07:59 31 мая

Новая отсрочка в поставках топливозаправщика Boeing KC-46 для ВВС США

Как сообщает американский интернет-портал defensenews , программа поставок авиазаправщика Boeing KC-46 серьезно отстает от графика.

В июне может обозначиться очередная отсрочка. На данный момент отставание составляет около года. Планировалось, что первые 18 самолетов будут поставлены к сентябрю 2017 года. На данный момент из-за технических проблем, сдвинувших вправо испытательные полеты, эта дата перенесена на конец 2018 года [правильнее - на начало 2018 года. - ВО].

Новая отсрочка в поставках топливозаправщика Boeing KC-46 для ВВС США



Boeing уже несколько месяцев отстает от графика, что означает, что первый самолет, вероятно, будет поставлен после 12 сентября 2017 года.

- заявила компания.

В связи с этим в перспективе придется нарастить выпуск до трех самолетов в месяц, что превышает производственные возможности. В итоге ожидается срыв итоговых сроков, соблюдение которых настойчиво требует заказчик.

ВВС по-прежнему намерены закупить 179 топливозаправщиков KC-46As к 2028 году. Первая партия из 18 машин обошлась в 2,6 млрд. долл. При этом полная реализация программы поставок позволит обновить менее половины парка авиазаправщиков, представленного в настоящее время самолетами КС-10С и KC-135s.


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Комментарии 2

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  1. svp67 Сегодня, 07:06
    Как сообщает американский интернет-портал defensenews , программа поставок авиазаправщика Boeing KC-46 серьезно отстает от графика.
    А вот интересно, в США по этому поводу сильно вопят, что ВСЕ ПРОПАЛО!!!!
    svp67
  2. Сергей-svs Сегодня, 07:18
    Хорошая новость от "матрасов" - побольше бы таких! yes
    Сергей-svs
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