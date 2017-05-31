Яков Кедми о ближневосточном НАТО: А воевать-то кто будет? Сегодня, 11:26 Идею создания "Ближневосточного НАТО" комментирует Яков Кедми, экс-глава "Натив". 2 Яков Кедми: Путин не планирует нацеливать ракеты на объекты НАТО Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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