10:58 31 мая

Нанесен удар «Калибрами» по ИГИЛ

Согласно информации новостного агентства lenta.ru , ссылающегося на РИА Новости , военное ведомство сообщает о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) в районе Пальмиры, выпущенными с фрегата «Адмирал Эссен» и субмарины «Краснодар» из акватории Средиземного моря.

Нанесен удар «Калибрами» по ИГИЛ


Указывается, что все ракеты достигли своих целей. "Калибры" поразили переброшенную из Ракки (которую пытаются захватить проамериканские силы) тяжелую технику и живую силу террористов. Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.


В Минобороны заявили, что «Краснодар» осуществил стрельбы из подводного положения.

Крылатые ракеты 3М14 комплекса «Калибр» впервые были применены в боевых условиях 7 октября 2015 года в Сирии. Ракетный комплекс «Калибр-НК» предназначен для применения сразу нескольких типов ракет из единой вертикальной пусковой установки УКСК. Из той же установки также могут применяться сверхзвуковые противокорабельные ракеты комплекса «Оникс». Существует версия «Калибр-ПЛ», запуск ракет осуществляется из 533-миллиметровых торпедных аппаратов подводных лодок.

В боекомплект «Калибра» входят противокорабельные ракеты 3М54 (со сверхзвуковой боевой ступенью) с дальностью до 375 километров, дозвуковые ракеты для ударов по наземным целям 3М14 (с дальностью до 2,6 тысячи километров) и противолодочные управляемые ракеты 91РТ.



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Комментарии 79

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  1. kirgiz58 Сегодня, 09:07
    Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!
    kirgiz58
    1. karish Сегодня, 09:12
      Цитата: kirgiz58
      Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!

      Россия ещё позовчера закрыла акваторию в районе Сирии
      Корабли ВМФ России проведут учебные ракетные пуски в международных водах восточного Средиземноморья вблизи побережья Сирии. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает «Интерфакс».

      В связи с этим были разосланы извещения для авиационного персонала и навигационное предупреждение для мореплавателей, где приводятся конкретные координаты района учений. Маневры будут проходить с 29 мая по 4 июня.
      karish
      1. cniza Сегодня, 09:15
        Цитата: kirgiz58
        Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!


        Грех не использовать такой момент.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:27
          Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.

          По принципу : "Кто не спрятался - я не виноват" . Интересно вот , сколько бармалеев успело сделать ноги из зоны поражения ?
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 09:30
            С укроресурса притащил laughing
            Два Клоуна — 31.05.2017, 09:24
            У нас в Кукуеве тут сплошной УГИЛ... Путин вмаж по Банковой и по Раде.... При жизни памятник поставим...
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 09:32
              Цитата: bouncyhunter
              Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.

              По принципу : "Кто не спрятался - я не виноват" . Интересно вот , сколько бармалеев успело сделать ноги из зоны поражения ?


              Никто , поскольку цели мы не называли.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
                Если так - я очень рад ! good
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 09:50
                  Наши умеют , давать "партнерам" правильную информацию.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:52
                    Цитата: cniza
                    давать "партнерам" правильную информацию.

                    Предоставляющую нулевую возможность для маневра в сторону . wink
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 09:56
                      Можно только прыгать на месте. laughing
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 09:58
                        Цитата: cniza
                        Можно только прыгать на месте.

                        Прыжок на месте - провокация ! Огонь на поражение ! bully
                        bouncyhunter
                    2. Шукшин Сегодня, 09:59
                      Продемонстрировали нашим "партнерам" "Кузькину мать" в неядерном исполнении, пока на чужой территории.
                      Шукшин
            2. Zoldat_A Сегодня, 10:05
              Цитата: Чёрный
              С укроресурса притащил laughing
              Два Клоуна — 31.05.2017, 09:24
              У нас в Кукуеве тут сплошной УГИЛ... Путин вмаж по Банковой и по Раде.... При жизни памятник поставим...

              Дык как можно?? У нас же силы последние на исходе, экономика гаснет, армия только пыжится, а эти "Калибры", скорее всего были последними в Российской армии... Короче, Шекспир. Все умерли.....
              Балдею я со скаклов - с каждым прожитым днём всё смешней и смешней. Уже даже жена заметила мою подозрительно постоянную улыбку....
              Zoldat_A
            3. Александр романов Сегодня, 10:21
              Цитата: Чёрный
              С укроресурса притащил

              Долбанули по Сирии,а рвануло на Украине laughing
              Там такои вои стоит
              Александр романов
          2. Чёрный Сегодня, 09:31
            Цитата: bouncyhunter
            Интересно вот , сколько бармалеев успело сделать ноги из зоны поражения ?

            Они сливались по-частям... wassat
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:33
              Слава hi Имеешь ввиду - по запчастям ? laughing
              bouncyhunter
              1. Чёрный Сегодня, 09:37
                Цитата: bouncyhunter
                Слава hi Имеешь ввиду - по запчастям ? laughing

                hi Ну как то так.. smile
                Чёрный
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:40
                  Так там после "Калибров" только молекулы собирать ... wink
                  bouncyhunter
                  1. Zoldat_A Сегодня, 10:10
                    Павел, hi !
                    Цитата: bouncyhunter
                    Так там после "Калибров" только молекулы собирать ...

                    Оно, конечно, да... Только как в том мультике - "МАЛОВАТО БУДЕТ!!!!" Всего четыре....
                    Zoldat_A
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:28
                      Ничего , в случае чего - можно и усугубить ! wink
                      bouncyhunter
                    2. matwey Сегодня, 10:31
                      В самый раз, зато точно, это американцы хоть куда не будь за то много.
                      matwey
                    3. alexmach Сегодня, 10:51
                      Нормально. Потренировались, и хватит. А вообще нечего на бармалеев ракеты расходовать, им и ОФБ за глаза хватит.
                      alexmach
              2. поневолебрат Сегодня, 09:49
                Цитата: bouncyhunter
                по запчастям

                laughing "Зап" не подходит. То что осталось наверное уже никуда и никому не поставишь
                поневолебрат
          3. pvv113 Сегодня, 09:32
            Паша, здравия желаю! Представь, если бы не предупредили. Это же вой стоял бы, страшнее того же "Калибра" hi
            pvv113
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:37
              Взаимно , Володя ! soldier
              Цитата: pvv113
              Представь, если бы не предупредили.

              То , что предупредили это правильно . Вот только не "слил" ли кто-то из предупреждённых инфу бармалеям - вот чего я как старый параноик опасаюсь . Не доверяю я предупреждённым .
              bouncyhunter
              1. pvv113 Сегодня, 09:51
                Цитата: bouncyhunter
                Вот только не "слил" ли кто-то из предупреждённых инфу бармалеям

                Я даже более, чем уверен
                pvv113
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:53
                  Я рад , что не одинок в своей паранойе . drinks
                  bouncyhunter
                  1. pvv113 Сегодня, 09:56
                    Паранойя - это наш главный козырь wink
                    pvv113
                    1. bouncyhunter Сегодня, 10:00
                      Согласен . А жизнерадостные лопухи , лучащиеся верой в добродетель "партнёров" обычно получают пулю или нож в спину .
                      bouncyhunter
                      1. pvv113 Сегодня, 10:27
                        Это точно. Лучше иметь сто врагов, чем одного такого "партнера". От врага хоть знаешь, чего можно ожидать
                        pvv113
          4. kenig1 Сегодня, 09:37
            Возможно предупредили за 30 мин, что бы только своих успели оповестить.
            kenig1
          5. Саша Крымский Сегодня, 10:02
            Цитата: bouncyhunter
            Предварительно о пусках были уведомлены командования США, Турции и Израиля.

            По принципу : "Кто не спрятался - я не виноват" . Интересно вот , сколько бармалеев успело сделать ноги из зоны поражения ?

            Предупредили - значит уважают!
            Со всеми вытикающими из этого выводами.
            Саша Крымский
          6. 3danimal Сегодня, 10:41
            Цитата: bouncyhunter
            Интересно вот , сколько бармалеев успело сделать ноги из зоны поражения?

            Если что, масса боевой части - 400-500 кг, как у авиабомбы, которых 1 Су-30 (или Су-34) может нести 6 шт (ФАБ-500), в том числе управляемые КАБ-500.
            То есть сила удара (4 БЧ ракет) сравнима с 1 вылетом самолета с неполной загрузкой (макс ~ 5-6 тонн).
            3danimal
        2. Ююка Сегодня, 10:42
          Цитата: cniza

          4
          cniza Сегодня, 09:15 ↑ Новый
          Цитата: kirgiz58
          Тренируются экипажи по реальным целям, и это есть карашо!


          Грех не использовать такой момент.


          судя по небольшому количеству пуски проверочно-испытательные, доработали напильником по месту, с учетом выявленных недостатков в предыдущих пускахlaughing Надеюсь, наши "напильники" надежно охраняются от партнеров feel
          Ююка
          1. alexmach Сегодня, 10:53
            Скорее не ракеты доработали а просто в новых, только принятых кораблей пальнули.
            alexmach
      2. Чёрный Сегодня, 09:26
        Иванка уже плачет и просит папку наказать виновных томогавками. wassat
        Чёрный
        1. поневолебрат Сегодня, 09:50
          "Богатые тоже плачут", сериал из 80-90-х. Я хотел бы чтоб они плакали постоянно. Мне чуть легче от этого становится
          поневолебрат
          1. Саша Крымский Сегодня, 10:06
            Цитата: поневолебрат
            "Богатые тоже плачут", сериал из 80-90-х. Я хотел бы чтоб они плакали постоянно. Мне чуть легче от этого становится

            А что - друг , настолько плохо себя чувствуете?
            Саша Крымский
        2. Ююка Сегодня, 10:46
          Цитата: Чёрный
          Иванка уже плачет и просит папку наказать виновных томогавками. wassat


          Трамп - Иванке
          - Вот встречусь с Путиным, договорюсь о поставке "напильников" (см выше), наши доработают "гавки Тома" по месту, тогда - да, а пока нет!
          Ююка
      3. zivXP Сегодня, 09:42
        Сами закрыли - сами открыли. Заметьте, что ни кто не смеет мешать.
        zivXP
    2. bulvas Сегодня, 09:14
      Цитата: krops777

      Может хватит уже пипис-ми мерятся, можно просто было отбомбиться.


      Что-то новое доработали, испытывают
      Прогресс не стоит на месте, тем более в вооружениях

      Зачем зря на полигонах выкидывать, если есть такая возможность
      bulvas
    3. Астарт Сегодня, 09:18
      Любое новое или модернизированное судно обязательно должно пройти "боевые стрельбы" Российские моряки-подводники совмещают Приятное с Полезным, хотя что здесь что, вопрос. В любом случае замечательная традиция
      Астарт
    4. RASKAT Сегодня, 09:36
      Видео.Молодцы так держать, похоже каждый экипаж должен будет пустить по ракете.
      RASKAT
    5. Штурман Басов Сегодня, 10:01
      Хорошо, но мало.
      Штурман Басов
  2. Trevis Сегодня, 09:07
    Видео будет интересно увидеть, думаю потом покажут.
    Trevis
    1. Partyzan Сегодня, 09:09
      И все долетели good
      Partyzan
      1. karish Сегодня, 09:14
        Цитата: Partyzan
        И все долетели

        Разумеется , улетели 4 - прилетели 30 , они подороге захватили Томогавки. Которые в тайном месте приземлили.
        karish
        1. zivXP Сегодня, 09:44
          karish, завидовать не хорошо :)
          zivXP
        2. Саша Крымский Сегодня, 10:24
          Цитата: karish
          Цитата: Partyzan
          И все долетели

          Разумеется , улетели 4 - прилетели 30 , они подороге захватили Томогавки. Которые в тайном месте приземлили.

          Надеюсь наши успели на них потренеровать радары "Пращи Давида" , или маловато было.
          Саша Крымский
          1. Taran 75 Сегодня, 10:33
            как всегда евреи дермеца своего плеснули
            Taran 75
            1. Саша Крымский Сегодня, 10:38
              Цитата: Taran 75
              как всегда евреи дермеца своего плеснули

              Глупое утверждение!
              Лично я , радуюсь вместе с вами.
              Саша Крымский
    2. Комментарий был удален.
    3. рич Сегодня, 09:14
      Видео будет интересно увидеть

      рич
    4. черный доктор Сегодня, 09:25
      Тревис, ходи домой - а то АТАТА тебе сделают за переписку с москалями. На Цензор.
      черный доктор
    5. kenig1 Сегодня, 09:38
      По новостям показали.
      kenig1
  3. krops777 Сегодня, 09:09
    Нанесен удар «Калибрами» по ИГИЛ


    Может хватит уже пипис-ми мерятся, можно просто было отбомбиться.
    krops777
    1. sailor52 Сегодня, 09:22
      Боевому составу надо почувствовать корабль и его возможности в реальном деле. Да и технику проверить лишним не будет.
      sailor52
      1. krops777 Сегодня, 09:24
        Боевому составу надо почувствовать корабль и его возможности в реальном деле. Да и технику проверить лишним не будет.


        Так может тополями стрельнем а то боевой состав засиделся. laughing
        krops777
        1. Evgenijus Сегодня, 09:40
          krops777:
          Так может тополями стрельнем а то боевой состав засиделся. laughing

          На Тополях не засиживаются. Тренировки идут днем и ночью, учебные "пуски" дежурных смен ничем не отличаются от пусков в боевом режиме. Но лучше уж будет всегда "дежурный режим".
          Evgenijus
    2. andrewTSO Сегодня, 09:27
      Конечно можно! С подводных лодок и кораблей бомбы ложатся о-о-о-очень точно, разве не знали?! Осталось только поднять их на высоту, оптимальную для бомбометания - всего-то навсего
      andrewTSO
      1. krops777 Сегодня, 09:35
        Конечно можно! С подводных лодок и кораблей бомбы ложатся о-о-о-очень точно, разве не знали?! Осталось только поднять их на высоту, оптимальную для бомбометания - всего-то навсего

        Отбомбится это с самолетов вы не знали? sad
        krops777
    3. Iline Сегодня, 09:29
      Видно в Районе Пальмиры назревает очередной нарыв. На днях ВКС бомбились,сейчас Калибрами работают. Только сирийская армия молчит в тряпочку.
      Iline
  4. mitrich Сегодня, 09:10
    Три в одном стакане: испытание вооружения- тренировка боевого состава и утилизация людоедов.
    Правильно делаем! good
    mitrich
  5. Evgenijus Сегодня, 09:11
    Сбылись наши предположения о предстоящих пусках ракет по бармалеям! Скорее всего, это уже "обновленные" Калибры" . Если по анализу этого пуска подтвердится повышение характеристик точности попадания, так и серию пусков можно ожидать ...
    Evgenijus
  6. Комментарий был удален.
  7. ALLxANDr Сегодня, 09:15
    Бабахам гостинец, чтоб не расслаблялись! А то уже угрожать снова начали, ишь какие!!!
    ALLxANDr
  8. Blue Fox Сегодня, 09:16
    Цитата: krops777
    Может хватит уже пипис-ми мерятся, можно просто было отбомбиться.

    А где-то всплакнули нцать тысяч пенсионеров, так как При этом пенсии даже к 2035 году останутся ниже докризисного уровня. и при этом бывший первый вице-президент «Фондсервисбанка», арестованный по обвинению в хищении 1,38 млрд. руб., принадлежавших «Роскосмосу», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следователям, как и куда из банка вывели 6 млрд. руб. Теперь список фигурантов дела может расшириться.
    Blue Fox
    1. поневолебрат Сегодня, 10:08
      Блюй, фокс, блюй! Анальный детектед! Слезинка ребенка, миллионы пенсионеров!!!! ФСЬО!!!! Гашу комп, покупаю билет и на болотную!!!! Свергать тирана!!!! Как вы уже достали, фоксы, коксы, меняйте хоть методички, а?! Скушно, братец! Хищение в Роскосмосе с соседней темы скомуниздил. Пенсионеров приплел и готов обличитель. Родной! По теме роскосмоса я тоже оттоптался. Воруют одинаково - банки, роскосмос, роснано, ибо везде сидят капиталисты, причем местечковые. А блюй фокс вместе с патроном анальным печется о законности и пенсионерах только потому что он чужой на этом празднике жизни. А либерофашисткая идея не позволяет ему глумиться над чубайсом, поэтом в бедах пенсионеров заблеванный фокс винит исключительно калибры и минобороны.
      поневолебрат
      1. Blue Fox Сегодня, 10:53
        Я вас не оскорблял. А вот вы себя прилюдно сами высекли. И где я не прав? Обкатка вооружения должна сопровождаться рачительным подходом. Калибры мы уже пускали?Пускали! С МРК и ПЛ. Так может уже хватит золотым микроскопом гвозди забивать? Высказал своё мнение, имею право.
        Blue Fox
  9. nord72 Сегодня, 09:17
    Просто шутка такая четыре штуки.
    nord72
  10. viktor. Сегодня, 09:18
    Были уведомлены США,Турки и Израиль Зачем им что либо говорить? а эта тройка уведомила своих детей бармалеев yes
    viktor.
    1. роман66 Сегодня, 09:22
      так положено. а то обгадятся и с перепугу что-нибудь не то сделают
      роман66
    2. kenig1 Сегодня, 09:39
      Смотря за сколько до удара предупредить).
      kenig1
      1. seal78 Сегодня, 10:40
        Да, наши позвонили ,сказали: "калибры по ИГИЛу вылетели, вы там предупредите их" :)
        seal78
    3. Ююка Сегодня, 10:53
      Цитата: viktor.
      Были уведомлены США,Турки и Израиль Зачем им что либо говорить? а эта тройка уведомила своих детей бармалеев yes


      скорей всего сообщили - пуски в сторону Сирии wassat
      Ююка
  11. Комментарий был удален.
  12. Толстоевский Сегодня, 09:22
    в сша саудовской аравии и израиле снова траур
    Толстоевский
  13. Комментарий был удален.
  14. vch Сегодня, 09:33
    Цитата: karish
    Цитата: Partyzan
    И все долетели

    Разумеется , улетели 4 - прилетели 30 , они подороге захватили Томогавки. Которые в тайном месте приземлили.

    +100500! Долго хохотал!!
    vch
  15. ГСВГ 86-88 Сегодня, 09:37
    Ростов-Краснодар 1:1
    ГСВГ 86-88
  16. ver_ Сегодня, 09:42
    Цитата: sailor52
    Боевому составу надо почувствовать корабль и его возможности в реальном деле. Да и технику проверить лишним не будет.

    ...моге быть пробовали связку беспилотников и калибров..
    ver_
  17. roskot Сегодня, 10:02
    Вот так нежданка прилетела. Напросились бармалеи.
    roskot
  18. лысова Сегодня, 10:21
    Чего и хотелось - не мне одному!!! Что и требовалось доказать! Таблетка для души! Спасибо ВС России.
    лысова
  19. 777-3-59-97 Сегодня, 10:39
    Минэкономразвития РФ: пенсии россиян до 2035 года расти не будут.

    Россия нанесла очередной удар "Калибрами" по позициям ИГИЛ

    777-3-59-97
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