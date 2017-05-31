08:01 31 мая

Русские… варвары? Часть 1. О некоторых истоках варварства

Авторы материалов никоим образом не ставили своей целью оскорбить нормальных русских людей, данные материалы приведены исключительно в целях озвучить существующую, на их взгляд, проблему.

Начать сегодняшний разговор, у которого еще будет продолжение, и не одно, к сожалению, хочу с одного ролика.




Скажете, автор ролика сгустил краски и все черным замалевал? Отнюдь. Не со всеми моментами в ролике согласен, например, у нас по городу колонна таких «танков» каталась, довольно забавно выглядело. Просто откровенно идиотских надписей не было, и совсем другое впечатление.

Но во много автор прав. Дури не то что хватает, а через край.

Но если говорить о 9 Мая, то тут два момента. Не знаю, как у кого, но с жителями нескольких городов говорил, картина примерно одна и та же.

Днем все культурно и прилично. Парады, где положено, шествия, концерты и все такое. Вечером же начинается пьяная вакханалия. Лозунг «я помню, я нажрусь» в действии. Кому не верится, просто в поисковике наберите «пьянство 9 мая», «яндекс» 17 000 видео выдает. Изо всех уголков нашей необъятной.

На любой вкус.

И запрещать продажу в этот день, как, например, у нас делают уже лет 10, бесполезно. Запрещают в местах проведения мероприятий, но хрен ты этим кого остановишь. Кто страстно желает превратиться в животину именно 9 мая, он это сделает. Проверено. И превращаются с огромным удовольствием.

И под покровом майского вечера праздничный фейерверк освещает некую варварскую пьяную вакханалию.

Варварскую? Да. Не оговорился, хотя слово более привычно для западного лексикона. Русские варвары.

А знаете, согласен.

К огромному счастью, не все. Далеко не все в этой стране варвары. Но судят-то (и с удовольствием) на той стороне именно по тем, кто стремительно деградирует. Так выгоднее и проще.

Но и с более светлой частью тоже не все гладко. То, что мы вдруг осознали себя великой нацией, с одной стороны хорошо. С другой, если судить по комментариям здесь же, на «Обозрении», не очень. Внезапно все стали до безобразия умными, честными и праведными. И бросились судить всех, до кого только можно дотянуться.

Зачастую вызывая непонимание и удивление у противоположной стороны.

Пример? Запросто.

Возьмем тех же украинцев, которые «не наши». Возьмем прибалтов. Негодяи, правда? Памятники сносят. Праведный гнев? Вполне. Осуждаем? Справедливо осуждаем? Вроде бы, да.

Давайте посмотрим несколько с другой стороны.

Прибалты и украинцы. Где и с кем, простите, они в эпоху перемен посожительствовали? С нами. Ну, то, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, это всем известно. То, что лимитрофы и украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю.

Теперь по нам пойдем. По учителям.

Сто лет назад свершилось нечто. В 1917-м. Что потом началось? Я о том, сколько было утрачено культурных ценностей, да и культуры в целом. И речь веду не о тех ценностях, что Ленин со своей бандой на хлеб менял, это, кстати, понимаемо. Людей надо было кормить, иначе с кем пожар мировой революции раздувать?

Я о том, что было сожжено и разрушено по всей России. Бывшими верноподданными царя. Было? Было. Как там в истории говорилось? Темный и необразованный народ, вырвавшийся из-под гнета эксплуататоров? Разнесший все в клочья.

Что-то мне это напоминает. Древний Рим. Там что-то подобное в конце было. Но там вроде варвары поработали. Варвары? А у нас? А у нас не лучше, но под другой вывеской. Но тоже варвары. Наши, подчеркну, прадеды и прапрадеды.

Идем дальше. Перескочим в 50-60-е годы. Давайте-ка вспомним, с каким рвением уничтожали все памятники «проклятого сталинизма» наши предки, вырвавшись из-под сталинского гнета. С не меньшим огоньком и азартом, чем после революции или переворота. Рушить было меньше, а то бы и революционеров переплюнули.

Варвары? Ну да, варвары.

А наши времена? 90-е? Когда добивали все, что осталось от «проклятого социализма и коммунизма». И памятники сносили, и улицы и площади пачками переименовывали, да что там улицы, города десятками названия меняли.

Всему миру показали, как надо с проклятым прошлым бороться. Всех научили.

А теперь удивляемся и гневно ножками топочем, когда «клятые украинцы» поступают точно так же. А что, собственно, достойные ученики хороших учителей.

Бандера мерзок как историческая личность? Да, мерзок. Палач и предатель. А, простите, не с ельцинского сценария все слизано и скопировано? Велика, конечно, заслуга Бориса Николаевича в становлении и развитии великой России, что ему мавзолей отгрохали (чем Ельцин-центр не мавзолей, скажите?), два университета названо, гора на Памире и далее по списку.

По сравнению с Ельциным, чем Бандеру осыпали посмертно, так, семечки. Но Украина и страна поменьше и победнее.

Но суть та же самая.

Но украинцы варвары, а мы чистые и благородные. Но на Украине Бандеры-центра нет, а у нас Ельцин-центр красуется. Как памятник демократии и заодно всем покинувшим эту страну. Погибшим, умершим и уехавшим.

Ладно, по большому счету, на Украину плевать. Хотят на своих ошибках учиться — пусть учатся. Тут своих проблем вагон и еще вагон.

Факт в том, что все научились и памятники сносить, и историю переписывать. Кто виноват, уже не столь важно, важнее, что дальше делать.

Хочется, чтобы следующие поколения варварами не были. Хотя бы следующие, коль все мы, с 1917 по 2017, варварами все-таки оказались. Хотите спорьте, хотите нет, но варвары. И все это варварское сидит, то ли в мозгах, то ли в генотипе.

Вот сижу, пишу, а сам себе вопрос задаю и на него же ответить честно пытаюсь. Случись завтра очередной исторический разворот, поехал бы ты, Роман, в город Екатеринбург, постучать ломиком да кувалдочкой по стенам мавзолея ельцинского? Уподобившись пращурам?

Ну вот честно говорю: поехал бы. А что, там толпа бы собралась в несколько рядов, как у Берлинской стены. Всех, у кого 90-е колом в одном месте. Варвар, что с меня взять? Варвар как есть.

Но в другой части мозга, более цивилизованной, возникает другой вопрос: а сколько же лет надо, чтобы варваров из нас выбить? Сколько, а самое главное, каких лет должно пройти?

И что надо делать с молодыми варварятами, чтобы они все-таки людьми-то стали? Проклятое поколение варваров 60-70-х годов породило нынешнее поколение даже не варваров. Бабуинов. С их низменными сетевыми инстинктами и желанием всего, побольше и на халяву. И с реализацией этой немудреной программы всеми доступными способами.

Главное что? Главное — ленту нацепить, как галочку поставить, а дальше гуляй душа, открывай ворота.

И поколения варваров, слова, которое звучит исторически мощно, вырождаются. На смену идут поколения свиней. Завоевания? Открытия? Прорывы? Да ладно… Теплый хлев, ботвинья, дешевое пиво и безлимитный интернет. Достаточно. Ах, да, к хлебу еще и зрелищ иногда надо. На халяву.

То есть массовые гуляния в ужранном виде. Если в Древнем Риме было «хлеба и зрелищ», то у нас «пива и зрелищ». Главное — в достатке.

Отсюда дни города, дни молодежи, Новый год и, к моей величайшей скорби, День Победы.

В одной строке.

Потому что реализация по одному сценарию. Зрелища? Нате! Пива сами затарите, не рабы, чай.

И чем дальше, тем все неприглядней. Свиньям, потомкам бабуинов, уже глубоко плевать, где вешать плакаты, куда прикручивать несчастную ленточку, кто изображен на баннере, советский солдат или эсэсовец. Они свиньи. У них совсем иная цель в жизни.

Но для утверждения личного свинского «я» иногда надо всхрюкнуть. Типа «незабудемнепростим» на футболке. Что вы там не забудете? Кого вы не простите? Вы свиньи, вы не в состоянии немецкого солдата на снимке от советского отличить.

Да вам и не надо.

Что самое подлое, это то, что наше государство все устраивает. Свинским стадом очень легко и просто управлять. Другой вопрос, что в каждой современной свинье все-таки спит бабуин. И если его разбудить, то будет майдан. Проверено нашими нерадивыми украинскими учениками. Проверяется и разрабатывается у нас.

Но об этом мы (нас уже будет двое) поговорим в следующей части. Именно о бабуинах и нашем государстве, то есть тех, кто должен с этим бороться.

Единственный и промежуточный (пока) вывод: мы это вырастили, нам это и пропалывать. Что посеешь, как говорится, то и сожрешь.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 18

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  1. Bastinda Сегодня, 06:04
    Команды на снос памятников, отдавали сверху. Для этого как минимум нужны профессионалы, любители могут максимум краской испачкать. Строительство Ельцин центра - утверждали тоже сверху. Во многом Вы конечно правы, "быдлом" управлять проще. Вот и стоит посмотреть, кто нас до такого уровня отпускает.
    Ненависть к Украине, тоже подогревается СМИ, которые подчинены...
    Bastinda
  2. Астарт Сегодня, 06:07
    Рома ты перегрелся, это не вопрос, это констатация. По статье. С роликом согласен полностью. Те ляпы и дурь это плохо, и бить этих индивидов с отрицательным IQ по голове. Но меня больше беспокоят те кто копается, ищет ляп, а потом с довольной улыбкой кричит "смотрите Русские варвары!!!"
    Астарт
    1. yuriy55 Сегодня, 06:13
      Цитата: Астарт
      Но меня больше беспокоят те кто копается, ищет ляп, а потом с довольной улыбкой кричит "смотрите Русские варвары!!!"

      Вы, уважаемый, перепутали варварство с невежеством и хамством. Варварство это когда:
      Они с детьми погнали матерей
      И яму рыть заставили, а сами
      Они стояли, кучка дикарей,
      И хриплыми смеялись голосами.
      У края бездны выстроили в ряд
      Бессильных женщин, худеньких ребят.
      Пришел хмельной майор и медными глазами
      Окинул обреченных… Мутный дождь
      Гудел в листве соседних рощ
      И на полях, одетых мглою,
      И тучи опустились над землею,
      Друг друга с бешенством гоня…
      Нет, этого я не забуду дня,
      Я не забуду никогда, вовеки!
      Я видел: плакали, как дети, реки,
      И в ярости рыдала мать-земля.
      Своими видел я глазами,
      Как солнце скорбное, омытое слезами,
      Сквозь тучу вышло на поля,
      В последний раз детей поцеловало,
      В последний раз…
      Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
      Он обезумел. Гневно бушевала
      Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
      Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
      Он падал, издавая вздох тяжелый.
      Детей внезапно охватил испуг,—
      Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
      И выстрела раздался резкий звук,
      Прервав проклятье,
      Что вырвалось у женщины одной.
      Ребенок, мальчуган больной,
      Головку спрятал в складках платья
      Еще не старой женщины. Она
      Смотрела, ужаса полна.
      Как не лишиться ей рассудка!
      Все понял, понял все малютка.
      — Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! —
      Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
      Дитя, что ей всего дороже,
      Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
      Прижала к сердцу, против дула прямо…
      — Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
      Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? —
      И хочет вырваться из рук ребенок,
      И страшен плач, и голос тонок,
      И в сердце он вонзается, как нож.
      — Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты
      вольно.
      Закрой глаза, но голову не прячь,
      Чтобы тебя живым не закопал палач.
      Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.—
      И он закрыл глаза. И заалела кровь,
      По шее лентой красной извиваясь.
      Две жизни наземь падают, сливаясь,
      Две жизни и одна любовь!
      Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
      Заплакала земля в тоске глухой,
      О, сколько слез, горячих и горючих!
      Земля моя, скажи мне, что с тобой?
      Ты часто горе видела людское,
      Ты миллионы лет цвела для нас,
      Но испытала ль ты хотя бы раз
      Такой позор и варварство такое?
      Страна моя, враги тебе грозят,
      Но выше подними великой правды знамя,
      Омой его земли кровавыми слезами,
      И пусть его лучи пронзят,
      Пусть уничтожат беспощадно
      Тех варваров, тех дикарей,
      Что кровь детей глотают жадно,
      Кровь наших матерей…
      yuriy55
      1. Астарт Сегодня, 06:16
        Есть другое мнение..........

        Мой товарищ, в смертельной агонии
        Не зови понапрасну друзей.
        Дай-ка лучше согрею ладони я
        Над дымящейся кровью твоей.

        Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
        Ты не ранен, ты просто убит.
        Дай на память сниму с тебя валенки.
        Нам еще наступать предстоит.

        Эти стихи написал 19-летний лейтенант-танкист Иона Деген в декабре 1944 г
        Астарт
    2. Дуйсенбай Сбанкулов Сегодня, 06:22
      А может Россияне перегрелись от мания вседозволенности? Ну какой нормальный человек станет слушать угрозы и мат с трибуны Думы РФ??? Или выйти на сцену с новой песней и с новым сногшибательным названием Поющие трусы. Наверное разум покинул всех, если это не так, тогда почему 10 - 13 дети выходят на марш против коррупции? Театр абсурда это только семечки - когда читаешь новости и события РФ. А может уже пора стать нормальными и не слушать и подрожать западу???
      Дуйсенбай Сбанкулов
    3. сибиралт Сегодня, 07:42
      Опять с Романом что-то не то.
      сибиралт
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:09
    Что посеешь, как говорится, то и сожрешь.

    Вот и нужно сеять, то, чем можно любоваться, и то, что годится в пищу, а не в "жратву"!
    Uncle Lee
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:31
      Роман,задел грустную сторону нашей действительности.Население морально деградировало,кто бы что ни говорил,утратились многие ценности благодаря насаждению западной культуры. у нас уже и фильмы снимают "как на западе". с обязательным уже присутствием "нетрадиционных"...страна меняется и думаю необратимо,поколение "NEXT" уже в госучереждениях.
      андрей юрьевич
  4. василий50 Сегодня, 06:28
    Автор попросту *безграмотный*, термин варвар означает - *не элин*. Сегодня элинов нет, нигде в мире нет. Их дорезали ещё крестоносцы. Все в мире варвары. Вот про воспитание можно поговорить вот только сравнивать с *цивилизованной* Европой не стоит. В Европах столько быдла и неучей, сам сталкивался, даже в университетских городках преподаватели не более чем напыщенные и самовлюблённые дилетанты. Есть конечно и другие, но исчезающе мало. Основа западного *истеблишмента* плохо образованные но столько о себе хорошего говорящие и самовлюблённые .... .
    Вон даже президента французы выбрали не за программу или идеи, а за то как он выглядит и за апломб. Примерно так же выбирают и другие европейцы, умные для них просто оскорбление, вроде наглеца который посмел выделится.
    И *воспитание* с них слетает мгновенно при любом *удобном* случае. Европейцы своё воспитание показали и во время ПМВ, и во время ВМВ. Да и сегодня врут в полной убеждённости своего права врать.
    василий50
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:36
      Цитата: василий50
      термин варвар означает - *не элин*.

      Василий, не судите строго. Этот термин уже давно стал нарицательным. Или даже именами, ведь Барбара и Варвара то же производные слова ВАРВАР. hi
      П,С, Кстати Василий производное от БАЗИЛЕВС. wink
      Ингвар 72
  5. Ольгович Сегодня, 06:28
    Лозунг «я помню, я нажрусь» в действии. Кому не верится, просто в поисковике наберите «пьянство 9 мая», «яндекс» 17 000 видео выдает. Изо всех уголков нашей необъятной.
    НЕЛЬЗЯ такие лозунги произносить вслух-таким образом они популяризируются и входят в подкорку, пусть и отрицательно воспринимаясь. Я, например, его не знал и не хотел бы знать. Да и не соответсвует он правде-что такое 17 тыс роликов на сотни миллионов празднующих?
    украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю.

    -Да от кого от нас, если они мы и есть? Только после ВОРа им создали "историю", "нацию" и внушили, что они-не мы, вот и получился МОНСТР, но сделали это не мы, а вкпб, воплощая свои бредовые теории...
    .
    .

    Автор: И речь веду не о тех ценностях, что Ленин со своей бандой на хлеб менял, это, кстати, понимаемо. Людей надо было кормить, иначе с кем пожар мировой революции раздувать?
    Я о том, что было сожжено и разрушено по всей России. Бывшими верноподданными царя. Было? Было. Как там в истории говорилось?
    .
    ..
    Не на хлеб меняли, а давали комм эмиссарам на мировую революцию. Большая часть просто раворована.
    Разрушал же НЕ народ, а ВЛАСТЬ, которая его НЕ представляла, ибо НИКОГДА не была избрана.
    поехал бы ты, Роман, в город Екатеринбург, постучать ломиком да кувалдочкой по стенам мавзолея ельцинского? Уподобившись пращурам?
    Ну вот честно говорю: поехал бы

    И напрасно! Надо не рушить, а показать правду в его экспозиции: дать голую статистику смертей, закрытых предприятий, беженцев, свидельские показания предательства и обмана на выборах и при приватизации. Есть же музеи не только хорошему, но и плохому: чтобы не забывали и не повторяли.
    Ольгович
    1. Bastinda Сегодня, 07:31
      И статистику, до сегодняшнего дня продолжить, что производим, что закупаем, что продаем. Тогда будет честно?
      Bastinda
  6. Военный Строитель Сегодня, 06:32
    Практически во всем согласен с автором.
    Украина сейчас - это Россия 90-х только в уменьшеном размере
    Военный Строитель
  7. gla172 Сегодня, 06:49
    """"""Сто лет назад свершилось нечто. В 1917-м. Что потом началось? Я о том, сколько было утрачено культурных ценностей, да и культуры в целом""""""""

    Вообще то это свершилось 1000 лет назад......когда нас насильно "христианизировали"....тем самым отбросив в развитии на многие поколения.....
    gla172
  8. yuriy55 Сегодня, 07:03
    Роман! С уважением отношусь к вашему творчеству, в котором вы хотите преподнести русским людям уроки нравственности, найти истоки варварства и, возможно, лекарство против этого. Замечу однако, работа тяжёлая и бесполезная.
    Ва́рварство — в переносном смысле — грубое, дикое, бескультурное, нецивилизованное поведение.

    Если следовать этому определению, то можно сделать вывод, что варварство может быть врождённое и приобретённое. И то, и другое можно исправить для большинства, но случаи рецидивов и внезапных проявлений не исключаются. В нашем случае (в нашей стране), как и в большинстве других, мы имеем приобретённый вариант. Кто постарался сделать для нас это приобретение возможным? Мы сами, наша привычка, наше безразличие...В ролике показано фривольное обращение с символами Победы. Удивительно было бы видеть это в 1946...1955...1965 годах...Но сейчас? Ещё "уважаемый" ЛИБ, своими подвигами на Малой Земле внёс лепту в отрицательное отношение к памяти о войне. А что говорить о тех, кто даже никогда не смотрел ни одного документального фильма об этом...Хотя, документалистика не всегда - истина, а только личное видение событий автором...Здесь можно вспомнить некоторые истоки нашего "бескультурья"...Ведь были времена, когда в магазине появлялся "дефицит" и поверьте, в очередях не было слышно фраз типа: "Извините, но вы здесь не стояли..." Потом были очереди за алкоголем, унижение от стояния в которых с лихвой выливалось и в словах, и в ударах бутылкой по голове...А эти: "У вас сигаретки не будет?" Да, не будет, если их и в магазине нет. А вспомним эксперименты с денежными купюрами - "собрать и обменять, но только до 24.00!!! А эти: "Голосуй- не голосуй, - всё равно проиграешь!"

    Но и с более светлой частью тоже не все гладко. То, что мы вдруг осознали себя великой нацией, с одной стороны хорошо. С другой, если судить по комментариям здесь же, на «Обозрении», не очень. Внезапно все стали до безобразия умными, честными и праведными. И бросились судить всех, до кого только можно дотянуться.


    stop Не мы осознали, а нам внушили это величие. Мы - жалкие, безвольные потомки великой нации, которые смотрят сквозь пальцы на все безобразия, что вытворяются в стране и ждут, что найдутся какие-нибудь добровольцы, которые подменят работу государства и остановят хамство...
    Осталось доказать, что хамами, как и варварами, становятся только от безнаказанности и вседозволенности...
    yuriy55
  9. мичман Сегодня, 07:25
    Спасибо Роман, Вы подняли к обсуждению очень большую тему. Жаль, что Правительство от этой темы уклоняется. Честь имею.
    мичман
  10. ссс Сегодня, 07:30
    Хамства и идиотизма хватает. Хватает везде. Но вот Цитата - "Прибалты и украинцы. Где и с кем, простите, они в эпоху перемен посожительствовали? С нами. Ну, то, что дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих, это всем известно. То, что лимитрофы и украинцы категорически не захотели в стан умных, им чести не делает. И взяли они от нас самое поганое, что только можно сделать: научились плевать в свое прошлое и переписывать историю." Они не просто проживали с Россией, они все активно участвовали в том, чтобы эти перемены происходили. Прибалтийские революционеры, польские, украинские, Грузинские. Нет ни одной республики СССР, где бы не было "пламенных революционеров". Так почему "самое погнанное" от нас? И о предках. Незнаю как Ваши. А мои предки варварами не были. И достойно прошагали и провоевали всю войну!
    ссс
  11. bober1982 Сегодня, 07:30
    По стилю статьи сразу можно определить автора.
    "Я помню,я нажрусь" - впервые услышал от автора, ловко ребята работают,хотят в головы вбить.Сравнивать Ельцина с Бандерой тоже ловкий ход, работают топорно и нахраписто,борцы с варварами.
    bober1982
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