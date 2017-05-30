18:57 30 мая

Додон потребует от правительства отчета о ситуации с высылкой российских дипломатов

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует отчета от глав МИД и Службы безопасности республики, которые подписали указы о высылке российских дипломатов, передает РИА Новости .



Додон сообщил на пресс-конференции, что завтра отправляется в Санкт-Петербург, на экономическом форум.


Решил сразу после возвращения из Санкт-Петербурга созвать Высший совет по безопасности, где потребую детальный отчет от Службы информации и безопасности и министра иностранных дел,
сказал он.

По словам президента, действия министра иностранных дел и директора Службы безопасности «поставили под угрозу безопасность Молдавии».

Логично, чтобы они подали в отставку,
добавил он.

Додон отметил, что потребует «детально отчитаться этих двух чиновников», которые подписали указы о высылке российских дипломатов.

Скорее всего, заседание Совбеза состоится во вторник… Буду ждать отчета от них, тогда и решим, что делать с ними дальше,
сказал президент.

В понедельник посольство РФ в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата. Согласно заявлению премьера Молдавии Павела Филипа, «решение принято на основе информации, полученной от спецслужб». При этом президент республики Додон осудил такие действия молдавского правительства.

По словам замглавы МИД России Григория Карасина, в Москве эти шаги рассматривают как «прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона» и адекватно ответят на действия Кишинева.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Комментарии 40

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  1. Мур Сегодня, 15:56
    Классическая подстава.
    Без последствий потусить на Параде с Темнейшим только Председатель Си может...
    Мур
    1. katalonec2014 Сегодня, 15:59
      Цитата: Мур
      Классическая подстава.

      Похоже на удар в спину,я про Додона,а за одно показать что не он решает.
      katalonec2014
      1. Татьяна Сегодня, 16:00
        Додон сделает всё правильно! Главное, чтобы он с этим не тормозил!
        Татьяна
        1. русский молдаван Сегодня, 16:03
          Але Ыкзперды по цыганам че молчим где комментарии для плюсиков
          русский молдаван
          1. cniza Сегодня, 16:09
            Цитата: Татьяна
            Додон сделает всё правильно! Главное, чтобы он с этим не тормозил!


            Лишь бы его Запад и США "не прибрали".




            Цитата: русский молдаван
            Але Ыкзперды по цыганам че молчим где комментарии для плюсиков


            Это Вы о чем?
            cniza
            1. русский молдаван Сегодня, 16:18
              Цитата: cniza
              Цитата: Татьяна
              Додон сделает всё правильно! Главное, чтобы он с этим не тормозил!

              Лишь бы его Запад и США "не прибрали".
              Цитата: русский молдаван
              Але Ыкзперды по цыганам че молчим где комментарии для плюсиков

              Это Вы о чем?

              О многом,в прошлой статье час назад ,понабежали Ыкзперды и всю нацию которая проголосовала за пророссийского президента обозвала цыганами смеясь во весь голос,а тут смотрю после этой новости пропали
              русский молдаван
              1. cniza Сегодня, 16:23
                Не обращайте внимания на п.р.и.д.у.р.к.о.в. их и здесь хватает.
                cniza
                1. русский молдаван Сегодня, 16:36
                  Цитата: cniza
                  Не обращайте внимания на п.р.и.д.у.р.к.о.в. их и здесь хватает.

                  Уже невозможно обращать внимания,перегибают палку ,а люди нормальные молчат, а в России как, если молчишь значит соглашаешься
                  русский молдаван
                  1. cniza Сегодня, 16:47
                    В общем да , но игнорирование тоже работает.
                    cniza
                    1. русский молдаван Сегодня, 17:05
                      Цитата: cniza
                      В общем да , но игнорирование тоже работает.

                      А что мне сказать людям из Молдавии которые читают комментарии без регистрации,меня спрашивают слушай а тут любовь такая в России,мне задали вопрос то есть мы щемим по полной натовцев выгоняя их из площади в Кишиневе под песню "Катюша",за георгиевскую ленточку глотку перегрызем,Бессмертный полк стал для нас святым шествием, а нас цыганами обзывают, вряд ли мой ответ не обращать внимание поможет,если кто слепой или не понимает то я объясню Молдова следующая страна которою ждет испытание ( в 2018 году выборы и прорумынам хана,так как Додон станет настоящей властью),а тут прибегают Ыкзперды будто на Цензор и давай молоть чушь под общее молчание,так люди там задумаются а нужны ли мы России если нас считают цыганами.
                      русский молдаван
                      1. Подрезчик Сегодня, 17:16
                        А вы не обращайте внимания! У меня есть одногруппники-молдаване, после выпуска женились и остались здесь, в Белоруссии.Нормальные парни, ездят домой к родителям, рассказывают, что многие в Молдове очень хорошо относятся к России и Беларуси, и хотят прославянскую внешнюю политику!
                        Подрезчик
    2. tiredwithall Сегодня, 16:02
      Цитата: Мур
      Классическая подстава.

      Так и есть. Тут же, оперативно сработали фигуры влияния второго эшелона.Очень четко проиллюстрирована ширмовость и несостоятельность действующего первого лица государства Молдова, и в целом системы выборных президентов как таковой.
      tiredwithall
  2. zivXP Сегодня, 15:58
    Вот так и раскрываются враги Молдавии.
    zivXP
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:59
    У Додона под боком враг-премьер Молдавии, нужно на все должности ставить "своих "людей, чтобы тебя не подставили, или не подсидели.
    Изгоняющий либероидов
  4. Комментарий был удален.
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:59
    У Додона под боком враг-премьер Молдавии, нужно на все должности ставить "своих "людей, чтобы тебя не подставили, или не подсидели.
    Изгоняющий либероидов
  6. Невский_ЗУ Сегодня, 15:59
    Додон в Молдавии, "английская королева". Как видим, американцы реальные рычаги управления не отдают в странах, в которые уже пришли.
    Невский_ЗУ
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:11
      Цитата: Невский_ЗУ
      Додон в Молдавии, "английская королева".

      Этакий зиц-председатель . Ну потребует он отчета от глав МИД и Службы безопасности , ну отчитаются они ему (а по сути - просто отмахнутся ) . Нет у него РЕАЛЬНОЙ власти .
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 16:24
        Паша , надо ему помочь .
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:27
          Чем и как , Витя ? По их законам Додон - президент , у которого нет фактической власти .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:34
            Я не знаю их законов , судить тяжело , тогда зачем он будет их собирать , как он сказал , для разборок.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:40
              Додон изо всех сил старается доказать что эта провокация никак не связана с ним , как я понимаю тамошний расклад .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 16:46
                Что то мне подсказывает , что он сможет переломить ситуацию.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:49
                  Очень надеюсь на это и желаю Додону удачи в нелёгкой борьбе с проматрасными силами в Молдове .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 16:52
                    Там больше мутят румыны , но уши звездно - полосатые.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 16:57
                      Цитата: cniza
                      Там больше мутят румыны , но уши звездно - полосатые.

                      В курсе . Ну как это Молдова без "доброго соседа" в лице Румынии обойдётся ? lol
                      bouncyhunter
  7. ALLxANDr Сегодня, 16:02

    Логично, чтобы они подали в отставку,
    добавил он.
    - кто-то решил за спиной президента, что он серый кардинал.. И походу дела переоценил свои силы )
    ALLxANDr
    1. katalonec2014 Сегодня, 16:07
      Цитата: ALLxANDr
      - кто-то решил за спиной президента, что он серый кардинал.. И походу дела переоценил свои силы )

      Не думаю,по законам Молдавии,реальная власть в стране у премьера,а президент так для антуража.
      katalonec2014
      1. ALLxANDr Сегодня, 16:12
        Цитата: katalonec2014
        Не думаю,по законам Молдавии,реальная власть в стране у премьера,а президент так для антуража.
        - Это получается примерно также, как в Германии что ли? Когда всё собственно решает канцлер?
        ALLxANDr
    2. jonhr Сегодня, 16:09
      президент репрезентативная фигура энд гарант конституции. республика парламентская. в его обязанности входит в первую очередь гарантировать неприкосновенность этой самой конституции. ежели он её сам нарушит то ситуация диаметрально меняется . короче ничего не изменится. он только сделает страшные глаза и проглотит этот факт с высылкой. если начнёт какие-то действия то уже его самого могут обвинить
      jonhr
      1. ALLxANDr Сегодня, 16:15
        короче ничего не изменится. он только сделает страшные глаза и проглотит этот факт с высылкой
        - ну теперь стало ясно в чём дело! Спасибо за объяснение ) Тогда и в самом деле выходит так, что президент для общей показухи.. Что тут сказать? Хреново!
        ALLxANDr
        1. jonhr Сегодня, 16:20
          почему для показухи. фундаментальные права граждан отстаивать входит в его компетенцию. ну там свобода слова, право на жизнь и т.д. так что не такие уж и плохие у него обязанности.
          это если выразится юридическим термином называется сепарация веток власти в властвующих структурах laughing
          jonhr
  8. Толстоевский Сегодня, 16:07
    Задумался: Почему расстрел без суда следствия Чаушеску - хорошо, а повешение без суда и следствия министра иностранных дел и директора службы безопасности Молдавии - плохо?
    Толстоевский
  9. Грэг Миллер Сегодня, 16:11
    На каждую провокацию нужно отвечать с утроенной силой - тогда никто и провоцировать не будет....
    Грэг Миллер
  10. 1536 Сегодня, 16:16
    Опять на те же грабли. Какое-то постсоветское грабильное поле вокруг России. Неужели еще кому-то не ясно, что делать ставку на одного человека в какой-либо важной для нас стране нельзя. Пусть даже этот человек замечательный и целиком за дружбу с Россией. Он - один и этим всё сказано. Необходимо работать с правящими элитами, с людьми, которые влияют или могут повлиять на политику своего государства, потому что богаты, потому что их можно заинтересовать новыми горизонтами и новым богатством, и не важно каких убеждений они придерживаются. Так делают США, так делает Китай. Да, это беспринципная политика... Но это только на первый взгляд. Во-первых, очень хочется, чтобы НАТОвцы стояли от моего дома не в семистах километрах, а, этак, в 7000 км, а во-вторых, плетью обуха не перешибешь, следовательно из двух зол надо выбирать меньшее.
    1536
  11. Вежливый Лось Сегодня, 16:18
    Из Додона хотят сделать Трампа молдавского разлива. Методичка одна и та же прослеживается. Если сейчас Додон спустит все на тормозах, т.е. будет молча сидеть под плинтусом и наматывать сопли на кулак, то он упустит хороший шанс укрепить свою вертикаль власти и преподать урок самому Трампу, как надо действовать, когда твое окружение тебе жить мешает.
    Вежливый Лось
    1. jonhr Сегодня, 16:34
      у нас нет вертикали власти. так что не знаю что он там вертикально может укреплять. у нас не назначаются председатели районов . назначаются только министры и судьи. а судя по тому как прошли территориальные выборы то Додону бы самому впору задуматься какая у него поддержка. 27% с правом голоса проголосовали только за него на выборах
      jonhr
      1. Вежливый Лось Сегодня, 18:38
        Цитата: jonhr
        у нас нет вертикали власти.

        Даже не знаю, что и сказать...
        Вам там, конечно, виднее, но по моему мнению, президент без вертикали - это не президент, а скорее куриная ляжка.Что это за глава государства, который не знает, что у него там главы МВД и СБ делают. Никто не сможет управлять ни одним государством в одиночку, без соратников на местах и в правительственных структурах, которые и являются той самой "вертикалью", лишний раз укрепить которую не повредит никому. Твердый "стержень" работает гораздо эффективнее вялого.
        Вежливый Лось
  12. staviator Сегодня, 17:10
    [quote=Толстоевский]Задумался: Почему расстрел без суда следствия Чаушеску - хорошо[/quА интересно собачку-полковника тоже расстреляли?
    staviator
  13. cniza Сегодня, 17:27
    Подрезчик,
    Цитата: русский молдаван
    Цитата: cniza
    В общем да , но игнорирование тоже работает.

    А что мне сказать людям из Молдавии которые читают комментарии .


    Нормальные люди поймут , швали хватает везде и у нас пятая колона работает , так что не отчаивайтесь , хороших людей больше и все хотят , что бы и Молдавия жила с нами дружно и взаимовыгодно.
    cniza
  14. ОТДЕЛ Сегодня, 18:03
    Чистая подстава ! Как они все любят гадить России исподтишка... Забыли генерала Лебедя и страх потеряли черти!
    ОТДЕЛ
  15. APASUS Сегодня, 18:55
    Додон как инопланетянин,не видит что происходит в стране? По сути Молдову уже купили и перепродали ,а Додон просто не вписывается в систему и никак понять не хочет,что Молдова уже в дороге на "демократизацию!"
    APASUS
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