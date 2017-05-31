Нанесен удар «Калибрами» по ИГИЛ
Согласно информации новостного агентства lenta.ru , ссылающегося на РИА Новости , военное ведомство сообщает о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе Пальмиры, выпущенными с фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» из акватории Средиземного моря.
Указывается, что все ракеты достигли своих целей. "Калибры" поразили переброшенную из Ракки (которую пытаются захватить проамериканские силы) тяжелую технику и живую силу террористов. Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.
В Минобороны заявили, что «Краснодар» осуществил стрельбы из подводного положения.
Крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» впервые были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК. Из той же установки также могут применяться сверхзвуковые противокорабельные ракеты комплекса «Оникс». Существует версия «Калибр-ПЛ», запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.
В боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров) и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.
Указывается, что все ракеты достигли своих целей. "Калибры" поразили переброшенную из Ракки (которую пытаются захватить проамериканские силы) тяжелую технику и живую силу террористов. Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.
В Минобороны заявили, что «Краснодар» осуществил стрельбы из подводного положения.
Крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» впервые были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК. Из той же установки также могут применяться сверхзвуковые противокорабельные ракеты комплекса «Оникс». Существует версия «Калибр-ПЛ», запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.
В боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров) и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.
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