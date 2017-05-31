07:55 31 мая

Об "украденной" Анне Ярославне

В СМИ и социальных сетях продолжается обсуждение вчерашнего выпада президента Украины в отношении России по поводу «этнической принадлежности» княжны Анны Ярославны. Напомним, что время своего визита в Париж президент России Владимир Путин отметил, что отношениям России и Франции на самом деле не 300 лет, и начались они задолго до посещения Парижа Петром Первым в 1717 году. По словам Владимира Путина, одним из примеров партнёрства ещё с древних времён является супружество древнерусской княжны Анны Ярославны и Генриха I.

Владимир Путин:
Анна Ярославна внесла существенный вклад в развитие Франции, являясь одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа. Одна из этих династий и сегодня правит в Испании.


Порошенко на это заявил, что «Путин украл у Украины Анны Ярославну». Цитата:

Исторически мы были её (Европы) частью, и, кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю.


Об "украденной" Анне Ярославне


Пользователи социальных сетей поспешили напомнить Порошенко, что во времена правления Ярослава Мудрого даже такого понятия как «украинский» не могло существовать по определению. Мало того, сам Ярослав Мудрый, прежде чем стать князем Киевским, был князем Ростовским и Новгородским.

Попытки нынешних украинских политиков делить единую историю на «русскую и украинскую» ничего, кроме (если говорить дипломатическим языком) сожаления, не вызывают.


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Комментарии 35

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  1. romandostalo Сегодня, 06:34
    Осталось только Британских учёных подключить к этому вопросу и будет полный ажур....
    romandostalo
    1. svp67 Сегодня, 06:45
      Цитата: romandostalo
      Осталось только Британских учёных подключить к этому вопросу и будет полный ажур....

      А зачем? У них там свои есть из "Института национальной памяти."
      svp67
      1. Чёрный Сегодня, 06:49
        Да ладно Пеца отжёг....тут его холопчик Климушка Чугункин.вообще сморозил, что Пушкин - украинский поэт wassat ...В связи с чем у меня возник вопрос : " дурики, чё отмечали?" laughing
        Чёрный
        1. svp67 Сегодня, 07:00
          Цитата: Чёрный
          Да ладно Пеца отжёг....тут его холопчик Климушка Чугункин.вообще сморозил, что Пушкин - украинский поэт ...В связи с чем у меня возник вопрос : " дурики, чё отмечали?"

          А я на оборот РАД, этому заявлению, значится человека сделавшего РУССКИЙ язык всемирно известным они считают своим - значить признают ОБЩНОСТЬ ИСТОРИИ
          svp67
          1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:22
            На оборот? А почему не на два оборота?
            Лёня Пантелеев
          2. Reptiloid Сегодня, 07:22
            Петя сам не понимает, что говорит.Есть намерение против России, а уж какие слова вспомнит....Вот интересно, зарубежные лидеры, в кулуарах, смеются над ним? ОБСУЖДАЮТ? ли просто плюют?
            Reptiloid
  2. Вас Влад Сегодня, 06:35
    древнеукраинского князя Ярослава Мудрого
    Что только не соврёшь,лишь бы разделить нас!Петя, мы Русские в отличие от вас историю помним и как ты не старался, мы всё равно будем вместе,но без тебя lol
    Вас Влад
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:36
    А библия, с которой уехала Анна, на каком языке была написана ?
    Ну никак не древнеукраинский !
    А язык то был - древнеславянский !
    Uncle Lee
    1. svp67 Сегодня, 06:44
      Цитата: Uncle Lee
      А язык то был - древнеславянский !

      Отсталый Вы человек, Батенька. Великие современные украинские лингвисты уже доказали, что не было не какого древнеславянского, а был древнеукраинский язык, на котором , к слову и "Слово о полку Игореве" написано, от сюда следует, что и Игорь - украинец...
      svp67
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:48
        Каюсь ! Не учил последние достижения Украинской истории......
        Uncle Lee
        1. Чёрный Сегодня, 06:59
          Цитата: Uncle Lee
          Каюсь ! Не учил последние достижения Украинской истории......

          Да уж..Бебика вы не читали laughing ....иначе вы поняли, что весь мир - ничтожества, обязанные великим протоукрам , своим существованием laughing
          Чёрный
        2. svp67 Сегодня, 07:02
          Цитата: Uncle Lee
          Каюсь !
          А вот еще раз придется...
          Цитата: Uncle Lee
          Не учил последние достижения Украинской истории......
          ЛИНГВИСТИКИ...
          svp67
          1. Uncle Lee Сегодня, 07:07
            Не надо путать Киевские котлеты и украинских мух !
            Лингвисты внесли свои лингвистические открытия !
            Историки внесли свои исторические открытия !
            У каждого свои заслуги, за что им очень признательны английские ученые ! wassat
            Uncle Lee
        3. Б.Т.В. Сегодня, 07:04
          Цитата: Uncle Lee
          Не учил последние достижения Украинской истории.....


          Скорее: достижения украинской истерии.
          Б.Т.В.
    2. Чёрный Сегодня, 07:07
      Цитата: Uncle Lee
      А библия, с которой уехала Анна, на каком языке была написана ?
      Ну никак не древнеукраинский !
      А язык то был - древнеславянский !

      Отсталый вы человек...и библия , и талмуд , и коран, и махабхарата были написаны протоукрами wassat
      Чёрный
      1. Подрезчик Сегодня, 07:29
        Скажите, ЧТО-НИБУДЬ (КТО-НИБУДЬ) есть в мире великое, знаменитое, просто хорошее и положительное, что не было бы УКРАИНСКИМ?????? У них же уже ПАРАНОЙЯ развилась до такой степени, что врачи не помогут! А господину Вальцману надо посоветовать, в школе надо учиться, а не торговать жвачкой и сигаретами "Мальборо"! Тупица!
        Подрезчик
  4. inkass_98 Сегодня, 06:39
    Рожденная в Новгороде дочь местного князя Ярослава и внучка варяжского ярла Анна внезапно оказалась киевлянкой и украинкой. Вот она удивилась бы, если бы об этом узнала. Как поразился бы своему украинскому происхождению и сам родившийся в Пскове, княживший в Новгороде, а потом севший на престол в Киеве Ярослав. Нет предела человеческой тупости, особенно от ведущих свое происхождение прямо от велоцерапторов скакунов.
    inkass_98
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:18
      Цитата: inkass_98
      внучка варяжского ярла

      У варягов были ЯРЛЫ? belay
      Насколько мне известно, варяги были славянами, и у них были КНЯЗЬЯ. Ярлы были у скандинавов и датчан. hi
      Ингвар 72
  5. ltc22A Сегодня, 06:39
    Украина, как государство, появилась в 1917 году. Термин "украина" (окраина) существовал в Речи Посполитой и на Руси. Национальности "украинец" никогда не было. Это слово означает жителя приграничных территорий. Порошенко давно это надо было уяснить. А то: "мой народ", "украинская история", "выкопали Черное море", "насыпали Кавказские горы".
    ltc22A
    1. ltc22A Сегодня, 06:47

      [media=https://cdn5.img.ria.ru/images/149539/72/1
      495397220.jpg]
      ltc22A
  6. svp67 Сегодня, 06:41
    со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери киевлянки Анны Ярославны,
    Вот бы Ярослав Владимирович сильно бы удивился , узнав, что он УКРАИНЕЦ...
    svp67
  7. samarin1969 Сегодня, 06:49
    Вместо решения проблем (Сирия, Донбасс, санкции) - побалакали про Анну и Петра...Бессмысленная поездка.
    samarin1969
    1. svp67 Сегодня, 07:02
      Цитата: samarin1969
      Вместо решения проблем (Сирия, Донбасс, санкции) - побалакали про Анну и Петра...Бессмысленная поездка.

      Нет - разведка боем. Следующая их встреча будет совсем иной.
      svp67
    2. tralmaster. Сегодня, 07:05
      Не только про это, ещё и про чеченских пидрюков.
      tralmaster.
  8. Oldish Сегодня, 06:51
    Кукушкины дети, блин. Подкидыши. Галицаи - не украинцы. Их история - это история рабов. Но если уничтожить настоящую Украину, Украину, которая в равной степени могла гордиться Гоголем и Пушкиным, Хмельницким и Ваутиным, Ковпаком и Жуковым, Екатериной Великой и Потёмкиным, то наверное можно себя почувствовать значимыми на обломках былого величия. И ещё возможно всё-таки старухе Шапокляк не дают покоя лавры Герострата.
    Oldish
  9. Masya Masya Сегодня, 07:04
    Я так понимаю, что Адам и Ева тоже, очевидно, с украины.... wink
    Masya Masya
    1. Oldish Сегодня, 07:26
      Цитата: Masya Masya
      так понимаю, что Адам и Ева тоже, очевидно, с украины....

      А как-же! В райском саду кто яблоки понадкусывал и повыбрасывал? :)
      Oldish
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:38
      Masya Masya hi
      Я так понимаю, что Адам и Ева тоже, очевидно, с украины.
      Да!Так и было laughing

      Наблюдатель2014
      1. Masya Masya Сегодня, 07:49
        А я думала, что они динозавров на сало выращивали... а вот оно что, оказывается... lol
        Masya Masya
  10. мичман Сегодня, 07:05
    Да, после этих исследований киевского еврея, остается только вспомнить. Что удивляет мир? Английские ученые, армянское радио и русские хакеры. Теперь добавился и вольцман. Честь имею.
    мичман
  11. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:13
    Вальцман вальцман и есть. Хазарский подкидыш.
    Лёня Пантелеев
  12. литератор Сегодня, 07:19
    Человек с низкой социальной ответственностью.
    литератор
  13. perm23 Сегодня, 07:26
    Да уж тупость и безграничное желание быть кем то . Что они только не придумают.
    perm23
  14. Русфанер Сегодня, 07:31
    Лавров описал этих клоунов, раз и навсегда!
    Русфанер
  15. anjey Сегодня, 07:34
    самое интересное - откуда сам порось родом из Болграда,а там смесь болгар,гагаузов,молдован,евреев а украинцев минимум,а оуновцив и подавно нема,им румыны были ближе, имеет ли он право управлять такой самостийно-украинской страной -вопрос!
    anjey
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