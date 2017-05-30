БМП-3 оснастили новейшими прицелами «Содема»
Российская армия начала получать БМП-3, оснащенные новейшими отечественными прицелами ППНД Б03С03 «Содема» с тепловизионным каналом, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на репортаж Ольги Боткиной, «Подготовка механиков-водителей ко Дню военного автомобилиста», опубликованный РИА «Воронеж».
На фотографиях – БМП-3 с новым прицельным комплексом, который отличается от уже ставшего привычным «СОЖ-М».
Данная боевая машина является аналогом той, которая была выставлена на первом военно-техническом форуме «Армия 2015». «Правда, тогда "тройка" была еще оборудована решетчатыми противокумулятивными и бронированными экранами. Но на учебной машине такая защита не нужна», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
«Многоканальный комплекс "Содема" разработан и производится "Вологодским оптико-механическим заводом". Прицел гарантирует высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей. Он заменяет сразу 2 прицела наводчика-оператора: "СОЖ-М" и "Весна-К" белорусского производства» – говорится в материале.
Прицел "Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.
Отмечается, что «Содема» имеет «независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, дневные визирный и тепловизионный каналы, встроенный лазерный дальномер и канал управления противотанковыми ракетами». Цели типа «танк» прибор опознает на расстоянии 5,5 километра.
По данным пресс-службы ЗВО, кроме учебной части в Воронежской области, 10 новых боевых машин пехоты поступили в окружной учебный центр, дислоцированный во Владимирской области.
На фотографиях – БМП-3 с новым прицельным комплексом, который отличается от уже ставшего привычным «СОЖ-М».
Данная боевая машина является аналогом той, которая была выставлена на первом военно-техническом форуме «Армия 2015». «Правда, тогда "тройка" была еще оборудована решетчатыми противокумулятивными и бронированными экранами. Но на учебной машине такая защита не нужна», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.
«Многоканальный комплекс "Содема" разработан и производится "Вологодским оптико-механическим заводом". Прицел гарантирует высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей. Он заменяет сразу 2 прицела наводчика-оператора: "СОЖ-М" и "Весна-К" белорусского производства» – говорится в материале.
Прицел "Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.
Отмечается, что «Содема» имеет «независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, дневные визирный и тепловизионный каналы, встроенный лазерный дальномер и канал управления противотанковыми ракетами». Цели типа «танк» прибор опознает на расстоянии 5,5 километра.
По данным пресс-службы ЗВО, кроме учебной части в Воронежской области, 10 новых боевых машин пехоты поступили в окружной учебный центр, дислоцированный во Владимирской области.
Использованы фотографии: РИА "Воронеж", "Вестник Мордовии"
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