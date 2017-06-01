Анатолий Вассерман. Катынское убийство: опровержение наследников Геббельса
Публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман даёт свою оценку принятой сейчас версии событий Катынского расстрела.
Почему она не выдерживает критики и какие именно аргументы говорят против неё?
Почему она не выдерживает критики и какие именно аргументы говорят против неё?
Автор: Анатолий ВассерманПервоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2017/05/26/problema-katyni-v-otnosheniyakh-rossii-i-polshi/803738-anatolii-vasserman-katyns
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