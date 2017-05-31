99% пусковых установок РВСН готовы к бою Сегодня, 11:41 Российские ракетные войска стратегического назначения поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. 0 Ракетные войска стратегического назначения РФ Сергей Павлович Непобедимый. Конструктор с мировым именем Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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