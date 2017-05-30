21:56 30 мая

«Армата» идет в бой на пульте управления

Правда ли, что русские боевые роботы уже успешно воюют в Сирии и их эффективность даже выше, чем у традиционных танков и БМП с человеческими экипажами? Почему Путин придаёт особое значение роботизации Сухопутных войск в сочетании с их мобильностью и способностью быстро перемещаться на большие расстояния? Когда боевые роботы смогут заменить человека на поле боя и возможна ли вообще такая замена?




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Комментарии 6

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  1. Брови Брежнева Сегодня, 19:51
    Где видео то?
    Брови Брежнева
    1. фигвам Сегодня, 19:57
      Цитата: Брови Брежнева
      Где видео то?

      Может у нас пульт не подходит)
      фигвам
      1. Смог Сегодня, 20:52
        Цитата: фигвам
        Цитата: Брови Брежнева
        Где видео то?

        Может у нас пульт не подходит)

        Ага. Хоть бы удалили, что ли.
        Смог
      2. Брови Брежнева Сегодня, 20:55
        Не, ща батарейки пожуй, заработает
        Брови Брежнева
        1. Смог Сегодня, 21:06
          Пробовал, не катит.
          Смог
          1. Брови Брежнева Сегодня, 21:45
            Ну как же, заработал видос, посмотри! старые схемы всегда работают smile
            Брови Брежнева
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