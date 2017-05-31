В Хабаровском крае С-300 применили против наземных целей условного противника
Примечательной информацией делится пресс-служба Восточного военного округа. Речь идёт об учениях, в которых зенитные ракетные комплексы решили применить в качестве вооружений по уничтожению и наземных целей. В пресс-службе отмечают, что в Хабаровском крае с помощью С-300 была ликвидирована имитация бронетехники условного противника:
Перед этим расчёты зенитных ракетных комплексов были подняты по тревоге, совершили марш в назначенный район и по пути отразили нападение условной диверсионной группы.
Особо подчёркивается, что ЗРК С-300 имеют обширный функционал, позволяющий уничтожать не только воздушные, но и наземные цели. Для этого необходимо передать расчёту комплекса координаты цели, которая в итоге и будет поражена с помощью С-300. Координаты получает разведка.
Напомним, что ранее Россия выполнила свои обязательства в рамках контракта с Исламской Республикой Иран. Это существенно укрепило ПВО Ирана и явно охладило пыл западного альянса во главе с США.
Личный состав зенитных ракетных систем С-300 выполнил развёртывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника в одном из районов Хабаровского края.
Перед этим расчёты зенитных ракетных комплексов были подняты по тревоге, совершили марш в назначенный район и по пути отразили нападение условной диверсионной группы.
Особо подчёркивается, что ЗРК С-300 имеют обширный функционал, позволяющий уничтожать не только воздушные, но и наземные цели. Для этого необходимо передать расчёту комплекса координаты цели, которая в итоге и будет поражена с помощью С-300. Координаты получает разведка.
Напомним, что ранее Россия выполнила свои обязательства в рамках контракта с Исламской Республикой Иран. Это существенно укрепило ПВО Ирана и явно охладило пыл западного альянса во главе с США.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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