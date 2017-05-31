10:59 31 мая

Су-35С планируется принять на вооружение в конце 2017 года

Как сообщает военное ведомство , окончание испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С предполагается в конце 2017 года.

На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов [типа Су-35С].

- заявил в ходе беседы с журналистами заместитель Министра обороны России Юрий Борисов.

На заключительном этапе государственных испытаний Су-35С планируется, в числе прочего, проведение мероприятий по оценке эффективности применения нового вооружения на сверхманевренных режимах, бортового оборудования и комплексов автоматизированных систем управления самолетом.




Государственная комиссия рассмотрела ход испытаний самолета Су-35С в 929-м Государственном летно-испытательном центре имени В.П. Чкалова в Ахтубинске. Участвовавший в её заседании Юрий Борисов высоко оценил качество выполненных работ по самолету.

Летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики.

- подчеркнул Ю. Борисов.

Кроме того, он затронул перспективы истребителя пятого поколения Т-50:

Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями.


В 2005 г. принято решение о возобновлении разработки Су-35 второго поколения (Изделие Т-10БМ). В серии данный самолет будет носить название Су-35С (ранее использовалось обозначение Су-35БМ - "Большая Модернизация)" . Су-35C - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. Су-35С совершил первый полет в феврале 2008 года.

Использованы фотографии: http:[email protected]
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Комментарии 17

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  1. supertiger21 Сегодня, 09:32
    Просто в шоке... belay А я то думал, что он был принят на вооружение ещё в 2014-ом... request
    supertiger21
    1. Zoldat_A Сегодня, 09:42
      Цитата: supertiger21
      мне казалось что он был принят на вооружение ещё в 2014-ом.

      Я не большой авиаспециалист, я, хоть и крылатая, а всё одно пехота. Но видел (не эти, разумеется) как-то в воздушном бою.... Там, правда, техника другая была - боевой разворот радиус 5 километров. Но снизу видно было всё равно. За наших летунов соточку обязательно! drinks А уж транспортникам с 76-х "ИЛов" - поклон мой до земли.... Спасибо, мужики, что вы есть у нас - кем бы мы были без вас - просто пехотой....
      Zoldat_A
      1. cniza Сегодня, 09:45
        Цитата: supertiger21
        Просто в шоке... belay А я то думал, что он был принят на вооружение ещё в 2014-ом... request


        Таких "ляпов" достаточно

        На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов [типа Су-35С].
        cniza
    2. Tusv Сегодня, 09:57
      Цитата: supertiger21
      Просто в шоке... belay А я то думал, что он был принят на вооружение ещё в 2014-ом.

      Сдается мне, что тупа забыли. Все таки вторая партия давно строится. Даже китайцам успели нескольео штут передать
      Tusv
    3. просто экспл Сегодня, 10:04
      пошел в серию и встал на вооружение это 2 разные вещи .
      Су-27 та же тема , емнип принят на вооружение через 7 лет после начала серийного производства .
      с Ф-35 та же тема , тоже поставляется уже и на экспорт , но на вооружение еще не принят .
      просто экспл
      1. karish Сегодня, 10:07
        Цитата: просто экспл
        с Ф-35 та же тема , тоже поставляется уже и на экспорт , но на вооружение еще не принят .

        Как этот не принят ?
        ещё в 2015г -- первая эскадрилья признана оперативно готовой.
        Приказом Коменданта Корпуса Морской пехоты генерала Джозефа Данфорда эскадрилья VMFA-121 "Green Knights" признанна готовой к зарубежному базированию и участию в боевых действиях.

        По результатам прошедшей в июле инспекции признанно, что эскадрилья удовлетворяет озвученным год назад требованиям, а именно имеет в своем составе 10 F-35B версии Block 2B способных выполнять следующие миссии - непосредственная поддержка войск, нанесение авиаударов в ближнем и дальнем тылу противника, обеспечение господства воздуха над ТВД и вооруженная разведка. Обеспечивается поддержка следующих типов вооружения: ракет "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C, корректируемых авиабомб GBU-12 (227 кг, с лазерным наведением) и GBU-32 (454 кг, со спутниковым наведением); все на внутренней подвеске.
        karish
      2. Muvka Сегодня, 10:18
        Цитата: просто экспл
        пошел в серию и встал на вооружение это 2 разные вещи .
        Су-27 та же тема , емнип принят на вооружение через 7 лет после начала серийного производства .
        с Ф-35 та же тема , тоже поставляется уже и на экспорт , но на вооружение еще не принят .

        Сейчас придет некто НЕКСУС и скажет вам, что техника, которая не прошла испытания и не принята на вооружение, не может быть серийной. Это его вчерашние слова про Т-14.
        Muvka
  2. mitrich Сегодня, 09:41
    Цитата: supertiger21
    Просто в шоке... belay А я то думал, что он был принят на вооружение ещё в 2014-ом... request

    Аналогично... Прочёл заголовок и впал в ступор. belay Думал, раз уж в Сирии воюет, то уж точно принят на вооружение....
    mitrich
    1. Арон Заави Сегодня, 10:02
      Цитата: mitrich

      Аналогично... Прочёл заголовок и впал в ступор. belay Думал, раз уж в Сирии воюет, то уж точно принят на вооружение....

      Нет. В Израиле это называется "состояние начальной боеготовности". Самолет проходит обкатку в различных режимах, налетыаает определенное количество часов и вскрывает последние слабые места. Например F-35A принятый в состав американских ВВС в 2016 году, обретет полную боеготовность только в 2020/21гг. А на испытания в ВВС он поступил в 2013. Т/е если ПАК ФА поступит в ВВС РФ на испытания в 2020 г,то на вооружение его примут в 2027/28гг.
      Арон Заави
      1. сибиралт Сегодня, 10:32
        К 2028 году на вооружение могут и деньги закончится, да и будет ли на третий срок нынешний президент. laughing
        сибиралт
  3. ГРАНАТ-19 Сегодня, 09:57
    Я думал он ДАВНО на вооружении...
    ГРАНАТ-19
  4. NIKNN Сегодня, 10:00
    Мне больше эта новость понравилась:
    Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями.
    NIKNN
  5. Alexey RA Сегодня, 10:06
    А что тут удивительного? Можно подумать, все забыли историю Як-28Л и Як-28П: машины серийно производились (111 и 435 машин соответственно), поступали в части ВВС и ПВО, эксплуатировались в войсках - но на вооружение приняты не были. smile
    Alexey RA
  6. gukoyan Сегодня, 10:07
    Блин, самый лучший самолет в мире, а они его ещё тестят, уже давно подтвердил что это отличный аппарат, плюс сирийская обкатка это подтвердила, зачем тянуть котика за его кокосики? Китай уже во всю у нас их закупает и ставит на вооружение... Опять там деньги пилят что ли?
    Так Т-50 ещё лет 20 будут тестировать.
    gukoyan
  7. новичок Сегодня, 10:08
    интересно, почему нельзя обкатать таким же макаром, в сирии, миг35? ну уж там то он лучше покажет все свои стороны: где доработать, что улучшить/адаптировать.
    новичок
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:24
      потому что его толком нет ещё, пиар один
      _Ugene_
      1. новичок Сегодня, 10:29
        так вроде как есть и летает не хило. мой вопрос намного проще чем вы думаете. я имею в виду не эскадрилью, а пару тройку машин для обкатки в сирии. там они быстрее и лучше покажут себя.
        новичок
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