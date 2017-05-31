Су-35С планируется принять на вооружение в конце 2017 года

На сегодняшний день в частях ВКС проходят опытную эксплуатацию и войсковые испытания более 50 самолетов [типа Су-35С].

Летный состав, эксплуатирующий Су-35С в Сирийской Арабской Республике, очень высоко оценивает качество самолетов и его боевые и эксплуатационные характеристики.

Работы по Т-50 идут по графику, самолет уже подтвердил ряд летно-тактических характеристик, которые Минобороны предъявляет к этому перспективному изделию. В конце 2017 года мы ожидаем начала летных испытаний Т-50 с новыми двигателями.