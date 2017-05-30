15:45 30 мая

БМП-3 оснастили новейшими прицелами «Содема»

Российская армия начала получать БМП-3, оснащенные новейшими отечественными прицелами ППНД Б03С03 «Содема» с тепловизионным каналом, сообщает Вестник Мордовии со ссылкой на репортаж Ольги Боткиной, «Подготовка механиков-водителей ко Дню военного автомобилиста», опубликованный РИА «Воронеж».



На фотографиях – БМП-3 с новым прицельным комплексом, который отличается от уже ставшего привычным «СОЖ-М».


Данная боевая машина является аналогом той, которая была выставлена на первом военно-техническом форуме «Армия 2015». «Правда, тогда "тройка" была еще оборудована решетчатыми противокумулятивными и бронированными экранами. Но на учебной машине такая защита не нужна», – отмечает автор материала Дмитрий Лемешко.

БМП-3 оснастили новейшими прицелами «Содема»


«Многоканальный комплекс "Содема" разработан и производится "Вологодским оптико-механическим заводом". Прицел гарантирует высокую точность наведения оружия и сокращение времени поражения целей. Он заменяет сразу 2 прицела наводчика-оператора: "СОЖ-М" и "Весна-К" белорусского производства» – говорится в материале.

Прицел "Содема" предназначен для наблюдения за полем боя, обнаружения и опознавания целей, измерения дальности до цели, наведения управляемых боеприпасов. Он обеспечивает прицельную стрельбу из комплекса вооружения в любое время суток, в том числе и в условиях недостаточной видимости.

Отмечается, что «Содема» имеет «независимую стабилизацию поля зрения в двух плоскостях, дневные визирный и тепловизионный каналы, встроенный лазерный дальномер и канал управления противотанковыми ракетами». Цели типа «танк» прибор опознает на расстоянии 5,5 километра.

По данным пресс-службы ЗВО, кроме учебной части в Воронежской области, 10 новых боевых машин пехоты поступили в окружной учебный центр, дислоцированный во Владимирской области.

Использованы фотографии: РИА "Воронеж", "Вестник Мордовии"
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Комментарии 6

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  1. nik-karata Сегодня, 13:30
    Странное чувство, что данную новость я читал на ВО буквально на днях..... recourse
    nik-karata
  2. Рабинович_007 Сегодня, 13:39
    Похож на танк.
    Рабинович_007
  3. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 14:11
    От такого обилия электронники,скоро экипажи лысеть начнут wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  4. Topotun Сегодня, 14:12
    Давно пора, если конечно ВСЕ комплектующие наши.
    Topotun
  5. Doliva63 Сегодня, 14:25
    Казалось бы, при чём мехводы БМП и День военного автомобилиста? belay
    Doliva63
  6. Zomanus Сегодня, 14:31
    Вот и от Белоруси отвязываемся по оборонке...
    Zomanus
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