Силы специальных операций испытывают новую маскировку
В рамках развития и перевооружения спецподразделений создаются новые образцы оружия и различного вспомогательного оборудования. Согласно последним сообщениям отечественных средств массовой информации, в ближайшем будущем может быть решен вопрос принятия на снабжение перспективных средств маскировки, позволяющих предотвратить обнаружение бойца при помощи различных систем наблюдения. На данный момент подобное оснащение проходит проверку в войсках.
О начале войсковых испытаний перспективных средств маскировки 30 мая сообщило издание «Известия». Сведения о начале подобных работы были получены от неназванного источника в разведывательном управлении сухопутных войск. Были оглашены сведения о текущем положении дел, а также раскрыты некоторые подробности технического характера. Кроме того, традиционно в статье о новостях армии были приведены комментарии специалистов.
Согласно неназванному источнику из разведывательного управления армии, промышленность поставила сухопутным войскам несколько комплектов нового оснащения, выполненного в форм-факторе плаща-накидки. Эти изделия были переданы бойцам для проверки в реальных условиях. Подробности текущих проверок не уточняются. В то же время, упоминаются определенные особенности будущего использования новой разработки. Так, высказывается предположение о включении новых накидок в состав снаряжения снайперов. Кроме того, такие изделия смогут использовать разведчики.
К сожалению, большая часть сведений о маскировочных плащах нового типа пока остается тайной. Более того, не указывается даже название этой разработки. Тем не менее, источники «Известий» раскрыли определенные технические подробности. Утверждается, что накидка, предназначенная для маскировки бойца в различных условиях и ситуациях, отличается компактностью. В сложенном состоянии она помещается в небольшом рюкзаке, который вряд ли сможет негативно сказаться на удобстве работы. При необходимости боец будет иметь возможность развернуть плащ, надеть его, накрыться им или сделать из него легкий навес над своей позицией.
Согласно опубликованным данным, перспективный плащ-накидка «построен» по оригинальной схеме, позволяющей защитить солдата от обнаружения при помощи различных средств наблюдения, использующих разные методы наблюдения. При помощи тех или иных особенностей изделия затрудняется обнаружение в оптическом диапазоне, как днем, так и ночью, а также при помощи приборов, фиксирующих инфракрасное излучение. Таким образом, накидка может найти применение в самых разных операциях.
Перспективное изделие выполнено в виде двухслойной системы, в основе которой лежит специальная металлизированная ткань. Два слоя накидки призваны решать разные задачи и мешать средствам наблюдения различных классов. Нижний слой плаща предназначается для теплоизоляции. С его помощью тепло человеческого тела задерживается в пространстве под накидкой, не выходит наружу, а также не прогревает внешний слой маскировки. Как следствие, наружные элементы накидки по своей температуре и тепловыделению ничем не отличаются от окружающей местности. Наблюдатель с тепловизором не сможет увидеть контрастирующее пятно, свидетельствующее о наличии человека.
Верхний слой плаща-накидки отвечает за маскировку в оптическом диапазоне в любое время суток. Как и прочий камуфляж, он решает задачи размытия силуэта и серьезно мешает правильной идентификации бойца. Кроме того, при разработке наружного слоя были учтены особенности существующих средств наблюдения, предназначенных для использования в темное время суток. Во избежание обнаружения при помощи приборов ночного видения, принимающих и усиливающих слабый свет видимого диапазона, приняты определенные меры. В результате противник имеет лишь минимальные шансы заметить бойца, использующего маскировочный плащ-накидку, вне зависимости от времени суток.
Способы получения требуемых возможностей, по понятным причинам, не раскрываются. Пока известно только то, что маскировочная накидка имеет двухслойную архитектуру, и в ее составе используются металлизированные ткани. Прочие подробности технического характера, по-видимому, пока не подлежат разглашению.
По сообщениям издания «Известия», к настоящему времени перспективное средство маскировки дошло до стадии войсковых испытаний. Упоминается, что плащи-накидки нового типа были переданы нескольким отечественным специальным подразделениям. Кроме того, к проверкам привлечены Силы специальных операций. После завершения текущих проверок и оценки реальных возможностей будет решаться вопрос принятия нового оснащения на снабжение и закупки серийных изделий. Сроки завершения испытаний и подписания будущего контракта не уточнялись.
Из последних новостей прямо следует, что в ближайшем будущем российские спецподразделения могут получить новейшие средства маскировки, способные защитить бойцов от обнаружения и тем самым заметно повысить их потенциал в условиях реальной операции. Используя накидки нового типа, подразделения специального назначения смогут с меньшими трудностями перемещаться по открытым пространствам, приближаться к противнику и выполнять другие боевые задачи.
Последние новости позволяют предполагать, что в новом отечественном проекте маскировочной накидки были успешно решены несколько основных задач разного рода. К примеру, форм-фактор плаща значительно упрощает транспортировку и использование изделия. Кроме того, изделие подобного типа может самым простым образом заменить существующие маскировочные плащи, используемые разведчиками или снайперами.
Одной из главных «целей» перспективной накидки являются приборы ночного видения. Подобная техника получила широчайшее распространение в последние десятилетия, и к настоящему времени фактически является обязательным элементом оснащения армий или вооруженных формирований. Достаточно давно появились и получили распространение методики противодействия приборам ночного видения, использующим принцип усиления слабого света видимого диапазона. Для решения таких задач применяются маскировочные средства, изготовленные из специальных текстильных материалов, имеющие особую пропитку и т.д. Суть всех подобных методов состоит в резком сокращении отражаемого света.
Куда более сложной является защита от обнаружения при помощи аппаратуры, регистрирующей инфракрасное излучение. Для надежной маскировки, исключающей обнаружение при помощи тепловизора, бойцу требуются средства, полностью закрывающие все тело и исключающие выход тепла наружу. Подобные требования накладывают самые серьезные ограничения на конструкцию и методы применения средств маскировки. Тем не менее, уже известны способы и средства противодействия тепловизорам. Прежде всего, для этого следует использовать металлизированные и иные материалы, способные закрыть источник тепла и сохраняющие собственную температуру на уровне окружающей среды.
Те или иные методы противодействия разным средствам наблюдения, использующим различные способы обнаружения, достаточно активно применяются в разнообразных проектах. Множество стран мира активно занимаются этой тематикой, и некоторые разработчики уже успели представить новые маскировочные системы того или иного назначения. Теперь стало известно, что аналогичный проект имеется и у российской промышленности. Более того, он уже прошел ранние стадии и был доведен до войсковых испытаний.
Маскировочная накидка, защищающая бойца от обнаружения оптическими приборами разных классов, может найти применение в разных сферах. Как отмечают «Известия», одними из пользователей такого оснащения могут стать снайперы. Бойцам этой специальности необходимы эффективные средства маскировки позиции, позволяющие в течение длительного времени оставаться на месте без риска обнаружения. Аналогичные средства могут быть полезны разведывательным группам, работающим в ближних тылах противника. В их случае накидки могут использоваться и в качестве навесов, к примеру, над наблюдательной позицией, так и в исходной роли, будучи надетыми на бойцов.
Резко снизив вероятность обнаружения, снайперы или разведчики смогут оставаться на месте и вести наблюдение в течение заданного времени. Также плащ-накидка может использоваться для скрытного передвижения по местности, что может использоваться, например, штурмовыми группами. Во всех ситуациях новое изделие окажется более чем полезным дополнением к штатному камуфлированному обмундированию и другим существующим средствам маскировки.
По результатам текущих проверок командование решит, нужно ли подобное оснащение армии. Если ответ на этот вопрос будет положительным – в ближайшем будущем появится контракт на массовое производство и поставку новых изделий. Получив большое число маскировочных плащей-накидок новой модели, Силы специальных операций и другие соединения, призванные решать особые задачи, смогут более эффективно работать в разных условиях и тем самым повысят свой общий боевой потенциал.
По материалам сайтов:
http://izvestia.ru/
http://bratishka.ru/
http://armstrade.org/
О начале войсковых испытаний перспективных средств маскировки 30 мая сообщило издание «Известия». Сведения о начале подобных работы были получены от неназванного источника в разведывательном управлении сухопутных войск. Были оглашены сведения о текущем положении дел, а также раскрыты некоторые подробности технического характера. Кроме того, традиционно в статье о новостях армии были приведены комментарии специалистов.
Согласно неназванному источнику из разведывательного управления армии, промышленность поставила сухопутным войскам несколько комплектов нового оснащения, выполненного в форм-факторе плаща-накидки. Эти изделия были переданы бойцам для проверки в реальных условиях. Подробности текущих проверок не уточняются. В то же время, упоминаются определенные особенности будущего использования новой разработки. Так, высказывается предположение о включении новых накидок в состав снаряжения снайперов. Кроме того, такие изделия смогут использовать разведчики.
К сожалению, большая часть сведений о маскировочных плащах нового типа пока остается тайной. Более того, не указывается даже название этой разработки. Тем не менее, источники «Известий» раскрыли определенные технические подробности. Утверждается, что накидка, предназначенная для маскировки бойца в различных условиях и ситуациях, отличается компактностью. В сложенном состоянии она помещается в небольшом рюкзаке, который вряд ли сможет негативно сказаться на удобстве работы. При необходимости боец будет иметь возможность развернуть плащ, надеть его, накрыться им или сделать из него легкий навес над своей позицией.
Согласно опубликованным данным, перспективный плащ-накидка «построен» по оригинальной схеме, позволяющей защитить солдата от обнаружения при помощи различных средств наблюдения, использующих разные методы наблюдения. При помощи тех или иных особенностей изделия затрудняется обнаружение в оптическом диапазоне, как днем, так и ночью, а также при помощи приборов, фиксирующих инфракрасное излучение. Таким образом, накидка может найти применение в самых разных операциях.
Перспективное изделие выполнено в виде двухслойной системы, в основе которой лежит специальная металлизированная ткань. Два слоя накидки призваны решать разные задачи и мешать средствам наблюдения различных классов. Нижний слой плаща предназначается для теплоизоляции. С его помощью тепло человеческого тела задерживается в пространстве под накидкой, не выходит наружу, а также не прогревает внешний слой маскировки. Как следствие, наружные элементы накидки по своей температуре и тепловыделению ничем не отличаются от окружающей местности. Наблюдатель с тепловизором не сможет увидеть контрастирующее пятно, свидетельствующее о наличии человека.
Верхний слой плаща-накидки отвечает за маскировку в оптическом диапазоне в любое время суток. Как и прочий камуфляж, он решает задачи размытия силуэта и серьезно мешает правильной идентификации бойца. Кроме того, при разработке наружного слоя были учтены особенности существующих средств наблюдения, предназначенных для использования в темное время суток. Во избежание обнаружения при помощи приборов ночного видения, принимающих и усиливающих слабый свет видимого диапазона, приняты определенные меры. В результате противник имеет лишь минимальные шансы заметить бойца, использующего маскировочный плащ-накидку, вне зависимости от времени суток.
Способы получения требуемых возможностей, по понятным причинам, не раскрываются. Пока известно только то, что маскировочная накидка имеет двухслойную архитектуру, и в ее составе используются металлизированные ткани. Прочие подробности технического характера, по-видимому, пока не подлежат разглашению.
По сообщениям издания «Известия», к настоящему времени перспективное средство маскировки дошло до стадии войсковых испытаний. Упоминается, что плащи-накидки нового типа были переданы нескольким отечественным специальным подразделениям. Кроме того, к проверкам привлечены Силы специальных операций. После завершения текущих проверок и оценки реальных возможностей будет решаться вопрос принятия нового оснащения на снабжение и закупки серийных изделий. Сроки завершения испытаний и подписания будущего контракта не уточнялись.
Из последних новостей прямо следует, что в ближайшем будущем российские спецподразделения могут получить новейшие средства маскировки, способные защитить бойцов от обнаружения и тем самым заметно повысить их потенциал в условиях реальной операции. Используя накидки нового типа, подразделения специального назначения смогут с меньшими трудностями перемещаться по открытым пространствам, приближаться к противнику и выполнять другие боевые задачи.
Последние новости позволяют предполагать, что в новом отечественном проекте маскировочной накидки были успешно решены несколько основных задач разного рода. К примеру, форм-фактор плаща значительно упрощает транспортировку и использование изделия. Кроме того, изделие подобного типа может самым простым образом заменить существующие маскировочные плащи, используемые разведчиками или снайперами.
Одной из главных «целей» перспективной накидки являются приборы ночного видения. Подобная техника получила широчайшее распространение в последние десятилетия, и к настоящему времени фактически является обязательным элементом оснащения армий или вооруженных формирований. Достаточно давно появились и получили распространение методики противодействия приборам ночного видения, использующим принцип усиления слабого света видимого диапазона. Для решения таких задач применяются маскировочные средства, изготовленные из специальных текстильных материалов, имеющие особую пропитку и т.д. Суть всех подобных методов состоит в резком сокращении отражаемого света.
Куда более сложной является защита от обнаружения при помощи аппаратуры, регистрирующей инфракрасное излучение. Для надежной маскировки, исключающей обнаружение при помощи тепловизора, бойцу требуются средства, полностью закрывающие все тело и исключающие выход тепла наружу. Подобные требования накладывают самые серьезные ограничения на конструкцию и методы применения средств маскировки. Тем не менее, уже известны способы и средства противодействия тепловизорам. Прежде всего, для этого следует использовать металлизированные и иные материалы, способные закрыть источник тепла и сохраняющие собственную температуру на уровне окружающей среды.
Те или иные методы противодействия разным средствам наблюдения, использующим различные способы обнаружения, достаточно активно применяются в разнообразных проектах. Множество стран мира активно занимаются этой тематикой, и некоторые разработчики уже успели представить новые маскировочные системы того или иного назначения. Теперь стало известно, что аналогичный проект имеется и у российской промышленности. Более того, он уже прошел ранние стадии и был доведен до войсковых испытаний.
Маскировочная накидка, защищающая бойца от обнаружения оптическими приборами разных классов, может найти применение в разных сферах. Как отмечают «Известия», одними из пользователей такого оснащения могут стать снайперы. Бойцам этой специальности необходимы эффективные средства маскировки позиции, позволяющие в течение длительного времени оставаться на месте без риска обнаружения. Аналогичные средства могут быть полезны разведывательным группам, работающим в ближних тылах противника. В их случае накидки могут использоваться и в качестве навесов, к примеру, над наблюдательной позицией, так и в исходной роли, будучи надетыми на бойцов.
Резко снизив вероятность обнаружения, снайперы или разведчики смогут оставаться на месте и вести наблюдение в течение заданного времени. Также плащ-накидка может использоваться для скрытного передвижения по местности, что может использоваться, например, штурмовыми группами. Во всех ситуациях новое изделие окажется более чем полезным дополнением к штатному камуфлированному обмундированию и другим существующим средствам маскировки.
По результатам текущих проверок командование решит, нужно ли подобное оснащение армии. Если ответ на этот вопрос будет положительным – в ближайшем будущем появится контракт на массовое производство и поставку новых изделий. Получив большое число маскировочных плащей-накидок новой модели, Силы специальных операций и другие соединения, призванные решать особые задачи, смогут более эффективно работать в разных условиях и тем самым повысят свой общий боевой потенциал.
По материалам сайтов:
http://izvestia.ru/
http://bratishka.ru/
http://armstrade.org/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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