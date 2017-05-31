Новая отсрочка в поставках топливозаправщика Boeing KC-46 для ВВС США

Boeing уже несколько месяцев отстает от графика, что означает, что первый самолет, вероятно, будет поставлен после 12 сентября 2017 года.

Как сообщает американский интернет-портал defensenews , программа поставок авиазаправщика Boeing KC-46 серьезно отстает от графика.В июне может обозначиться очередная отсрочка. На данный момент отставание составляет около года. Планировалось, что первые 18 самолетов будут поставлены к сентябрю 2017 года. На данный момент из-за технических проблем, сдвинувших вправо испытательные полеты, эта дата перенесена на конец 2018 года [правильнее - на начало 2018 года. -].- заявила компания.В связи с этим в перспективе придется нарастить выпуск до трех самолетов в месяц, что превышает производственные возможности. В итоге ожидается срыв итоговых сроков, соблюдение которых настойчиво требует заказчик.ВВС по-прежнему намерены закупить 179 топливозаправщиков KC-46As к 2028 году. Первая партия из 18 машин обошлась в 2,6 млрд. долл. При этом полная реализация программы поставок позволит обновить менее половины парка авиазаправщиков, представленного в настоящее время самолетами КС-10С и KC-135s.