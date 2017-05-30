Додон потребует от правительства отчета о ситуации с высылкой российских дипломатов

Решил сразу после возвращения из Санкт-Петербурга созвать Высший совет по безопасности, где потребую детальный отчет от Службы информации и безопасности и министра иностранных дел,

Логично, чтобы они подали в отставку,

Скорее всего, заседание Совбеза состоится во вторник… Буду ждать отчета от них, тогда и решим, что делать с ними дальше,