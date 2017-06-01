Российское империалистическое «вторжение» в Польшу: как на него ответить?

«Сегодняшняя Россия — это страна с советским менталитетом без коммунистического балласта. На смену тоталитаризму пришло тактическое объединение империализма с элементами российской православной веры».

«Они показывают, что ключевые страны «большой семёрки» имеют достаточно различные взгляды на Россию. С одной стороны — Италия, которая показывает наибольшую доброжелательность по отношению к этим «страшным русским», а с другой стороны — настроения в Великобритании и США, которые показывают, что значительная часть населения там подвержена массированной пропаганде. И я думаю, что это противостояние Европы и англосаксонского мира в этом плане будет подспудно возрастать. При этом обращает на себя внимание то, что в англосаксонских странах «агрессивную» Россию почему-то замечают наиболее образованные слои населения. Тогда как в Германии, Франции, Италии чем у человека выше уровень образования, тем меньше он верит в страшилки о российской угрозе».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru