Майданные власти заблокируют "Русскую весну", "Анна-Ньюс" и другие крупные информационные ресурсы
Украина продолжает доказывать, что она является европейским демократическим государством, охраняющим свободы слову как зеницу ока.
Очередное «доказательство» приводят в ведомстве Арсена Авакова – МВД Украины. Советник Авакова Зорян Шкиряк заявляет, что всё подготовлено для блокировки на Украине интернет-ресурсов, зарегистрированных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такие ресурсы майданная власть называет «российско-террористическими».
Шкиряк пишет на своей странице в Фейсбуке :
Интересное заявление по поводу, к примеру, РИА Новости и Израиля. Было бы интересно поинтересоваться у Шкиряка, если уж он сравнил Россию с «Хамас» и «Хезболлой», то почему же он не задался вопросом о том, как так вышло, что украинские компании (включая компании Петра Порошенко) до сих пор активно сотрудничают с РФ. Неужели в Израиле есть компания у Нетаньяху, да ещё и сотрудничающая с тем же «Хамас»? Шкиряк явно впал в дебри майданной «логики», хотя его это не особенно заботит... Главное - громче крикнуть и больше положить в карман. Ведь как было заявлено украинскими специалистами, попытки блокировать российские соцсети (не говоря уже о других крупных сайтах) обойдутся казне не дешевле миллиарда долларов.
Очередное «доказательство» приводят в ведомстве Арсена Авакова – МВД Украины. Советник Авакова Зорян Шкиряк заявляет, что всё подготовлено для блокировки на Украине интернет-ресурсов, зарегистрированных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Такие ресурсы майданная власть называет «российско-террористическими».
Шкиряк пишет на своей странице в Фейсбуке :
Категорически поддерживаю важную инициативу Ирины Геращенко о немедленной блокировке в Украине всех российско-террористических интернет-ресурсов. Открыто призываю к этому последние 3 года.
Вражеские пропагандистские сайты боевиков, типа "русская весна", "news front", "anna news" (у Шкиряка – все с маленькой буквы, прим. "ВО") и другая коммуно-фашистская Интернет-нечисть давно должны быть заблокированы. Это также оружие, которое использует Мордор в гибридной войне против Украины.
На самом деле, это нужно было делать ещё вчера. Впрочем, шаг за шагом. Реализация уже скоро. Российское террористическое Интернет-дерьмо в Украине будет заблокировано.
Кроме того, считаю недопустимым, что в центре Киева спокойно работает и процветает официальный пропагандистский рупор Кремля "РИА Новости"...
Вот мне интересно, а можно было бы, чтобы, скажем, в центре Тель-Авива, работали СМИ террористов "Хамас" или "Хезболлы"?!!!
Бред, правда? Даже в голову такое не придет.
А у нас в столице свободно вещает кремлевская пропаганда и каждый день они цинично бросают в сеть тонны фейков, откровенную ложь, искаженную и извращенную реальность по ситуации в Украине. Проблема. На мой взгляд, так быть не должно. Надеюсь на решение.
Вражеские пропагандистские сайты боевиков, типа "русская весна", "news front", "anna news" (у Шкиряка – все с маленькой буквы, прим. "ВО") и другая коммуно-фашистская Интернет-нечисть давно должны быть заблокированы. Это также оружие, которое использует Мордор в гибридной войне против Украины.
На самом деле, это нужно было делать ещё вчера. Впрочем, шаг за шагом. Реализация уже скоро. Российское террористическое Интернет-дерьмо в Украине будет заблокировано.
Кроме того, считаю недопустимым, что в центре Киева спокойно работает и процветает официальный пропагандистский рупор Кремля "РИА Новости"...
Вот мне интересно, а можно было бы, чтобы, скажем, в центре Тель-Авива, работали СМИ террористов "Хамас" или "Хезболлы"?!!!
Бред, правда? Даже в голову такое не придет.
А у нас в столице свободно вещает кремлевская пропаганда и каждый день они цинично бросают в сеть тонны фейков, откровенную ложь, искаженную и извращенную реальность по ситуации в Украине. Проблема. На мой взгляд, так быть не должно. Надеюсь на решение.
Интересное заявление по поводу, к примеру, РИА Новости и Израиля. Было бы интересно поинтересоваться у Шкиряка, если уж он сравнил Россию с «Хамас» и «Хезболлой», то почему же он не задался вопросом о том, как так вышло, что украинские компании (включая компании Петра Порошенко) до сих пор активно сотрудничают с РФ. Неужели в Израиле есть компания у Нетаньяху, да ещё и сотрудничающая с тем же «Хамас»? Шкиряк явно впал в дебри майданной «логики», хотя его это не особенно заботит... Главное - громче крикнуть и больше положить в карман. Ведь как было заявлено украинскими специалистами, попытки блокировать российские соцсети (не говоря уже о других крупных сайтах) обойдутся казне не дешевле миллиарда долларов.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/zoryan.zoryan
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