15:43 30 мая

Западный генерал о том, почему США боятся войны с Россией

Вопреки распространенному мнению о том, что США в военном плане сильнее России, тамошние генералы вполне обоснованно с этой теорией не согласны....




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