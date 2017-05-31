Су-35С планируется принять на вооружение в конце 2017 года
Как сообщает военное ведомство , окончание испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С предполагается в конце 2017 года.
- заявил в ходе беседы с журналистами заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.
На заключительном этапе государственных испытаний Су-35С планируется, в числе прочего, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.
Государственная комиссия рассмотрела ход испытаний самолета Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. Участвовавший в её заседании Юрий Борисов высоко оценил качество выполненных работ по самолету.
- подчеркнул Ю. Борисов.
Кроме того, он затронул перспективы истребителя пятого поколения Т-50:
В 2005 г. принято решение о возобновлении разработки Су-35 второго поколения (Изделие Т-10БМ). В серии данный самолет будет носить название Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ - "Большая Модернизация)" . Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. Су-35С совершил первый полет в феврале 2008 года.
На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов [типа Су-35С].
- заявил в ходе беседы с журналистами заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.
На заключительном этапе государственных испытаний Су-35С планируется, в числе прочего, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.
Государственная комиссия рассмотрела ход испытаний самолета Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. Участвовавший в её заседании Юрий Борисов высоко оценил качество выполненных работ по самолету.
Летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики.
- подчеркнул Ю. Борисов.
Кроме того, он затронул перспективы истребителя пятого поколения Т-50:
Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями.
В 2005 г. принято решение о возобновлении разработки Су-35 второго поколения (Изделие Т-10БМ). В серии данный самолет будет носить название Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ - "Большая Модернизация)" . Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. Су-35С совершил первый полет в феврале 2008 года.
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