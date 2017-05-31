11:01 31 мая

Вашингтон надеется договориться с Пекином о новых санкциях в отношении КНДР

Администрация США рассчитывает на этой неделе договориться с руководством Китая по тексту резолюции ООН с новыми санкциями в отношении Северной Кореи в ответ на непрекращающиеся пуски баллистических ракет, передает Интерфакс-АВН заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.



Она сообщила, что консультации с китайкой делегацией при Всемирной организации продолжаются.


Мы намерены продолжить оказывать давление на Китай, но мы продолжаем работать с ним..., думаю, мы на текущей неделе решим, как все должно выглядеть (имеются в виду новые санкции против КНДР),
сказала Хейли.

Комментируя позицию Китая, дипломат отметила, что в Пекине «пытаются оценить, что происходит, но вынуждены считаться с реальностью».

Работа над проектом резолюцией Совета безопасности ООН с новыми санкциями в отношении Пхеньяна ведется уже около месяца, все это время КНДР продолжает испытания баллистических ракет, заявляя о своих прорывных успехах в этой области.

Использованы фотографии: http://politobzor.net
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Комментарии 29

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  1. cniza Сегодня, 08:13
    Мы намерены продолжить оказывать давление на Китай, но мы продолжаем работать с ним..., думаю, мы на текущей неделе решим, как все должно выглядеть (имеются в виду новые санкции против КНДР),
    сказала Хейли.


    Давите , давите... , Китай без вас знает как решить проблему КНДР.
    cniza
    1. vorobey Сегодня, 08:20
      Цитата: cniza
      Давите , давите... , Китай без вас знает как решить проблему КНДР.


      Как и предполагалось.. даже если китай не наложит болт на резолюцию и новые санкции будут приняты опять же они будут на руку лишь Китаю как соседу..

      а глядя на американцев реально создается впечатление что у них два инструмента только осталось санкции или томагавки.. на большее не способны..
      vorobey
      1. cniza Сегодня, 08:28
        Цитата: vorobey
        [а глядя на американцев реально создается впечатление что у них два инструмента только осталось санкции или томагавки.. на большее не способны..


        А если иначе , они начинают потеть и ничего не получается разрушить , а на другое они не способны.
        cniza
        1. Partyzan Сегодня, 08:36
          Мы намерены продолжить оказывать давление на Китай
          вера умирает последней - так говорил один знакомый киллер soldier
          Partyzan
        2. bouncyhunter Сегодня, 08:41
          Матрасы хоть Китай поставили в известность , что собираются на него "давить" ? Или решили приберечь эту хохму в качестве "сурпрыза" ?
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:43
            В твитере написали laughing
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:46
              А , ну тогда подождём когда китайцы нахохочутся и , возможно , что-то скажут "давителям" . lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:50
                Они им на своем сто первом диалекте ответят.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:54
                  Цитата: cniza
                  Они им на своем сто первом диалекте ответят.

                  Это не тот ли диалект , в создании которого принимали активное участие русские сапожники ? wink
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:05
                    Угу , только не сапожники , а "кузнецы".
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:12
                      Да у нас в любой сфере есть филологи , знатоки не только "великого и могучего" , но и "обычного-обидного" . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:18
                        О да , особенно на флоте... таких выражений , колен и слов не знает ни один вражеский шпион.
                        cniza
          2. pjastolov Сегодня, 10:10
            А может тикаю это выгодно - будет все 100% товарооборота через Китай hi
            pjastolov
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
              hi Может , и так . Пойди пойми что за тараканы в голове ...
              bouncyhunter
        3. Лелёк Сегодня, 10:55
          Цитата: cniza
          cniza


          А как может что-то путное появиться у страны, которая меняет еженедельно векторы своей политики на 180 градусов. Вот взять самое последнее - в отношении с Кубой:
          Лелёк
      2. dorz Сегодня, 10:00
        Цитата: vorobey
        новые санкции будут приняты опять же они будут на руку лишь Китаю как соседу..

        Китай задарма скупает у КНДР уголь и другие ресурсы, от санкций понесет убытки.
        dorz
    2. рич Сегодня, 08:33
      "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил ранее, что Китай готов ввести собственные санкции против Северной Кореи, если страна продолжит ядерные испытания." - а Китай-то они спросили, хочет он вводить собственные санкции, или штаты уже всё решили за Китай?
      рич
      1. NIKNN Сегодня, 09:18
        Чего то присмотрелся..., у нее усы, что ли?
        NIKNN
  2. soroKING Сегодня, 08:27
    Китай как бы намекает Трампу, что тортик был не очень, русское мороженое лучше wassat
    soroKING
    1. рич Сегодня, 08:45
      Северная Корея проявила "огромное неуважение" к Китаю, в очередной раз запустив баллистическую ракету. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.


      Чего, рыжий, решил с больной головы на здоровую переложить?
      рич
  3. mitrich Сегодня, 08:36
    А вот шершавого вам, а не санкции. Надеюсь, что китайцы на какую нибудь дешевую приманку не клюнут и на сделку ( и с кем!!) не пойдут.
    mitrich
  4. Evgenijus Сегодня, 09:17
    сказала Хейли.:
    Мы намерены продолжить оказывать давление на Китай,

    Вот и вся сущность Америки. Сила и только сила в принципах отношений США с другими странами. Не знаю, как китайцам, но России это не приемлемо ...
    Evgenijus
  5. bouncyhunter Сегодня, 09:24
    cniza,
    Цитата: cniza
    О да , особенно на флоте... таких выражений , колен и слов не знает ни один вражеский шпион.

    Дык это - трудности перевода ... feel
    bouncyhunter
    1. cniza Сегодня, 09:28
      Мы им можем "толмачей" предоставить , но не бесплатно.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
        Цитата: cniza
        Мы им можем "толмачей" предоставить , но не бесплатно.

        Есессна , за такой титанический труд , как перевод с обычного матерного русского на академический английский и оплата должна быть соответствующая . laughing
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:47
          Натурой не берем , только нал ...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:49
            Цитата: cniza
            Натурой не берем , только нал ...

            И пойло своё матрасное не предлагайте ! wink
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 09:53
              Наш самогон лучше.
              cniza
  6. Никкола Мак Сегодня, 10:53
    Как то юсовцы начинаю выдыхаться - вроде бы как хотят дадавить - а как?
    Не рискуя получить жёсткую реакцию Китая и России это будет нереально - а сейчас ещё в Южной Корее сменился президент!
    И он явно не в восторге от ближайших перспектив таскать для чужих амбиций каштаны из огня!!!
    Никкола Мак
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