Хорошие новости. ЕГЭ оказался бессилен против победы российских студентов
Продолжаем публикацию материалов в рамках рубрики «Хорошие новости». Первая публикация в рубрике была посвящена строительству нового российского города Циолковский в Амурской области. Мнения по поводу самого факта наличия позитивных новостей в России в комментариях разделились. И сразу же после публикации обнаружила себя группа читателей, которые были явно озадачены тем, что в рубрике, оказывается, есть, что обсудить.
Одновременно с этим представители отдельно взятой группы читателей продемонстрировали своеобразную «ломку» без наличия в статьях упоминания проворовавшихся чинуш и прочих коррупционеров, новых "прорывных" нанопроектов Чубайса, списания долгов тем или иным странам, провалов при реализации государственного оборонного заказа, недовольных "Платоном" и всего того, что, видимо, успело вызвать некую, близкую к наркотической, зависимость и особую тягу к комментариям.
В этой связи хочется надеяться на то, что рубрика «Хорошие новости» такими нашими читателями либо будет игнорироваться, дабы пагубно не сказалась на их здоровье, либо всё-таки упомянутые читатели информационно-аналитического портала «Военное обозрение» будут честны перед самими собой и признаются себе в том, что обсуждение позитивных новостей не входит в круг их интересов априори.
Итак, хорошие новости, о которых почему-то не принято говорить на ток-шоу на крупных российских телеканалах и не принято их обсуждать в рамках развёрнутых статей печатных и интернет-сми. Как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкое современное издание вместо обсуждения «украинских перипетий» или «а надо ли было влезать в Сирию» сегодня решается заявить о существовании позитива в нашей стране.
В данной теме – позитив в сфере образования. В последнее время мы куда больше внимания уделяли тому, что тотальное внедрение ЕГЭ снижает уровень образованности выпускников наших школ, превращая сам процесс обучения в обрамление натаскивания на Единый госэкзамен. Однако ЕГЭ можно критиковать сколько угодно, но можно и нужно констатировать, что, несмотря на этот самый ЕГЭ, не перевелись в нашей стране замечательные учителя, для которых главная цель - вовсе не бумажный отчёт с большим числом «галочек» в правильных местах, а обучение детей всему тому, что педагог знает и умеет сам. Да-да... Есть в нашей стране такие педагоги, которые выкладываются ради будущего нашей страны на уроках, семинарах и лекциях, а не подсчитывают потенциалы ученического коллектива в плане репетиторства. И таких, настоящих подвижников учительской профессии, немало. Как немало и детей, которые готовы добиваться поставленных перед собой целей и задач, используя для этого все возможности в рамках современной образовательной системы.
Так вот... Российские программисты из Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в седьмой раз (!) стали чемпионами мира в области программирования. Первенство планеты по программированию ACM ICPC-2017 проходило в США – в городе Рапид-Сити (Южная Дакота). Российские ребята смогли стать абсолютными чемпионами мира, оставив позади команды из десятков стран мира, включая команды из универсистетов Пекина, Шанхая, Сеула, Варшавы, Хельсинки, Риги, Рочестера, Загреба, Цюриха, Беркли, Токио, Сент-Луиса, Вирджинии, Киева, Мэрилэнда, Боготы и др.
Ребята из НИУ ИТМО смогли справиться с 10 представленными задачами по программированию из 12, как и ещё 4 команды турнира, но при этом затратили на их решение существенно меньше времени. Примечательно, что в пятёрке лидеров ещё две российских команды – сборная студентов Санкт-Петербургского государственного университета (4 место) и команда Московского физтеха (5 место). В десятке лидеров – ещё одна российская команда – из Уральского Федерального университета (студенты справились с 8 заданиями из 12).
В общей сложности в представительном и престижном турнире принимали участие 128 студенческих команд.
Представляем сводную итоговую таблицу результатов выступления команд на чемпионате мира по программированию, проходившем в 41-й раз – ссылка .
Вот имена наших победителей: Владимир Смыкалов (1 курс магистратуры), Иван Белоногов (4-й курс бакалавриата), Илья Збань (4-й курс бакалавриата). Все они являются студентами кафедры компьютерных технологий СП НИУ ИТМО.
Нельзя не упомянуть имя человека, который привёл питерскую команду к победе в США. Это доцент кафедры компьютерных технологий Андрей Станкевич. Студенты этого человек в течение 15 лет выходили в финалы чемпионатов по программированию.
Пресс-служба университета цитирует одного из победителей турнира Ивана Белоногова:
Нужно отметить, что это далеко не единичная победа российских студентов. Так, в прошлом году кубок чемпионов тоже взяли ребята из Санкт-Петербурга – из СПбГУ. А в общей сложности с 2000 года российские студенческие команды на чемпионатах по программированию занимали первое место 12 раз!
Чемпионат по так называемому спортивному программированию проводится с 1977 года. Организатором турнира является американская Ассоциация вычислительной техники, привлекающая к турниру студентов из разных стран мира при финансовой поддержке IBM.
Победитель помимо кубка чемпионов получил 15 тыс. долларов в качестве денежного вознаграждения. Всего в турнире приняли участие более 46 тыс. студентов, включая участников отборочных этапов турнира.
Важно отметить фактически переломную тенденцию для страны. Если ещё 12-15 лет назад российские студенты, добивавшиеся выдающихся успехов на международных турнирах, практически сразу покидали Россию, становясь сотрудниками зарубежных компаний. Сегодня подавляющее большинство тех, кто показал свои способности с лучшей стороны, получают приглашения от отечественных работодателей, готовых вкладываться в «ум» и понимающих цену высококвалифицированного специалиста. Нет, отдельным дамам и господам можно, конечно, этого сознательно не замечать и продолжать рефлексировать на тему "всёпропало", но позитивные новости существуют вне зависимости от такой "рефлексии". И это факт, против которого бессильно даже ЕГЭ...
Одновременно с этим представители отдельно взятой группы читателей продемонстрировали своеобразную «ломку» без наличия в статьях упоминания проворовавшихся чинуш и прочих коррупционеров, новых "прорывных" нанопроектов Чубайса, списания долгов тем или иным странам, провалов при реализации государственного оборонного заказа, недовольных "Платоном" и всего того, что, видимо, успело вызвать некую, близкую к наркотической, зависимость и особую тягу к комментариям.
В этой связи хочется надеяться на то, что рубрика «Хорошие новости» такими нашими читателями либо будет игнорироваться, дабы пагубно не сказалась на их здоровье, либо всё-таки упомянутые читатели информационно-аналитического портала «Военное обозрение» будут честны перед самими собой и признаются себе в том, что обсуждение позитивных новостей не входит в круг их интересов априори.
Итак, хорошие новости, о которых почему-то не принято говорить на ток-шоу на крупных российских телеканалах и не принято их обсуждать в рамках развёрнутых статей печатных и интернет-сми. Как редкая птица долетит до середины Днепра, так редкое современное издание вместо обсуждения «украинских перипетий» или «а надо ли было влезать в Сирию» сегодня решается заявить о существовании позитива в нашей стране.
В данной теме – позитив в сфере образования. В последнее время мы куда больше внимания уделяли тому, что тотальное внедрение ЕГЭ снижает уровень образованности выпускников наших школ, превращая сам процесс обучения в обрамление натаскивания на Единый госэкзамен. Однако ЕГЭ можно критиковать сколько угодно, но можно и нужно констатировать, что, несмотря на этот самый ЕГЭ, не перевелись в нашей стране замечательные учителя, для которых главная цель - вовсе не бумажный отчёт с большим числом «галочек» в правильных местах, а обучение детей всему тому, что педагог знает и умеет сам. Да-да... Есть в нашей стране такие педагоги, которые выкладываются ради будущего нашей страны на уроках, семинарах и лекциях, а не подсчитывают потенциалы ученического коллектива в плане репетиторства. И таких, настоящих подвижников учительской профессии, немало. Как немало и детей, которые готовы добиваться поставленных перед собой целей и задач, используя для этого все возможности в рамках современной образовательной системы.
Так вот... Российские программисты из Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики в седьмой раз (!) стали чемпионами мира в области программирования. Первенство планеты по программированию ACM ICPC-2017 проходило в США – в городе Рапид-Сити (Южная Дакота). Российские ребята смогли стать абсолютными чемпионами мира, оставив позади команды из десятков стран мира, включая команды из универсистетов Пекина, Шанхая, Сеула, Варшавы, Хельсинки, Риги, Рочестера, Загреба, Цюриха, Беркли, Токио, Сент-Луиса, Вирджинии, Киева, Мэрилэнда, Боготы и др.
Победители
Ребята из НИУ ИТМО смогли справиться с 10 представленными задачами по программированию из 12, как и ещё 4 команды турнира, но при этом затратили на их решение существенно меньше времени. Примечательно, что в пятёрке лидеров ещё две российских команды – сборная студентов Санкт-Петербургского государственного университета (4 место) и команда Московского физтеха (5 место). В десятке лидеров – ещё одна российская команда – из Уральского Федерального университета (студенты справились с 8 заданиями из 12).
В общей сложности в представительном и престижном турнире принимали участие 128 студенческих команд.
Представляем сводную итоговую таблицу результатов выступления команд на чемпионате мира по программированию, проходившем в 41-й раз – ссылка .
Вот имена наших победителей: Владимир Смыкалов (1 курс магистратуры), Иван Белоногов (4-й курс бакалавриата), Илья Збань (4-й курс бакалавриата). Все они являются студентами кафедры компьютерных технологий СП НИУ ИТМО.
Нельзя не упомянуть имя человека, который привёл питерскую команду к победе в США. Это доцент кафедры компьютерных технологий Андрей Станкевич. Студенты этого человек в течение 15 лет выходили в финалы чемпионатов по программированию.
Пресс-служба университета цитирует одного из победителей турнира Ивана Белоногова:
Соревнование прошло удивительно гладко. В некоторых задачах мы интуитивно положились на факты, которые не могли доказать полностью, и чутьё нас не подвело. Нам удалось сдать 10 задач фактически за четыре часа, и это дало хороший запас уверенности. Но только в самом конце, когда мы сдали десятую задачу, я подумал: "Видимо, получится взять золото!"
Нужно отметить, что это далеко не единичная победа российских студентов. Так, в прошлом году кубок чемпионов тоже взяли ребята из Санкт-Петербурга – из СПбГУ. А в общей сложности с 2000 года российские студенческие команды на чемпионатах по программированию занимали первое место 12 раз!
Чемпионат по так называемому спортивному программированию проводится с 1977 года. Организатором турнира является американская Ассоциация вычислительной техники, привлекающая к турниру студентов из разных стран мира при финансовой поддержке IBM.
Победитель помимо кубка чемпионов получил 15 тыс. долларов в качестве денежного вознаграждения. Всего в турнире приняли участие более 46 тыс. студентов, включая участников отборочных этапов турнира.
Важно отметить фактически переломную тенденцию для страны. Если ещё 12-15 лет назад российские студенты, добивавшиеся выдающихся успехов на международных турнирах, практически сразу покидали Россию, становясь сотрудниками зарубежных компаний. Сегодня подавляющее большинство тех, кто показал свои способности с лучшей стороны, получают приглашения от отечественных работодателей, готовых вкладываться в «ум» и понимающих цену высококвалифицированного специалиста. Нет, отдельным дамам и господам можно, конечно, этого сознательно не замечать и продолжать рефлексировать на тему "всёпропало", но позитивные новости существуют вне зависимости от такой "рефлексии". И это факт, против которого бессильно даже ЕГЭ...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://news.ifmo.ru
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