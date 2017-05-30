«Армата» идет в бой на пульте управления

Правда ли, что русские боевые роботы уже успешно воюют в Сирии и их эффективность даже выше, чем у традиционных танков и БМП с человеческими экипажами? Почему Путин придаёт особое значение роботизации Сухопутных войск в сочетании с их мобильностью и способностью быстро перемещаться на большие расстояния? Когда боевые роботы смогут заменить человека на поле боя и возможна ли вообще такая замена?