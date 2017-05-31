«Хамское, эгоцентричное и агрессивное европейское турне Трампа в роли главного забияки»

Турне американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Европе вызвало широкий резонанс по обе стороны Атлантики. В Америке визиты Трампа получили благожелательный отклик. Даже New York Times, Washington Post и CNN попридержали свои острые языки, умерив критику нелюбимого ими президента. Как-никак Трамп вёз домой многомиллиардные контракты на инвестиции и заказы американской военной техники. В интересах Соединённых Штатов жёстко приструнил союзников. Американцам это понравилось.Старому Свету Дональд Трамп не понравился категорически. Европейцы тешили себя надеждами, что у американского президента, как водится теперь на континенте, будет две позиции — публичная, отражённая в выступлениях на митингах, интервью для СМИ и записях на страничке Twitter , и личная, из которой вызревают компромиссы на закрытых переговорах и приватных беседах политиков.Однако в Европе Трамп повторил ровно то, что уже озвучил публично в Америке: финансовые претензии к партнёрам по НАТО и коммерческие — к Германии, нежелание тратиться на экологические и глобальные проекты, своё понимание солидарной ответственности в сфере обороны и прочее. Европейцы такого напора от американца не ожидали.Местные СМИ сначала было ввязались в обсуждение «спорных цифр и надуманных претензий». Потом увлеклись разбором символических жестов: кому и как пожал (или не пожал) руку Дональд Трамп, с кем был холоден, а с кем — вежлив, кого отказался слушать, а к кому был внимателен. Так понемногу добрались до оценок высокого во всех смыслах заокеанского гостя.Накал этих оценок шёл по нарастающей. Вот корреспондент NDR Кай Кюстнер в своём комментарии для Das Erste пишет, что Трамп обошёлся с партнёрами по НАТО как со школьниками. Свой пассаж Кюстнер объяснил так: «Главы стран и правительств альянса ожидали от американского президента клятв верности союзу, однако Трамп превратил эту антитеррористическую встречу в Брюсселе в «урок по ведению военного бюджета». В этом комментарии немецкий журналист дал Дональду Трампу свою безжалостную оценку — «Мистер Непредсказуемость».От немцев Трампу досталось больше всего. Наверное, свою роль в этом сыграло то, что главные финансовые претензии американский президент предъявил именно Германии — большой профицит во взаимном товарообороте, задолженность (Трамп оценил её почти в $400 миллиардов) за обеспечение Соединёнными Штатами европейской безопасности, засилье немецкого автопрома на американском рынке, отказ Бонна придерживаться согласованных в альянсе трат на НАТО и т.д.Вот немцы и отплатили американскому президенту полной монетой. Обозреватель Deutsche Welle Барбара Везель, например, назвала Дональда Трампа слоном «в посудной лавке международной политики». Затем Везель не удержалась и, теряя последнее приличие, отвесила президенту ведущей страны мира полноценную оплеуху, оценив его визит в Европу, как «хамское, эгоцентричное и агрессивное европейское турне Трампа в роли главного забияки». Для тех, кто не до конца понял этот текст, экзальтированная дамочка от журналистики добавила ещё парочку смачных эпитетов, назвав Дональда Трампа «глупым и бессовестным».Если кто-то решил, что интеллектуальный и моральный срыв случился только с фрау Везель, тому стоит почитать комментарии других немецких обозревателей. Ну, хотя бы коллеги Везель, брюссельского корреспондента той же DW Бернда Ригерта. Ригерт тоже вспомнил и про слона и про лавку с посудой, потом пригвоздил американского гостя тем, что на саммите НАТО в Брюсселе «президент США Дональд Трамп вел себя, с точки зрения дипломатического этикета, как хам».Оставим за рамками обозрения профессиональные приличия в немецкой журналистике, обратим лучше внимание на обобщение, к которому пришёл автор. «Очевидно, — пишет Ригерт в своём комментарии, — что странный президент США со своими нелепыми взглядами живет в своем собственном мире, не имеющим ничего общего с действительностью».Столь смелый вывод вряд ли базируется на знании Америки и её проблем. Ведь в Соединённых Штатах можно увидеть витрину мировой экономики, а можно — «ржавый пояс» некогда преуспевающих городов и поселений, из которых ушла промышленность, оставив после себя разруху и безработицу. Как пассажирам VIP-залов недоступны вокзальные бродяжки и попрошайки, так глашатаям истеблишмента непонятна другая сторона Америки, её действительность.С этим столкнулся даже Трамп. Немцы опровергли его претензии к засилью в Америке автомашин германских концернов. Привели статистику. В прошлом году на рынке США продали 17,5 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Из них немецкого происхождения было 1,33 миллиона авто — менее 8 процентов американского рынка. При этом на японскую компанию Toyota пришлось 14 процентов продаж легковых машин в США, на Honda — 9,3 процента.Дональд Трамп был посрамлён, но по-своему прав. В премиум-сегменте доля продаж германских авто в 2016 году составила свыше 40 процентов. Наверное, эти «Порше», «БМВ» и «Мерседесы» замозолили глаза Трампу на стоянках банков, корпораций и финансовых центров. Такая вот другая действительность.Контрасты в Америке ощущаются везде. Взять, к примеру, финансы. Соединённые Штаты серьёзно тратятся на безопасность в Европе, а средства для этого черпают не из стран НАТО, а у Китая, Японии, Бразилии, Тайваня, Гонконга, Саудовской Аравии и даже Каймановых островов. Эти страны сегодня — крупнейшие обладатели государственных облигаций США. За счёт них финансируется госдолг Соединённых Штатов, поддерживается перегруженный внешними обязательствами бюджет.Но самым контрастным стало имущественное расслоение в Америке. Беднеет даже средний класс. На днях Федеральная резервная система США опубликовала очередной доклад об экономическом благосостоянии американских домохозяйств. Он, как обычно, был наполнен оптимизмом: 70% опрошенных заявили исследователям из ФРС, что «живут в приемлемых условиях».За последний год число таких оптимистов выросло на процент. Но дальше случилось самое интересное. Исследование показало, что 44% респондентов не смогут покрыть неожиданные расходы в $400 на ремонт автомобиля или медицинские счета. Для этого им придётся занимать деньги или продать что-то из имущества.Ещё в более сложном жизненном положении оказалась четверть взрослых респондентов. Они уже сейчас не в состоянии в полном объеме оплатить все счета за текущий месяц. Столько же человек сообщили о пропуске медицинского лечения из-за высокой стоимости услуг. Среди опрошенных ФРС 28% взрослых указали, что они не имеют пенсионных накоплений.Эти цифры приведены не для злословия, а, как ещё одно подтверждение факта, что действительность в Америке очень контрастная. На этом контрасте и пришёл к власти «странный президент США». К его фигуре можно относиться по-разному. Безусловно одно: Дональд Трамп востребован временем.Его стремление переформатировать американскую экономику, ликвидировать или, по крайней мере, резко снизить государственный долг США можно считать утопией, амбициями, блажью, желанием войти в историю страны. Только без этих радикальных перемен процветающая ныне Америка обречена на угасание. Первые симптомы этого уже появились. Соединённые Штаты уступили экономическое лидерство Китаю. Китайцы же обошли американцев и по числу долларовых миллиардеров.Меж тем, сегодня благополучие Америки очень важно для мира. По крайней мере, пока мировая экономика крутится вокруг доллара. Ведь большие и малые проблемы Америки отзываются эхом на всех континентах и затрагивают интересы даже тех, кто сегодня улюлюкает вслед Трампу, не понимая, что его прагматизм может стать для них благом. И это тоже действительность, которую пока не поняли разбитные европейские журналисты.