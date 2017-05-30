15:40 30 мая

Майданные власти заблокируют "Русскую весну", "Анна-Ньюс" и другие крупные информационные ресурсы

Украина продолжает доказывать, что она является европейским демократическим государством, охраняющим свободы слову как зеницу ока.

Майданные власти заблокируют "Русскую весну", "Анна-Ньюс" и другие крупные информационные ресурсы


Очередное «доказательство» приводят в ведомстве Арсена Авакова – МВД Украины. Советник Авакова Зорян Шкиряк заявляет, что всё подготовлено для блокировки на Украине интернет-ресурсов, зарегистрированных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такие ресурсы майданная власть называет «российско-террористическими».


Шкиряк пишет на своей странице в Фейсбуке :

Категорически поддерживаю важную инициативу Ирины Геращенко о немедленной блокировке в Украине всех российско-террористических интернет-ресурсов. Открыто призываю к этому последние 3 года.

Вражеские пропагандистские сайты боевиков, типа "русская весна", "news front", "anna news" (у Шкиряка – все с маленькой буквы, прим. "ВО") и другая коммуно-фашистская Интернет-нечисть давно должны быть заблокированы. Это также оружие, которое использует Мордор в гибридной войне против Украины.

На самом деле, это нужно было делать ещё вчера. Впрочем, шаг за шагом. Реализация уже скоро. Российское террористическое Интернет-дерьмо в Украине будет заблокировано.

Кроме того, считаю недопустимым, что в центре Киева спокойно работает и процветает официальный пропагандистский рупор Кремля "РИА Новости"...

Вот мне интересно, а можно было бы, чтобы, скажем, в центре Тель-Авива, работали СМИ террористов "Хамас" или "Хезболлы"?!!!
Бред, правда? Даже в голову такое не придет.

А у нас в столице свободно вещает кремлевская пропаганда и каждый день они цинично бросают в сеть тонны фейков, откровенную ложь, искаженную и извращенную реальность по ситуации в Украине. Проблема. На мой взгляд, так быть не должно. Надеюсь на решение.


Интересное заявление по поводу, к примеру, РИА Новости и Израиля. Было бы интересно поинтересоваться у Шкиряка, если уж он сравнил Россию с «Хамас» и «Хезболлой», то почему же он не задался вопросом о том, как так вышло, что украинские компании (включая компании Петра Порошенко) до сих пор активно сотрудничают с РФ. Неужели в Израиле есть компания у Нетаньяху, да ещё и сотрудничающая с тем же «Хамас»? Шкиряк явно впал в дебри майданной «логики», хотя его это не особенно заботит... Главное - громче крикнуть и больше положить в карман. Ведь как было заявлено украинскими специалистами, попытки блокировать российские соцсети (не говоря уже о других крупных сайтах) обойдутся казне не дешевле миллиарда долларов.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zoryan.zoryan
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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:10
    Советник Авакова Зорян Шкиряк заявляет,

    ... а если этого любителя йоги, из позы "лотоса" в позу на кол перевести?... wassat
    a.s.zzz888
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:17
      и повезло же кому то родится в этой жалкой стране терпил и переможников

      Как украинцы, черпнули свободы по полной? Сменили власть когда захотели? Потусовались дома, пока село тусовалось на майдане?

      Помни украинец, сидящий тут - все что происходит в твоей стране - все происходит только из-за тебя и твоей позиции. Ты мог это остановить - но писал посты на топваре в оправдание власти

      с-т Petrov
      1. Татьяна Сегодня, 13:44
        Ха! Да что там умственно здравого-то можно хотеть россиянам от Зоряна Ширяка, когда сами-то украинцы видят его вот в таком образе!

        Видимо, на своих политических оппонентов Ширяк, как бывший спортсмен, очень обиделся! Вот и мстит им! Как говорится: если сила есть - ума не надо!
        Татьяна
    2. Тралл Сегодня, 13:17
      Братья Зорян и Шкиряк уже давно затмили в медиапространстве Украины братьев Кличко smile
      Тралл
      1. Монос Сегодня, 13:33
        Шкиряк явно впал в дебри майданной «логики»

        А он из неё и не выныривал. Этот альтернативно одарённый персонаж что-то вещает про "Мордор", настоящий Мордор вот он:

        Последний звонок в Корсунь-Шевченковской школе в Черкасской обл. Украины. Выпускников провожают во взрослую жизнь. Кого на Ленинградку и бордели Амстердама, а кого и в АТО. И нет, это не похоронный марш, это "Реве та стогне Днiпр широкий". Оптимистичненько, так. smile
        Монос
  2. katalonec2014 Сегодня, 13:12
    У них скоро вообще ничего не останется.
    katalonec2014
  3. bouncyhunter Сегодня, 13:14
    Да уж , похоже обычной инъекцией цианида уже не обойтись , тут что-то по-забористее надо :
    bouncyhunter
  4. Александр романов Сегодня, 13:15
    Скоро в КНДР доступа в интернет будет больше,чем на Украине.
    Александр романов
    1. rotmistr60 Сегодня, 13:31
      Романов, неужели вы начинаете прозревать? Хотя скорее тупость украинской власти пересиливает над властью КНДР.
      rotmistr60
      1. Александр романов Сегодня, 13:33
        Цитата: rotmistr60
        Хотя скорее тупость украинской власти пересиливает над властью КНДР.

        Вот это ко мне
        Александр романов
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:27
    является европейским демократическим государством

    Ну принято в Европе считать Россию не демократичной. Так это их горе, которое скоро проявится. А, что ждать от тех кто не только предал, а еще возвел это в ранг национальной "культуры"?
    rotmistr60
  6. санчо Сегодня, 13:28
    каждый день что-то запрещают команда "держать и не пущать" отрабатывается по полной
    санчо
    1. uskrabut Сегодня, 13:56
      Так воны ж западну цывылызаццю вид москалив обороняють. Ну прям как спартанцы Грецию от персов. А Порошенко себя царём Леонидом видит, тока помирать на поле боя других посылает.
      uskrabut
  7. roskot Сегодня, 13:30
    о немедленной блокировке в Украине всех российско-террористических интернет-ресурсов. Открыто призываю к этому последние 3 года.

    Вот такая она свобода слова по Украински. Три года призывает.
    roskot
  8. 72jora72 Сегодня, 13:43
    А я и не знал что Шкуряк Какмандуйский умеет читать и писать........
    72jora72
    1. Подрезчик Сегодня, 13:59
      По моему это из оперы "куплю билет, и назло кондуктору пойду пешком". Закрывать сайты, чтобы потом терять миллиарды денег? Тупизм цветет махровым цветом!
      Подрезчик
  9. uskrabut Сегодня, 13:53
    А сам он себя считает белым и пушистым, Д.Б. Когдаж до них дойдёт, что на них сейчас западом ставится грандиознейший эксперимент, а украинцы в роли подопытных крыс.
    uskrabut
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 14:01
    Неправильно поступают... Достаточно было бы "World of tanks" запретить и очередной майдан гарантирован! laughing
    Вождь краснокожих
  11. Alex_59 Сегодня, 14:42
    коммуно-фашистская
    Вот этот оборот порадовал. Чтобы еще на эту тему придумать... "Смертельно-безопасный", "расистско-негритянский", "рок-н-рольно-трезвый", "украинско-мудрый". Ваще разрыв шаблона... Но это же талант - запихивать в одно понятие прямо противоположные вещи!
    Alex_59
  12. alexmach Сегодня, 14:46
    Я думаю, если когда-нибудь забанят ВО это можно считать определенным медиа-успехом.
    alexmach
  13. pvv113 Сегодня, 15:01
    Вражеские пропагандистские сайты боевиков, типа "русская весна", "news front", "anna news" (у Шкиряка – все с маленькой буквы, прим. "ВО") и другая коммуно-фашистская Интернет-нечисть давно должны быть заблокированы.

    Правильно, надо заблокировать, в каменном веке интернет не нужен
    pvv113
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