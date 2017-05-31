Об "украденной" Анне Ярославне

Анна Ярославна внесла существенный вклад в развитие Франции, являясь одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Одна из этих династий и сегодня правит в Испании.

Исторически мы были её (Европы) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю.

В СМИ и социальных сетях продолжается обсуждение вчерашнего выпада президента Украины в отношении России по поводу «этнической принадлежности» княжны Анны Ярославны. Напомним, что время своего визита в Париж президент России Владимир Путин отметил, что отношениям России и Франции на самом деле не 300 лет, и начались они задолго до посещения Парижа Петром Первым в 1717 году. По словам Владимира Путина, одним из примеров партнёрства ещё с древних времён является супружество древнерусской княжны Анны Ярославны и Генриха I.Владимир Путин:Порошенко на это заявил, что «Путин украл у Украины Анны Ярославну». Цитата:Пользователи социальных сетей поспешили напомнить Порошенко, что во времена правления Ярослава Мудрого даже такого понятия как «украинский» не могло существовать по определению. Мало того, сам Ярослав Мудрый, прежде чем стать князем Киевским, был князем Ростовским и Новгородским.Попытки нынешних украинских политиков делить единую историю на «русскую и украинскую» ничего, кроме (если говорить дипломатическим языком) сожаления, не вызывают.