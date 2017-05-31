13:46 31 мая

В Хабаровском крае С-300 применили против наземных целей условного противника

Примечательной информацией делится пресс-служба Восточного военного округа. Речь идёт об учениях, в которых зенитные ракетные комплексы решили применить в качестве вооружений по уничтожению и наземных целей. В пресс-службе отмечают, что в Хабаровском крае с помощью С-300 была ликвидирована имитация бронетехники условного противника:
Личный состав зенитных ракетных систем С-300 выполнил развёртывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по наземным целям, имитирующим бронетехнику условного противника в одном из районов Хабаровского края.


В Хабаровском крае С-300 применили против наземных целей условного противника


Перед этим расчёты зенитных ракетных комплексов были подняты по тревоге, совершили марш в назначенный район и по пути отразили нападение условной диверсионной группы.


Особо подчёркивается, что ЗРК С-300 имеют обширный функционал, позволяющий уничтожать не только воздушные, но и наземные цели. Для этого необходимо передать расчёту комплекса координаты цели, которая в итоге и будет поражена с помощью С-300. Координаты получает разведка.

Напомним, что ранее Россия выполнила свои обязательства в рамках контракта с Исламской Республикой Иран. Это существенно укрепило ПВО Ирана и явно охладило пыл западного альянса во главе с США.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 41

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  1. _Ugene_ Сегодня, 12:28
    Вот только стоимость такого поражения...
    Вариант на крайний случай.
    _Ugene_
    1. Астарт Сегодня, 12:37
      А так б*я можно? или это наши Иваны Кулибины не знают куда шаловливые ручки приложить
      Астарт
      1. dzvero Сегодня, 12:47
        Можно smile В 2008-ом грузинский катер потопили Осой-М (вроде).
        Конечно, пулять ЗУР-ами накладно, но если ЗУР с ЯБЧ то и расклад уже другой.
        P.S. Также можно и "Гранит"-ом по берегу. А китайцы вроде доработали старую советскую идею применять МБР по авианосцам.
        dzvero
      2. Alexey RA Сегодня, 12:58
        Цитата: Астарт
        А так б*я можно? или это наши Иваны Кулибины не знают куда шаловливые ручки приложить

        Работа по наземным целям является штатным режимом для ЗРК, начиная, ЕМНИП, с С-75.
        На С-125 тумблер "Земля" был точно. smile
        Alexey RA
      3. opus Сегодня, 13:16
        Цитата: Астарт
        А так б*я можно?

        А так,
        б*я
        изначально, почти ВСЕ ЗРС (и у нас и них) конструировались для возможности стрельбы по наземным/надводным целям.
        Режим стрельбы по наземным целям есть у ЗРК С-125 и С-75М (и дальнейшие модификации). Стрельба только по радиоканалу. В режиме ТВК (с наведением трехточкой через оптический визир) стрелять нельзя.

        С-300П может в РК режиме работать по земле. Но не по точечным целям, а по координатам. На Ашулуке С-300ПМ стрелял по земле в 1999г.



        Правительственные силы запускают ракеты по позициям боевиков Исламского государства". 4 августа 2016 г., район города Сирт, Ливия.


        С-200 по наземным целям в принципе теоретически стрелять не может из-за особенностей системы наведения и особенностей ЗУР., однако практические работы, по такой модификации велись и "запрет" обойти можно (достаточно просто)

        ЗРС «Терьер» (начиная с модели RIM-2E) имела режим стрельбы по наземным или надводным целям
        «High Explosive Blast Fragmentation Warhead»: км 3-18-25
        Ядерные модификации «Талоса» — RIM-8B и RIM-8D, оснащенные СБЧ мощностью 2 кт, предполагалось использовать для «расчистки» побережья перед высадкой десанта в ходе Третьей мировой войны

        Цитата: dzvero
        Конечно, пулять ЗУР-ами накладно, но если ЗУР с ЯБЧ то и расклад уже другой.

        Один пуск БР комплекса Искандер- М стоил в 2014 порядка 108 000 000рублей
        Стоимость одного запуска КР «Томагавк» в марте 2011 года составляла около $ 1,5 млн.
        ЗРК Тор (стоимость ракеты — около 250 тыс. долларов) в 2011
        12 ПУ С-300ПМУ1 по состоянию на 2016 год [Вьетнам], стоимость покупки — порядка 300 млн долл. Сколько там и каких ЗУР (но 48Н6Е2 точно были в боекомплетке) хз.
        Но явно не 12
        opus
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:47
      Цитата: _Ugene_
      Вот только стоимость такого поражения...

      С малой ЯБЧ вполне недвусмысленный намек Европе.
      НЕКСУС
      1. yuriy55 Сегодня, 12:56
        Универсальное средство доставки БЧ на X-ста километров для суши и отличная "мухобойка" для разных-Fсяких обнаглевших насекомых... good Хорошая прибавка в обороноспособность, чтобы достойно встретить супостата...
        yuriy55
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:00
          Цитата: yuriy55
          Хорошая прибавка в обороноспособность, чтобы достойно встретить супостата...

          Не встретить,а сдуть с карты ТВД,как хлебные крошки.
          НЕКСУС
      2. Монос Сегодня, 13:01
        Цитата: НЕКСУС
        С малой ЯБЧ вполне недвусмысленный намек Европе.

        Для нас это очень позитивная новость. Разнообразие средств поражения (подвижных, оперативных, точных) делает задачу нейтрализации наших ВС превентивным ударом глупыми мечтаниями. "Торнадо", "Искандеры", "Калибры", а тут ещё выясняется и зенитные комплексы могут отработать по земле. Россия для стороннего наблюдателя должна выглядеть как ёжик, ощетинившийся колючками. smile
        Монос
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:04
          Цитата: Монос
          "Торнадо", "Искандеры", "Калибры", а тут ещё выясняется и зенитные комплексы могут отработать по земле

          Про то ,что С-300/400 и уверен С-500 могут работать по земле ,это известно давно.Вопрос в дальности...и тут могут быть весьма интересные цифры. Кстати ПКР то тоже вполне себе хорошо работают по земле...помнится Гранитами отрабатывали такие пуски совсем недавно.
          НЕКСУС
          1. Монос Сегодня, 13:09
            Здравствуйте, Андрей hi
            Да, известно было, но наглядная (хоть и электронная) демонстрация как-то доходчивей. smile Я и говорю - пусть репу чешут, решая из-за какого угла прилетит.
            Монос
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:15
              Цитата: Монос
              Здравствуйте, Андрей

              Приветствую,Виктор. hi
              А на подходе МБР Рубеж(Авангард),как раз больше по европейскую душу...и Македонца модернизируют ...подозреваю,что он станет еще более дальнобойным.
              НЕКСУС
      3. opus Сегодня, 13:19
        Цитата: НЕКСУС
        С малой ЯБЧ вполне недвусмысленный намек Европе.

        Европе то причём?

        Хотя....
        С-300* установленые в Калининграде, в самой западной части России, непосредственно граничащей с Польшей. В поле их контроля попадают Варшава, Гданьск, Эльблонг, Быдгощ, Лодзь.
        Если Поляки евроупэйцы (евпроплесень?) тогда да
        opus
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:28
          Цитата: opus
          Европе то причём?

          Антон,а вы можете сказать какая дальность ракеты комплекса С-300 с малой ЯБЧ? Скажем с ЯБЧ в 100 кг? Помнится,что были такие интересные снаряды для пушек и минометов во времена СССР..
          В 1965 году в СССР был принят на вооружение первый удачный ядерный боеприпас ЗБВ3 (1 кт в тротиловом эквиваленте, вес 56 кг) под 152-мм калиберный снаряд,

          В дальнейшем, в СССР были разработаны 180-мм снаряд ЗБВ1 под орудие C-23, 203-мм снаряд ЗБВ2 и 240-мм минометный снаряд ЗБВ4. Все эти снаряды, предположительно, имели эквивалент около 1 килотонны и не являлись нейтронными боеприпасами.

          А тут ракета куда габаритнее и дальнобойнее...
          НЕКСУС
          1. opus Сегодня, 13:39
            Цитата: НЕКСУС
            Антон,а вы можете сказать какая дальность ракеты комплекса С-300 с малой ЯБЧ?

            120 км со 140 кг БЧ это теоретическая
            С-300 "в исключительных случаях могут привлекаться для обстрела неподвижных наземных (надводных) целей (НЗЦ) с известными топографическими координатами. Обстрел наземных (надводных) целей обеспечивается на дальностях до 30 км."
            Цитата: НЕКСУС
            А тут ракета куда габаритнее и дальнобойнее...

            проблема не в дальности. проблема в "попасть"
            Цитата: opus
            в мае 2011 на полигоне «Телемба» состоялись учения трех зенитных ракетных полков из объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа вооруженных сил России. В ходе маневров пять ЗУР комплекса С-300 были выпущены по «неизвестному вооруженному формированию», которое было полностью уничтожено.

            в советские времена из-за дороговизны ракет (и наличия на вооружении большого количества оперативно-тактических ракетных комплексов — ОТРК) стрельба зенитными ракетами по наземным целям не практиковалась и не особо приветствовалась (Исключение ВМФ).
            Дороговизна у нас осталась (даже увеличилась), а вот кол-во ОТР И БР конечно совсем уменьшилось (нет массивов Луна, Точка, Эльбрус и тд)
            opus
            1. НЕКСУС Сегодня, 13:45
              Цитата: opus
              проблема не в дальности. проблема в "попасть"

              ГЛОНАСС ей в помощь.Про 30 км-это вы явно погорячились. По статической наземной цели ,думаю как минимум 300 км,при массе ЯБЧ в 100 кг.
              НЕКСУС
    3. NIKNN Сегодня, 12:51
      Цитата: _Ugene_
      Вот только стоимость такого поражения...
      Вариант на крайний случай.

      Вообще не вариант, нам еще много чего, от воздушной угрозы бы прикрыть...
      Хот я в варианте с Ядерным зарядом, не дорого....(кстати у С300 такие есть вроде...)
      NIKNN
  2. Logall Сегодня, 12:34
    Израиль и США теперь логти кусают. Без авиации они воевать не умеют. Теперь с Ираном придется только договариваться.
    Logall
    1. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:38
      А кто умеет без авиации? Бармалеи?
      Лёня Пантелеев
    2. _Ugene_ Сегодня, 12:39
      Это заблуждение. Любую ПВО можно прорвать при наличии достаточного кол-ва ресурсов. Сейчас это будут делать КР и ударные беспилотники.
      _Ugene_
      1. yuriy55 Сегодня, 13:02
        Цитата: _Ugene_
        Любую ПВО можно прорвать

        Есть такие средства ПВО, от которых электронная начинка просто... crying Типа микроволновки...А ещё говорят изобрели пучковое оружие...Так что, про "любую ПВО" надо промолчать...Ибо прорвут куски металлического хлама...А уж беспилотники применяют только те, кто сам боится летать... lol Шутка. Что в нём особого? Нет лётчика, не так страшно?
        yuriy55
        1. _Ugene_ Сегодня, 13:07
          Есть такие средства ПВО, от которых электронная начинка просто
          И что это за изделия конкретно? Сколько их в войсках? У нас обычных средств ПВО не хватает - страна большая.
          А ещё говорят изобрели пучковое оружие
          А ещё говорят в Москве кур доят. Поменьше РенТВ смотрите.
          _Ugene_
      2. Tusv Сегодня, 13:22
        Цитата: _Ugene_
        Это заблуждение. Любую ПВО можно прорвать при наличии достаточного кол-ва ресурсов. Сейчас это будут делать КР и ударные беспилотники.

        Берем С-400,которых благоразумно усиливают Панцирями и интегрировали Краснуху. Сколько нужно топоров для преодоления полка?
        Tusv
        1. _Ugene_ Сегодня, 13:26
          У американцев их в запасе около 4 тыс. штук, хватит? Ещё ударные беспилотники есть, не говоря уже про противорадарные ракеты. Учитывая что КР летят низко, с огибанием рельефа, то ответ на вопрос "Сколько нужно топоров для преодоления полка?" будет очень разным в разных условиях.
          _Ugene_
      3. НЕКСУС Сегодня, 13:40
        Цитата: _Ugene_
        Сейчас это будут делать КР и ударные беспилотники.

        Чтоб набрать такой плотности залп КР на узком участке ПРО,для этого надо подтянуть носители на расстояние такого залпа.И не уже ли вы полагаете,что такая концентрация носителей не будет замечена разведкой и не будут приняты меры противодействия? Что до БПЛА,так помимо ПВО есть еще РЭБ комплексы ,истребители -перехватчики,комплексы малой и средней дальности(например Панцирь-С1)...Так что на счет прорыва любой ПРО ,вы явно погорячились.
        НЕКСУС
    3. Подрезчик Сегодня, 12:40
      А вот и не знал, что С-300 может работать по наземным целям! Наверное дороговато, но на крайний случай можно...
      Подрезчик
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:50
        Можно , Александр hi Недешёвое удовольствие , но вполне реальное . Не одним же матрасам из THAAD не только по воздушным целям бахать . wink
        bouncyhunter
        1. Подрезчик Сегодня, 13:18
          Здравствуйте, Павел! Интересно, какая дальность но наземным, радиус поражения и т.д. Я не ракетчик, может Вы в курсе?
          Подрезчик
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:21
            Да я тоже не ракетчик , но подозреваю что такие данные вряд ли относятся к разряду общедоступных . Но погуглить попробую . Вот , нашёл : http://naviny.by/rubrics/politic/2011/10/17/ic_ar
            ticles_112_175478
            bouncyhunter
            1. Подрезчик Сегодня, 13:35
              Спасибо, Паша! Просто сейчас на работе, со смартфона обща
              Подрезчик
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
                Да не стоит благодарности . Обрати внимание , что ссылка белорусская и датирована 2011 годом .
                bouncyhunter
              2. Подрезчик Сегодня, 13:37
                Спасибо, Паша! Со смартфона общаюсь, обратили внимание, как неудобно, пальцы то военные, не офисные!
                Подрезчик
      2. opus Сегодня, 13:23
        Цитата: Подрезчик
        А вот и не знал, что С-300 может работать по наземным целям!

        2011
        Состоящие на вооружении белорусской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 в случае необходимости могут быть применены для поражения особо важных наземных объектов на территории эвентуального противника.

        Боевая часть ЗУР комплекса общей массой до 140 кг содержит достаточное количество готовых осколков (до 19 000) и приводится в действие неконтактным радиовзрывателем.
        Дальность поражения наземных объектов может достигать 120 км. Ограничителем здесь выступает система наведения. Между тем энерговооруженность ракеты позволяет ей покрывать гораздо большие расстояния. Известно, что в ходе работы над комплексом С-400 в восьмидесятые годы был произведен успешный экспериментальный пуск ракеты комплекса С-300 на 400 км по траектории, близкой к баллистической, с максимальной высотой 70 км.

        в мае 2011 на полигоне «Телемба» состоялись учения трех зенитных ракетных полков из объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа вооруженных сил России. В ходе маневров пять ЗУР комплекса С-300 были выпущены по «неизвестному вооруженному формированию», которое было полностью уничтожено.

        Возможность поражения наземных целей сохранена и в ЗРК С-400, который, по сути, является глубокой модернизаций С-300.

        публикация в издании Ekran, один из офицеров военной разведки CWW заявил относительно ЗРК С-400:
        Официально это ракеты «земля — воздух», но что летает, то может и падать.
        opus
        1. Подрезчик Сегодня, 13:39
          Благодарю, Антон!
          Подрезчик
  3. Лёня Пантелеев Сегодня, 12:37
    Впервые узнал, что можно поражать наземные цели. Хорошо!
    Лёня Пантелеев
    1. telobezumnoe Сегодня, 13:00
      ну так когда мы Кипру поставляли с 300 матрасы орали что это может быть использовано как наступательное вооружение и по наземным целям, а наш мид оправдывался, что только пво, и в качестве обороны ;)
      telobezumnoe
  4. Guerilla Сегодня, 12:43
    Я тоже был в шоке когда береговой Бастион в Сирии отработал по наземным целям.
    P.S. Успешно, если Шойгу верить )
    Guerilla
    1. ydjin Сегодня, 13:00
      Рассказал один знакомый, что в рамках испытаний в Афганистане они использовали ПЗРК типа "Стрела" против бункеров моджахеддов. Я так понял, что с помощью лазерного целеуказания смогли сделать сигнатуру для захвата ГСН по наземным целям. Хотелось бы что бы товарищи кто в теме дали бы развёрнутый комментарий, возможно даже на статью!
      ydjin
  5. Const Сегодня, 13:09
    В воё время зенитными орудиями танки жгли, и хорошо получалось. Только потери велики. В хорошо продуманной обороне зенитки достойно уничтожают наземную технику.
    Const
  6. roskot Сегодня, 13:30
    Есть чем встретить супостата. А то что дороговато, так не дороже денег.
    roskot
  7. tchoni Сегодня, 13:31
    Это доказывает, что фрегат вооруженный только фортом может выполнять и противокорабельных функции. Итого - долой ураны, вооружанм 22380 фортами
    tchoni
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