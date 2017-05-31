13:41 31 мая

99% пусковых установок РВСН готовы к бою

Российские ракетные войска стратегического назначения поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.




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Комментарии 1

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  1. andr327 Сегодня, 12:32
    По докладу все хорошо, но проблем еще очень много. Новая техника РВСН боеготова, но в каком состоянии обеспечение эксплуатации данной техники и каковы нагрузки личного состова (особенно офицерского)?
    При такой эксплуатации Ярсы дай бог до гарантийного срока дотянут.
    Много говорят о новой технике, но совсем не поднимаются вопросы её дальнейшей повседневной эксплуатации.
    andr327
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