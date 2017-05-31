Русские… варвары? Часть 1. О некоторых истоках варварства

Начать сегодняшний разговор, у которого еще будет продолжение, и не одно, к сожалению, хочу с одного ролика.Скажете, автор ролика сгустил краски и все черным замалевал? Отнюдь. Не со всеми моментами в ролике согласен, например, у нас по городу колонна таких «танков» каталась, довольно забавно выглядело. Просто откровенно идиотских надписей не было, и совсем другое впечатление.Но во много автор прав. Дури не то что хватает, а через край.Но если говорить о 9 Мая, то тут два момента. Не знаю, как у кого, но с жителями нескольких городов говорил, картина примерно одна и та же.Днем все культурно и прилично. Парады, где положено, шествия, концерты и все такое. Вечером же начинается пьяная вакханалия. Лозунг «я помню, я нажрусь» в действии. Кому не верится, просто в поисковике наберите «пьянство 9 мая», «яндекс» 17 000 видео выдает. Изо всех уголков нашей необъятной.На любой вкус.И запрещать продажу в этот день, как, например, у нас делают уже лет 10, бесполезно. Запрещают в местах проведения мероприятий, но хрен ты этим кого остановишь. Кто страстно желает превратиться в животину именно 9 мая, он это сделает. Проверено. И превращаются с огромным удовольствием.И под покровом майского вечера праздничный фейерверк освещает некую варварскую пьяную вакханалию.Варварскую? Да. Не оговорился, хотя слово более привычно для западного лексикона. Русские варвары.А знаете, согласен.К огромному счастью, не все. Далеко не все в этой стране варвары. Но судят-то (и с удовольствием) на той стороне именно по тем, кто стремительно деградирует. Так выгоднее и проще.Но и с более светлой частью тоже не все гладко. То, что мы вдруг осознали себя великой нацией, с одной стороны хорошо. С другой, если судить по комментариям здесь же, на «Обозрении», не очень. Внезапно все стали до безобразия умными, честными и праведными. И бросились судить всех, до кого только можно дотянуться.Зачастую вызывая непонимание и удивление у противоположной стороны.Пример? Запросто.Возьмем тех же украинцев, которые «не наши». Возьмем прибалтов. Негодяи, правда? Памятники сносят. Праведный гнев? Вполне. Осуждаем? Справедливо осуждаем? Вроде бы, да.Давайте посмотрим несколько с другой стороны.Прибалты и украинцы. Где и с кем, простите, они в эпоху перемен посожительствовали? С нами. Ну, то, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, это всем известно. То, что лимитрофы и украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю.Теперь по нам пойдем. По учителям.Сто лет назад свершилось нечто. В 1917-м. Что потом началось? Я о том, сколько было утрачено культурных ценностей, да и культуры в целом. И речь веду не о тех ценностях, что Ленин со своей бандой на хлеб менял, это, кстати, понимаемо. Людей надо было кормить, иначе с кем пожар мировой революции раздувать?Я о том, что было сожжено и разрушено по всей России. Бывшими верноподданными царя. Было? Было. Как там в истории говорилось? Темный и необразованный народ, вырвавшийся из-под гнета эксплуататоров? Разнесший все в клочья.Что-то мне это напоминает. Древний Рим. Там что-то подобное в конце было. Но там вроде варвары поработали. Варвары? А у нас? А у нас не лучше, но под другой вывеской. Но тоже варвары. Наши, подчеркну, прадеды и прапрадеды.Идем дальше. Перескочим в 50-60-е годы. Давайте-ка вспомним, с каким рвением уничтожали все памятники «проклятого сталинизма» наши предки, вырвавшись из-под сталинского гнета. С не меньшим огоньком и азартом, чем после революции или переворота. Рушить было меньше, а то бы и революционеров переплюнули.Варвары? Ну да, варвары.А наши времена? 90-е? Когда добивали все, что осталось от «проклятого социализма и коммунизма». И памятники сносили, и улицы и площади пачками переименовывали, да что там улицы, города десятками названия меняли.Всему миру показали, как надо с проклятым прошлым бороться. Всех научили.А теперь удивляемся и гневно ножками топочем, когда «клятые украинцы» поступают точно так же. А что, собственно, достойные ученики хороших учителей.Бандера мерзок как историческая личность? Да, мерзок. Палач и предатель. А, простите, не с ельцинского сценария все слизано и скопировано? Велика, конечно, заслуга Бориса Николаевича в становлении и развитии великой России, что ему мавзолей отгрохали (чем Ельцин-центр не мавзолей, скажите?), два университета названо, гора на Памире и далее по списку.По сравнению с Ельциным, чем Бандеру осыпали посмертно, так, семечки. Но Украина и страна поменьше и победнее.Но суть та же самая.Но украинцы варвары, а мы чистые и благородные. Но на Украине Бандеры-центра нет, а у нас Ельцин-центр красуется. Как памятник демократии и заодно всем покинувшим эту страну. Погибшим, умершим и уехавшим.Ладно, по большому счету, на Украину плевать. Хотят на своих ошибках учиться — пусть учатся. Тут своих проблем вагон и еще вагон.Факт в том, что все научились и памятники сносить, и историю переписывать. Кто виноват, уже не столь важно, важнее, что дальше делать.Хочется, чтобы следующие поколения варварами не были. Хотя бы следующие, коль все мы, с 1917 по 2017, варварами все-таки оказались. Хотите спорьте, хотите нет, но варвары. И все это варварское сидит, то ли в мозгах, то ли в генотипе.Вот сижу, пишу, а сам себе вопрос задаю и на него же ответить честно пытаюсь. Случись завтра очередной исторический разворот, поехал бы ты, Роман, в город Екатеринбург, постучать ломиком да кувалдочкой по стенам мавзолея ельцинского? Уподобившись пращурам?Ну вот честно говорю: поехал бы. А что, там толпа бы собралась в несколько рядов, как у Берлинской стены. Всех, у кого 90-е колом в одном месте. Варвар, что с меня взять? Варвар как есть.Но в другой части мозга, более цивилизованной, возникает другой вопрос: а сколько же лет надо, чтобы варваров из нас выбить? Сколько, а самое главное, каких лет должно пройти?И что надо делать с молодыми варварятами, чтобы они все-таки людьми-то стали? Проклятое поколение варваров 60-70-х годов породило нынешнее поколение даже не варваров. Бабуинов. С их низменными сетевыми инстинктами и желанием всего, побольше и на халяву. И с реализацией этой немудреной программы всеми доступными способами.Главное что? Главное — ленту нацепить, как галочку поставить, а дальше гуляй душа, открывай ворота.И поколения варваров, слова, которое звучит исторически мощно, вырождаются. На смену идут поколения свиней. Завоевания? Открытия? Прорывы? Да ладно… Теплый хлев, ботвинья, дешевое пиво и безлимитный интернет. Достаточно. Ах, да, к хлебу еще и зрелищ иногда надо. На халяву.То есть массовые гуляния в ужранном виде. Если в Древнем Риме было «хлеба и зрелищ», то у нас «пива и зрелищ». Главное — в достатке.Отсюда дни города, дни молодежи, Новый год и, к моей величайшей скорби, День Победы.В одной строке.Потому что реализация по одному сценарию. Зрелища? Нате! Пива сами затарите, не рабы, чай.И чем дальше, тем все неприглядней. Свиньям, потомкам бабуинов, уже глубоко плевать, где вешать плакаты, куда прикручивать несчастную ленточку, кто изображен на баннере, советский солдат или эсэсовец. Они свиньи. У них совсем иная цель в жизни.Но для утверждения личного свинского «я» иногда надо всхрюкнуть. Типа «незабудемнепростим» на футболке. Что вы там не забудете? Кого вы не простите? Вы свиньи, вы не в состоянии немецкого солдата на снимке от советского отличить.Да вам и не надо.Что самое подлое, это то, что наше государство все устраивает. Свинским стадом очень легко и просто управлять. Другой вопрос, что в каждой современной свинье все-таки спит бабуин. И если его разбудить, то будет майдан. Проверено нашими нерадивыми украинскими учениками. Проверяется и разрабатывается у нас.Но об этом мы (нас уже будет двое) поговорим в следующей части. Именно о бабуинах и нашем государстве, то есть тех, кто должен с этим бороться.Единственный и промежуточный (пока) вывод: мы это вырастили, нам это и пропалывать. Что посеешь, как говорится, то и сожрешь.