Путин назвал недальновидной политику расширения НАТО в связи с «российской угрозой»
США и их союзники по НАТО ведут близорукую политику, занимаясь расширением альянса и наращиванием его военного потенциала, передает ТАСС заявление президента РФ Владимира Путина.
Он напомнил, что после распада СССР политики в США и Европе заверяли Москву в том, что альянс не будет расширяться. Напротив, звучали предложения о создании общей новой системы безопасности. Ее формирование, «возможно, позволило бы избежать выхода США в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне и строительства элементов ПРО в Европе, которое нарушает стратегический баланс и создает риски для международной безопасности», отметил президент.
Россия готова к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, но призывает действовать, а не «болтать» о претензиях, отметил он.
Вместе с тем он отметил, что с европейскими лидерами становится трудно вести диалог после контактов с США.
Путин признал, что в последнее время в контактах с Вашингтоном есть определенный сдвиг в сотрудничестве.
Для нас это (расширение НАТО) является знаком того, что наши партнеры и в Европе, и в Штатах проводят недальновидную политику, они не смотрят на шаг вперед – нет такой привычки, уже привычка такая пропала у наших западных партнеров,сказал Путин в интервью газете Le Figaro.
Он напомнил, что после распада СССР политики в США и Европе заверяли Москву в том, что альянс не будет расширяться. Напротив, звучали предложения о создании общей новой системы безопасности. Ее формирование, «возможно, позволило бы избежать выхода США в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне и строительства элементов ПРО в Европе, которое нарушает стратегический баланс и создает риски для международной безопасности», отметил президент.
Может быть, всего бы этого не было бы, но это произошло, это не художественный фильм, который можно перемотать. Надо исходить из того, что есть. Если мы будем исходить из того, что есть, надо подумать о том, что мы хотим в будущем. Все мы хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества,заявил он.
Перестаньте придумывать мифические российские угрозы, какие-то гибридные войны и так далее. Вы сами напридумывали, а потом сами себя пугаете и на этой основе еще и формулируете перспективы политики,– сказал президент РФ, добавив, что «единственная перспектива в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе по вопросам безопасности».
Россия готова к сотрудничеству с другими странами в борьбе с терроризмом, но призывает действовать, а не «болтать» о претензиях, отметил он.
У Европы спросите – мы хотим. Я об этом сказал, еще выступая на 70-летии Организации Объединенных Наций с трибуны ООН, и призывал тогда объединить усилия всех стран в борьбе с террором,напомнил Путин.
Вместе с тем он отметил, что с европейскими лидерами становится трудно вести диалог после контактов с США.
Разберитесь, кто там старший, кто не старший, кто на что претендует. Мы готовы к сотрудничеству,заявил президент.
Путин признал, что в последнее время в контактах с Вашингтоном есть определенный сдвиг в сотрудничестве.
Мы сейчас думаем о том, как обеспечить интересы всех стран региона на юге Сирии. Я понимаю под этим все страны, у которых есть проблемы в этом регионе, а именно Иордания, Ирак, сама Сирия. И, конечно, мы готовы прислушаться к мнению Соединенных Штатов, наших европейских партнеров. Но надо вести диалог конкретный, а не болтать о каких-то взаимных претензиях и угрозах, надо практической работой заниматься,сказал он.
Использованы фотографии: http://ren.tv
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