Путин назвал недальновидной политику расширения НАТО в связи с «российской угрозой»

Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед – нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнеров,

Может быть, всего бы этого не было бы, но это произошло, это не художественный фильм, который можно перемотать. Надо исходить из того, что есть. Если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества,

Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее. Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики,

У Европы спросите – мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации Объединенных Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором,

Разберитесь, кто там старший, кто не старший, кто на что претендует. Мы готовы к сотрудничеству,

Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии. Я понимаю под этим все страны, у которых есть проблемы в этом регионе, а именно Иордания, Ирак, сама Сирия. И, конечно, мы готовы прислушаться к мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах, надо практической работой заниматься,