13:43 31 мая

Яков Кедми о ближневосточном НАТО: А воевать-то кто будет?

Идею создания "Ближневосточного НАТО" комментирует Яков Кедми, экс-глава "Натив".




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Комментарии 1

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  1. василий50 Сегодня, 12:13
    *Магия* шальных денег кружит головы. Наймут частные армии. Тем более оружия пообещали много. ЧВК уже примериваются к потенциальному *рынку услуг*. Гарантированная *занятость* на много лет и щедрая оплата.
    василий50
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