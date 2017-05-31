13:46 31 мая

Путин назвал недальновидной политику расширения НАТО в связи с «российской угрозой»

США и их союзники по НАТО ведут близорукую политику, занимаясь расширением альянса и наращиванием его военного потенциала, передает ТАСС заявление президента РФ Владимира Путина.

Путин назвал недальновидной политику расширения НАТО в связи с «российской угрозой»


Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед – нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнеров,
сказал Путин в интервью газете Le Figaro.


Он напомнил, что после распада СССР политики в США и Европе заверяли Москву в том, что альянс не будет расширяться. Напротив, звучали предложения о создании общей новой системы безопасности. Ее формирование, «возможно, позволило бы избежать выхода США в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне и строительства элементов ПРО в Европе, которое нарушает стратегический баланс и создает риски для международной безопасности», отметил президент.

Может быть, всего бы этого не было бы, но это произошло, это не художественный фильм, который можно перемотать. Надо исходить из того, что есть. Если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества,
заявил он.

Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее. Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики,
– сказал президент РФ, добавив, что «единственная перспектива в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности».

Россия готова к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, но призывает действовать, а не «болтать» о претензиях, отметил он.

У Европы спросите – мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации Объединенных Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором,
напомнил Путин.

Вместе с тем он отметил, что с европейскими лидерами становится трудно вести диалог после контактов с США.

Разберитесь, кто там старший, кто не старший, кто на что претендует. Мы готовы к сотрудничеству,
заявил президент.

Путин признал, что в последнее время в контактах с Вашингтоном есть определенный сдвиг в сотрудничестве.

Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии. Я понимаю под этим все страны, у которых есть проблемы в этом регионе, а именно Иордания, Ирак, сама Сирия. И, конечно, мы готовы прислушаться к мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах, надо практической работой заниматься,
сказал он.

Использованы фотографии: http://ren.tv
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Комментарии 37

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  1. Грэг Миллер Сегодня, 11:24
    Запад считает, что России нет места на этом празднике жизни, а путинцы хотят с ними замириться любыми путями...
    Грэг Миллер
    1. Zoldat_A Сегодня, 11:30
      Цитата: Грэг Миллер
      Запад считает, что России нет места на этом празднике жизни

      Это только Горбатая Собака решила вдруг, что Запад нам ВДРУГ ништяков отсыпет. А взамен всего-то ерунда - уничтожить армию и отдать недра.... Вот до сих пор горбачёвскую щедрость и хлебаем... А я стрелять бы начал... У стенки, по приговору суда... Из своего любимого ТТ.
      Zoldat_A
      1. Грэг Миллер Сегодня, 11:47
        Ельцин, Путин и Медведев тоже так считают...
        Грэг Миллер
        1. Serg65 Сегодня, 12:02
          Цитата: Грэг Миллер
          Ельцин, Путин и Медведев тоже так считают...

          bully Вы занимаетесь спиритизмом?
          Serg65
          1. Александр романов Сегодня, 12:06
            Цитата: Serg65
            Вы занимаетесь спиритизмом?

            Он считает,что в России власть надо менять. Оппозиционер laughing
            Александр романов
            1. Serg65 Сегодня, 12:10
              Цитата: Александр романов
              Он считает,что в России власть надо менять

              what А есть на кого?
              Serg65
              1. Александр романов Сегодня, 12:24
                Цитата: Serg65
                А есть на кого?

                Конечно,Каспаров,Анальный,Миша 2% ,Ходор.
                Александр романов
                1. Serg65 Сегодня, 12:25
                  Цитата: Александр романов
                  Конечно,Каспаров,Анальный,Миша 2% ,Ходор.

                  Не, ну это подтанцовка, а нормальный то есть?
                  Serg65
                  1. Александр романов Сегодня, 12:34
                    Цитата: Serg65
                    а нормальный то есть?

                    Это и есть нормальные,я бы даже сказал лучшее .Сливки клуба " ИУДА"
                    Александр романов
                    1. Serg65 Сегодня, 12:40
                      Цитата: Александр романов
                      Это и есть нормальные

                      laughing Романов, а я смотрю, вы прям затейник!
                      Мы не сделали скандала - нам вождя недоставало.
                      Настоящих буйных мало - вот и нету вожаков.
                      Serg65
      2. роман66 Сегодня, 11:59
        этож сколько обойм надо будет?
        роман66
    2. Александр романов Сегодня, 11:31
      Цитата: Грэг Миллер
      Запад считает, что России нет места на этом празднике жизни, а путинцы хотят с ними замириться любыми путями.

      Россия предлагает мир.
      Запад предлагает воину.
      Вам это так сложно понять ?
      Александр романов
      1. Грэг Миллер Сегодня, 11:45
        Мир будет тогда, когда Россия будет сильной и независимой в военной и социально-экономической сферах, а не сырьевым придатком Запада и Китая как сейчас... С правящей нынче в России офшорно-олигархической кликой, вырваться из круга сырьевых придатков НЕВОЗМОЖНО!!!
        Грэг Миллер
        1. Александр романов Сегодня, 11:54
          Цитата: Грэг Миллер
          а не сырьевым придатком как сейчас..

          Это Белоруссия зависимый придаток. А свои миф устаревший о бензоколонки,печатаите на укросаитах.Та это прокатит.
          Цитата: Грэг Миллер
          С правящей нынче в России офшорно-олигархической кликой, это НЕВОЗМОЖНО!!!

          Ой ёй,как же так то.Олигархическая оффшорная России,тянет на себе экономику белоруссии.Ты с Лукашенко разбераися
          Александр романов
      2. сибиралт Сегодня, 11:51
        НАТО нужно США, чтобы сбагривать оружие и кормить свой ВПК. Обычная колониальная политика.
        сибиралт
      3. Zoldat_A Сегодня, 12:02
        Цитата: Александр романов
        Цитата: Грэг Миллер
        Запад считает, что России нет места на этом празднике жизни, а путинцы хотят с ними замириться любыми путями.

        Россия предлагает мир.
        Запад предлагает воину.
        Вам это так сложно понять ?

        Цитата из ТОГО обалденного фильма -
        Запишите эти простые, но мудрые слова
        Вот когда все это поймут
        Цитата: Александр романов
        Россия предлагает мир.
        Запад предлагает воину.

        Тогда и наступит мир. Только боюсь, как обычно, кровью немалой придётся доказывать, что мы мира хотим. Солнца, неба без бьющихся истребителей, зелёной травы без разрывов, воды в реках без торпедных катеров, просто земли без грохота арты и разрывов... Мира хочется... Мне-то ладно, не так много и осталось. А дети? А внуки? Хотелось бы, чтобы и правнуки без войны пожили...
        Zoldat_A
        1. Александр романов Сегодня, 12:04
          Цитата: Zoldat_A
          Вот когда все это поймут

          Выбор у них есть,а вот что они выберут-это их выбор
          Александр романов
    3. vch Сегодня, 11:50
      То что считает запад - нам на это глубоко наплевать. Если бы мы хотели с ними замириться, то сдали бы Донбасс и ушли из Крыма и Сирии. Но этого они никогда не дождутся. Хватит, в 90-е уже замирялись с ними. Что из этого вышло - пожинаем сегодня. Но уже и на Западе начинают понимать, что мы не прогнемся. Поэтому начинают искать выходы из создавшегося положения, но так, что бы "не потерять лицо" . Поэтому и санкции будут продолжаться и визг в "демократической прессе". Но процесс уже пошел..... Посмотрим, чем закончиться встреча Путина и Трампа....
      vch
      1. barclay Сегодня, 12:23
        Цитата: vch
        Поэтому начинают искать выходы из создавшегося положения, но так, что бы "не потерять лицо" . Поэтому и санкции будут продолжаться и визг в "демократической прессе". Но процесс уже пошел....

        На счет всего процесса сказать трудно, но некоторые разумные голоса пробиваются. Дай Бог чтобы их становилось больше. Но в реальный положительный результат верится с трудом.

        [i]Вашингтон продолжил подрыв международного права, даровав независимость сепаратистскому образованию «Косово» без одобрения Совбеза ООН. Эти меры создали разрушительные прецеденты, которые доставили Западу массу проблем.

        «И последнее по счёту, но, разумеется, не по значению: действия США и их союзников по НАТО в Косово ещё больше отравили отношения с Россией. По каждому аспекту возглавляемая Америкой косовская миссия была недальновидной и контрпродуктивной», — заключает Тед Гален Карпентер.

        Оригинал новости ИноТВ:
        https://russian.rt.com/inotv/2017-05-20/National-
        Interest-YUzhnaya-Osetiya-i
        barclay
  2. новичок Сегодня, 11:27
    да, только мира хотим мы, они же хотят нас истребить, занять наши земли. из наших же детей сделать обслугу. где то, кто то уже хотел попробовать, не правда ли?!
    новичок
    1. Грэг Миллер Сегодня, 11:29
      "Западу от России хочется лишь одного - чтобы ее не было!" - Леонид Шебаршин...
      Грэг Миллер
      1. Чёрный Сегодня, 11:35
        Цитата: Грэг Миллер
        Западу от России хочется лишь одного - чтобы ее не было!"

        Поэтому НАТО стало активно расширятся именно после распада СССР....готовятся к миру.. laughing
        Чёрный
        1. Грэг Миллер Сегодня, 11:56
          Запад ведет себя с Россией так, как это позволяет сама Россия... Если бы Россия вела себя достойно, отвечала на каждую провокацию Запада с 2-х кратным усилением, то никто бы не провоцировал Россию...
          Грэг Миллер
    2. bouncyhunter Сегодня, 11:31
      Привет , Гарик ! hi
      Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее. Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики

      Как я понял слова ВВП : "Перестаньте вешать на Россию то , чем сами занимаетесь" .
      bouncyhunter
      1. новичок Сегодня, 11:37
        да, ты прекрасно понял. запад поекрасно сам всё прекрасно понимает и знает всю глубину своей лжи. только вот делают морду кирпичом, и пиз..ят дальше. ведь других притензий, реальных, просто нет и быть не может. они ж так и хотят стравить в бойню нас. Паша привет.
        новичок
      2. yuriy55 Сегодня, 12:11
        Цитата: bouncyhunter
        Как я понял слова ВВП : "Перестаньте вешать на Россию то , чем сами занимаетесь" .

        Как я понял, пока ВВП или кто после него будут ездить на встречу в страны, у правительства которых руки по локоть в крови, и выслушивать бредни о российских угрозах и неадекватности, оправдываясь за каждое обвинение в свой адрес, до тех пор и будет это поливание грязью и вешание ярлыков...
        Надо быть сильными и меньше разговаривать на неприятные темы. Жить позитивом, жить для своего народа, давить всех "упырей и нахлебников" и будет нам счастье, а президенту - почёт, уважение и слава...
        yuriy55
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:37
          Цитата: yuriy55
          Надо быть сильными и меньше разговаривать на неприятные темы. Жить позитивом, жить для своего народа, давить всех "упырей и нахлебников" и будет нам счастье, а президенту - почёт, уважение и слава...

          Хорошие и правильные слова ! Вот ещё бы их в уши власть имущим ... hi
          bouncyhunter
  3. Шукшин Сегодня, 11:35
    Только правила дипломатии не дают Путину В.В. назвать политику расширения НАТО - самоубийственной.
    Шукшин
  4. Подрезчик Сегодня, 11:47
    Цитата: Грэг Миллер
    Запад считает, что России нет места на этом празднике жизни, а путинцы хотят с ними замириться любыми путями...

    Никто и никогда Россию не сможет убрать с этого "праздника жизни"! А Путин говорит правильно, разберитесь кто у вас главный, сколько процентов ВВП отстегивать, 5-я статья Устава работает или нет, потому как надо заниматься ДЕЛОМ, и это дело (терроризм) стоит на пороге, ощутили все (США, Европа, Россия). ДЕЛОМ надо заниматься, а не больными с Украины, Прибалтики и толканиями перед фотографами...
    Подрезчик
  5. Masya Masya Сегодня, 11:57
    бесполезно им что-то объяснять, слова на ветер... русофобия им глаза застит и разум затмевает, если он вообще есть...
    Masya Masya
    1. barclay Сегодня, 12:18
      Цитата: Masya Masya
      русофобия им глаза застит и разум затмевает

      Я бы сказал "многовековая" русофобия. Они всю историю бесятся он наших размеров, запасов и богатств. И эта их досадная злоба никогда не прекращалась.
      barclay
      1. Masya Masya Сегодня, 12:21
        И эта их досадная злоба никогда не прекращалась

        и никогда не прекратится... была, есть и будет...
        Masya Masya
    2. yuriy55 Сегодня, 12:32
      Цитата: Masya Masya
      русофобия им глаза застит и разум затмевает

      Нет тут никакой русофобии. Вы хотите сказать, что нас не любят, потому что мы - русские? lol Они и Милошевича упрятали не из высоких чувств, и Хуссейна не любили, и Каддафи не помиловали, и к Асаду симпатий не питают...А к Ким Чен Ыну у них какая фобия?
      Эти 300 семей любят, чтобы им подчинялись беспрекословно. Как рабы подчиняются рабовладельцам. А уж властители судеб, своими инструментами (США с блоком или кем другим)будут править и рулить. Так было принято, так у них ведётся. Так они, мелкие грязные дельцы, кровью и жестокостью держали все континенты в колониальных оковах. К сожалению, русский народ не хочет быть рабом. Лучше смерть стоя, чем жизнь на коленях. Это для них непривычно, своеобразная ксенофобия.
      Вот они и мечутся, вот и нагнетают...
      А нашей власти пора избавляться от боязни принятия решений (децидофобии)...Подумал, сказал и сделал...А говорильню надо прекращать. Болтовня - удел слабых...
      yuriy55
  6. иркутский обыватель Сегодня, 12:16
    Россия живет себе спокойно, и наращивает свой ядерный потенциал, и изыскивает другие меры воздействия для своей безопастности. А кто живет иначе, в наш беспокойный век.
    иркутский обыватель
  7. olimpiada15 Сегодня, 12:43
    Путин все хорошо и правильно сказал.
    Только за этими словами должно быть чёткое понимание, что
    западу нужно одно " РФ должна прекратить свое существование" .
    Такое отношение к стране было было веками, и ничего не изменилось от царских браков с западными династиями, от изменения строя на социалистический, от победы на фашизмом и ещё хуже стало от распада СССР: так есть и так будет. И Россия должна это понимать, жить и действовать соответственно.
    У всех государств есть спецслужбы , и работу свою они выполняют, потому первые лица западных государств прекрасно знают, что Россия ни на кого не собирается нападать, тем не менее все западные страны охотно подставляют своих граждан под ответный удар, размещая системы ПРО и военные базы. И не хотят признавать, что тем самым они защищают не интересы своей страны и граждан, а интересы глобального капитала и США. Если они не жалеют своих граждан, то российских граждан всегда будут уничтожать с удовольствием, что сегодня и происходит на Украине, а лозунги... лозунги всегда будут демократические и гуманные.
    olimpiada15
  8. НЕКСУС Сегодня, 12:46
    Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед – нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнеров,

    Учитывая западную толерантность и любовь к гей-парадам,слова о партнерстве режут слух.
    НЕКСУС
    1. opuonmed Сегодня, 13:01
      путин как сталин верит что нато не нападет на РФ сталин стати тоже армию перевооружал
      opuonmed
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