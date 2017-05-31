Русские не сдаются. Как два корабля разгромили целую эскадру

В 1821 году в Греции вспыхнуло очередное восстание против владычества Османской империи, переросшее в национально-освободительную войну греческого народа. Поддержку грекам оказывали Франция и Англия, которые надеялись ослабить Порту и, кроме того, рассчитывали укрепить свое влияния на Балканском полуострове. Александр I предпочитал в греко-турецкое противостояние не вмешиваться, хотя на неофициальном уровне Россия, разумеется, оказывала помощь греческим повстанцам. Сменивший Александра I его брат Николай I был более жестким политиком. Он предпочел обозначить позицию Российской империи по греческому вопросу, чем тут же не преминули воспользоваться в Стамбуле. Султан Махмуд II закрыл для русских кораблей Босфорский пролив и распорядился выгнать из Османской империи находившихся на ее территории российских подданных. Это был прямой демарш, направленный на оскорбление Российской империи и демонстрацию воинственного настроя Порты.— Красовский, Н.П. Бой брига "Меркурий" с двумя турецкими кораблями, 1829 год. 1867.14 (26) апреля 1828 года Николай I объявил войну Османской империи. Так началась очередная русско-турецкая война, продлившаяся два года и отметившаяся новыми подвигами русского оружия. Естественно, Франция и Англия, заинтересованные в стравливании России и Османской империи, и не подумали выступать против Стамбула. Более того, европейские советники принимали деятельное участие в совершенствовании оборонительных позиций турецких войск на Балканах. Сухопутные армии предприняли наступление на Балканском и Закавказском театрах военных действий, причем основные сражения развернулись на территории Валахии и Болгарии. Ударной силой на Балканах была Дунайская армия под командованием генерал-фельдмаршала графа Петра Витгенштейна, насчитывавшая 95 тысяч солдат и офицеров. В Закавказье предстояло действовать Отдельному Кавказскому корпусу генерала от инфантерии Ивана Паскевича общей численностью в 25 тысяч солдат и офицеров.Кроме того, с моря боевые действия русской армии на Балканах и на Кавказе прикрывали корабли Черноморского флота. Командовал Черноморским флотом в это время адмирал Алексей Грейг. Занявший пост командующего флотом в 1816 году и остававшийся в должности до 1833 года, Алексей Грейг был потомственным адмиралом — его отец, бывший британский морской офицер, перешел на российскую службу и дослужился до адмиральского звания и должности командующего Балтийским флотом. Главные базы Черноморского флота к моменту начала русско-турецкой войны 1828-1829 гг. находились в Севастополе и Николаеве.Вице-адмирал Алексей Грейг, занимавший пост командующего Черноморским флотом, одновременно являлся военным губернатором Севастополя и Николаева. Стоит отметить, что под его командованием Черноморский флот очень хорошо зарекомендовал себя во время русско-турецкой войны. В частности, в июне 1828 года эскадра Черноморского флота под командованием вице-адмирала Грейга осадила крепость Анапу и вскоре установила над ней контроль. За успешное командование флотом Грейг был повышен в звании до адмирала.Хотя основные боевые действия разворачивались на суше, во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. произошел и ряд впечатляющих морских сражений, навсегда вошедших в историю русского военно-морского флота. Пожалуй, самым знаменитым из них является подвиг брига «Меркурий», которым командовал капитан-лейтенант Александр Казарский. 14 (26) мая 1829 года бриг «Меркурий» принял бой с двумя турецкими линейными кораблями «Селимие» и «Реал-бей». Несмотря на превосходящие силы противника, бригу удалось выйти в неравном бою победителем.Но если подвиг брига «Меркурий» и имя его командира капитан-лейтенанта Казарского широко известны отечественному читателю, то другое героическое сражение российских моряков, произошедшее за неделю до боя «Меркурия» с турецкими кораблями, осталось «в тени». Речь идет о сражении в бухте Шали 7 мая 1829 года — между двумя русскими кораблями и целой османской эскадрой из 9 военных судов.В феврале 1829 года русские войска продолжали наступление на турецкие позиции на территории современной Болгарии. В частности, была захвачена очень важная в стратегическом отношении крепость Сизополь (ныне Созопол), находящаяся на юго-востоке современной Болгарии, на берегу Черного моря. Сизополь русские войска взяли за два дня — 15 и 16 февраля 1829 года. К крепости со стороны моря подошла эскадра в составе линейных кораблей «Императрица Мария», «Пантелеймон» и «Пимен», фрегатов «Рафаил» и «Евстафий» и трех канонерских лодок. Командовал эскадрой контр-адмирал Михаил Кумани. В течение дня 15 февраля 1829 года корабли вели обстрел крепости, подавив батареи береговой артиллерии противника. Утром 16 февраля на берег высадились 500 русских десантников, которые заставили превосходящий их по численности в три раза османский гарнизон покинуть крепость. Начальник османского гарнизона Хамиль-паша был взят в плен.Русским войсками достались 2 боевых знамени гарнизона, 11 артиллерийских орудий, боеприпасы и продовольствие. Захватив Сизополь, русский отряд сразу же превратил его в свой плацдарм, приступив к дальнейшему укреплению крепости. Командование планировало превратить Сизополь в базу Черноморского флота для дальнейших действий против османского флота и османских войск на западном побережье Черного моря. Поскольку крепость представляла большой стратегический интерес, 28 марта 1829 года османские войска предприняли попытку отбить ее у русской армии. На этот раз в районе Сизополя были сосредоточены 4-тысячное пехотное соединение и кавалерия численностью 1800 человек. На протяжении целого дня 28 марта османские войска штурмовали крепость, но их попытка отбить Сизополь так и не завершилась успехом. Оборона Сизополя стоила русским войскам жизни 27 солдат и матросов крепостного гарнизона и 5 корабельных матросов.Для усиления русской эскадры, базировавшейся в Сизополе, из Севастополя к крепости был направлен 44-пушечный фрегат «Штандарт», которым командовал капитан-лейтенант П.Я. Сахновский. Он должен был усилить группировку кораблей, базировавшихся в Сизополе. Общее командование отрядом судов также было поручено капитан-лейтенанту Сахновскому. В конце апреля 1829 года командование флота получило информацию о том, что в море вышла османская эскадра. В поисках неприятеля русские корабли прошли вдоль северного побережья Малой Азии, уничтожая артиллерийским огнем местную инфраструктуру.7 мая 1829 года фрегат «Штандарт» и 18-пушечный бриг «Мингрелия» под командованием лейтенанта А.И. Рогули преследовали девять турецких кораблей. Они подошли к бухте Шали и, несмотря на то, что османская артиллерия открыла по ним огонь, спустили на воду гребные лодки. Такой дерзости русских моряков османские командиры просто не ожидали. Пока офицеры турецкого флота переваривали увиденное, русские моряки подплыли вплотную к османским кораблям и вступили в рукопашную схватку с османскими матросами. В результате два турецких корабля были захвачены русскими моряками, а другие корабли сожжены или выбросились на берег. Погибло много османских моряков, тогда как потери русских экипажей были весьма незначительными.Через две недели фрегат «Штандарт» привел в Сизополь захваченные в плен османские корабли. После этого победоносный корабль направился снова к малоазийскому побережью — на разведку. Бриг «Мингрелия», в свою очередь, получил назначение в район Ачкесара с целью уничтожения османского корвета, который собирались вот-вот спустить на воду.Подвиг фрегата «Штандарт» и брига «Мингрелия» навсегда вошел в историю русского флота как пример невероятной доблести наших военных моряков. Двум немногочисленным экипажам русских кораблей удалось наголову разгромить целую османскую эскадру, взять в плен два корабля и привести их на базу русского флота в Сизополе, а остальные корабли уничтожить.Кстати, бриг «Мингрелия», названный так в честь вхождения в состав Российской империи княжества Мингрелия (Мегрелия) и спущенный на воду в 1813 году, вошел в историю не только военно-морского флота, но и … русской литературы. В августе 1820 г. на бриге совершил морское путешествие русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, который как раз в это время написал свою «Элегию».14 (26) мая 1829 года в очередном крейсерском рейде у выхода из пролива Босфор опять находились три судна — фрегат «Штандарт» капитан-лейтенанта Сахновского, 20-пушечный бриг «Орфей» капитан-лейтенанта Е.И. Колтовского и 20-пушечный бриг «Меркурий» капитан-лейтенанта А.И. Казарского. Общее командование отрядом осуществлял капитан-лейтенант Сахновский как командир основного судна. На рассвете отрядом была засечена турецкая эскадра из 14 судов, следовавшая от анатолийского побережья. Капитан-лейтенант Сахновский принял решение произвести разведку и сосчитать количество турецких кораблей. После того, как цель была выполнена, Сахновский приказал русским кораблям поворачивать назад. Это было правильным решением, поскольку османская эскадра, заметив русские корабли, направилась за ними в погоню.Бриг «Меркурий» находился в дрейфе, когда Казарский увидел возвращающиеся с разведки «Орфей» и «Штандарт». Им удалось достаточно быстро отойти на большое расстояние от турецких кораблей. Бригу «Меркурий» везло меньше — его настигали лучшие и быстроходные корабли османского флота — 110-пушечный «Селимие» под флагом самого капудан-паши — командующего эскадрой, и 74-пушечный «Реал-бей» под флагом младшего флагмана. Остальные османские суда предпочли находиться в дрейфе. Турецкое командование не сомневалось, что со столь превосходящими силами 20-пушечный русский бриг будет уничтожен или захвачен. Однако, как известно, этого не случилось.Команда русского брига приняла решение биться до конца. Последний оставшийся в живых моряк должен был взорвать корабль на воздух, подтверждая тем самым, что русские не сдаются. Победа «Меркурия» над турецкими кораблями, обладавшими колоссальным превосходством в артиллерии и личном составе, казалась действительно фантастической. У турок были 184 артиллерийских орудия, у «Меркурия» — лишь двадцать орудий. Конечно, сам бриг получил сильные повреждения и не принимал в дальнейшем участия в морских сражениях этой войны. Но его экипаж был щедро награжден после удивительной победы.Капитан-лейтенант Казарский был произведен в капитаны 2 ранга, награждён орденом Святого Георгия IV класса и назначен флигель-адъютантом императора Николая I. Капитану Казарскому светила блестящая военная карьера, но к глубочайшему сожалению он умер в 1833 году — в возрасте 36 лет. Героя русско-турецкой войны, служившего к этому времени в звании капитана 1 ранга в свите императора Николая I, отравили кофе с мышьяком. Капитан был направлен с инспекцией в Николаев для проверки Черноморского флота и черноморских портов. Судя по всему, его убийство с целью избежать проверки подстроили представители командования и интендантских служб флота. Так погиб бесстрашный русский офицер, уцелевший во многих кровопролитных сражениях с неприятелем и, наверное, даже в страшном сне не могший представить себя павшим от рук собственных сослуживцев по Черноморскому флоту.Русско-турецкая война 1828-1829 гг. стала для Российской империи крайне успешной и победоносной. 14 сентября 1829 года был подписан Адрианопольский мир, в соответствии с которым к Российской империи отходили обширные территории на восточном побережье Черного моря, включая важные в стратегическом отношении города Анапу и Сухум, а также дельта Дуная. Правительство Османской империи было вынуждено официально признать российский суверенитет над Грузией, Имеретией, Мингрелией, Гурией, Эриванским и Нахичеванским ханствами. Кроме того, Стамбул обязался соблюдать автономию Сербии, утвержденную Аккерманской конвенцией 1826 года. Также автономию получали Валахия и Молдавия, а на их территории оставались русские войска. Османская империя была вынуждена предоставить автономию Греции, согласившись с условиями Лондонского договора 1827 года. Наконец, признанием поражения Османской империи было и согласие Стамбула выплатить Российской империи внушительную контрибуцию в размере 1,5 млн голландских червонцев.В победе России над Османской империей важнейшую роль сыграл Черноморский флот. Многие прославленные корабли, участвовавшие в морских сражениях войны 1828-1829 гг., еще длительное время продолжали службу в составе Черноморского флота. В частности, бриг «Мингрелия» в 1830-1831 гг. занимал брандвахтенный пост в Одессе. Разобрали корабль только в 1842 году. Фрегат «Штандарт» в 1830 году перевозил русские войска из Румелии в Россию, затем участвовал в высадке десантов на кавказском побережье. В 1832 году на фрегате «Штандарт» в Александрию плавал на переговоры с египетским пашой генерал-лейтенант Николай Николаевич Муравьев. В 1841 году фрегат переоборудовали в магазин. Знаменитый бриг «Меркурий» прослужил в составе Черноморского флота еще почти тридцать лет — до 9 ноября 1857 года.В 1834 г. в Севастополе, на Мичманском бульваре, был поставлен памятник капитану Александру Казарскому. Инициатором установки памятника был командующий Черноморской эскадрой М.П. Лазарев, а непосредственно проект памятника готовил известный в то время архитектор А.П. Брюллов. Но не мешало бы в назидание потомкам (а именно эти слова высечены на памятнике — «Казарскому. Потомству в пример») запечатлеть и память о подвиге русских моряков фрегата «Штандарт» и брига «Мингрелия».