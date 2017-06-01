06:46 01 июня

Анатолий Вассерман. Катынское убийство: опровержение наследников Геббельса

Публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман даёт свою оценку принятой сейчас версии событий Катынского расстрела.

Почему она не выдерживает критики и какие именно аргументы говорят против неё?


Автор: Анатолий Вассерман
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2017/05/26/problema-katyni-v-otnosheniyakh-rossii-i-polshi/803738-anatolii-vasserman-katyns


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Комментарии 1

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  1. venaya Сегодня, 06:18
    Вопрос: "зачем расстреляли польских офицеров?" - Ответ однозначен: за тем же зачем расстреляли всех красноармейцев строителей "Бункера Гитлера" под Смоленском и заодно всех имеющихся и находящихся в тот момент евреев, жителей Смоленска. Ведь это всё так очевидно!
    venaya
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