Двойной теракт в Джакарте: «Джемаа Ансухарут Дауля» продолжает убивать полицейских

Глава подразделения по связям с общественностью полиции Индонезии Сетьо Васисто во время пресс-конференции 25 мая 2017 г. рассказал хронологию теракта на остановке Кампунг Мелаю в Восточной Джакарте на основе показаний свидетеля теракта, младшего сержанта полиции Фебрианто Синага. Он заявил, что первый взрыв произошел в 21:00 по западному индонезийскому времени 24 мая 2017 г. перед общественным туалетом, который находится на расстоянии 5-10 метров от остановки автобусов Трансджакарта, Кампунг Мелаю, где через пять минут прогремел второй взрыв. Во время первого взрыва младший сержант Фебрианто был при исполнении своих должностных обязанностей и находился в 50 метрах от места взрыва. Когда он услышал взрыв, он побежал к месту теракта, где он увидел плотный белый дым и почувствовал едкий запах. Он увидел 4 людей, лежащих на земле, среди них были младший сержант Тауфан Цунами и младший сержант Йоги. Двух других человек он не опознал, потому что не смог разглядеть их лица. Свидетели произошедшего стали останавливать проезжающий транспорт для того, чтобы отвезти пострадавших в больницу. В то время, пока они занимались оказанием помощи пострадавшим, прогремел второй взрыв. По данным полиции, в произошедшем теракте были задействованы 2 террориста-смертника.Также Сетьо Васисто обнародовал данные по погибшим и раненным в результате двойного теракта на станции Кампунг Мелаю в Восточной Джакарте.Погибшие:1. Младший сержант Тауфан Цунами.2. Младший сержант Ридо Сетиаван.3. Младший сержант Имам Гиланг Адината.Раненые:1. Младший сержант Ферри Нурчахья.2. Младший сержант Йоги Арьо.3. Младший сержант М Фаузи.4. Младший сержант М аль-Агунг Пангесту.5. Младший сержант Шукрон.6. Младший сержант Панду Дви Лаксоно.7. Агунг (водитель маршрутки)8. Дамей (водитель маршрутки)9. Тасбик (сотрудник госпредприятия)10.Суси А Фитрияни (студентка)11. Джихан (студент)Практически сразу после теракта представители полиции Индонезии заявили, что теракт на остановке Кампунг Мелаю был осуществлен в отношении полицейских и призвали всех сотрудников полиции повысить бдительность в связи с этой террористической атакой. Теракты в Индонезии, жертвами которых становятся полицейские, не редкость для Индонезии. По данным центра стратегических исследований полиции Индонезии (Лемкапи), за последние два года были осуществлены четыре теракта в отношении полицейских.В ближайшие несколько часов после теракта представители полиции Индонезии заявили, что произвели идентификацию типа взрывного устройства, использованного в теракте на остановке Кампунг Мелаю. Оно было собрано в кастрюле, а состав взрывного устройства практически идентичен тому взрывному устройству, которое было приведено в действие в г. Манчестер 22 мая 2017 г. Также полиция заявила, что обнаружила чек на покупку кастрюли в кармане одежды террориста-смертника, он не был поврежден в результате взрыва, и полиция считает, что данный чек может быть доказательством покупки той кастрюли, которая использовалась для изготовления взрывного устройства и осуществления теракта. По словам директора Института политического анализа конфликтов (IPAC), Сидни Джонс, составляющие для взрывного устройства, которые используются террористами в Индонезии во время терактов, сами по себе простые, и раньше в журналах, издаваемых террористической группировкой “Аль-Каида” (запрещена в РФ) публиковалась популярная среди террористов статья “Как изготовить взрывное устройство на маминой кухне”. Статья была очень популярной, так как составляющие легко было достать в обычных магазинах.Кроме того, полиция также сказала, что взрывные устройства, использованные при двойном теракте в Кампунг Мелаю схожи с тем, которое использовалось террористом в г. Бандунг в феврале 2017 г. Террорист, ликвидированный в г. Бандунг в феврале 2017 г. , был членом террористической группировки «Джемаа Ансухарут Дауля», ранее его арестовывали во время рейда силовых структур в провинции Ачех в 2011 г., когда был обнаружен лагерь по подготовке террористов.Первоначально представители полиции отказывались оглашать название террористической группировки, которая стоит за терактом в Кампунг Мелаю. Из полиции поступали заявления, что “возможно теракт с участием террористов-смертников в Кампунг Мелаю связан с террористической группировкой ИГ”, а “следователи изучают личности террористов и возможную связь теракта в Кампуг Мелаю с международными террористическими группировками”. Немного позже полиция Индонезии заявила, что террористы, осуществившие теракт на остановке Кампунг Мелаю, входили в состав террористической группировки, которая присягнула на верность ИГ (запрещено в РФ), а также, что они были связаны с террористом из г. Бандунг и с террористической сетью, раскрытой в округе Пурвакарта. На данный момент полиция озвучила название террористической группировки, стоящей за терактом в Кампунг Мелаю, — «Джемаа Ансухарут Дауля» (JAD). Данная террористическая группировка, в частности, несет ответственность за нападение на полицейский пост в округе Тубан, Восточная Ява и на полицейский участок в округе Баньюмас, Центральная Ява, которые были осуществлены в апреле 2017 г.Среди собранных улик на месте теракта в Кампунг Мелаю полиция Индонезии обнаружила книгу с шифром. По словам представителей полиции, написанное не удалось прочитать за исключением нескольких слов, одним из них было слово “алькатрас”. Помимо слов, в книге также встречаются цифры.Антитеррористическое подразделение Densus 88 и мобильные бригады полиции Западной Явы произвели обыск в доме одного из террористов в г. Бандунг. Во время проведения обыска, в доме находились жена и дети террориста, которых увезли в полицейских участок для дачи показаний. Также Антитеррористическое подразделение Densus 88 произвело арест трех предполагаемых террористов, которые, предположительно, имеют отношение к теракту в Кампунг Мелаю, а также провело обыски в их домах, которые расположены в г. Бандунг и в округе Западный Бандунг, провинция Западная Ява.Глава администрации президента Индонезии Тетен Масдуки заявил, что государство возьмет на себя все расходы по лечению пострадавших и по захоронению погибших жертв в результате теракта. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свои соболезнования жертвам и пострадавшим во время теракта в Кампунг Мелаю и призвал общество сохранять единство и не паниковать. “Будьте едины, спокойны и сохраняйте хладнокровие. Умма сейчас готовится к месяцу поста, который наступит через несколько дней”, — сказал президент. Также президент отдал распоряжение главе полиции Индонезии, генералу Тито Карнавиану, ликвидировать всех террористов, которые имеют отношение к организации теракта в Кампунг Мелаю. "Я уже отдал распоряжение главе полиции Индонезии выследить и уничтожить ту террористическую организацию, которая это сделала. Я приказал преследовать их до последнего", — сказал президент.Самому главе полиции Индонезии, генералу Тито Карнавиану, пришлось прервать серию визитов в ряд стран Ближнего Востока и вернуться в Индонезию раньше запланированного графика. "Визиты в Турцию и Саудовскую Аравию отменены. Вчера состоялся визит в Иран. Сегодня состоится возвращение в Джакарту", — сказал глава подразделения по связям с общественностью полиции Индонезии, Сетьо Васисто 26 мая 2017 г.Представители различных конфессий в Индонезии выступили с осуждением теракта и принесли свои соболезнования погибшим.Так, Совет Улама Индонезии (МУИ) осудил двойной теракт на остановке Кампунг Мелаю и охарактеризовал его как варварский поступок, который далек от религиозных ценностей. "Кем бы ни были эти террористы, это люди, потерявшие все человеческие ценности. Воистину это очень жестокая и горестная человеческая трагедия", — сказал заместитель главного председателя Совета Улама Индонезии, Зайнут Таухид. По мнению Зайнута, произошедший теракт доказывает, что позиции терроризма в Индонезии еще очень сильны и все стороны, включая силовые структуры, представителей духовенства и общественности, должны обратить на это серьезное внимание.Главный председатель Исполнительного Совета Нахдатул Улама (ПБНУ), Саил Акил Сиродж, комментируя прошедший теракт, заявил, что Индонезия стала самым надежным пристанищем в мире для беглых террористов из ИГ. "ИГ разгромлено войсками ЕС, США. Бежать в Индонезию для них самое безопасное, самое выгодное, легкое", — сказал Саид Акил Сиродж. Он призвал всех быть бдительными относительно присутствия террористов ИГ в Индонезии. "Будем надеяться, что их немного, но мы должны быть бдительными, так как это всего лишь наши надежды. Они сейчас уже достигли Филиппин", — сказал Саид Акил.Мнения полиции, политиков и экспертов в оценке происходящего разделились.Так, Сетьо Васисто заявил, что теракт в Кампунг Мелаю — составляющая серии терактов, которые сейчас происходят во всем мире."Были теракты в Манчестере, Великобритании […]. Мы также слышали, что в соседней стране, на Филиппинах, ИГ атаковал город Марави. По моему мнению, это часть серии терактов, происходящих во всем мире”, — сказал Сетьо Васисто.Сетьо признал, что полиция располагала данными о готовящемся теракте в Индонезии, но “не знала, когда и где он будет осуществлен”. Он также подчеркнул, что полиция Индонезии “не проморгала” этот теракт.Специалист по терроризму Тауфик Андри заявил, что теракт в Кампунг Мелаю — месть силовым структурам Индонезии."Нужно помнить, что их целью были полицейские, которые несли службу недалеко от автобусной остановки”, — заявил Тауфик. Он пояснил, что этот теракт — месть за аресты и ликвидации террористов, осуществляемых полицией. Хотя террорист-смертник связан с ИГ, Тауфик сказал, что есть большая вероятность того, “что команды напрямую от ИГ в Сирии не было”. "Террористические группировки в Индонезии последние 2-3 года действуют независимо. К тому же между террористами в Индонезии и террористами в Сирии не очень хорошие взаимоотношения", — сказал он. "К тому же есть фетва, выпущенная в 2015 г., в которой говорится о том, как важно для сторонников ИГ осуществлять теракты на местах”.Директор института IPAC, Сидни Джонс, заявила, что, по ее мнению, теракт в Джакарте напрямую не связан с терактами в Манчестере и Марави, так как спланировать теракт за сутки или двое очень сложно. По ее мнению, возможно, последние теракты в Великобритании, Индонезии и на Филиппинах планировались именно накануне месяца Рамадан. Она напомнила, что в мае прошлого года, накануне месяца Рамадан, спикер ИГ призвал сторонников ИГ осуществлять теракты любыми методами и где угодно, при этом террористам не обязательно было ехать в Сирию, а можно было осуществлять это в своих странах.По мнению Сидни Джонс, террористические группировки в Индонезии достаточно ослаблены в результате действий полиции, но этот теракт может быть своеобразной PR акцией, которая говорит о том, что террористы в Индонезии еще есть. Сидни Джонс заявила, полиция знала о том, что террористы планируют теракт, так как за предполагаемыми членами “Джемаа Ансухарут Дауля” и за террористической сетью самого известного террориста индонезийского происхождения в ИГ в Сирии, Бахрум Найма, ведется интенсивная слежка, но полиции было очень тяжело предугадать, где и когда именно будет осуществлен теракт, и, по ее мнению, Индонезия гораздо лучше справляется с угрозой терроризма, чем другие страны ЮВА, такие как Таиланд и Филиппины.Она не может сказать, насколько сейчас позиции “Джемаа Ансухарут Дауля” и других террористических группировок сильны, но уверена, что ячейки террористических организаций есть во всей Индонезии. По мнению Сидни Джонс, ситуация, которая сейчас сложилась в г. Марави на Филиппинах, должна стать тревожным звонком для Индонезии, так как за последние 18 месяцев были выявлены факты отъезда индонезийских террористов на Минданао для осуществления террористической деятельности, закупки оружия и прохождения боевой подготовки. Также она сказала, что есть информация о присутствии террористов из Индонезии в группировке Мауте, которая несет ответственность за атаку на г. Марави.Говоря о вероятности новых терактов в Индонезии, она признала, что угроза терроризма в Индонезии высока, пока есть террористы в Сирии, которые выступают в качестве кураторов проведения терактов в Индонези, пока есть такие террористы, как Бахрум Найм, которые отдают распоряжения о проведении терактов через соцсети, пока есть сотни депортированных индонезийцев из Турции, которые хотели попасть в Сирию через Турцию, но были арестованы турецким правительством. По мнению Сидни Джонс, в Индонезии есть все предпосылки для новых террористических актов.Несколько другой точки зрения, касающейся текущей ситуации, придерживается заместитель председателя I комиссии Совета Народных представителей, ТБ Хасануддин, который попросил правительство Индонезии быть готовым к противостоянию последствий политики правительства Филиппин, которое ввело военное положение на Минданао. По его мнению, теракт в Кампунг Мелаю напрямую связан с введением военного положения на Минданао."Введение военного положение на о. Минданао президентом Филиппин, Родриго Дутерте, должно быть принято во внимание правительством Индонезии", — сказал ТБ Хасануддин. Он считает, что террористы ИГ на Филиппинах имеют тесную связь с террористами в Индонезии, поэтому им будет легко попасть в Индонезию, а это становится все более вероятным ввиду того, что позиции террористов на Филиппинах теснят филиппинские силовые структуры. "Данные о связи ИГ на Филиппинах с террористами в Индонезии можно проследить на примере 3 граждан Индонезии, сторонников ИГ, которые были ликвидированы военными Филиппин на Минданао в апреле 2017 г", — сказал он.ТБ Хасануддин призвал правительство принять 4 меры по предотвращению террористических актов со стороны ИГ в Индонезии.1) Пограничные службы должны ужесточить контроль в отношении иностранцев, которые приезжают в Индонезию, а также в отношении индонезийцев, которые возвращаются в Индонезию.2) Разведка должна активно сотрудничать с региональными администрациями в рамках контроля за территориями провинций, особенно тех, которые могу стать убежищами для террористов и местами организаций тренировочных лагерей ИГ.3) Силовые структуры должны активно отслеживать и пресекать распространение химических элементов, которые могут быть использованы для изготовления взрывных устройств.4) Президент Индонезии Джоко Видодо должен отдать распоряжение всему личному составу разведки для проведения спецоперации по выслеживанию и аресту террористов, связанных с терактом в Кампунг Мелаю.Резюме.24 мая 2017 г. на автобусной остановке Кампунг Мелаю на востоке Джакарты прогремел двойной взрыв. В результате данного теракта погибли 3 полицейских, 2 террористов-смертников, и 11 человек получили ранения различной тяжести. Группировка, которая несет ответственность за данный теракт, “Джемаа Ансухарут Дауля”, известна тем, что присягнула на верность ИГ и все свои последние теракты осуществляет в отношении полицейских, таким образом мстя за арест лидера террористической группировки в апреле 2017 г. Полиция, политики и эксперты сходятся во мнении, что угроза терроризма в Индонезии по-прежнему есть, и она находится на довольно высоком уровне.