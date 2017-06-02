Хватит смотреть " старыми глазами" на новую российскую армию

После публикации статьи о новой Программе вооружений Российской армии появилась необходимость несколько сузить тему. Согласитесь, читать на полном серьёзе о том, что новая Программа будет принята в таком виде потому, что в стране не хватает денег, без улыбки достаточно сложно. Странно, что мы это не знаем... Точно так же, как читать о необходимости новых танков, пушек, самолетов. Почему-то некоторые люди совершенно не хотят "вспомнить" то, о чем сами же неоднократно писали и говорили. В частности, о генералах, которые готовятся к прошедшим воинам.Увы, но консерватизм в мышлении, о котором нам постоянно напоминают наши-же пословицы и поговорки (включая, кстати, и ту, о которой я написал выше), заложен в нас настолько глубоко, что мы уже и не считаем себя консерваторами. Нет, мы мыслим по-новому... Только старыми категориями.Для начала хочется задать простой, но важный вопрос читателям. Понятно, что вопрос из области (дай Бог) фантастики, но все же. Уважаемые, вы воевать собрались где? Чисто географически? "По старинке", как предлагают наши бывшие братья из одной из южных стран? Когда противник должен "войти в ваш дом", а вы потом из схронов и других землянок ему устроите Варфоломеевскую ночь? И совершенно не важно, что даже после вашей победы, если она наступит, что сомнительно, ваш дом превратится в руины. Главное - победа.Или вы все-таки собираетесь побеждать так, чтобы дом, семья, городок ваш остались целыми? Вы собираетесь защищать то, что обязаны защищать! Защищать, но не разрушать. Как это записано в военных Доктринах большинства стран. Кстати, "по возрасту" обе точки зрения на "будущую войну", наверное, "одногодки".Вот пример наших размышлений. Очень часто, и это, наверное, правильно, мы сравниваем наши танки с западными. Особенно часто пишем об израильском танке и нашем перспективном. Просто потому, что коллеги из Израиля действительно "владеют материалом" и достойно аргументируют свои высказывания. Спор бесконечен... Бесконечен просто потому, что танк Израиля и танк России изначально предназначен для разных целей. Бросьте "израильтянина" в наши леса или на бездорожье Прибалтики, к примеру. Через сколько минут вам понадобиться тягач, чтобы его спасать. И наоборот, этот же танк в обороне. Да ещё и подготовленной. Вывод прост. Наши танки - это вооружение не столько обороны, сколько прорыва. И способны действовать самостоятельно. "Израильтяне" изначально оборонительные машины. Концепция такая в них была заложена при проектировании. Главное - защита экипажа...Не хочется, но напомню опять избитую истину. Армия должна обладать вооружением и боевой техникой в достаточном количестве. Это и есть концепция необходимой достаточности. В современной войне никто не даст вам развернуть "за Уралом" новые производства. Да и сама война будет по продолжительности не годами измеряться. Мы должны дать отпор врагу и нанести ответный удар.А теперь о том, что не хотят замечать некоторые наши читатели. О новом вооружении, о котором уже известно. Не о тех, которые "пришли к нам из СССР", а о действительно российских разработках. Ведь именно в будущем вооружении армии и флота мы найдем ответ на поставленный мной вопрос. Не в теоретических спорах о преимуществах той или иной стратегии, не в научных диспутах о возможности применения ОМП. Ответ в том оружии, которое мы имеем или будем иметь. Авианосцы США предназначены для обороны страны? Или подводные ракетоносцы? Да и вообще РВСН? А новые средства ПВО для нападения?Начнем с первой части боевой задачи, которую обязаны выполнять Вооруженные Силы страны - отразить нападение противника. Что мы видим сегодня в этом направлении? Посмотрите на наши зенитные ракетные комплексы последних поколений. Почти все они существенно увеличили дальность действия. Почему?Для военного человека ответ очевиден. Российская армия должна иметь возможность отразить удар на дальних подступах к своим рубежам. И успеть ответить на удар своим. Не подпуская противника к войскам. Причем, развивая эту мысль, такая концепция говорит ещё об одной особенности "русского" стратегического мышления. Такой ответ на удар не подразумевает применение ОМП! Будет использовано обычное вооружение.Многие сегодня говорят о критическом отставании России в производстве беспилотных летательных аппаратов. Да и не только летательных. Мы не хвастаемся своими дронами. Отсюда некоторые делают вывод, что их нет. Хорошо, а если внимательно посмотреть?Сухопутные дроны России вполне конкурентны с любыми западными. И боевые машины, и специальные. Сирийская война показала успешное применение некоторых из них. Но главный упрек все-таки к БПЛА. У нас нет дорогих ударных дронов. И даже о разработках таких машин не слышно.Думается мне, что тут опять стоит поговорить о концепции развития этой "ветки вооружения". Изначально мы пошли разными путями с Западом. Для западных армий дрон не более чем заменитель солдата. Спасибо Голливуду. Отсюда, развивать будут этих дронов по той же схеме, как показали в серии фильмов о терминаторе. В начале просто машина, которая управляется на расстоянии. Потом машина с возможностью "самостоятельного мышления". Ну а дальше "искусственный интеллект". Проще говоря, тупик. Да и стоимость таких умных машин запредельная.А у нас? А у нас разрабатываются достаточно дешевые, можно даже сказать одноразовые, машины для разведки и корректировки огня артиллерии. И используют их чаще в тактических целях. И количество таких БПЛА растет темпами, достойными хорошего спринтера. При появлении же "искусственного интеллекта" создать механику не проблема...Из этой же части нашей боевой задачи и развитие новых систем РЭБ. Рассказывать о возможностях современных российских систем РЭБ нет необходимости. Те, кто внимательно следит за публикациями в прессе, знают, что из себя представляют эти системы. "Шапка невидимка" в действии. Ну и, иногда, средство для "потери сознания" современных "умных боеприпасов".Есть ещё одна тема. Но говорить о ней сегодня я не могу. Не потому, что тема закрытая. Нет. Просто потому, что то, о чем говорят по этой теме, чаще всего мысли специалистов или домыслы "специалистов". Я о кибер-оружии. Потому достаточно будет высказать мнение западных аналитиков и специалистов. Россия уже сегодня может вполне эффективно противостоять в кибер-воинах Западу.Наверное, достаточно описывать возможности нашей армии в области защиты, уверен, что "узкие" специалисты смогут расширить список этих "возможностей". Моя же задача в другом. Напомню, разговор о концепции развития новой Российской армии.Итак, вторая часть. Ответ новой армии на нападение. Поразительно, но я опять наблюдаю за "мышлением из 80-х". Помните наше последнее "Ура!"? Именно с точки зрения применения оружия? Как Россия удивила мир "Калибрами НК"? Сколько слов было сказано о наших "оборонщиках". Вполне заслуженных. Ракета не подвела. Только откуда эта ракета "прилетела"? А прилетела она из 80-х... Именно тогда появилась идея и воплощение. Дальше просто доработка. Точно так же можно написать и об "Искандере-М".А что мы видим из 2000-х? В частности, в Сирии? А видим мы удивительно хорошую и продуктивную работу наших ВКС. В отличие от западных авиаударов российские гораздо более точны. При этом, судя по картинке из телерепортажей, западная коалиция применяет высокоточное оружие, а мы обычное. Как так получается? Мастерство пилотов?И это тоже. Только, как мне кажется, тут есть другое объяснение. Всё дело в качестве боеприпасов. Совсем недавно у нашего южного соседа была очередная перемога. Испытали новую "высокоточную" ракету для РСЗО. Я взял слово высокоточную в кавычки просто потому, что по результатам испытаний отклонение от цели у этой ракеты до 15 метров... В условиях полевого применения, учитывая массу ВВ, вполне "высокоточное". А по оборудованным позициям? Где требуется точное попадание? Точно так же и в Сирии. Американцы "высокоточно" бомбят по площадям.Повторяю, по моему мнению, точных данных у меня нет и быть не может, мы используем именно высокоточное оружие. Достаточно одной бомбы или ракеты, чтобы уничтожить объект. Остальные, уже реально обычные, уничтожают инфраструктуру. Вот тут-то и сказывается мастерство летчиков. Полностью их заслуга.А значит, в новой Российской армии будет уделено огромное внимание именно высокоточному оружию. В ситуации, когда на залп противника тут же следует "ответка" с точным попаданием по батарее, сомнительно, что бойцы следующей батареи с удовольствием отработают свой залп. Своеобразная тактика устрашения противника с последующим уничтожением...Посмотрим дальше. А дальше ЗРК С-500... Дальше гиперзвуковая "Циркон"... Дальше ПАК ФА и ПАК ДА... Дальше Армата с компанией... Если посмотреть линейку будущего вооружения, не с точки зрения возможностей его производства и создания, тут наши инженеры и конструкторы много раз доказывали, что могут почти всё, а с точки зрения именно применения, получается совершенно ясная картина. Мы будем воевать вне страны...Да, именно вне... Мы, как мне думается, Россия вынужденно, но совершенно правильно, меняет подход к своей армии. Мы не будем громить всех и вся. Освобождать тех, кто потом опять всё "забудет". Мы сохраняем за собой возможности ответа на групповой удар. Для этого будет сохранена необходимая и достаточная масса средств поражения. Но мы будем, а во многом уже можем, иметь возможности нанесения одиночных, но точных, ударов по противнику.Сегодня ядерное оружие уже не является оружием сдерживания. Если посмотреть заявления некоторых политиков, то можно увидеть полное безразличие к последствиям ядерного удара. Ударим и всё. А там уже проблемы противника. Да и простые люди стали как-то наплевательски относиться к ОМП. Вспомнил как недавно ответил один из очень уважаемых военных экспертов из Израиля в передаче нашего ТВ на вопрос о ядерной бомбе у его страны. "Может есть... Может нет... Но не советую пробовать её у нас отнять...". Цитата не дословная. Но смысл именно такой.На первый план сегодня вышла совершенно другая "пугалка". Это возможность реально получить в ответ точно такую же бомбу... Не гипотетически, а реально. Без вариантов. И Российская армия такую возможность потенциальному противнику скоро будет готова предоставить... Даже не применяя ядерное оружие. На американскую "маму всех бомб" всегда найдется "папа". И относиться сегодня к нашей армии, как в 90-е годы, уже глупо.В целом же, сегодня втягиваться в гонку вооружений мы не можем. Денег нет, но мы держимся... Изменения в мировой политике, ломка старой системы отношений между государствами, почти всегда заканчивались военными конфликтами. Так что, возможности возникновения такой ситуации сегодня никто не отрицает.Однако, в третий раз напомню читателям, не количество вооружения определяет возможности армии. Возможности определяет необходимая достаточность вооружений... Не только мир меняется, но и производные этого мира. В том числе и такие специфические, как война. Важно вовремя заметить такие изменения. И предпринять шаги к ликвидации отставания от соперников и противников...