять винча перебрали:
    Мещерский
  11. wasjasibirjac Сегодня, 13:07
    привел бы свои доводы - лично мне интересно, какие "секреты" смогли изыскать российские дипломаты. неужели тайны производства молдавских вин и коньяка? bully
    wasjasibirjac
  12. moskowit Сегодня, 13:41
    Слишком много значения придаём этим территориальным образованиям, получившим государственность из "рук" СССР.
    Правильно В.Высоцкий пел: "Я к болгарам уезжаю в Будапешт..." Заниматься надо больше собственным устройством.
    moskowit
  13. roskot Сегодня, 13:50
    Мюллер в шоке. Молдавские спецслужбы предоставили данные на российских дипломатов.
    roskot
  14. 72jora72 Сегодня, 14:01
    Цитата: Александр романов
    на основании неких данных молдавских спецслужб.
    Молдавские спецслужбы??? Я один впервые слышу о подобном?

    Молдавское руководство находится под плотным вниманием Службы внешней информации МИД Румынии,Службы разведки и внутренней защиты МВД Румынии,Генеральным управлением оборонной информации Министерства национальной обороны Румынии(Названий много, но все эти службы вышли из фашистской «Сигуранца»,которая при Чаушеску стала «Секуритате») . Так что говорят молдавские спецслужбы, читай румынские....
    72jora72
  15. Langf Сегодня, 14:05
    ...Но мы хотим также уважительного отношения к себе, несмотря на то, что мы маленькая страна...
    Langf
  16. Million Сегодня, 14:05
    Будучи студентом довелось побывать в Молдавии в 1985 году.Нормальный народ,достаточно спокойный.На местной дискотеке даже драк не было,несмотря на наше несколько нагловатое поведение)
    Million
  17. atakan Сегодня, 14:07
    дипломатия RIP
    atakan
  18. Березин Александр Сегодня, 14:22
    Пора бы поприжать плиточников ! Граждане враждебного России государства работают у нас и отправляют деньги домой. Они убивали русских в Приднестровье в 90-е, они блокируют наших братьев сейчас, а мы все пытаемся быть хорошими. Пускай валят отсюда и работают в ЕС, пусть вступают в НАТО и размещают американскую ПРО - нам плевать на это !!! Хотят иметь врага в лице России - станут еще одной точкой на картах генштаба.
    Березин Александр
  19. den3080 Сегодня, 14:55
    Есть хороший старый мультфильм "Ореховый прутик". Вот там старуха Клоанца, а вы говорите: какие-такие молдавские спецслужбы? laughing
    den3080
  20. Altona Сегодня, 15:13
    Мы ценим наши отношения с РФ и приложили много усилий в этом направлении в прошлом году, а также в этом году. Но мы хотим также уважительного отношения к себе, несмотря на то, что мы маленькая страна. Мы являемся членами СНГ, где есть правила, которые должны соблюдать все члены содружества. Пока мы так и не дождались ответа на ноту в адрес посольства РФ в Кишиневе.
    -----------------------------
    Они стали страной. Я фигею.
    Altona
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