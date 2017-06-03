Хвачха — первая массовая система залпового огня Средневековья

Источники:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%85%D0%B0

http://greatmingmilitary.blogspot.com/2015/04/rocket-cart-of-ming-dynasty-p1.

html https://hi-news.ru/technology/10-primerov-oruzhiya-drevnosti-kotorye-vas-udivyat.html https://koryo-saram.ru/han-v-s-istoriya-korei/

http://warfiles.ru/show-71716-hvachha-pervaya-v-istorii-rszo.html

Что мы знаем о первых системах залпового огня? Легендарные "Катюши" – вот, что первое приходит на ум. Однако были и Nebelwerfer (с нем. — «туманомёт») – которые вместе с советскими «Катюшами» были первыми массово использовавшимся ракетными миномётами залпового огня. Однако в истории человечества первой системой залпового огня стала корейская система.Применение системы в бою.Как известно, порох изобрели в Китае. Как и многое другое. Китай разных времен был достаточно изолированным от Европы. К тому же правители Китая всячески препятствовали экспорту новинок. Можно провести аналогию "греческого огня" Византии. Китай яростно отстаивал свое пороховое оружие во время 14 и 15 веков. Он произвел самый взрывоопасный прогресс в военной технике со времен лука и стрелы и не планировал сдавать его без боя. Китай ввел жесткое эмбарго на экспорт пороха в Корею, оставив корейских инженеров самостоятельно справляться с, казалось бы, бесконечным натиском японских и монгольских захватчиков.Для полной картины нужно описать Корею тех времен Имджинской войны.Внешняя политика правящей династии Ли – это отношения с минским Китаем, Японией и маньчжурскими племенами. Хотя формально отношения с Китаем носили вассальный характер, Китай не вмешивался во внутреннюю жизнь Чосона (название Кореи с 1392 до 1897). Страны обменивались посольствами и дарами, демонстрируя дружественные отношения. На протяжении XVI в. на территорию Чосона периодически вторгались чжурчжэни (племена, населявшие в X—XV вв. территорию Маньчжурии, Центрального и Северо-Восточного Китая) и японские пираты, но каждый раз получали отпор.В конце 80-х годов XVI в. раздробленная Япония была объединена Тоётоми Хидэёси, который поставил перед собой цель завоевать Китай. Собрав армию, Хидэёси обратился к правительству Чосона с просьбой пропустить его войска и даже участвовать в военной кампании против Минов. Сеул отказался и сообщил Китаю о планах Японии. В мае 1592 г. более чем 200 тысячная японская армия вторглась в Корею. Началась Имджинская война (1592-1598). Корея не была готова к войне, хотя определенная часть государственных деятелей задолго до нее предупреждала о необходимости восстановления армии.Первая группа японских войск высадилась на юге Кореи 2 мая. У японцев было огнестрельное оружие, отсутствовавшее в корейских войсках. Нападавшими был захвачен Пусан. Не встречая серьезного сопротивления, японцы стремительно двигались к Сеулу. В это время Сеул отправил Минам просьбу о помощи, а 9 июня ван Сонджо с двором покинул столицу. Прибывшего в Кэсон правителя и его окружение население встретило камнями и комьями грязи. 12 июня японские войска без боя вступили в Сеул. Вскоре был захвачен Кэсон, а 22 июля – Пхеньян. Сам ван со своими приближенными укрылся в маленьком приграничном городке Ыйджу.Несмотря на бегство двора и поражение корейской армии, на захваченных японцами территориях остатки правительственных войск продолжали сопротивление. Кроме того, во всех провинциях стали возникать отряды народного ополчения «Ыйбён» («Армия справедливости»).В то время как корейские войска терпели поражения на суше, на море ситуация была совершенно иной. После падения Сеула, летом 1592 г., флот под командованием Ли Сун Сина состоял из 85 кораблей, оснащенных мощными пушками, в составе которых были первые в мире «корабли-черепахи» («кобуксоны»), чьи борта и верхняя палуба были покрыты листами из брони. Ли Сун Син решил использовать особенности своего флота, выбрав тактику дистанционного боя. Корейская артиллерия поражала японские суда, а «корабли-черепахи» были неуязвимы для японского огня. В течение нескольких дней 1-го похода корейским флотом было уничтожено 42 судна противника, во время 2-го похода, который состоялся меньше чем через месяц – 72, во время 3-го похода (через месяц) – более 100 кораблей и во время 4-го похода (спустя 40 дней) – более 100 японских судов.Победы корейцев на море оказали влияние и на развитие событий на суше. Они воодушевили людей на борьбу. Кроме того, японские войска оказались в сложном положении, поскольку были отрезаны от своих баз и поставок продовольствия, которое доставлялось морским путем, в то время как корейский флот уничтожал все транспортные японские суда.В 1593 г. в войну вступили войска Минов, понимавших, что завоеванная Корея станет плацдармом для нападения на Китай. Объединившись, корейско-китайские войска освободили Пхеньян. Японские войска отступили к Сеулу, но вынуждены были оставить и его, отступая на юг и атакуемые частями корейской армии и отрядами Ыйбён. Однако командующий китайской армии не стал развивать успех и начал мирные переговоры. Тем временем японцы закрепились на юге. И хотя японское присутствие было еще весомым, китайская армия покинула Корею. Несмотря на мирные переговоры, японцы продолжали военные действия на юге, захватив город Чинджу. Китайско-японские переговоры затянулись на 4 года.И в этот момент корейско-китайского противостояния с японцами произошла - битва при Хэнгчу.Возможно, самой большой проверкой силы первой корейской системы, возможно с китайским опытом, стала эта битва в 1593 году. Когда Япония развернула наступление тридцатитысячного войска на вершину холма к крепости Хэнгчу, у крепости было едва ли 3000 солдат, граждан и боевых монахов, которые стояли на ее защите. Шансы на оборону были крайне низкими и, пребывая в уверенности, японские силы продвигались вперед, не зная, что у крепости есть один козырь в рукаве: 40 хвачха, установленных на внешних стенах.Хвачха со стрелами, 40 мм, Бронзовая коллекцияЯпонские самураи пытались взобраться по холму девять раз, постоянно встречаясь с дождем адского пламени. Больше 10 000 японцев погибло, прежде чем решили отказаться от осады, что стало первой крупной корейской победой над японским вторжением.Совокупно с морской победой "первых броненосцев".На рубеже 16 века, однако, Корея существенно продвинулась в освоении пороха и построила собственные машины, способные посоперничать с китайскими огнеметами. Корейским секретным оружием была хвачха, многоракетная пусковая установка, способная запускать свыше 100 ракет за один залп. Модернизированные версии могли запускать и под 200. Эти устройства были существенной угрозой для самураев, хотя прежде всего психологически.Модернизированная хвачха.Боеприпасы хвачхи назывались сингиджон и представляли собой взрывающуюся стрелу. Предохранители сингиджонов настраивались в зависимости от расстояния до соперника, так что они взрывались от удара. Когда японское вторжение началось в полную силу в 1592 году, у Кореи уже были сотни огненных повозок.Устройство хвачхи.Впереди продолжалась Имджинская война. Последней точкой стала битва в бухте Норянджин, где корейско-китайский флот разгромил японскую флотилию, которая состояла из более чем 500 кораблей. В этом бою погиб и Ли Сун Син. Между враждующими сторонами было заключено перемирие. Японцы полностью покинули Корею. Так закончилась семилетняя Имджинская война.В настоящее время проверялись мифы, связанные с эффективностью системы.Хвачха. Кадр из кинофильма.Вызывало сомнения, что Хвачха может выстрелить 200 ракетами, которые пролетят на 500 ярдов (450 м) и устроят разгром во вражеской армии. Миф подтверждён по всем четырём статьям:- Выпущенная из хвачхи ракета способна пролететь 450 метров, если положить в неё достаточно пороха.- Правильно начинённая пороховая ракета взорвётся со смертельной силой.- Построенная Тори и Грантом хвачха выпустила 200 ракет, из которых все, кроме одной, приземлились на «вражеской территории».- Наконец, документы говорят то же самое.В некоторых компьютерных стратегических играх хвачха выступает в роли уникальной боевой единицы, доступной корейцам, например в играх Sid Meier’s Civilization IV: Warlords, Sid Meier’s Civilization V, Totally Accurate Battle Simulator, Empire Earth II.Так же в игре Age of Empires(серии).В конце хотелось упомянуть, что Хвачка - продукт средневековой "ракетной гонки" Китая и Кореи, которая заслуживает отдельной статьи.