Русские… варвары? Часть 1. О некоторых истоках варварства
Авторы материалов никоим образом не ставили своей целью оскорбить нормальных русских людей, данные материалы приведены исключительно в целях озвучить существующую, на их взгляд, проблему.
Начать сегодняшний разговор, у которого еще будет продолжение, и не одно, к сожалению, хочу с одного ролика.
Скажете, автор ролика сгустил краски и все черным замалевал? Отнюдь. Не со всеми моментами в ролике согласен, например, у нас по городу колонна таких «танков» каталась, довольно забавно выглядело. Просто откровенно идиотских надписей не было, и совсем другое впечатление.
Но во много автор прав. Дури не то что хватает, а через край.
Но если говорить о 9 Мая, то тут два момента. Не знаю, как у кого, но с жителями нескольких городов говорил, картина примерно одна и та же.
Днем все культурно и прилично. Парады, где положено, шествия, концерты и все такое. Вечером же начинается пьяная вакханалия. Лозунг «я помню, я нажрусь» в действии. Кому не верится, просто в поисковике наберите «пьянство 9 мая», «яндекс» 17 000 видео выдает. Изо всех уголков нашей необъятной.
На любой вкус.
И запрещать продажу в этот день, как, например, у нас делают уже лет 10, бесполезно. Запрещают в местах проведения мероприятий, но хрен ты этим кого остановишь. Кто страстно желает превратиться в животину именно 9 мая, он это сделает. Проверено. И превращаются с огромным удовольствием.
И под покровом майского вечера праздничный фейерверк освещает некую варварскую пьяную вакханалию.
Варварскую? Да. Не оговорился, хотя слово более привычно для западного лексикона. Русские варвары.
А знаете, согласен.
К огромному счастью, не все. Далеко не все в этой стране варвары. Но судят-то (и с удовольствием) на той стороне именно по тем, кто стремительно деградирует. Так выгоднее и проще.
Но и с более светлой частью тоже не все гладко. То, что мы вдруг осознали себя великой нацией, с одной стороны хорошо. С другой, если судить по комментариям здесь же, на «Обозрении», не очень. Внезапно все стали до безобразия умными, честными и праведными. И бросились судить всех, до кого только можно дотянуться.
Зачастую вызывая непонимание и удивление у противоположной стороны.
Пример? Запросто.
Возьмем тех же украинцев, которые «не наши». Возьмем прибалтов. Негодяи, правда? Памятники сносят. Праведный гнев? Вполне. Осуждаем? Справедливо осуждаем? Вроде бы, да.
Давайте посмотрим несколько с другой стороны.
Прибалты и украинцы. Где и с кем, простите, они в эпоху перемен посожительствовали? С нами. Ну, то, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, это всем известно. То, что лимитрофы и украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю.
Теперь по нам пойдем. По учителям.
Сто лет назад свершилось нечто. В 1917-м. Что потом началось? Я о том, сколько было утрачено культурных ценностей, да и культуры в целом. И речь веду не о тех ценностях, что Ленин со своей бандой на хлеб менял, это, кстати, понимаемо. Людей надо было кормить, иначе с кем пожар мировой революции раздувать?
Я о том, что было сожжено и разрушено по всей России. Бывшими верноподданными царя. Было? Было. Как там в истории говорилось? Темный и необразованный народ, вырвавшийся из-под гнета эксплуататоров? Разнесший все в клочья.
Что-то мне это напоминает. Древний Рим. Там что-то подобное в конце было. Но там вроде варвары поработали. Варвары? А у нас? А у нас не лучше, но под другой вывеской. Но тоже варвары. Наши, подчеркну, прадеды и прапрадеды.
Идем дальше. Перескочим в 50-60-е годы. Давайте-ка вспомним, с каким рвением уничтожали все памятники «проклятого сталинизма» наши предки, вырвавшись из-под сталинского гнета. С не меньшим огоньком и азартом, чем после революции или переворота. Рушить было меньше, а то бы и революционеров переплюнули.
Варвары? Ну да, варвары.
А наши времена? 90-е? Когда добивали все, что осталось от «проклятого социализма и коммунизма». И памятники сносили, и улицы и площади пачками переименовывали, да что там улицы, города десятками названия меняли.
Всему миру показали, как надо с проклятым прошлым бороться. Всех научили.
А теперь удивляемся и гневно ножками топочем, когда «клятые украинцы» поступают точно так же. А что, собственно, достойные ученики хороших учителей.
Бандера мерзок как историческая личность? Да, мерзок. Палач и предатель. А, простите, не с ельцинского сценария все слизано и скопировано? Велика, конечно, заслуга Бориса Николаевича в становлении и развитии великой России, что ему мавзолей отгрохали (чем Ельцин-центр не мавзолей, скажите?), два университета названо, гора на Памире и далее по списку.
По сравнению с Ельциным, чем Бандеру осыпали посмертно, так, семечки. Но Украина и страна поменьше и победнее.
Но суть та же самая.
Но украинцы варвары, а мы чистые и благородные. Но на Украине Бандеры-центра нет, а у нас Ельцин-центр красуется. Как памятник демократии и заодно всем покинувшим эту страну. Погибшим, умершим и уехавшим.
Ладно, по большому счету, на Украину плевать. Хотят на своих ошибках учиться — пусть учатся. Тут своих проблем вагон и еще вагон.
Факт в том, что все научились и памятники сносить, и историю переписывать. Кто виноват, уже не столь важно, важнее, что дальше делать.
Хочется, чтобы следующие поколения варварами не были. Хотя бы следующие, коль все мы, с 1917 по 2017, варварами все-таки оказались. Хотите спорьте, хотите нет, но варвары. И все это варварское сидит, то ли в мозгах, то ли в генотипе.
Вот сижу, пишу, а сам себе вопрос задаю и на него же ответить честно пытаюсь. Случись завтра очередной исторический разворот, поехал бы ты, Роман, в город Екатеринбург, постучать ломиком да кувалдочкой по стенам мавзолея ельцинского? Уподобившись пращурам?
Ну вот честно говорю: поехал бы. А что, там толпа бы собралась в несколько рядов, как у Берлинской стены. Всех, у кого 90-е колом в одном месте. Варвар, что с меня взять? Варвар как есть.
Но в другой части мозга, более цивилизованной, возникает другой вопрос: а сколько же лет надо, чтобы варваров из нас выбить? Сколько, а самое главное, каких лет должно пройти?
И что надо делать с молодыми варварятами, чтобы они все-таки людьми-то стали? Проклятое поколение варваров 60-70-х годов породило нынешнее поколение даже не варваров. Бабуинов. С их низменными сетевыми инстинктами и желанием всего, побольше и на халяву. И с реализацией этой немудреной программы всеми доступными способами.
Главное что? Главное — ленту нацепить, как галочку поставить, а дальше гуляй душа, открывай ворота.
И поколения варваров, слова, которое звучит исторически мощно, вырождаются. На смену идут поколения свиней. Завоевания? Открытия? Прорывы? Да ладно… Теплый хлев, ботвинья, дешевое пиво и безлимитный интернет. Достаточно. Ах, да, к хлебу еще и зрелищ иногда надо. На халяву.
То есть массовые гуляния в ужранном виде. Если в Древнем Риме было «хлеба и зрелищ», то у нас «пива и зрелищ». Главное — в достатке.
Отсюда дни города, дни молодежи, Новый год и, к моей величайшей скорби, День Победы.
В одной строке.
Потому что реализация по одному сценарию. Зрелища? Нате! Пива сами затарите, не рабы, чай.
И чем дальше, тем все неприглядней. Свиньям, потомкам бабуинов, уже глубоко плевать, где вешать плакаты, куда прикручивать несчастную ленточку, кто изображен на баннере, советский солдат или эсэсовец. Они свиньи. У них совсем иная цель в жизни.
Но для утверждения личного свинского «я» иногда надо всхрюкнуть. Типа «незабудемнепростим» на футболке. Что вы там не забудете? Кого вы не простите? Вы свиньи, вы не в состоянии немецкого солдата на снимке от советского отличить.
Да вам и не надо.
Что самое подлое, это то, что наше государство все устраивает. Свинским стадом очень легко и просто управлять. Другой вопрос, что в каждой современной свинье все-таки спит бабуин. И если его разбудить, то будет майдан. Проверено нашими нерадивыми украинскими учениками. Проверяется и разрабатывается у нас.
Но об этом мы (нас уже будет двое) поговорим в следующей части. Именно о бабуинах и нашем государстве, то есть тех, кто должен с этим бороться.
Единственный и промежуточный (пока) вывод: мы это вырастили, нам это и пропалывать. Что посеешь, как говорится, то и сожрешь.
Начать сегодняшний разговор, у которого еще будет продолжение, и не одно, к сожалению, хочу с одного ролика.
Скажете, автор ролика сгустил краски и все черным замалевал? Отнюдь. Не со всеми моментами в ролике согласен, например, у нас по городу колонна таких «танков» каталась, довольно забавно выглядело. Просто откровенно идиотских надписей не было, и совсем другое впечатление.
Но во много автор прав. Дури не то что хватает, а через край.
Но если говорить о 9 Мая, то тут два момента. Не знаю, как у кого, но с жителями нескольких городов говорил, картина примерно одна и та же.
Днем все культурно и прилично. Парады, где положено, шествия, концерты и все такое. Вечером же начинается пьяная вакханалия. Лозунг «я помню, я нажрусь» в действии. Кому не верится, просто в поисковике наберите «пьянство 9 мая», «яндекс» 17 000 видео выдает. Изо всех уголков нашей необъятной.
На любой вкус.
И запрещать продажу в этот день, как, например, у нас делают уже лет 10, бесполезно. Запрещают в местах проведения мероприятий, но хрен ты этим кого остановишь. Кто страстно желает превратиться в животину именно 9 мая, он это сделает. Проверено. И превращаются с огромным удовольствием.
И под покровом майского вечера праздничный фейерверк освещает некую варварскую пьяную вакханалию.
Варварскую? Да. Не оговорился, хотя слово более привычно для западного лексикона. Русские варвары.
А знаете, согласен.
К огромному счастью, не все. Далеко не все в этой стране варвары. Но судят-то (и с удовольствием) на той стороне именно по тем, кто стремительно деградирует. Так выгоднее и проще.
Но и с более светлой частью тоже не все гладко. То, что мы вдруг осознали себя великой нацией, с одной стороны хорошо. С другой, если судить по комментариям здесь же, на «Обозрении», не очень. Внезапно все стали до безобразия умными, честными и праведными. И бросились судить всех, до кого только можно дотянуться.
Зачастую вызывая непонимание и удивление у противоположной стороны.
Пример? Запросто.
Возьмем тех же украинцев, которые «не наши». Возьмем прибалтов. Негодяи, правда? Памятники сносят. Праведный гнев? Вполне. Осуждаем? Справедливо осуждаем? Вроде бы, да.
Давайте посмотрим несколько с другой стороны.
Прибалты и украинцы. Где и с кем, простите, они в эпоху перемен посожительствовали? С нами. Ну, то, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, это всем известно. То, что лимитрофы и украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю.
Теперь по нам пойдем. По учителям.
Сто лет назад свершилось нечто. В 1917-м. Что потом началось? Я о том, сколько было утрачено культурных ценностей, да и культуры в целом. И речь веду не о тех ценностях, что Ленин со своей бандой на хлеб менял, это, кстати, понимаемо. Людей надо было кормить, иначе с кем пожар мировой революции раздувать?
Я о том, что было сожжено и разрушено по всей России. Бывшими верноподданными царя. Было? Было. Как там в истории говорилось? Темный и необразованный народ, вырвавшийся из-под гнета эксплуататоров? Разнесший все в клочья.
Что-то мне это напоминает. Древний Рим. Там что-то подобное в конце было. Но там вроде варвары поработали. Варвары? А у нас? А у нас не лучше, но под другой вывеской. Но тоже варвары. Наши, подчеркну, прадеды и прапрадеды.
Идем дальше. Перескочим в 50-60-е годы. Давайте-ка вспомним, с каким рвением уничтожали все памятники «проклятого сталинизма» наши предки, вырвавшись из-под сталинского гнета. С не меньшим огоньком и азартом, чем после революции или переворота. Рушить было меньше, а то бы и революционеров переплюнули.
Варвары? Ну да, варвары.
А наши времена? 90-е? Когда добивали все, что осталось от «проклятого социализма и коммунизма». И памятники сносили, и улицы и площади пачками переименовывали, да что там улицы, города десятками названия меняли.
Всему миру показали, как надо с проклятым прошлым бороться. Всех научили.
А теперь удивляемся и гневно ножками топочем, когда «клятые украинцы» поступают точно так же. А что, собственно, достойные ученики хороших учителей.
Бандера мерзок как историческая личность? Да, мерзок. Палач и предатель. А, простите, не с ельцинского сценария все слизано и скопировано? Велика, конечно, заслуга Бориса Николаевича в становлении и развитии великой России, что ему мавзолей отгрохали (чем Ельцин-центр не мавзолей, скажите?), два университета названо, гора на Памире и далее по списку.
По сравнению с Ельциным, чем Бандеру осыпали посмертно, так, семечки. Но Украина и страна поменьше и победнее.
Но суть та же самая.
Но украинцы варвары, а мы чистые и благородные. Но на Украине Бандеры-центра нет, а у нас Ельцин-центр красуется. Как памятник демократии и заодно всем покинувшим эту страну. Погибшим, умершим и уехавшим.
Ладно, по большому счету, на Украину плевать. Хотят на своих ошибках учиться — пусть учатся. Тут своих проблем вагон и еще вагон.
Факт в том, что все научились и памятники сносить, и историю переписывать. Кто виноват, уже не столь важно, важнее, что дальше делать.
Хочется, чтобы следующие поколения варварами не были. Хотя бы следующие, коль все мы, с 1917 по 2017, варварами все-таки оказались. Хотите спорьте, хотите нет, но варвары. И все это варварское сидит, то ли в мозгах, то ли в генотипе.
Вот сижу, пишу, а сам себе вопрос задаю и на него же ответить честно пытаюсь. Случись завтра очередной исторический разворот, поехал бы ты, Роман, в город Екатеринбург, постучать ломиком да кувалдочкой по стенам мавзолея ельцинского? Уподобившись пращурам?
Ну вот честно говорю: поехал бы. А что, там толпа бы собралась в несколько рядов, как у Берлинской стены. Всех, у кого 90-е колом в одном месте. Варвар, что с меня взять? Варвар как есть.
Но в другой части мозга, более цивилизованной, возникает другой вопрос: а сколько же лет надо, чтобы варваров из нас выбить? Сколько, а самое главное, каких лет должно пройти?
И что надо делать с молодыми варварятами, чтобы они все-таки людьми-то стали? Проклятое поколение варваров 60-70-х годов породило нынешнее поколение даже не варваров. Бабуинов. С их низменными сетевыми инстинктами и желанием всего, побольше и на халяву. И с реализацией этой немудреной программы всеми доступными способами.
Главное что? Главное — ленту нацепить, как галочку поставить, а дальше гуляй душа, открывай ворота.
И поколения варваров, слова, которое звучит исторически мощно, вырождаются. На смену идут поколения свиней. Завоевания? Открытия? Прорывы? Да ладно… Теплый хлев, ботвинья, дешевое пиво и безлимитный интернет. Достаточно. Ах, да, к хлебу еще и зрелищ иногда надо. На халяву.
То есть массовые гуляния в ужранном виде. Если в Древнем Риме было «хлеба и зрелищ», то у нас «пива и зрелищ». Главное — в достатке.
Отсюда дни города, дни молодежи, Новый год и, к моей величайшей скорби, День Победы.
В одной строке.
Потому что реализация по одному сценарию. Зрелища? Нате! Пива сами затарите, не рабы, чай.
И чем дальше, тем все неприглядней. Свиньям, потомкам бабуинов, уже глубоко плевать, где вешать плакаты, куда прикручивать несчастную ленточку, кто изображен на баннере, советский солдат или эсэсовец. Они свиньи. У них совсем иная цель в жизни.
Но для утверждения личного свинского «я» иногда надо всхрюкнуть. Типа «незабудемнепростим» на футболке. Что вы там не забудете? Кого вы не простите? Вы свиньи, вы не в состоянии немецкого солдата на снимке от советского отличить.
Да вам и не надо.
Что самое подлое, это то, что наше государство все устраивает. Свинским стадом очень легко и просто управлять. Другой вопрос, что в каждой современной свинье все-таки спит бабуин. И если его разбудить, то будет майдан. Проверено нашими нерадивыми украинскими учениками. Проверяется и разрабатывается у нас.
Но об этом мы (нас уже будет двое) поговорим в следующей части. Именно о бабуинах и нашем государстве, то есть тех, кто должен с этим бороться.
Единственный и промежуточный (пока) вывод: мы это вырастили, нам это и пропалывать. Что посеешь, как говорится, то и сожрешь.
Автор: Роман Скоморохов
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