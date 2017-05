The National Interest: если российский и американский стелс-истребители отправятся на войну

Статья «F-22 vs. PAK-FA: What if Russia and America's Stealth Fighters Went to War?»:

http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/f-22-vs-pak-fa-what-if-russia-americas-stealth-fighters-went-20856

Сравнение разных образцов оружия или военной техники является благодатной темой для обсуждений, споров, а порой и для ругани. Тем не менее, сомнительные результаты подобного сравнения не останавливают спорщиков, специалистов и прессу, из-за чего, в частности, появляются новые любопытные публикации. При этом такие статьи привлекают внимание читателей.Очередная попытка сравнения существующих образцов была предпринята американским изданием The National Interest. 26 мая в рубрике «Безопасность» оно вновь опубликовало статью Себастьяна Роблина под названием «F-22 vs. PAK-FA: What if Russia and America's Stealth Fighters Went to War?» («F-22 против ПАК ФА: что, если российский и американский стелс-истребители отправятся на войну?»), изначально вышедшую несколько месяцев назад. Как ясно из заголовка, темой этого материала стало сравнение двух боевых самолетов, представляющих собой вершину развития авиации России и США.Свою статью С. Роблин начал с констатации очевидных фактов, связанных с боевым применением современной и перспективной авиации. Он отмечает: если ВВС США будут готовить истребители F-22 Raptor к встрече с самолетами F-15, F-16 или иными представителями четвертого поколения, то более новая техника будет иметь заметные преимущества в дальности обнаружения и поражения. Однако в случае встречи двух современных стелс-самолетов дальности обнаружения и атаки будут гораздо меньше.Российский самолет ПАК ФА / Т-50 и американский F-22, по мнению С. Роблина, способны нести ракеты большой дальности, имеющие схожие возможности. Так, новейшие российские ракеты К-77М смогут поражать цели на расстоянии до 200 км, тогда как американские AIM-120D летят на 160 км. При этом отмечается, что преимущество в дальности стрельбы может быть нивелировано малозаметностью самолета-цели. Кроме того, упоминаются иные ракеты новых типов, но достоверные сведения об их готовности к использованию войсками пока отсутствуют.В грузоотсеках истребителя F-22 помещается шесть ракет AIM-120, а внутренние объемы Т-50 способны вместить только четыре. Это, по мнению американского автора, дает самолетам США весьма скромные преимущества, поскольку воздушные бои будущего, по-видимому, будут подразумевать массированное применение ракетного вооружения. Вероятно, для надежного поражения конкретной цели уже не удастся обойтись пуском всего одной ракеты.С. Роблин упоминает, что многие зарубежные эксперты сомневаются в техническом потенциале российского самолета. Они полагают, что ПАК ФА может не располагать авионикой и сетевыми технологиями, уже используемыми на американских истребителях пятого поколения. Примечательно, что создание средств обнаружения на основе низкочастотных РЛС с активной фазированной антенной решеткой позволит наводить ракеты даже на малозаметные самолеты. Одновременно с этим не стоит забывать, что за прошедшие годы самолет F-22 тоже устарел и может нуждаться в модернизации.После такого введения автор The National Interest переходит к основной части своей статьи. Он предлагает леди и джентльменам занять свои места, ибо на ринге сходятся два наилучших стелс-самолета нынешнего времени – F-22 Raptor и Т-50 / ПАК ФА. Первый уже снят с серии (или нет?), а второй только готовится покинуть «заводское гнездо» (или нет?) Автор предлагает рассмотреть возможности двух самолетов в разных сферах и при решении разных боевых задач. Чтобы держать читателя в напряжении, он намерен рассматривать гипотетическое сражение «в обратном порядке» – не так, как оно должно проходить в реальности.Автор напоминает, что развитие ракетного вооружения уже давно позволяет вести воздушный бой на расстояниях в 100 или даже 200 км. Однако в случае, когда оба участника боя обладают пониженной заметностью для радиолокаторов, радиус обнаружения и атаки противника резко сокращается. В теории, такие особенности развития авиации могут вернуть к жизни ракетные бои на малых дистанциях.С. Роблин предлагает признать, что и Т-50, и F-22 отличаются превосходными характеристиками. Они способны лететь в полтора раза быстрее звука без использования форсажа и развивать на таком режиме скорость M=1,6 и M=1,8 соответственно. Потолок обоих самолетов достигает 65 тыс. футов (почти 19,7 км), что, в частности, больше, чем у новейшего F-35.Итак, кто же выйдет победителем из «танца смерти» на малых дистанциях? F-22 – самый маневренный истребитель за всю историю американской боевой авиации. Однако российский Т-50 отличается еще большей маневренностью. Российский истребитель имеет трехмерную систему отклонения вектора тяги, что обеспечивает дополнительное управление по трем каналам, а также позволяет выходить на очень большие углы атаки. Для сложных маневров вектор тяги может отклоняться на большие углы относительно направления полета.Raptor – напоминает С. Роблин – оснащен двухмерной системой управления вектором тяги, способной отклонять струи только вверх и вниз. Из-за этого возможно повышение маневренности только по тангажу. Что до сих пор удивляет автора – F-22 до сих пор остается единственным самолетом США с т.н. сверхманевренностью. Однако его возможности в этом деле далеко не равноценны «ловкости» ПАК ФА.В чем польза маневренности для истребителя? С ее помощью самолет может уклониться от ракет противника (эта положительная черта относится не только к ближнему бою), а также выйти в наиболее выгодное положение для атаки. Однако активное маневрирование требует соответствующего расхода энергии, а американские концепции всегда предпочитали сохранение максимального ее запаса. Из-за этого F-22 выглядит так, как будто тратит энергию медленнее российского конкурента.Далее С. Роблин переходит к вопросу оружия. F-22 отличается уменьшенной заметностью в инфракрасном диапазоне. Однако проблема в том, что в ближнем бою даже стелс-самолеты оказываются уязвимыми для ракет с тепловыми головками самонаведения. Обе рассматриваемые машины могут нести по две единицы такого оружия.В течение длительного времени ВВС России имели преимущество в виде ракет «воздух-воздух» малой дальности типа Р-73, сопряженных с нашлемной системой целеуказания. Пилоту не требовалось наводить на цель весь самолет: он мог просто посмотреть на нее и выполнить пуск ракеты. Тем не менее, теперь и у США есть аналог этой системы. Ракета AIM-9X с похожими возможностями была создана в 2004 году. В 2017 году ее планировалось интегрировать в комплекс вооружений F-22. К 2020 году ракету и самолет дополнят нашлемным целеуказанием.К тому времени российские истребители Т-50 должны будут попасть в войска. В результате оба самолета будут иметь примерно равные возможности с точки зрения боя на малых дальностях.С. Роблин подвел итог первому «сражению». По его мнению, российский самолет ПАК ФА имеет небольшое преимущество. Оба истребителя имеют высокие характеристики, но российский выглядит более проворным. Однако ближний бой имеет одну характерную черту. Чтобы вступить в него, самолету требуется пережить столкновение на больших дальностях.Автор предлагает обратить внимание на слона в комнате (или в воздухе) – на очевидную проблему, которую предпочитают не замечать. F-22 отличается большой скрытностью. Его эффективная площадь рассеяния, по открытым данным, равняется всего 0,0001 кв.м. Тот же параметр для российского ПАК ФА составляет 0,1 кв.м в передней проекции. Согласно патенту на ПАК ФА, максимальная ЭПР истребителя достигает 1 кв.м. В связи с этим С. Роблин иронизирует на тему трехмерного управления вектором тяги: такие классные сопла просто не могут не привлечь внимание радаров.Сравнительно большая ЭПР может не быть серьезным ограничением при ведении оборонительных боев, когда самолеты противника вынуждены искать цели на максимальной для себя дальности. Однако такие особенности истребителя серьезно ограничивают возможности в деле проникновения вглубь обороны противника. Возможно, российское командование не сильно волнуется по поводу таких проблем, но все же это означает, что ПАК ФА / Т-50 более заметен, чем его американский конкурент.В прочих сферах два самолета примерно равноценны. F-22 и ПАК ФА несут радиолокаторы с активной фазированной антенной решеткой. При этом станция Н036 «Белка» для российского самолета пока еще не готова к эксплуатации. Станции с АФАР отличаются более скрытными, точными и устойчивыми к помехам. По оценке С. Роблина, ПАК ФА и F-22 смогут обнаружить друг друга на расстоянии около 50 км, хотя точные данные на этот счет попросту отсутствуют.Российский Т-50 несет оптико-локационную станцию, способную обнаружить цель по инфракрасному излучению на дальностях до 50 км. F-22 не имеет такого оснащения, но должен получить его к 2020 году. При этом сопла двигателей истребителя Raptor сконструированы с расчетом на сокращение инфракрасного излучения и, соответственно, уменьшения дальности обнаружения. При этом сопла ПАК ФА не имеют таких особенностей.В итоге остается только гадать, какой из самолетов сможет первым обнаружить конкурента. В то же время, С. Роблин напоминает, что оптико-локационная станция позволяет только следить за воздушными целями, но не обеспечивает применение вооружения некоторых типов.В крыльях ПАК ФА монтируются дополнительные РЛС L-диапазона. Они, в теории, должны помочь обнаружению малозаметных самолетов. Однако их дальность обнаружения не слишком велика, а точность не позволяет сопровождать цели. Также дополнительные крыльевые станции имеют определенный недостаток в сравнении с оптическими средствами обнаружения: при работе они демаскируют самолет своим электромагнитным излучением.Далее С. Роблин повторяет рассуждения и тезисы, приведенные в самом начале статьи. Он напоминает, что при столкновении двух стелс-самолетов дальности боя будут заметно меньше, чем в случае с боем истребителей пятого и четвертого поколений. Также автор вновь упоминает ракеты К-77М и AIM-120D, а также снова рассматривает объемы боекомплекта самолетов. Наконец, повторяются предположения о возможном отставании ПАК ФА с точки зрения авионики и сетевых возможностей, а также необходимости обновления F-22.Американский автор полагает, что в условиях реального вооруженного конфликта самолет F-22 Raptor должен работать совместно с другими средствами вооруженных сил. Он должен поддерживать связь с системами наблюдения и обнаружения разного рода: морскими, воздушными и наземными. Кроме того, уже обсуждается возможность использования малозаметных самолетов в качестве инструмента разведки. В такой роли F-22 должен будет с минимальными рисками для себя летать над территорией противника и выполнять обнаружение приоритетных целей. Далее по его целеуказанию будет выполняться полноценный авиаудар, за который должны отвечать дальние бомбардировщики B-52 с крылатыми ракетами большой дальности.В противовес этому российские аналитики настаивают на том, что решением проблемы малозаметных самолетов противника должны стать наземные длинноволновые радиолокационные станции, а также ракеты «земля-воздух» большой дальности из состава зенитных комплексов С-400. С. Роблин предполагает, что такая стратегия связана с необходимостью работы истребителей Т-50 вблизи важных наземных объектов. В целом, это соответствует текущим взглядам России в области безопасности.Итоги боя на больших дистанциях, по мнению автора The National Interest, таковы: преимущество в этой сфере он оставляет американскому истребителю F-22. История показывает, что в воздушном бою обычно побеждает тот, кто успеет выстрелить первым. В таком контексте более вероятным победителем выглядит американский самолет. Тем не менее, результат реальной встречи двух истребителей может быть иным.Следующий раздел своей статьи Себастьян Роблин начинает с шутки: «что это такое, я слышу ваш плач? Как я посмел вульгарной финансовой чушью опорочить чистоту благородной дуэли соколов?»Автор тут же поясняет причины своего «плохого поступка». Он напоминает, что ПАК ФА / Т-50 сможет быть реальным конкурентом или противником для F-22 только в том случае, если ВВС России получат большое число подобных самолетов. Иными словами, войскам требуется больше чем 12 самолетов, планируемых к поставке до конца текущего десятилетия.Конечно, американские F-22 не являются многочисленными – в военно-воздушных силах Соединенных Штатов служит всего 178 таких машин. Однако и при таком количестве эти самолеты остаются «тонкой нитью», на которую может положиться командование, желающее обеспечить превосходство в воздухе в течение ближайших двух десятилетий. С. Роблин отмечает, что близость характеристик приводит к специфическим последствиям. Из-за этого малое количество Т-50 не сможет бросить вызов американским F-22 или даже менее продвинутым F-35.Далее автор поднимает важный вопрос: почему планы по строительству серийных ПАК ФА подверглись столь крупному сокращению? Прежде всего, основой таких проблем является сложность и дороговизна разработки требуемых изделий, в первую очередь, двигателей. Стоимость всей программы в целом продолжает расти, однако в последние годы российская экономика переживает спад. Как следствие, финансовые возможности сокращаются, и стране приходится уменьшать свои аппетиты в деле строительства серийных самолетов.В результате всех этих процессов проявляется еще одна неприятная особенность проекта. Многие из возможностей самолета Т-50 скорее планируются, чем существуют. К примеру, новая радиолокационная станция с АФАР все еще проходит испытания. В настоящее время самолеты оснащаются турбовентиляторными двигателями АЛ-41Ф1, которые отличаются недостаточной топливной эффективностью и не дают требуемую высокую тягу. В дальнейшем их планируется заменить более совершенными двигателями «Изделие 30», но их разработка и доводка могут затянуться до 2027 года.Иными словами, проект ПАК ФА все еще находится в стадии разработки, и потому итоговые характеристики и возможности серийных самолетов пока до конца не ясны. При этом проект отличается весьма высокой стоимостью, из-за которой становится актуальным вопрос реальных его перспектив с точки зрения количества серийных машин.Все это приводит к новым проблемам. Так, Индия, являющаяся инвестором программы ПАК ФА, уже открыто жалуется на проблемы перспективного самолета. Критике подвергается как стоимость проекта, так и недостатки технологического характера. Имеют место нарушения качества сборки, такие как несовпадение соединений деталей, что, среди прочего, может увеличить эффективную площадь рассеяния. Индийская версия Т-50 под обозначением FGFA может оказаться заметно сложнее базового самолета. Однако в случае, если Индия решит отказаться от разработки истребителя пятого поколения для своих ВВС и последующего строительства более сотни серийных самолетов, базовый проект ПАК ФА может столкнуться с самыми серьезными финансовыми проблемами.Автор The National Interest не исключает позитивный сценарий, при котором в будущем ситуация изменится. Оборонная политика России и экономическая обстановка могут серьезным образом поменяться. Вследствие этого «в один прекрасный день» появятся дополнительные заказы на производство серийных малозаметных истребителей нового типа. Все же трудно представить, что после всех имевших место затрат и вложений в новый проект будет построено всего 12 серийных машин.Изучение проблем финансового и производственного характера С. Роблин завершает не самым позитивным тезисом. Пока все говорит о том, что до конца текущего десятилетия военно-воздушные силы России смогут получить лишь небольшое количество перспективных истребителей пятого поколения. Ограниченное число самолетов не позволит в ближайшей перспективе заметным образом изменить соотношение сил в воздухе.Итог ситуации с финансами и производственными возможностями С. Роблин подводит при помощи известной цитаты: количество переходит в качество.Статья «F-22 vs. PAK-FA: What if Russia and America's Stealth Fighters Went to War?» изначально была опубликована в августе прошлого года, однако несколько дней назад вновь «ушла в печать» в связи с интересом читателей к рассматриваемой теме. Нельзя не отметить, что, несмотря на определенный возраст, публикация все еще сохраняет актуальность и не противоречит сведениям, имеющимся на данный момент.Сравнение новейших разработок ведущих стран является весьма популярной темой, однако далеко не всегда оно производится корректно. В данном случае американскому автору, используя немногочисленные известные данные, удалось достаточно аккуратно сравнить боевые возможности двух самолетов и сделать определенные выводы. Что важно, при таком сравнении автор старается придерживаться нейтральной позиции, а запас иронии и ехидства расходует только на придание статье живости.Весьма любопытны выводы, сделанные по результатам сравнения двух самолетов в трех ситуациях. В контексте ближнего боя, по мнению Себастьяна Роблина, заметные преимущества имеет истребитель российской разработки. Американский самолет, в свою очередь, оказывается лидером в дальнем ракетном бою. Тем не менее, особый интерес представляет третий раздел статьи и его выводы. Действительно, трудно не согласиться с американским автором в том, что без массового строительства новейшие самолеты Т-50 / ПАК ФА попросту не смогут стать настоящими конкурентами зарубежной техники, вне зависимости от принадлежности ее к тому или иному поколению.И все же следует помнить, что настоящее сравнение военной техники различных типов с реальными результатами может быть проведено только в ходе вооруженного конфликта, тогда как изучение известных характеристик и возможностей остается всего лишь забавным занятием для досужей публики. Тем не менее, пусть лучше оружие и техника сравниваются эмпирическими методами, а не на полях реальных сражений.