Российское империалистическое «вторжение» в Польшу: как на него ответить?
В польских газетах публикуется немало статей на вечную российскую тему. Автор некоторых материалов намекают даже на грядущее вторжение русских: мол, был когда-то Чингисхан, а теперь вот есть Путин. Польские аналитики размышляют: как ответить России, в которой советский тоталитаризм заменило «тактическое объединение империализма с элементами российской православной веры»?
Пан Адам Сломка считает недавнее приглашение Путина в Париж тревожным сигналом «в свете российской имперской политики». Об этом он пишет в «Polska Niepodległa» (источник перевода с польского — «ИноСМИ» ).
Приглашение Путина в Париж — «это шаг, вызывающий тревогу, который следует осудить в свете имперской политики России». Автор цитирует обращение, адресованное французскому президенту: «Вы будете принимать его в стране, которая стала для мира одним из образцов соблюдения прав и свобод человека. Позволим себе напомнить, что Путин стоит на вершине пирамиды авторитарно-репрессивной клептократии России, которая творит произвол на оккупированных территориях Украины и организовывает политические преследования украинских граждан».
Адам Сломка допускает, что поводом для встречи стали взаимные экономические интересы. Заявления же мсье Макрона о «жёстком курсе в отношении Украины» — лишь элементы пиара.
Какой же дать ответ России? И что такое эта Россия? Следует короткая характеристика:
Как этому противостоять? Ответ аналитику известен. Перед польской дипломатией стоит важная задача: ей следует «сформировать широкий блок государств» в соответствующей части Европы. Вот и подробности: существенным элементом соглашения станет создание автомобильного маршрута Via Baltica и железнодорожного коридора Rail Baltica. Оба проекта можно использовать и в транспортном сообщении с Украиной.
Уже почти век назад казалось очевидным, что «сотрудничество государств нашей части Европы — это тот элемент, который способен остановить российский империализм», полагает польский публицист.
И вот конкретные рекомендации на тему «Вместе мы — сила». Поляки считают очевидным, что Украина ответственна за геноцид, который совершили в Волыни националисты из ОУН-УПА (запрещённые в России организации), а потому Украине «придётся разобраться с этим, в противном случае тему резни можно будет использовать для изоляции Киева». Затем сближение с Беларусью: «Следующей страной, которую ожидает болезненное столкновение с имперской политикой Путина, станет Белоруссия. Поэтому мы должны помочь белорусам обрести национальное самосознание…»
Итак, рецепт прост, считает поляк: геополитическим фундаментом «для польской восточной политики должна стать сейчас Первая Речь Посполитая». Для запуска этого проекта в СМИ автор предлагает усилить деятельность телеканала «Белсат» и создать «канал, адресованный россиянам». «Мы сможем одержать успех и защитить себя от российского империализма, только если возродим чувство общности между народами, которые создавали Первую Речь Посполитую. Для этого нам просто нужны соответствующие инструменты», — резюмирует аналитик.
Тем временем в польской прессе нарастает вал публикаций на тему России, в том числе грядущего вторжения русских: мол, был когда-то Чингисхан, а теперь вот есть Путин.
На портале fronda.pl, который цитирует «Ридус» , опубликована статья «От Чингисхана до Путина», в которой рассказывается о средневековом вторжении монголов в Польшу, а затем приводится вывод о том, что нынче европейской цивилизации угрожает «азиатский враг» в лице Путина: «Сегодня на восточных флангах христианской европейской цивилизации снова стоит азиатский враг, как всегда, рвущийся к власти над всей Европой, а может, и миром. Свои намерения он показал уже в 2008 году, осуществив агрессию против Грузии, и в 2014 году, аннексировав Крым».
Автор материала на fronda.pl, по-видимому, считает, что «евразийское сообщество», культивируемое Путиным, представляет собой воплощение на практике идеи панмонголизма, возникшей у Достоевского и развитой Соловьёвым и прочими философами и писателями из России. Эта идеология, по мнению польского журналиста, имеет форму «православного национал-большевизма». «Его авангард — это те же три демона, которые помогали когда-то Бату-хану: Неверие, Раздор, Страх. Они уже здесь. Если мы их не победим, то разделим участь наших предков в 1241 году», — цитирует польского журналиста агентство.
Другой автор обнародовал дату «вторжения».
Издание jagiellonia.org, сообщает тот же «Ридус», прямо пишет: «Кремль приготовил вторжение». Мало того, уже оглашены «дата и численность войск».
Путин начнёт с оккупации Беларуси. Это случится во время проведения российско-белорусских учений «Запад-2017». Русские оккупируют Беларусь в сентябре, а затем используют территорию бывшей республики для нападения на государства Европы.
Москва утверждает, что в этих учениях будет участвовать всего три тысячи солдат: такое количество позволяет Кремлю не информировать НАТО о подробностях. Да вот незадача: Филип Бридлав, экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, Путину не верит и заявляет, что на самом деле в манёврах будут участвовать почти сто тысяч военных.
Также польский автор указывает, что Минобороны РФ сообщило о своём намерении отправить в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники, что в 33 раза больше, чем в 2015 году, и в 83 раза больше, чем в 2016-м.
Вывод военных экспертов, на которых ссылается автор: подготовка к учениям «Запад-2017» есть подготовка «к фактической оккупации Беларуси». Среди этих экспертов называется министр обороны Эстонии. Этот политик, опирающийся в своих прогнозах на данные разведки Эстонии и других стран НАТО, полагает, что Москва не собирается выводить свои войска из Беларуси по окончании учений. «Для российских военных, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец», — говорит главный военный человек Эстонии.
По прогнозу jagiellonia.org, «созданная группировка будет весьма значительной, перевооружённой и готовой к вторжению в соседние страны в 2020 году. Судя по составу военных соединений и созданной для них инфраструктуре, предполагаемая глубина вторжения будет в пределах пятисот километров».
Впрочем, добавим, далеко не все европейцы убеждены в том, что Путин готовит «вторжение» в Польшу или «оккупацию» какой-либо другой страны.
По данным новейшего опроса «Sputnik.Мнения» , значительная часть жителей Запада не согласна с утверждением, что Россия планирует вторжение в Польшу и прибалтийские республики.
Опрос по заказу агентства и радио «Sputnik» проводился «IFop» — известной французской компанией, давно занимающейся изучением общественного мнения.
По данным опроса, натовским заявлениям о возможности вторжения российских сил в Польшу и страны Балтии не доверяют итальянцы, немцы и французы. А вот британцы и американцы придерживаются иной точки зрения.
В Италии и Германии 69% и 60% соответственно не верят в то, что Россия имеет планы по захвату Польши и Прибалтики. Такого же мнения придерживается почти половина французов (47%). Это мнение в основном разделяют представители старшего поколения с высоким уровнем образования.
Напротив, хорошо образованные люди, прописанные в США и Великобритании, не исключают вторжения России в Восточную Европу. С этим утверждением согласны 43% британцев и 55% американцев.
По мнению доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, результаты опроса весьма интересны.
По мнению эксперта, негативное отношение к России в Британии и США и, наоборот, позитивное в крупных странах континентальной Европы будет складываться и дальше. Причём «растопить лёд негатива с Лондоном и Вашингтоном — это достаточно трудная задача».
Напомним, в Польше и прибалтийских республиках известные силы уже несколько лет упорно твердят о «русской угрозе» и «планах» Кремля по «оккупации». На прошлогоднем летнем саммите НАТО (состоявшемся, что символично, в Варшаве) было принято решение об усилении восточного фланга Североатлантического альянса.
Однако русские до сих пор не пришли на войну.
Пан Адам Сломка считает недавнее приглашение Путина в Париж тревожным сигналом «в свете российской имперской политики». Об этом он пишет в «Polska Niepodległa» (источник перевода с польского — «ИноСМИ» ).
Приглашение Путина в Париж — «это шаг, вызывающий тревогу, который следует осудить в свете имперской политики России». Автор цитирует обращение, адресованное французскому президенту: «Вы будете принимать его в стране, которая стала для мира одним из образцов соблюдения прав и свобод человека. Позволим себе напомнить, что Путин стоит на вершине пирамиды авторитарно-репрессивной клептократии России, которая творит произвол на оккупированных территориях Украины и организовывает политические преследования украинских граждан».
Адам Сломка допускает, что поводом для встречи стали взаимные экономические интересы. Заявления же мсье Макрона о «жёстком курсе в отношении Украины» — лишь элементы пиара.
Какой же дать ответ России? И что такое эта Россия? Следует короткая характеристика:
«Сегодняшняя Россия — это страна с советским менталитетом без коммунистического балласта. На смену тоталитаризму пришло тактическое объединение империализма с элементами российской православной веры».
Как этому противостоять? Ответ аналитику известен. Перед польской дипломатией стоит важная задача: ей следует «сформировать широкий блок государств» в соответствующей части Европы. Вот и подробности: существенным элементом соглашения станет создание автомобильного маршрута Via Baltica и железнодорожного коридора Rail Baltica. Оба проекта можно использовать и в транспортном сообщении с Украиной.
Уже почти век назад казалось очевидным, что «сотрудничество государств нашей части Европы — это тот элемент, который способен остановить российский империализм», полагает польский публицист.
И вот конкретные рекомендации на тему «Вместе мы — сила». Поляки считают очевидным, что Украина ответственна за геноцид, который совершили в Волыни националисты из ОУН-УПА (запрещённые в России организации), а потому Украине «придётся разобраться с этим, в противном случае тему резни можно будет использовать для изоляции Киева». Затем сближение с Беларусью: «Следующей страной, которую ожидает болезненное столкновение с имперской политикой Путина, станет Белоруссия. Поэтому мы должны помочь белорусам обрести национальное самосознание…»
Итак, рецепт прост, считает поляк: геополитическим фундаментом «для польской восточной политики должна стать сейчас Первая Речь Посполитая». Для запуска этого проекта в СМИ автор предлагает усилить деятельность телеканала «Белсат» и создать «канал, адресованный россиянам». «Мы сможем одержать успех и защитить себя от российского империализма, только если возродим чувство общности между народами, которые создавали Первую Речь Посполитую. Для этого нам просто нужны соответствующие инструменты», — резюмирует аналитик.
Тем временем в польской прессе нарастает вал публикаций на тему России, в том числе грядущего вторжения русских: мол, был когда-то Чингисхан, а теперь вот есть Путин.
На портале fronda.pl, который цитирует «Ридус» , опубликована статья «От Чингисхана до Путина», в которой рассказывается о средневековом вторжении монголов в Польшу, а затем приводится вывод о том, что нынче европейской цивилизации угрожает «азиатский враг» в лице Путина: «Сегодня на восточных флангах христианской европейской цивилизации снова стоит азиатский враг, как всегда, рвущийся к власти над всей Европой, а может, и миром. Свои намерения он показал уже в 2008 году, осуществив агрессию против Грузии, и в 2014 году, аннексировав Крым».
Автор материала на fronda.pl, по-видимому, считает, что «евразийское сообщество», культивируемое Путиным, представляет собой воплощение на практике идеи панмонголизма, возникшей у Достоевского и развитой Соловьёвым и прочими философами и писателями из России. Эта идеология, по мнению польского журналиста, имеет форму «православного национал-большевизма». «Его авангард — это те же три демона, которые помогали когда-то Бату-хану: Неверие, Раздор, Страх. Они уже здесь. Если мы их не победим, то разделим участь наших предков в 1241 году», — цитирует польского журналиста агентство.
Другой автор обнародовал дату «вторжения».
Издание jagiellonia.org, сообщает тот же «Ридус», прямо пишет: «Кремль приготовил вторжение». Мало того, уже оглашены «дата и численность войск».
Путин начнёт с оккупации Беларуси. Это случится во время проведения российско-белорусских учений «Запад-2017». Русские оккупируют Беларусь в сентябре, а затем используют территорию бывшей республики для нападения на государства Европы.
Москва утверждает, что в этих учениях будет участвовать всего три тысячи солдат: такое количество позволяет Кремлю не информировать НАТО о подробностях. Да вот незадача: Филип Бридлав, экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе, Путину не верит и заявляет, что на самом деле в манёврах будут участвовать почти сто тысяч военных.
Также польский автор указывает, что Минобороны РФ сообщило о своём намерении отправить в 2017 году в Беларусь 4162 вагона военной техники, что в 33 раза больше, чем в 2015 году, и в 83 раза больше, чем в 2016-м.
Вывод военных экспертов, на которых ссылается автор: подготовка к учениям «Запад-2017» есть подготовка «к фактической оккупации Беларуси». Среди этих экспертов называется министр обороны Эстонии. Этот политик, опирающийся в своих прогнозах на данные разведки Эстонии и других стран НАТО, полагает, что Москва не собирается выводить свои войска из Беларуси по окончании учений. «Для российских военных, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец», — говорит главный военный человек Эстонии.
По прогнозу jagiellonia.org, «созданная группировка будет весьма значительной, перевооружённой и готовой к вторжению в соседние страны в 2020 году. Судя по составу военных соединений и созданной для них инфраструктуре, предполагаемая глубина вторжения будет в пределах пятисот километров».
Впрочем, добавим, далеко не все европейцы убеждены в том, что Путин готовит «вторжение» в Польшу или «оккупацию» какой-либо другой страны.
По данным новейшего опроса «Sputnik.Мнения» , значительная часть жителей Запада не согласна с утверждением, что Россия планирует вторжение в Польшу и прибалтийские республики.
Опрос по заказу агентства и радио «Sputnik» проводился «IFop» — известной французской компанией, давно занимающейся изучением общественного мнения.
По данным опроса, натовским заявлениям о возможности вторжения российских сил в Польшу и страны Балтии не доверяют итальянцы, немцы и французы. А вот британцы и американцы придерживаются иной точки зрения.
В Италии и Германии 69% и 60% соответственно не верят в то, что Россия имеет планы по захвату Польши и Прибалтики. Такого же мнения придерживается почти половина французов (47%). Это мнение в основном разделяют представители старшего поколения с высоким уровнем образования.
Напротив, хорошо образованные люди, прописанные в США и Великобритании, не исключают вторжения России в Восточную Европу. С этим утверждением согласны 43% британцев и 55% американцев.
Данные опроса. Источник: «Sputnik»
По мнению доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, результаты опроса весьма интересны.
«Они показывают, что ключевые страны «большой семёрки» имеют достаточно различные взгляды на Россию. С одной стороны — Италия, которая показывает наибольшую доброжелательность по отношению к этим «страшным русским», а с другой стороны — настроения в Великобритании и США, которые показывают, что значительная часть населения там подвержена массированной пропаганде. И я думаю, что это противостояние Европы и англосаксонского мира в этом плане будет подспудно возрастать. При этом обращает на себя внимание то, что в англосаксонских странах «агрессивную» Россию почему-то замечают наиболее образованные слои населения. Тогда как в Германии, Франции, Италии чем у человека выше уровень образования, тем меньше он верит в страшилки о российской угрозе».
По мнению эксперта, негативное отношение к России в Британии и США и, наоборот, позитивное в крупных странах континентальной Европы будет складываться и дальше. Причём «растопить лёд негатива с Лондоном и Вашингтоном — это достаточно трудная задача».
Напомним, в Польше и прибалтийских республиках известные силы уже несколько лет упорно твердят о «русской угрозе» и «планах» Кремля по «оккупации». На прошлогоднем летнем саммите НАТО (состоявшемся, что символично, в Варшаве) было принято решение об усилении восточного фланга Североатлантического альянса.
Однако русские до сих пор не пришли на войну.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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