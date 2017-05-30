Додон потребует от правительства отчета о ситуации с высылкой российских дипломатов
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что потребует отчета от глав МИД и Службы безопасности республики, которые подписали указы о высылке российских дипломатов, передает РИА Новости .
Додон сообщил на пресс-конференции, что завтра отправляется в Санкт-Петербург, на экономическом форум.
По словам президента, действия министра иностранных дел и директора Службы безопасности «поставили под угрозу безопасность Молдавии».
Додон отметил, что потребует «детально отчитаться этих двух чиновников», которые подписали указы о высылке российских дипломатов.
В понедельник посольство РФ в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата. Согласно заявлению премьера Молдавии Павела Филипа, «решение принято на основе информации, полученной от спецслужб». При этом президент республики Додон осудил такие действия молдавского правительства.
По словам замглавы МИД России Григория Карасина, в Москве эти шаги рассматривают как «прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона» и адекватно ответят на действия Кишинева.
Додон сообщил на пресс-конференции, что завтра отправляется в Санкт-Петербург, на экономическом форум.
Решил сразу после возвращения из Санкт-Петербурга созвать Высший совет по безопасности, где потребую детальный отчет от Службы информации и безопасности и министра иностранных дел,сказал он.
По словам президента, действия министра иностранных дел и директора Службы безопасности «поставили под угрозу безопасность Молдавии».
Логично, чтобы они подали в отставку,добавил он.
Додон отметил, что потребует «детально отчитаться этих двух чиновников», которые подписали указы о высылке российских дипломатов.
Скорее всего, заседание Совбеза состоится во вторник… Буду ждать отчета от них, тогда и решим, что делать с ними дальше,сказал президент.
В понедельник посольство РФ в Молдавии получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персона нон грата. Согласно заявлению премьера Молдавии Павела Филипа, «решение принято на основе информации, полученной от спецслужб». При этом президент республики Додон осудил такие действия молдавского правительства.
По словам замглавы МИД России Григория Карасина, в Москве эти шаги рассматривают как «прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона» и адекватно ответят на действия Кишинева.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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