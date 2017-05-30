Западный генерал о том, почему США боятся войны с Россией Сегодня, 15:42 Вопреки распространенному мнению о том, что США в военном плане сильнее России, тамошние генералы вполне обоснованно с этой теорией не согласны.... 0 Военно-почтовая служба в годы Великой Отечественной войны Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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