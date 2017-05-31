Хорошие новости. ЕГЭ оказался бессилен против победы российских студентов

Победители

Соревнование прошло удивительно гладко. В некоторых задачах мы интуитивно положились на факты, которые не могли доказать полностью, и чутьё нас не подвело. Нам удалось сдать 10 задач фактически за четыре часа, и это дало хороший запас уверенности. Но только в самом конце, когда мы сдали десятую задачу, я подумал: "Видимо, получится взять золото!"