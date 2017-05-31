Вашингтон надеется договориться с Пекином о новых санкциях в отношении КНДР

Мы намерены продолжить оказывать давление на Китай, но мы продолжаем работать с ним..., думаю, мы на текущей неделе решим, как все должно выглядеть (имеются в виду новые санкции против КНДР),

Администрация США рассчитывает на этой неделе договориться с руководством Китая по тексту резолюции ООН с новыми санкциями в отношении Северной Кореи в ответ на непрекращающиеся пуски баллистических ракет, передает Интерфакс-АВН заявление американского постпреда при ООН Никки Хейли.Она сообщила, что консультации с китайкой делегацией при Всемирной организации продолжаются.сказала Хейли.Комментируя позицию Китая, дипломат отметила, что в Пекине «пытаются оценить, что происходит, но вынуждены считаться с реальностью».Работа над проектом резолюцией Совета безопасности ООН с новыми санкциями в отношении Пхеньяна ведется уже около месяца, все это время КНДР продолжает испытания баллистических ракет, заявляя о своих прорывных успехах в этой области.