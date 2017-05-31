11:04 31 мая

Число жертв в результате теракта в Кабуле возросло до 80 человек

Количество погибших в результате мощного взрыва в столице Афганистана возросло до 80 человек, свыше 350-ти получили ранения, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».



Напомним, ранее сообщалось о 65 погибших и 325 раненых.


Взрыв прогремел в Кабуле сегодня недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания повреждены, в них выбило окна и двери.



По данным агентства, ссылающегося на столичную полицию, начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался у посольства Германии.

Согласно показаниям очевидцев, взорвалась автоцистерна для перевозки воды. Такие сведения сообщил местный канал Tolo News.



Место происшествие оцеплено полицией. Пострадавшим оказывается помощь.

Использованы фотографии: REUTERS / Omar Sobhani, AFP 2017 / Shah Marai
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