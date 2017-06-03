Как негры Пентагон брали

27 мая 1863 года, в ходе американской гражданской войны, армия Севера под командованием генерала Натаниэла Бэнкса попыталась взять штурмом город Порт-Хадсон на реке Миссисипи. Стратегическая важность этого города состояла в том, что его береговые орудия, установленные на высоком откосе, полностью контролировали реку и не позволяли северянам использовать ее для транспортировки войск и военных грузов.В ночь с 13 на 14 марта того же года эскадра адмирала Фаррагута в составе семи боевых кораблей - три шлюпа и три канонерки во главе с колесным пароходофрегатом "Миссисипи" - совершила попытку прорыва мимо батарей Порт-Хадсона, но эта попытка закончилась плачевно. Только шлюпу "Хартфорд" и канонерке "Альбатрос" удалось преодолеть простреливаемый участок. Еще четыре корабля получили тяжелые повреждения и лишились хода, после чего их отнесло течением на исходные позиции.А на "Миссисипи" от множества попаданий фугасных и зажигательных снарядов вспыхнул сильный пожар, который не удалось потушить. Поняв, что фрегат обречен, капитан приказал его покинуть. Вскоре огонь добрался до крюйт-камеры и флагман эскадры Фаррагута взлетел на воздух под ликующие возгласы конфедератов. Людские потери северян в этом сражении составляли 78 погибших и 35 раненых, а южан - всего трое убитых и 19 раненых.Через два месяца после этого фиаско к Порт-Хадсону, который защищали примерно 7,5 тысяч солдат и офицеров, подошла 30-тысячная армия Бэнкса и за несколько дней взяла город в плотное кольцо блокады. Но к тому времени южане под руководством генерала Франклина Гарднера успели хорошо подготовиться к обороне. Город окружали мощные укрепления с семью редутами и двумя бастионами, соединенными между собой земляными валами, рвами и стрелковыми траншеями. Ключевой редут на левом фланге за характерную форму получил название "Пентагон". Все укрепления располагались на возвышенности, что обеспечивало им дополнительную защиту.Бэнкс знал о четырехкратном численном превосходстве своей армии над гарнизоном Порт-Хадсона, но он недооценил силу вражеской обороны, а потому первый штурм города, проведенный утром 27 мая, был отбит с огромными потерями. Никому из северян не удалось подойти ближе чем на полсотни метров к вражеским окопам. В три часа пополудни последовала вторая атака с другого направления, но и она закончилась тем же. Наступавшие были буквально сметены картечью и удивительно плотным ружейным огнем.Чтобы увеличить огневую мощь оборонявшихся, Гарднер приказал собрать всё стрелковое оружие в городе, в том числе - в штабах, госпиталях и резервных батальонах, и раздать его солдатам, занимавшим передовые позиции. В результате каждый из них получил по три ствола, а также ему придавался заряжающий. Это обеспечило невиданный темп стрельбы из капсюльных дульнозарядных ружей, сравнимый со скорострельностью казнозарядных винтовок.В штурме впервые принимал участие только что сформированный "цветной" полк армии Союза - так называемая "черная гвардия Луизианы", состоявшая из местных негров-добровольцев, освобожденных от рабства недавним указом президента Линкольна. Гвардейцы атаковали на самом сложном участке, где располагался редут "Пентагон", и понесли наиболее тяжелый урон, но не смогли добиться успеха. Несмотря на неудачу, этот бой показал, что чернокожие способны сражаться не менее храбро и самоотверженно, чем белые.После провала наступления северяне более двух недель круглосуточно "обрабатывали" укрепления южан артиллерией, а саперы постепенно приближали зигзагообразные осадные траншеи-апроши к неприятельским позициям. 14 июня Бэнкс предпринял новый штурм. Чтобы добиться эффекта внезапности и затруднить вражеским стрелкам ведение прицельного огня, штурм начался ночью, в предрассветных сумерках. Но и это не помогло. Все атаки вновь были отбиты, хотя на сей раз некоторым наступавшим удалось подойти вплотную к вражеским укреплениям, а кое-где - даже взобраться на вал. Соотношение потерь при штурме было впечатляющим: 1792 убитых юниониста и всего 47 конфедератов.После этого северяне больше не пытались идти на приступ, а решили взять город измором, понимая, что у его защитников рано или поздно кончится продовольствие. Дальнейшие действия ограничились артиллерийскими дуэлями, работой снайперов и ночными рейдами мелких боевых групп. Тем временем в лагере северян вспыхнули эпидемии малярии и дизентерии, косившие солдат не менее эффективно, чем вражеские пули.И все же, стратегия измора дала свои плоды. К концу июня в Порт-Хадсоне иссякли запасы зерна и крупы, солдаты и горожане съели всех лошадей и мулов, а потом стали ловить крыс. От нехватки витаминов началась цинга. Появились дезертиры и перебежчики, от которых северяне знали о ситуации в городе. Оставшиеся защитники слабели и Гарднер понимал, что скоро они начнут умирать. Видя безнадежность своего положения, он направил к Бэнксу парламентеров с посланием, в котором выражалось согласие на капитуляцию. 9 июля гарнизон сложил оружие, в плен сдались 6340 солдат и офицеров.Так закончилась самая долгая осада в истории американской гражданской войны. За Порт-Хадсон северяне заплатили высокую цену. 4700 военнослужащих союзной армии (по другим данным, - 5200) погибли в боях или умерли от ран, еще примерно 4000 скончались от различных заболеваний. Потери защитников города до его сдачи были во много раз меньше - порядка 750 убитых и примерно 250 умерших от болезней.На заставке - ночной бой эскадры Фаррагута с береговыми батареями Порт-Хадсона.Тот же бой со стороны реки.Фрегат "Миссисипи" незадолго до гибели, картина Тома Фримена.Схема укреплений Порт-Хадсона и командир его гарнизона генерал Гарднер.Береговые орудия Порт-Хадсона.Бревенчатые казармы защитников города.Десятидюймовая "бутылка Родмана" - самое мощное орудие, имевшееся у защитников Порт-Хадсона. Конфедераты называли эту пушку "деморализатором".Нехватку артиллерии южане восполняли такими макетами, которые должны были производить впечатление на противника.Кавалерийский лагерь армии генерала Бэнкса."Черная гвардия Луизианы", прошедшая боевое крещение у Порт-Хадсона.Генерал Бэнкс, адмирал Фаррагут и рядовой "черный гвардеец".Одна из батарей осадной артиллерии армии Бэнкса.Тяжелое осадное орудие Дальгрена, которое участвовало в обстрелах Порт-Хадсона. Обратите внимание, что оно целиком окрашено в белый цвет для удобства работы расчета ночью.12-дюймовая мортира "Диктатор" на палубе одной из канонерок Фаррагута.В боях за Порт-Хадсон юнионисты впервые применили в широких масштабах два новых вида пехотного оружия - казнозарядные нарезные карабины Меррилла и осколочно-фугасные ручные гранаты Кетчума с картонным стабилизатором и ударным взрывателем мгновенного действия. Интересной особенностью этих гранат было то, что, из-за специфики конструкции (они срабатывали только при ударе о препятствие "тарелкой" взрывателя), их бросали "тычковым" движением, как бросают копья или дротики.